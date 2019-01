La desnuda imagen de la palabra

Voz 1

00:00

como es bien sabido en nuestro tiempo en nuestro lugar es casi imposible ganarse la vida escribiendo libros fácil no ha sido nunca que esa actividad que por su propia naturaleza demanda un esfuerzo ingente y una dedicación casi absoluta sirviera para que quien la practica pudiera proveer a la manutención propia de su familia pero en esta época de desplazamiento de la atención al relato audiovisual se hace todavía más improbable lo que está provocando una migración en masa de los escritores hacía ese espacio en el que sí cabe obtener una retribución suficiente para vivir el de la escritura de ficciones justamente audiovisuales la actual proliferación de plataformas televisivas que demandan contenidos de manera continua mientras no se pincha la burbuja de la que algunos comienzan a advertir es una oportunidad que hace accesible esta salida a cada vez más plumilla ceros se apartan así del texto el único producto y la única verdad del escritor literario para pasarse al guión que es el resultado del escritor audiovisual pero no es el producto de consumo el espectador antes de llegar a este hay otros intermediarios que pueden potenciar pero también desvirtuar lo que el escritor puso en el papel que haya buenos escritores que se pasen la televisión la mejora y enriquece el precio que se paga es que la escritura se somete a la imagen y en ese viaje nadie se engañe Se pierde algo con mucho de la desnuda magia de la palabra