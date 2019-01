Estreno de "Electra", de Galdós

no y el treinta de enero del año mil novecientos uno Benito Pérez Galdós estrenó en el Teatro Español en Madrid su obra Electra el escritor tuvo que salir catorce veces a escena para saludar la obra luego viajó a provincias y al extranjero y tuvo un éxito apabullante mientras la Santa Madre Iglesia condenaba desde los púlpitos a quienes fueran a ver Electra pedía las ciudades que no alojar a los actores que acosaron a los protagonistas que rechazaran a Galdós que echa verdad

es que acaso a Pérez Galdós les salió con su Electra una obra anticlerical pues no pero aquí no se trata de lo que uno diga o escriba sino de lo que los fundamentalistas entiende y eso que son de entendederas limitada salvo para defenderse Galdós se inspiró para escribir su drama en un caso real que estaba en esos momentos en la prensa en los tribunales digo que se inspiró pero luego Galdós escribió una obra de teatro a su aire muy normal jugando con la tragedia griega de Elektra con fantasmas que iban y venían con una trama que recordaba al caso real este caso real fue el siguiente chica se enamora de chico el tutor de la chica señor mayor celoso hace creer a la pareja que lo suyo no es posible porque son hermanos la chica desolada se va a un convento pero acaba descubriendo el engaño cuando quiere colgar los hábitos y largarse con su novio las monjas dicen que nones porque si se iba a la joven a la porra la jugosa herencia que venía pareja el asunto acabó en manos de un juez ultra católico que dio la razón al convento defendido por los abogados cristianos pero el caso llegó al Supremo la chica defendida por Nicolás Salmerón ganó en esta historia se inspiró Galdós dónde estás lo anticlerical pues en ninguna parte pero dada la inventiva y la paranoia eclesial de qué extrañarse el pobre Galdós desconcertado los actores no entendían nada los escritores Flip Aaron cuando las diócesis publicaban panfletos para la feligresía contra la obra cuando sea asustaba con la condenación a quiénes fueran a verla Galdós nunca entendió aquellos irracionales ataques católicos a la libertad creativa ya pues Benito si levantara la cabeza comprobaremos que seguimos en mil novecientos uno