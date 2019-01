"En la vida hay que armonizar todo lo que uno es en una sola senda"

me primero

muy importante su introducción que Le hemos estado escuchando sus problemas dice que fue cuando intentó hacer dos cosas diferente el periodismo y literatura hay una cosa que es fundamental por lo cual García Márquez entre otras cuestiones dice que es el periodista que mejor escribe el castellano fíjate que no habla del español habla del castellano la cuestión es que Tomás Eloy Martínez consiguió hacer del periodismo un género literario

Tomás Eloy Martínez argentino mantuvo una relación irregular tortuosa con Argentina no con su país de hecho fue en Madrid no en Buenos Aires donde entrevistó a Juan Domingo Perón

efectivamente es ir fue en el año setenta setenta y uno cuando vino aquí entrevistó a pero después a partir de ahí hizo una novela un libro sobre el coronel y hay un dato muy importante y significativo porque a mí me gusta esos pequeños puntos los que da otra visión en la entrevista estaba presente López Rega el Brujo que era uno de los fundadores de la triple A fue uno de los personajes que luego en el setenta y seis setenta y siete intentó de alguna forma secuestrarla e imagínate durante la dictadura militar lo que se hacía con aquellas personas lo digo porque esos dos hechos de decir entrevistas pero está López Rega enfrente López Rega es el que de alguna forma junto con la dictadura de Videla hace que tenga que oír a Venezuela gracias a un grupo de periodistas que lo arropan in estaba en un bar vino la policía para él pudo salir por la puerta de atrás fue directamente a Fecsa al aeropuerto oídos Aisa fue al aeropuerto de Caracas

efectivamente fíjate que estamos en el aeropuerto de Fecsa no subimos al avión llegamos aeropuerto de Caracas hiel sólo llevaba dos cosas muy importantes una carta de Carlos García Márquez y una carta de Carlos Fuentes que les recomendaban al editor del Nacional que por favor le dieran trabajo que era una excelente periodista pero el editor del Nacional dio la casualidad que estaba en Italia escribiendo un libro con lo cual no lo pudo recibir tuvo que empezar absolutamente de de cero

periodista y escritor hace las paces con su país con el purgatorio no ajustaría cuentas con Argentina libro dedicado las historias humanas que quedaron partidas en dos por el por los golpes de Estado

a la provecho porque como él también fue profesor tanto en Maryland como el New Jersey aprovecha su estancia en ese para hacer esta novela en la que es una recuperación de ese Silvio de ese estado de guerra de alguna forma que se vivió en Argentina se plantea que hay una persona a la cual secuestran desaparece su mujer considera que está muerto que no hay forma de saber nada más de él y un día en una fonda de New Jersey esta mujer se encuentra su marido esa forma de describir ese encuentro de el de la guerrilla del estado de las tortura y la recuperación de un pasado que nunca podrías tener le da un encanto y una belleza en la que realmente insisto hay que leer a Tomás Eloy Martínez