Quique González: "Tengo ganas de volver a los escenarios

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:09 Quique González muy buenos días muy buenos días qué tal bien que estéis aquí amigo misma digo Un placer verás ayer utilice las redes sociales para contar que venías programa estás bien Íñigo se enreda con el con los carteles que se bueno que digo que ayer puso mensaje las redes sociales para anunciar que venías y aproveché para hacer una encuesta después alguien poco de pucherazo porque alguien ha dicho pero bueno hizo una encuesta sobre la canción con la que si tus fans querían que empezáramos esa entrevista hirientes opciones Charo aunque tú no lo sepas y salitre por cuál hubiera votado

Voz 0264 00:46 creo que por representativa y salitre y por no por por la aspecto temporal pues pues yo hubiera votado Charo porque pertenencia como más a la última sería de canciones que que a uno siempre está como un poco más cerca de de lo último que hace no

Voz 2 01:06 pero bueno en cualquier Kansas aunque sólo fue una es que vota exacto exacto cuál que es que ha ganado

Voz 0264 01:13 pues yo creo que salitre

Voz 3 01:17 bueno esta

Voz 4 01:21 pero

Voz 1995 01:22 es una reacción en tu pensamiento sobre lo más cercanos hoy Quique González está en Hoy por hoy

Voz 5 01:47 sí es cierto

Voz 1995 02:19 dicen que los conciertos se claro sirve como vara de medir Nino el volumen con que la gente grite claro hoy está hoy está el público arriba

Voz 1835 02:31 bueno es que no hemos tenido la inmensa suerte de contar con una voz de de Nina Carles Mora del grupo Morgan hay un hay realmente cada noche era era el momento álgido de del concierto en los momentos en los que ya intervenía tiene un ángel increíble muchísima magia en en el escenario hoy hay de hecho empezó a cantar como un par de canciones y hacer coros y al final de la gira

Voz 2 03:02 pues hacía como cinco seis con cuál me si ya estar tocando una banda en la que canta ella te no se aparte de quitarme un poco de trabajo del concierto pues pues es una maravilla porque es un disfrute para para el público y para los que estamos

Voz 1995 03:20 encima el del Escenario bueno está esta grabación que escuchamos desde un concierto en el año dos mil siete y hasta el momento es lo último que hemos escuchado es lleva más de dos décadas sosteniendo una de las carreras musicales más sólidas porque no es lo más honestas España la de alguien que es heredero pues de los antes de Tom Petty Dylan de Sabina Antonio Vega de Enrique una referencia en la canción de autor que he leído ha ido creciendo

Voz 6 03:48 paso a paso boca a boca oreja oreja

Voz 1995 03:52 que nunca termina cuando escribí que ya llegaba al al fin al límite no empieza otra vez han pasado veinte años que estamos mejor que nunca bueno gracias

Voz 2 04:02 por entonces palabras no y y si no no se sabe no cuando se redondea la cifra así de diez o veinte años no sé porque es inevitable ahí mirar un poco

Voz 1835 04:13 lo un poco hacia atrás y también

Voz 2 04:18 a pesar de de de asimilar lo que ha pasado vivido si tu arte con respecto a lo que a venir a partir de ahora no hay en eso en eso estoy le decía un amigo no sé si estoy no

Voz 0264 04:30 al final de todo el medio de de algo bueno o o al principio de de

Voz 2 04:35 de de de lo mejor que está que está por pasar no que bueno si durante veinte años pues pues si no se pero que que son once discos así que tampoco me ha dado mucho tiempo a hacer otras cosas que canciones Si disco Si conciertos no

Voz 1995 04:52 timo de la última gira

Voz 2 04:54 el último disco de mi mata símil necesitas es un gira que le llevó por todo el país tienes como como Charo

Voz 7 05:02 como orquídeas y mira mira ideas

Voz 1995 05:21 ponían el Twitter esperamos que venga anunciada gira

Voz 2 05:25 por el momento no no pero bueno si estoy arrancan arrancando accedí después de un año que me tiradas y medio sabático y haciendo otras cosas así después de a determinar la gira con con los detectives pues tienen un año para descansar Joy para también que descansar a la gente y el público porque porque llevábamos como cuatro cinco años sin sin parar pero a la vez pues eso uno uno quiere descansar pero

Voz 1835 05:53 yo también se enredan en otros proyectos sí bueno hay también he venido un poco esta semana madridista a organizar así un poco lo que viene hay diversidad hemos así algunos conciertos este verano porque tengo ganas de tocar aunque no haya un un un disco nuevo eh que presentar en este momento no sé qué grabar porque me metería grabar así relativamente pronto antes de verano pero pero tengo ganas de juntarme con cómo iban a hacer así en algunos conciertos y de ida

Voz 2 06:23 es engrasar porque pasar de Disa

Voz 1995 06:26 irá de recorrer todo el país de llenar llenar escenarios a Villa Carriedo en Cantabria se tiene que haber una fase de desconfianza de compresión como cuando los astronautas llegan la tierra no es bueno vamos a dejarlos un ratito hay solos para que para que dejó prima

Voz 1835 06:41 pues total y además es común

Voz 2 06:44 muchos compañeros de profesión y amigos que que tengo no hay como una especie de pequeña depresión

Voz 0264 06:50 post fin de gira no que

Voz 2 06:53 que no se que tiene mucho que ver o no en la soledad de de donde están mis amigos no de el unos echar de menos la la la excursión y el y el viaje y increíbles físico y emocional que que suponen girar con con un grupo de gente no

Voz 1835 07:12 hay entonces ahí sí que hay un una una etapa como de sexy

Voz 1995 07:17 que me abandono o no porque el primer día llegas has en casa efecto hasta todo el segundo día venga qué hacemos si tercer día no has hecho esto las lavadoras y metiendo las nos contó un día que que no es una cosa maravillosa sin yo salgo de gira básicamente porque a mí en casa gente me llama la gente el maestro ha llegado el maestro llaman don Joan Manuel en mi casa me llaman Juan vete a por el mueble Juan vete a por el pan Juan claro es que es una descompresión total llega a que lleva un hombre una mujer

Voz 2 07:56 que llega a su casa después de meses y meses y meses de gira a la rutina la rutina de todo y también dijo que no debe ser fácil claro por una parte necesitas volver a un sitio y no hay pagarte no tener un lugar donde yo no sé de un agente y una sí pues una familia para para para tener un cable a tierra pero por otra parte el cuerpo también te sigue pidiendo movimiento porque es lo que llevan haciendo durante durante muchos meses y entonces buscar el el el equilibrio no como dicen en mi compañero Iván es es imposible no sí vamos a seguir hablando en unos segundos con Quique juntar

Voz 7 08:37 super claro el fuerte

Voz 8 09:01 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 6 09:04 Antoni Garrido

Voz 1 09:10 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 09:48 si usted quiere entender el significado del término independiente pecado la música le bastará con echar un vistazo dentro de la carrera de Quito Quique ha logrado crecer en paralelo la industria discográfica encontrando su propio espacio en los más ha asumido los costes las ganancias y los riesgos de sus decisiones y manteniendo intacta la libertad creativa de algún que entiende la música como un oficio de artesanos Italia raza Silvio hemos como leído la industria de la música X han contratos y sólo lo querían todo de

Voz 2 10:21 y como te digo ti te te tu Bono ahí de tener razón uno porque cada uno cuenta la feria poco según según la vida no pero fíjate el otro día negro en homenaje a Santiago con un compañero cantado todas que estaba con con una multinacional no me estaba hablando de los problemas que tenía juez estaba pensando para mí menos mal que que ya no tengo ese tipo de de problemas no que digamos que la la la sigue la dinámica de de de actuación de la de una gran compañía pues pues no

Voz 1835 11:02 nunca ha funcionado demasiado bien conmigo no oí

Voz 2 11:06 bueno a otros les ha ido les ha ido razonablemente bien no sé yo también he tenido la suerte siempre de tener un pequeño equipo y un grupo de gente muy valiosa que me ha ayudado muchísimo no pues todo lo que he tenido no cultura rock también con la que

Voz 0264 11:23 seguiré publicando en mis discos pues la suerte de tener ahí también

Voz 2 11:29 gente muy válida ayudando es la que la que me ha Bono la que la que la que me ha ayudado a mí también a a continuar en seguir haciendo las cosas de la manera que el que a mí me me me gustaba no

Voz 1995 11:42 en dos mil ocho que fuiste Vila cuántas veces contado sea cuenta sobremesas se han rellenado Cole con pues allí estaba Bob Dylan y ahí estaba yo cincuentas veces a contar historias

Voz 2 11:56 bueno pues cuentan sí sí unas cuantas de sobre todo lo que significó para mí etcétera osea siempre más simbólico que no tienen una importancia más simbólica que que que real no al final tú estás tocando media hora para una gran estrella hay hay hilo que haces tú es simple sabes más para que para que para los fans de Dylan y yo tú tus fans no

Voz 1995 12:20 es cierto que Jaén cuarenta grados de temperatura y que Dylan iba con chubasquero

Voz 2 12:25 totalmente cierto sí bajo de del Sleep perder el autobús de gira salir del autobús de gira abrigado con Xi con botas de rodillas chubasquero paraguas y claro pero salió a la prueba eh usted salió a a chequear a la prueba que hacer la prueba de verdad que sí bueno yo vino detrás a estaba detrás de mí hay yo estaba hablando con con una persona en mi interlocutor estaba enfrente mío yo vi en los ojos de mi interlocutor que venía Bob Dylan sabes detrás se lo bien en las pupilas por la expresión eh tiene su cara no pasó si detrás detrás nuestros claro yo creo que tuve la la la buena idea de no decirle absolutamente nada porque le vas a decir a

Voz 1835 13:15 a lo mejor no como

Voz 2 13:17 no sé bastante nos ha contado ya

Voz 1995 13:20 uno de ellos año ignoren no pasa nada Nancys que pretende la vida a como aspiración vital ser ignorado por lo que nos enseñó que el camino es largo y tiene muchas

Voz 9 13:31 Zidane lleva por caminos por la esquina más perdida

Voz 7 13:37 de los más cierta

Voz 1995 13:40 o sea que hay un dato la Wikipedia ese momento de contarlo hiciste las pruebas no para entrar en el Real Madrid

Voz 2 13:48 a las pruebas pero nada más si hace una prueba traerá un paquete uno siempre piensa que han sido con con la edad unos

Voz 0264 13:57 da cuenta de que no era ni la mitad de bueno de lo que pensaba que era en ese momento no hay sí lo que pasa es que bueno pues pues esto no

Voz 2 14:07 en este en estos nuevos tiempos de la Wikipedia pues pues hay muchas si ahí hay hay muchos gazapos muchas mentiras que se van colando por ahí lo que pasa es que lo tengo para dar cuenta en las entrevistas de quién ha sacado la información

Voz 0264 14:22 la Wikipedia no haya para la quién son de verdad y no espera

Voz 1995 14:28 más yo tiro datos tuitees no es no fuiste animador turístico en Sol Meliá hotel buenísima de Mallorca yo soy de Mallorca y ahí lo sé yo he visto

Voz 10 14:35 ahí Ava mucho gris

Voz 1995 14:38 sí mucho Villacís se ratifica

Voz 0264 14:41 el imaginarme haciendo esto pero es lo importante es lo que hacía sí sí ahí insiste

Voz 2 14:47 más cosas y como también musicales para para niños que era lo más divertido ocurre con ellos Si lo montaba a cuando veías que funcionaba era era increíble ahí campeonatos de tiro con arco petanca que ha sido ves la verdad que fue en verano increíblemente divertido que abra sí sí

Voz 1995 15:04 el niños

Voz 2 15:06 yo también lo pienso a veces

Voz 1995 15:08 estoy hablando de gente joven año mil novecientos noventa y siete es la primera grabación de Quique Balda entonces pensabas en el rincón la delante luego hizo un recopilatorio éstas serán nuevos incipientes cantautor este no seguirá así tu disco sino en un recopilatorio te reconoces ahí

Voz 0264 15:33 lamentablemente sí porque porque es de las peores canciones que ha escrito en mi vida y entonces ahí no hay ciertas marcas que se quedan ahí

Voz 1995 15:41 sea que está disfrutando este momento

Voz 2 15:44 pues mira hizo una gira y que sea más carta blanca en la que iba cantando las canciones que iba pidiendo así el público en el momento y cada vez que salía esta era la única que me negaba a cantar sabe lo decía vamos a decía que es la peor canción que finito vida tanto cualquier otra crisis le tengo porque yo creo que estaba intentando imitar sabes una manera de o simplemente no hay no salió hay canciones fallidas hay esta canción nació muerta para mí vamos a una de las que siguen con vida

Voz 11 16:18 yo no me mentado hombre Metro de Prado y dormido

Voz 12 16:34 sí

Voz 11 16:37 aunque no lo entiendas mi nombre no de ella

Voz 14 16:55 cómo llega

Voz 1995 16:57 a manos de Enrique

Voz 2 16:59 pues precisamente estaban en el rincón donde empezaba a tocar y coincidía muchas veces con él

Voz 0264 17:06 y un día me me dijo porque

Voz 2 17:08 no una canción así para el próximo disco que tengo con con los problemas con la banda para la edad que tenía

Voz 0264 17:14 a los secretos muy

Voz 2 17:17 la verdad que recuerda que fue un domingo por la noche estaba traste ando intentando hacer algo buscando Expiración y por un lado vino el vino esta idea hay por otro lado estaba leyendo el libro de Luis García Montero separadas y esta canción y perdón sí hay es que se me ocurren canciones que estoy haciendo ahora con lo es

Voz 0264 17:40 ay si antes no sé si la hice muy la dicen

Voz 2 17:44 hoy poco tiempo de esta cuanto más o menos de media hora medio sí sí me lo bueno hay una canción cada diez años que te sale yo ya ya ahora no sí sí

Voz 0264 17:56 bueno por lo menos ya no me ocurre esto sí sí aquí no hay

Voz 15 18:01 que se lo llevé a Enrique y a a su casa a casa de sus padres me acuerdo

Voz 2 18:07 estaba Eli Se la ve con otra canción que iba iba después no llegó a escuchar la segunda canción siempre lo cuento escuchado esta dijo que pasó a segundo pues

Voz 0264 18:18 no la llegó no la llegó a escuchar hay hay yo creo que hizo bien

Voz 1995 18:26 ahora que ya no nos bueno hombre éste sólo no no va sólo pueblos por esas carreteras

Voz 16 18:30 en un fuerte aplauso a los detectives que están de vuelta en las

Voz 7 18:33 mira por favor

Voz 18 18:43 que viaja con los detectives

Voz 6 18:58 adiós Gordo es si quieres ir rápido

Voz 2 19:03 si quieres llegar lejos le acompañado no te has encontrado a las ellas encontraban y no hay una gran banda tras

Voz 6 19:13 pero suena que Morgan de repente no participa

Voz 1995 19:19 delante de una de una propuesta que habla de día habla de de de cómo va la música de este país que ver

Voz 2 19:25 bueno se hubiera dado cuenta cualquiera porque tiene un talento excepcional Nina eh

Voz 0264 19:33 el otro día estuve viéndole sean su concierto en Circo Price no sé pues las expresiones de del público lo que

Voz 2 19:41 lo que genera el el ambiente de la energía que hay

Voz 0264 19:45 y el encanto que tiene en el lounge Elías es indiscutible por eso pienso que es no sólo Nina porque la bandas mandón eh

Voz 2 19:56 creo que es de las mejores cosas de las mejores noticias que le ha ocurrido a la música española en mucho tiempo no y además en un momento en el que en el que

Voz 0264 20:07 lo que hay más propuestas interesantes por el lado eh

Voz 2 20:12 de mujeres artistas que de hombres artistas ahora es mucho más que hace diez años por lo menos sí pero que son mucho más audaces ni la son gran ejemplo de ello pero también lo está Carmen Boza esta Zara está roza le salía por supuesto no sé cosas muy distintas pero pero están siendo mucho más rompedoras de lo que

Voz 0264 20:35 de lo que de lo que solemos

Voz 2 20:39 nosotros eso digo lo la vieja escuela con ponerme Jay la vieja escuela o la la mediana escuelas

Voz 1995 20:45 la mediana muy medianas aquí que no es mala así la gran vieja medianas escuela empezamos esta entrevista con esta canción a ver sabemos que escucho a los Kings Akira mandó un mensaje dice alguien que pone una expresión como a esto viene de una canción asturiana de Tineo bueno quiénes quienes Charo

Voz 2 21:13 sí es es un personaje de ficción con todo el peligro que conlleva a decir ahora que es decir que es algo de ficción o el colectivo de echaros me era yo me mandan un burofax no son bueno varias historias y mezcladas a si quería escribir una historia de carretera en la que hubiera dos voces y una voz escribí una una una parte para que para que la a la voz

Voz 1835 21:39 ni nadie está a un bar

Voz 2 21:42 de cerca en mi pueblo que sería más sombras entonces ahí me vino muy bien no desea y lo de asturiana la verdad que sinceramente me me me ocurrió de casualidad justo viendo un cartel donde ponía el asturiano al rey marco ni el como es la es si hay como menos posibilidades del resto desde el puesto de vocales sí estaba con una furgoneta ahí estaba con la canción en la cabeza hay pasea al lado de un de un cartel en saliendo me acuerdo perfectamente cerca de Torrelavega ahí viví asturiana decir me dije lo tengo pero es de estas casualidades de de no parece que te lo regala la vida te pone el verso ahí la la vida no pero bueno hay que hay que observar y estar atenta también a esas cosas

Voz 1995 22:27 que siguiendo la ficción Charo debe ser de Dane objeto que es lo que está más cerca de la asturiana de d5 bueno vamos a echaros de las mil echaros que hay en la música Pablo González fadista muy buenos días buenas y hasta animamos a la gente en canciones y gente

Voz 19 22:46 en echaros y son personajes reales de hecho la historia del rock'n'roll está lleno de personajes normalmente mujeres que han inspirado grandes canciones tiene

Voz 20 22:53 hemos por y la de Clapton Alberca Androni los de dominas dedicada hoy tenemos a Sarah de Dylan que dedicó a su primera mujer tenemos Suzanne de Leonard Cohen esta cabría pensar que esta dedicada a una mujer con la que Cohen estuvo diez años la única mujer con la que Cohen tuvo descendencia con la que tuvo sus dos hijos pero no esta canción está dedicada a otras ya es casualidad de la que Cohen también estuvo enamorado que se llamaba Susan verdad que estaba casada con un con un amigo Leonard Cohen y con la que solamente mantuvo una relación platónica pero también en España hay muchas canciones que hablan de personas reales aunque quizás no lo sepamos durante décadas este ha sido el gran misterio el poco español junto por ejemplo de de que tuvo la culpa el yates bueno quién era la chica de ayer sabemos dónde está el Penta pero no hemos sabido quién era la chica de ayer hasta hace muy poco tiempo cuando Paloma consejero diría dirigió un documental que se llama tu voz entre otras mil ir reveló que esta chica era una mujer de Bilbao llamada Maite eh echa no Jáuregui que se entiende que rima ni impar hecha no Jáuregui por eso implica desde la que se llama La chica de ayer de la que Antonio Vega se enamoró cuando él tenía dieciocho años y ella tenía diecisiete esta chica luego fue diseñadora de moda en Bilbao y ha muerto recientemente de un infarto y por eso no pudo aparecer en ese documental

Voz 21 24:08 lleguen hoy por ejemplo quiénes Lucía de Serrat

Voz 2 24:15 Luz y una casa que estaba en la cara B M

Voz 20 24:17 creo que es el disco más popular de Serrat por lo tanto a Serrat en miles de entrevistas La en preguntó quiénes está Lucía pero bueno el siempre discreto no lo ha querido contar pero esto es España y al final todo se sabe esta Lucía según dijo un productor mexicano René León con el que Serrat ha trabajado mucho es una azafata de Iberia de la que Serrat se enamoró durante uno de sus muchos viajes y en otra entrevista otro cantar el premio no pasa no esto no te pasan

Voz 22 24:39 en una película decía

Voz 20 24:41 sí sí tal no hay tiempo para el amor

Voz 1995 24:44 canciones Santiago Feliu que es feliz

Voz 20 24:47 que son cubano contó que Serrat le confesó un día que el día de la boda de esta Lucía años después Serrat le llamó y le dijo Lucía sigue siendo el amor de mi vida Lucía por favor no te cáscaras ilusión conocía la canción ya algo sospechan que fue importante para Joan Manuel Serrat seis que La flaca de Jarabe de Palo

Voz 23 25:03 un beso a la banca

Voz 16 25:06 la es la que también tienen

Voz 20 25:07 nombres y apellidos se llama al Guzmán es una modelo cubana que actualmente vive en Italia ya que en todos ya llamaban La Flaca antes de que Pau Donés la conociera esta canción la conoció en Cuba en La Habana cuando Jarabe de Palo viajó en el noventa y cinco a buscar una modelo para un videoclip la conocieron en una discoteca esto pavones lo ha contado recientemente en un libro que ha publicado en un libro autobiográfico y hace un par de años en La Ventana nuestro compañero Roberto Sánchez habló con La Flaca

Voz 24 25:31 que llevaba en un lugar muy bonito a Cuba que se llama mil ochocientos treinta La Tasca en mil ochocientos treinta días a la modelo no

Voz 20 25:42 el dato que es que si hubo beso la canción decía un beso de la flaca daría lo que fuera no hubo eso uno solo unos son nos quedamos más tranquilos y la fila que está ahora un poco resentida porque el parece pavones no ha vuelto a contactar con ella pausa nos está escuchando llama por favor y luego la canción más popular de la historia de nuestro país de la historia de la música en español seguramente también tiene un apartado en esta real en realidad la Macarena se llama Diana Patricia tiene unos cuarenta y cinco años es venezolana actriz bailarina tiene una academia de baile flamenco en Caracas en una fiesta privada en la que estaban invitados Los del Río pues allá fue a bailar mientras hacían jaleo que estamos aprendiendo a hacerlo nosotros aquí ellos le dijeron dale a tu cuerpo alegría Diana Diana porque si no Adriana luego es acaba llamando Macarena porque una hija de Los del Río se llama Esperanza Macarena porque según dice este miembros Los del Río la Macarena se lo dijo a él en secreto dijo vosotros vais a llevar mi nombre muy bien pero el origen está en Diana Patricia que ahora se así misma Diana Patricia la Macarena Macarena

Voz 1995 26:41 la última no es no es una mujer

Voz 25 26:45 mis Joselito

Voz 20 26:48 pues Joselito es un marinero bastante golfo que se pasaba muy a menudo por aquel chiringuito que tuvo Kiko Veneno en Conil en Conil de la Frontera en la playa cuando en esa etapa en la que no en la que no hacía música y que prefería beberse dos botellas de coca cola llena de diecinueve Chiclana a ir a pescar

Voz 1995 27:03 por supuesto Pablo González Batista muchísimas gracias Quique nos quedamos con esa idea de que en verano vamos a a verte no sabemos todavía dónde están las fechas concretas está bien que no tenemos cerrado ir debemos darte las gracias porque tú puedes el paisaje emocional de mucha gente esta mañana cuando Pepa ante la que venías de ataque manta es que me quedo que me dice que no beba que dirigió dormir que formas parte de de las emociones de la vida de mucha gente queriendo sin querer desde hace veinte años ha convertido en en alguien irremplazable si no estuviera estuve unos no sabíamos qué hacer en muchos momentos así que Quique sea como lo hagas donde lo hagas en en tu pueblo en Cantabria no dejes de hacer

Voz 0264 27:43 bueno pues muchísimas gracias me me anima mucho que me lo digas

Voz 1995 27:47 verdadero placer gracias por todas estas a las que es tu casa y lo es desde hace mucho tiempo la suerte a la hora aquí te queremos todos veinte pronto anunciar disco hoy conciertos y lo que quieras

Voz 15 27:56 a contar conmigo que yo también soy fan del programa escucho todo lo Dios allí de verdad no lo digo todo lo sé todo

Voz 1995 28:01 me voy vale si de verdad esperemos que así sea y que gracias de verdad muy bien complacer