100 Yardas - La previa de la Superbowl (Programa 148)

Voz 1 00:00 ya

Voz 1025 00:26 señoras y señores bienvenidos a la primera de las previas de la Super Bowl a partir de ahora cien yardas non stop como digo yo vais a tener podcast hasta morir vais a ponernos en el canal de Youtube hasta que salgamos por las orejas

Voz 3 00:39 ah pero vais a poder disfrutar de esto

Voz 1025 00:41 la Super Bowl de este quizá cambio generacional o no la reafirmación de que la Escuela de los Patriots es la que realmente sigue ya la historia del fútbol americano muchas cosas muchos detalles como siempre ya sabéis algunas dudas de quién puede jugar o quién no también tenemos una ola de frío en el norte de de EEUU que no sabemos si le puede afectar o no que queremos que poquito Atlante por tanto no habrá problemas con la Super All por cierto todo lo que queráis saber de es de Atlanta ya sabéis que queden Garay todos los días doce están mandando ahí un pequeño vídeo contándonos las novedades lo que dicen los unos los otros lo que está pasando en la ciudad osea que atrás del canal de Youtube fin yardas tenéis toda la información hoy tenemos a la tropa prácticamente al completo hemos de como diría yo habría abierto frente muy lejos muy lejos está Iker sagas porque está en Londres hola Iker qué tal estás

Voz 4 01:37 muy buenas la primera de las islas en las dos islas en las que estamos hoy aquí aquí estoy en Londres ya preparado para para todas las superó Bowl ya lo decías vamos a estar a todas horas y todos los días desde hoy quién quiera cien yardas para prepararse para la superó las

Voz 1025 01:51 a a diario bueno aprovecha y sal corriendo antes de que cierren por el Brexit amigo que a ver si te vas a quedar ahí a vivir para el resto de sus días bueno en paradero vemos a dos hombres a Louis Jones y esta vez ha ido un chico de la embajada estar ya vigilar al negro yo

Voz 1194 02:08 con razón para que no se fía Luis yo no sabéis que hace de para que me cambia los Patxi metáis aquí a un infiltrado

Voz 3 02:17 qué tal está yo

Voz 1025 02:18 hola

Voz 5 02:20 hola qué tal tú sabes que no soy muy de la política pero que susto con el Gobierno americano se yo pensaba que no no me iban a dejar participaron el Super Bowl y estaba decepcionado

Voz 3 02:30 sabes que habíamos organizado un comando para ser patrón para avisarle oyes ahí hay cosas más importantes por ejemplo la Super Bowl es gusta

Voz 1025 02:40 pero bueno Andrea y nuestro hombre el italiano lo cómo estás Andrea

Voz 6 02:46 Joan Llor nombre negras

Voz 1025 02:48 parado también para la Super Bowl

Voz 7 02:51 tras más

Voz 4 02:55 hombre

Voz 3 02:57 estas palabras vale vale vale

Voz 6 03:05 si bien le últimamente su cruce hay siempre un cruce Planeta X de la grabación que siempre bien

Voz 7 03:12 yo estaba con dos tres cosas son graves

Voz 1025 03:15 pues hemos sumado a Rubén Ibeas hola Rubén qué tal estás

Voz 9 03:21 hola qué tal se dijo muy bien esperando y deseando que llegue el domingo

Voz 1025 03:26 bueno a ver si sale vivo de aquí al domingo porque con todos estos hoy igual Rubén pierdes una pierde un Brando no te digo

Voz 1194 03:32 buscaré es buena señal yo lo hacía ingresado desde el otro había que estuvo pero voy buena señal está aquí

Voz 1025 03:37 está está perfecto pero a voy sobrevivían otro día hoy sigue vivo bueno os cuento una cosa ahí voy a empezar la el análisis de la Super All porque hoy si queréis os pongo la sintonía de resultados pues nada resultados a contar no hay nada no ha pasado nada esta semana todo el mundo

Voz 3 03:55 con la compra golpes nota igual bueno lo lo ha propuesto

Voz 1025 03:57 por cierto sólo voy a hacer un comentario que hicimos el otro día que estuvimos compartiendo platos de sopa Andrea lo de este año de la probó y Le vamos a dedicar un minuto es que ha sido el máximo escándalo tíos jugando en defensa cuando juegan en sus equipos en ataque lo que vimos en la de este año Andrea

Voz 10 04:17 ya han sido

Voz 6 04:20 la os de cachondeo el Camara Buckley jugado jugando en la línea de defensa pues

Voz 7 04:31 en el Juan de nota que nada bien como tiene que ser pero bueno por lo que me

Voz 8 04:39 le fue con la lesión de la mascota

Voz 1194 04:42 vaya por Dios que se que no yo

Voz 8 04:44 Babic y dije bueno hubo placaje

Voz 4 04:47 no es que no fue no fue el partido fue días previos llamada damos un abrazo para los que están en la misma división la cosas con la mala suerte de no

Voz 8 04:57 pero claro esto pero vamos a es el vídeo le metió un viaje vamos el pobre se quedó tumbado ahí con el tío encima y no veas hay vídeos pues sí

Voz 3 05:06 no dudo que no vale

Voz 1025 05:09 ah a a

Voz 4 05:11 aquí el único en la lista de lesionados te los patios para la mascotas

Voz 1025 05:16 de momento osea que asistan las cosas bueno vamos a empezar por lo que hay que empezar que esto hay que hablar de la Super Bowl venga va

Voz 1 05:23 en el fútbol americano

Voz 11 05:30 punto a punto tal vez al final de

Voz 12 05:36 yo no creo que un club

Voz 1025 05:45 pues la verdad es que le tengo un cariño especial quizá porque han sido tantos años viviendo la en primera persona en directo y después continuando con las transmisiones que es una semana en donde estoy todo el día con las alertas que me van saltando de las cosas

Voz 8 05:59 que van pasando no permite es una finca que qué gozada OIT otra vez en en la televisión viendo los partidos que han requerido

Voz 3 06:06 Fernando las vieja

Voz 8 06:10 de aquella época que no lo haya podido ver en Movistar Plus

Voz 1194 06:15 nos están dando la Super Bowl

Voz 3 06:18 antiguas igual y nos reíamos mucho porque hablábamos con

Voz 1025 06:21 Andrés hoy Andrea te voy a decir una cosa que que en la comida

Voz 8 06:23 desenvolvió decírtelo hablabas menos

Voz 3 06:26 sí sí que es verdad lo iba a decir también estaba allí y mucho menos comentábamos cuatro cuatro de tío te has dado cuenta de eso

Voz 1025 06:33 no no Andrea

Voz 6 06:35 no se mira tengo que reflexionar sobre todo esto porque hay canciones pero muchísima gente me dice oye cómo es posible que hablabas mejora

Voz 3 06:45 yo es que mejor menos si mejor no

Voz 7 06:51 no pero se meros sea

Voz 6 06:54 bueno es lo que menos depende de los años lógicamente por la colosal yo al principio entre como muy ópera el último cosas

Voz 7 07:04 ahí está o no pero sí que es sorda made escuchar tanto hay aquí sí sea tengo más acento ahora que antes

Voz 3 07:16 la verdad

Voz 13 07:19 a unos se va

Voz 1025 07:23 déjame que hablemos ya directamente a la Super Bowl esta mañana tenía una charla precisamente con el país en donde estaba ahí quería Louis Jones ya había un todo ha girado muy en torno a a un cambio generacional a así realmente estamos da un cambio generacional pase lo que pase ganen los Patriots ganan los raids hay dos filosofías de fútbol americano distintas enfrentadas en este partido porque los Ramis vienen con juventud con otra manera de jugar con otra manera de plantarse en el terreno de juego con un equipo construido clan la mente para intentar llegar a la Super Bowl les han funcionado los Patriots los Patriots son lo de siempre lo de siempre que es extremadamente efectivo desde el dos mil dos como decíamos ganando súper voz pero habían perdido dos años antes osea dos perdón dos ediciones anteriores osea que llevan muchos años llevan más de dos décadas llegando a la Super Bowl lo vemos así realmente estamos ante un cambio brutal del concepto de fútbol americano o no venga va en piedra

Voz 3 08:27 nosotros no van saliendo ha dicho que no primero

Voz 1194 08:31 te está bien claro lo eh

Voz 3 08:34 ah vale pues venga en Londres cogiendo todo te digo nada mira esto

Voz 6 08:39 él es es no es más que mi opinión faltaría más

Voz 8 08:42 siempre

Voz 6 08:44 hay siempre pero yo lo aprobamos la semana pasada hablábamos en la retransmisión hay unas ganas de de de que si el cambio generacional que si el que en ningún caso aquí aparte que los textos son los de siempre pero cuáles son los sitios porque hombre estos ya lo estamos viendo los partidos en la en la Super balls ya en los años anteriores tú te coge esos desde el partido contra de la Super Bowl con todos los runners y pensamos en esto y luego los pechos de la temporada como Randy Moss

Voz 7 09:19 a quién son los primeros versos al equipo más camaleónico camaleónico que hay osea pero año otra temporada tras temporada partido a partido sea realmente aquí no creo que haya una filosofía distinta es que ellos cambian constantemente igual que

Voz 6 09:40 me decía en el partido en en en la final de conferencia preguntábamos grandísima

Voz 7 09:45 si gana aquí estamos estamos asistiendo a un cambio pues no porque aunque hubiesen ganado los chips sea que es cuando tú llegas a una final de conferencia no creo que se pueda decir que la pierdes no es decir que estas acabado cuál es que ha llegar al final de conferencia

Voz 1025 10:02 va a decir lo que piensa porque lo de Andrés

Voz 3 10:06 claro

Voz 4 10:07 sin sin quitarle una copa algo a lo que dice pero algo dice Andrés es verdad pero yo sí pienso que es el el choque de dos fórmulas no una que viene funcionando estupendamente con esas características que te voy a decir Andrea durante prácticamente dos décadas es es es una fórmula eh que peli chic ha sido capaz de cambiar de girar idea de reinventar pero es la fórmula Devil quiere de estos patios contra una nueva manera de hacer las cosas en la NFL en la que representa más Bay con un coordinador ofensivo de cierta edad como como es bestsellers con con jugadores de mucho nivel que te permiten tenerlos porque estás con el quarterback y el running back en sus contratos rukis yo sí creo que son dos modelos que que se enfrentan el de los últimos veinte años que ha dominado contra el que viene pisando fuerte y muchas otras franquicias exactamente tratando replicar

Voz 1194 10:58 sí sí sí sí

Voz 6 11:01 las más frente fetos sí Johnny su espacio no es un modelo porque dicen que cada año cambia

Voz 8 11:08 yo yo yo les a lo que comentaba

Voz 1194 11:10 a Iker el sumo que si el modelo de los pubs que si el equipo más camaleónico que existe quiero decirte

Voz 15 11:18 ven adaptar a su partido como nada

Voz 16 11:21 Die pero sí que también de noto ese cambio de voy a decir no sé si le acompañaría tanto generacional sí o de pensamiento fíjate

Voz 8 11:30 pues las cosas para para mí

Voz 1194 11:33 el ex de Mc Bay pero a esto les sumaría

Voz 16 11:36 los seis a esto les sumaría también Kansas creo que vienen de los equipos que han estado ahí

Voz 1194 11:42 hacía al final Chicago hecha

Voz 16 11:44 estos son equipos que están haciendo ya nuevas formas Sofo pequeñas nuevas fórmulas de de esto del fútbol americano que yo creo que si hay un ligero un ligero cambio

Voz 8 11:55 a que hoy tenemos por ahí a Rubén que también quiere oir

Voz 7 12:00 no no yo

Voz 9 12:01 estoy totalmente de acuerdo con Andrea es que el cambio generacional al afecta porque es un equipo es que lo decía él éxito es la la final RAM de su primera final juegan de otra manera que cuando la de los Llanos de la segunda ronda animó así con esas que tan tan como que tenían Juan de otra manera de izquierda pero es que los pipí son capaces incluso de cambiar durante la misma temporada si no muy curioso me voy a esta dos mil dieciocho empezaron jugando de una manera vieron que no funcionaba y son capaces Visnjic es capaz de Estambul entrenador que es capaz de durante durante la misma temporada de cambiar cosas de hacer mejores jugadores determinar cuándo de una manera totalmente distinta a la a cómo empezó la temporada en la Liga siempre evoluciona no no o siempre algo de moda siempre hay algo que destaca pero si te vas a la final me vuelvo a decir de de Mike martes esos P2 al blues Lance tan increíbles se ven muchas de las cosas que vemos ahora en el en el juego y todo el mundo funciona a todo el mundo parecen ir de a la moda menos los pies Félix y que va con sus ideas y encima sus ideas son las que las que terminan funcionando no es pobreza yo son una leyenda equipo y son un equipo que que puede estar evolucionando a la moda de la Liga o a lo que ellos quieran jugar porque al final el resultado

Voz 4 13:18 el mismo me faltas tú

Voz 5 13:21 sí bueno no tengo mucho más que añadir porque casi lo han dicho todos pero no estoy de acuerdo no voy a comentar mucho de los de los Brahms porque realmente yo no sé si si estamos hablando de cambio generacional generacional todavía porque han llegado una vez vamos a ver si pueden repetir y pueden son son capaces de seguir creciendo is sobrevivir en una liga siendo el el objetivo de todos osea todo el mundo ahora quizás la el año pasado duraron un poco de de si eran de verdad uno ahora no puede no puede caber duda de que el equipo es él tiene mucho talento y el entrenador también hizo que van a ser un bueno por ahora son un como se llama Un

Voz 8 14:09 dieron inglés

Voz 5 14:12 se me olvidan de los dos una referencia una referencia de la Liga entonces de esta parte no sé pero lo de lo del PP es lo que dicen todos osea no voy a repetir mucho sino que Jones yo justo antes de que empecemos estuvimos hablando de precisamente eso o es que es que es capaz de de de de hacer esos ajustes durante la temporada casi siempre que a casi siempre aunque sea que los Patriots son un favorito al principio del año llegando al final de Conferencia Easyjet al Super Bowl son mejores en en la última etapa que en la primera allí y en el medio

Voz 8 14:55 ya es cierto es verdad que en llegado mucho mejor de lo que estaba a mitad de que a mí me Andrea que quería remató

Voz 17 15:01 lo que lo que he dicho es ven efectivamente

Voz 6 15:04 es que yo lo que no es apología los criterios porque pero yo que soy unos de los millones sobre lo único no soy un genio que que defienden que este equipo es es histórico esta esta esta era de los Petros es es algo increíble que que sí que es el mejor entrenador de la historia pero porque hay treinta y dos equipos uno son los centros que que es lo que qué es lo que decía antes lo que te ha dicho también Rubén no que cale hondo no tienes una referencia clara de en el resto de la Liga es cíclica pero siempre lo ha sido el ejemplo yo estoy siempre más

Voz 10 15:47 es más vistoso

Voz 6 15:50 la Diego momento en que parece que han hecho el futuro de del fútbol americano idear había equipos con los los justo novelas no tenían Tyler en el en el rostro

Voz 8 16:03 ya

Voz 6 16:05 estaba se decía que iba a desaparecer la oposición de esta idea luego fíjate la importancia que tienen ahora los tailandés el fútbol Baker algo que estaba desapareciendo y ahora mira en la final hay un full Bach que puede ser fundamental eh todo es cíclico ahí la defensa hubo una época que casi casi Dani se hablaba de tres cuatro tres cuatro había Kaiser a como bueno tenían a tres equipos nada más

Voz 10 16:31 en eso es es

Voz 1025 16:34 Nos va a mi me parece bien hemos resuelto la primera de mis dudas en la Champions generacional pero tengo muchas muchas más para está súper bueno así que no nos mováis

Voz 3 17:03 y es en este en este primer espera

Voz 1025 17:06 el que estamos viendo sobre la Super Bowl hay muchas dudas una vez resuelto el el cambio generacional que lo tenía mi segunda pregunta es ésta estaba traer cola eh ya sé que va a haber tensión pero va vamos a intentar manejarlo como le juegas a estos patrios lo me vais a decir no claro es el mejor equipo todos los tiempos son todos tienen todos experiencia los Rahm son todos unos rukis en cuanto a su fervor me refiero no en cuanto jugadores que tiene una media de edad superior a los Patriots Lorraine tienen una manera de estar plantados en el campo que les da claramente como favoritos para esta final bueno entonces como apañados esto todos los ramos que hacemos cerramos el chiringuito nos vamos o pensamos que hay que hacer una cosa así extraña como hizo el año pasado los Eagles Isère les puede ganar estos Patriots qué hacemos hombre debe ahora

Voz 9 17:58 dejar

Voz 4 17:59 y yo para tienes que Cecil asimismo no lo lo

Voz 3 18:02 no yo no lo sé lo soy por eso te lo voy a ir con los Patriots pico home

Voz 14 18:10 no hay sucede

Voz 4 18:13 lo comentábamos antes cuando nos cuando nos ha entrevistado el país que tenemos la suerte de que en este partido vamos a tener al mejor jugador de cada equipo al menos los que yo creo los dos mejores jugadores frente a frente normalmente en una Super Bowl estaba aquí el otro y nunca se ve aquí los dos mejores jugadores y uno probablemente haya sido el mejor jugador de la Liga general como comenzaron Donald ha estado muy muy cerca no se va a llevar Di pero yo creo que muy cerca Breivik al otro mejor jugador vamos a tener a uno intentando librarse quitarse el balón de encima para otro intentando matarle entonces la presión por el centro creo que es fundamental los ramos tienen que parar la carrera porque los patios han constituido correr de manera muy eficaz durante los play off soleado mucho aire luego al que ya ha funcionado chico Breivik ha tenido todo no todo el tiempo pero sí la tranquilidad porque no habían tocado ni una vez que tienen que conseguir toda la carrera y tienen que conseguir meter presión a Breivik creo que sobre todo por el centro que es la que más sufre si consigan eso creo que lo Ramis tendrá mucho ganado

Voz 1194 19:14 totalmente totalmente de acuerdo con Iker a ver el secreto para ganar a a unos paz evidentemente si lo tuviera estaría probablemente entrenando un equipo de la NFL no no pero bueno yo creo que una de las claves que ha dicho Iker presionar a Lady esto es empezar por ahí creo que es una piedra angular IN ataque para mí es jugar sin complejos un equipo que juegue sin complejos que que sepa combinar esa carrera potente que sí tienen los raids con un juego profundo yo creo que se consiguen establecer un juego profundo

Voz 1025 19:50 Luis déjame Un segundo que ahora continúa con todos vosotros espero que nos vamos a Atlanta que está Kenneth ahí justo hoy justo donde está llamando

Voz 18 20:01 Conexión cien yardas con EEUU Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 2 20:19 Garay

Voz 1025 20:22 son queden Garay Atlanta se ha acabado el mundo ya de Estados Unidos ha entrado el frío y eres una bola de nieve au sigue siendo el corresponsal en el corresponsal de jets bien

Voz 3 20:31 no aquí estamos todavía

Voz 14 20:35 es la nieve el día de ayer tal y como se esperaba pero eso sí hizo Free ustedes vieron el video mucho viento y demás pero hoy en pie

Voz 4 20:43 es la parte seria me parece el miércoles

Voz 14 20:45 en el cual ya hay entrenamientos en el cual los equipos empiezan a hacer de las suyas en la práctica recordemos que el conjunto de los pechos debió England va estar entregándose en la Universidad Estatal de Georgia mientras que los dame lo harán en el campo de entrenamiento de los Fall de Atlanta además la gran pregunta sigue siendo que va a ser Chamakh May llegó a poner a él o si iba a poder así que Anderson cuál de los dos era el titular calle que lo trajo hasta aquí os siguiera dando esos que ha cumplido con gran tarea en los últimos partidos

Voz 6 21:16 definitivamente ha sido una grapa aquí

Voz 14 21:19 yo un grato añadido al equipo de los de Los Ángeles por los datos de los péptidos expectativa le cuento que Brian Flores el entrenador jefe de nuestro equipo los Miami dos que todavía no lo diga oficialmente

Voz 1025 21:31 si no quiso hablar mucho fue muy hermético no

Voz 14 21:34 en torno al tema de los delfines te Miami Vice digo por ahora estoy concentrado en los Lance y no pienso en los dos lo cierto es que cómo no pensar

Voz 4 21:42 sin eso cuando el objetivo de todos

Voz 14 21:44 sí bueno todo entrenador en la NFL es llegar a ser que la verdadera los Miami Doncic pero bueno por lo demás esperando no tendremos el privilegio de escuchar a un Fay canceló osea lo escucharemos al medio tiempo haciendo de las suyas en que abre el medio tiempo

Voz 8 22:02 sí pero canceló una conferencia de prensa no sé qué tal

Voz 14 22:04 nosotros vaya semana grandioso así en la conferencia de Macron Five

Voz 1025 22:08 te quedes gusto me va a dar

Voz 8 22:11 eso eso me quita el sueño

Voz 1025 22:13 tal fin me imagino por lo demás todo bien todo tranquilo dime algo vamos a tener equipazo el año que viene en Miami para llegar a la Super Bowl no

Voz 8 22:21 no

Voz 14 22:23 eh yo quisiera decirle eso hace lo voy a decir porque al fin y al cabo soñar no cuesta nada por eso no puedo gran cosas que han dado en el mundo de deporte

Voz 8 22:32 hombre a mí a mí el entrenador me gusta de momento aunque no haya sido Coutts no de Hungría

Voz 14 22:39 equipada que acabo acabo de tener un debate sobre ese tema porque a mí me pueden decir amargado aguafiestas lo que quiera pero yo nunca he están mendigando la gente sigue mendigando nombres hispanos osea están mendigando alguien que tenga apellido spam así no hable español como para presentado yo creo que lo más importante es que sea un buen entrenador en jefe

Voz 1025 23:01 claro que sí ahora

Voz 14 23:03 más allá de que sea hispano de que sea afroamericano de que sea donde sea yo creo que los dos necesitan limpiar la casa y eso va a tomar mucho tiempo y la otra Toby Flood aquel que

Voz 4 23:17 yo con los Lampre aún súper boli perdió otro

Voz 14 23:20 en Hoy por hoy pertenece al organizaciones haciendo cosas con la NFL tiene actividades le habló con nosotros ayer eh él es de los que dicen que la gente en Los Ángeles está identificada con el equipo como Los Ángeles Ramos hay quienes creemos que no resulta que ese equipo

Voz 8 23:35 el cuerpo

Voz 14 23:37 es muy complicado el equipo que llega al Super Bowl todavía no lo identifica la gente ni mucho menos la gente de Los Angeles como el gran equipo de los Ángeles claro ganándose a Supermodelo en caso de que lo haga que no creo

Voz 4 23:49 qué van a empezar a las pero

Voz 14 23:52 como el equipo de Los Ángeles yo no lo creo para mí los péptidos lo llaman el ojalá se cierra el círculo terminen ganándole al mismo equipo con el que ganaron el primer título será el en Bale por Dios

Voz 1025 24:06 sentencia tanto les digo que se retiren

Voz 3 24:11 porque lo que hemos sufrido muchísimo Hajj allá iconos del cine te vayas no te acaba de la peor genio

Voz 1025 24:18 o de fin desde tío desde que este marido esto ha sido lo mismo pero bueno me tengo que poner la camiseta

Voz 14 24:27 esto me la pongo me acuerdo que tenga que hacer que game

Voz 3 24:30 que se vayan a una buena pero Ovidio luego que queremos verte la cara un abrazo

Voz 4 24:38 Massot pegó un abrazo compañeros aquí estamos también nosotros

Voz 3 24:41 se van a aquel Garay desde Atlanta

Voz 1025 24:44 vamos a seguir con Luis dale golpecitos mágico a esto venga

Voz 1 24:47 escucha a cien yardas

Voz 19 24:57 continuamos para saber un poco todos como

Voz 1025 25:00 a estos patios ya ves que que también la tiene clara e pone grandes favoritos a los Patriots las dudas de quién pueden manejar en la parte de atrás los rands en fin

Voz 1194 25:10 es muy escorado pero bueno no nos tenemos que ir muy lejos para para ver cómo como los paz pierde en una Super Bowl no y así plantearon el partido un partido agresivo defensa como tenían eso lo sigue desde el año pasado hizo un equipo que jugó al ataque sin complejos

Voz 15 25:26 para para para para para muestra la jugada que les da que les da la victoria no

Voz 1194 25:32 entonces bueno eso es eso es que no no no no no no hay mucho más entonces tampoco ahora podemos intuir lo podemos pensar en mil tipos mil estrategias pero nada salgan como también ha dicho Iker

Voz 8 25:45 lo que juegan juegan a su fórmula

Voz 1194 25:47 en complejos e sin complejos yo sigo pensando en ese en ese tema de juego profundo no sé si si los rands pueden pueden aportar lo tanto eh como si lo veía con canchas pero pero bueno yo creo que es una buena baza esa

Voz 10 26:04 no me lo real digo los perdón hablo

Voz 8 26:09 estás Andrea

Voz 3 26:11 no no ya ya

Voz 8 26:13 tomando la palabra si no pero en la sección has hechos como siempre

Voz 1025 26:17 muy bien ya lo sabía casi siempre

Voz 8 26:20 el chico desgracias

Voz 17 26:21 no decía hombre realmente la fórmula para ganar más P entre sí

Voz 6 26:27 esto es como la forma

Voz 1194 26:30 la cola una actuación de gran Tyson

Voz 7 26:32 eh

Voz 17 26:34 hola las tres suponemos que han perdido

Voz 6 26:37 tenían un factor común que los veces los Giants y una vez los los Eagles han conseguido meterle presión por el medio adrede qué es si si uno tiene que buscar algo dices bueno teóricamente que podría hacer lo que lo que le puede molestar más pues presionarle remedio para que no suban al póquer porque

Voz 10 26:58 si hay algo que se le pueda

Voz 6 27:02 hablar de algo que se pueda explotar André entenderá defensa es un poco ridículo pero quiero decir si hay algo que que no tiene o no destaca particularmente a su movilidad no

Voz 10 27:13 que te dé miedo salga del país

Voz 6 27:17 que lo importante es no dejarles subir con la presión si a así eso entra súper porque luego miró al tanteos

Voz 7 27:25 perdido de paliza perdido como la han perdido ya pero claro teóricamente

Voz 6 27:32 te tienes que intentar profesional

Voz 7 27:35 y ahí es verdad que si hay un equipo que pueda hacerlo solo horas antes con con su y con y con Donald en el medio de tener

Voz 10 27:47 la defensa en zona

Voz 7 27:50 breivik en telas de la que no destrozadas prácticamente siempre claro eso

Voz 14 27:57 luego con el hombre también

Voz 6 28:03 el suelo que que no sabemos de toda la vida él intenta siempre quitarte la mejor arma que tengas ilusión dejar que trabaje con Herrero

Voz 7 28:11 no siempre se piensa en el ataque tal

Voz 6 28:14 se sabe que sea la la muy bueno producción estadística en ciertas estadísticas que han tenido

Voz 7 28:22 pero las defensas de los raids pero en la la mi la mitad bien toda la mitad en porcentaje bienes ya rondó nada

Voz 8 28:32 Cuéntame Rubén cómo ves tú esto

Voz 9 28:35 el es imposible saber todo de ganar al que te puedes imaginar un Game Plan pero lo que como rehén en algo que no cambia porque ellos trabajan muy bien en la sala de vidrio ay te preparan cosa que lo que no espera a mí hay un nombre que me parece muy importante y que creo que es fundamental que estos gags que es aquí tal y desde que volvió otra defensa es cierto que Grondona les el mejor jugador sin ninguna duda mejor asesor de la Liga es el que genera toda toda la presión pero aquí les da algo que no tenían con su ausencia es menos defensa en zona que es lo que Álava Andrea yo también estoy convencido de que defender en zona abrir esos friki adiós le permite estar más siempre individual esto te permite bajar un nombre más a la caja y tener mejor defensa contra la carrera tener más hombres en la caja tienen más posibilidades de parar la carrera que al final a la postre lo que para mí es más importante de estos sitios actuales ellos corren padre en los predios para más de ciento setenta yardas esto sí lo hacen en la Superbowl e van a tener medio partido ganado entonces si tú consigues parar la carrera la siguiente fase es hombre intente jugarte a la espalda de los los la que no a la cara porque aquí jugando la cara concediendo esas tres cuatro yardas que se le concede ya sea con pases cortos a Edelman con pases cortos a los Running saliendo a recibir hay tú lo que provoca que todo un baby entre Enrich no empieza a encontrar a varios receptores al final te termina volviendo loco no yo creo que es arriesgado porque a los sitios no le gana haciendo Gamarra Tegui tienes que arriesgar pero yo iría que a que empiece a pasar a la espalda de los pero la inmensa que es que no sean pase esta cuatro-cinco yardas y que generen yardas acerca sino que sea él el que el que haga las yardas por aire no

Voz 1194 30:20 sí sí pero yo yo todavía tengo grabadas macho los test los tres terceros Damm seguidos

Voz 9 30:26 sí pero ten en cuenta que esos son esos son en el en prorroga cuatro terminó María ahí

Voz 8 30:32 no Berta ya no ya pero luego también está

Voz 1025 30:34 la magia de los fins como Les metimos ahí dentro

Voz 3 30:37 no estaba Juanjo

Voz 4 30:44 que también puede escoger con eso no dejando que cubrir

Voz 9 30:46 el pase a la espalda de imagen desde Chita uno o dos segundos más para poder pasar que hay

Voz 14 30:51 ahí es donde entra posaron condona

Voz 9 30:55 es muy complicado de todo Aaron Donald es espectacular la explosividad que tiene el uso de las manos yo iría por ahí pero pero ya te digo creo que habría que British claro de Chris

Voz 8 31:11 bueno pues

Voz 3 31:14 sí lo que no pueden hacerlo

Voz 5 31:16 no es dejar habré de hacer esos drives de diez minutos en nueve minutos mantener posesión tanto tiempo

Voz 1194 31:27 el yo estoy completamente de acuerdo que tienen que llegar

Voz 5 31:29 a él pero también tienen que evitar eso eso es obvio osea lo que estoy diciendo es obvio no no pueden dejar un un tres y catorce que cumple osea que que tienen que llegar a él como sea ir a hacer lo que lo que sea posible para para que la defensa no está no esté todo el partido en en el campo y luego en yo creo que en el ataque tiene que seguir lo que con lo que les ha traído hasta ahora en especial los últimos tres partidos con la la vamos a suponer la emergencia de de M D Anderson como ya sea realmente él ha sido en los últimos dos partidos el el el no es más importante pero él que ha quitado un poco de la aprehensión Agnelli iba ha llevado en adelante la la ofensa

Voz 1194 32:25 sí porque lo de Carli es una poco incógnita todavía no cómo está exactamente ahí está claro como está pero Carly Simon

Voz 8 32:34 dime dime izquierdas para dar Gujarat

Voz 4 32:37 a darle ha tenido dos semanas para recuperarse esperemos por el bien del espectáculo canciller porque a todos nos gusta comprar mejor

Voz 1025 32:43 ya que estamos dos

Voz 4 32:46 para ellos es es fundamental ya lo han dejado a nadie correr por el centro izquierda Adli te da opciones mucho más que eso lo corren el centro

Voz 8 32:55 sí bueno entonces me entiendo lo que me enteré me estáis diciendo que está

Voz 1025 33:00 es un poco en la línea de Kent

Voz 8 33:02 una línea que los Patriots a priori sí lo tienen entre comillas mucho más fácil entre comillas eh bueno que que los Ramis

Voz 1194 33:12 los partidos sino una final siempre serán favoritos y eso es algo que hemos de tener claro todo el mundo y le guste más o menos en una final siempre son favoritos

Voz 3 33:22 pero más pero a ver más control

Voz 1025 33:24 hubo como los rands porque hay veces que sí que son favoritos pero ojo porque igual no lo tienen tan fácil

Voz 1194 33:31 bueno yo el año pasado lo veía igual los veía a unos a unos unos Patxi como favorito ya unos y Els en muy buen estado de forma que llegaban allí la final fue lo que fue al final

Voz 1025 33:44 sí que es el año pasado están al mismo nivel que lo Ramos este año o al revés para bien

Voz 1194 33:50 a mí perfectamente estos Ramsey estos rands vienen

Voz 8 33:53 el año pasado pasáis todos lo mismo Payne

Voz 1025 33:55 era Andrea yo soy yo soy Rubén si pensáis pensáis que estando al mismo nivel que los siglos del año pasado

Voz 4 34:03 pero a veces son equipos muy distintos

Voz 8 34:05 sí lo competitivo a nivel competitivo obviamente que no tiene nada que ver nada con otro a nivel

Voz 4 34:11 que hicimos

Voz 8 34:12 sin ningún género de duda creo que todos los que

Voz 4 34:15 estamos hablando en esta conversación creo e igual me equivoco estaremos de acuerdo en que en este partido no hay favoritos y que hay tantas cosas que pueden cambiar el partido que sepáis detalles que que dar un pronóstico

Voz 1194 34:28 mí que yo sí pero abuelo yo no

Voz 4 34:33 favorito a nadie no

Voz 7 34:38 la cuestión es que todos todos me incluso al caemos siempre tampoco en

Voz 6 34:45 mira el a su cargo con contra lo rancio los Patriots iba a ser a ser más descarado y al final ganar

Voz 8 34:54 no veinte desde enero no te refieres en la del dos mil dos te refieres no ahora sí recuerdo

Voz 6 35:03 hablo de de percepciones de favorito lo favorito el año pasado teóricamente los patios llegan a final con agota los Eagles con i Phones

Voz 10 35:12 si ganan los la la semana pasada

Voz 6 35:15 así lo vuelvo decididos a igual que te digo que no lo conocía de los de los detenidos

Voz 10 35:21 no no no es plana para buscar

Voz 6 35:23 historia

Voz 10 35:25 el giro actualmente los pero eso me habían perdido el partido

Voz 6 35:32 dicho y mete esto lo dije la semana pasada no es que no es que llegado a esa conclusión ahora reflexionan la semana pasada lo dije lo dije la retransmisión en directo

Voz 7 35:41 esto

Voz 6 35:42 ir de la mano veinte mano diez centímetro más atrás la jugada es exactamente la misma porque ha sido absolutamente influyente en esa jugada

Voz 8 35:53 ya los chips

Voz 6 35:55 Villa están a la Super Bowl los dientes estaban fuera con los te quiero decir por mucho que yo sea el primero en decir que esto es una una una un equipo histórico que que quedará en la historia que insiste el mejor de la historia que lo está entrenando hubieran perfectamente podido perder ante de partido ID hecho él no lo ha robado claro decide el reglamento habla claro de Estado en fuera de juego y la jugada sea nula pero es un fuera de juego que es influyente esto no te quiero decir hubieran podido perderse partidos pues de hecho es como si lo hubiera

Voz 7 36:32 no

Voz 6 36:32 ya lo habían perdido no sé sí sí sí sí sí sí sí decir que

Voz 8 36:36 efectos de juego a reglas no exacto

Voz 6 36:39 no nada nada no está claro está claro pero

Voz 7 36:42 quiero decir que imbatible no hay nadie

Voz 8 36:47 Rubén tú cómo lo ves

Voz 9 36:50 a mi me parece que en veintiocho yo sí lo de un puntito de de favoritismo por eso no por por la trayectoria por por que es porque se lo merecen pero yo creo que no rands vamos a mí se McClain me parece un genio de esto y tengo claro que los Le buena plantar batalla hay que bueno que son perfectamente capaces de de ganar apetecidos porque yo creo además que tiene las armas sobre todo si Gary está físicamente bien yo creo que esperáis un equipo de trece victorias que no se nos olvide un equipo

Voz 6 37:19 el mejor equipo de la

Voz 9 37:20 diga sea a mi me parece que aquí pero ganados para ganar

Voz 1025 37:24 los ves tan competitivos como los chicos del año pasado entiendo queramos poco por donde yo iba a Rubén

Voz 9 37:29 sí sí sin ninguna duda yo no la tengo capaces de ganar a veces te da más es lo que digo creo que tienen armas para para hacerlo

Voz 8 37:37 muy bien he dicho lo dicho me voy a ir humor

Voz 1025 37:40 de México no sé si quiere puntualizar algo

Voz 5 37:42 bueno sólo iba a decir que que hay un punto que no hemos dicho ninguno hasta ahora

Voz 8 37:48 sí es también

Voz 5 37:51 yo creo que hay hay más presión en los Brahms igual como el año pasado más precisión en los higos igual cuando estaban jugando los Giants contra él los los Page porque realmente para ganarles a estos en el Superbowl tienes que gestionar casi todo perfecto y luego tienen un poco de suerte si hablamos del primer prime el Super Bowl de los Giants era la la la recepción de detrae y si no hubiera hecho eso fuera y no no me acuerdo mucho del del de dos mil doce como exactamente fue el partido pero el año pasado habían unos unas jugadas de de de los higos que si no hubieran hecho pues fuera entonces yo creo que los Brahms van a tener que hacer osea el planteamiento de de Mehmet tiene que ser perfecto ir van a tener que

Voz 8 38:42 pero un toque de suerte pero Chris estarán

Voz 1025 38:45 de acuerdo conmigo ahora nos iremos a México momento pero antes se lo pregunta todos

Voz 8 38:49 estaréis de acuerdo conmigo que hemos llegado a un punto en en la NFL

Voz 1025 38:54 sobre todo con estos Patriots que da igual que sean favoritos o no porque a los tío no les pesa nada la presión porque con que han salido tanta Ruiz desde favorito pues oiga que son de estoy favoritos sí

Voz 8 39:07 claro claro eso sí a ver dime Iker que no te oigo perdona

Voz 4 39:13 yo digo que esto es algo que lo espacios piensan ellos siendo claro Guido ese papel de todos están contra nosotros que les motiva tanto que quieren un anillo más el ir de favorito no es la novena sus perros que os habréis eso lo está pensando en el anillo

Voz 17 39:27 claro si sí señor coches de todo

Voz 6 39:32 la cómo se puede llamar en en castellano bueno la despedida que le han hecho en torno al equipo cuando Seaman

Voz 4 39:38 en el estadio hasta arriba sí

Voz 7 39:40 claro esa esa es hambre es cierto

Voz 6 39:45 permiten al equipo habéis visto a breve tiene el palco diciendo seguimos

Voz 20 39:50 de agregando la la tiene tiene tiene

Voz 8 39:53 yo creo que casi señor ahí

Voz 4 39:55 para eso

Voz 8 39:59 dime dime Iker no te pares

Voz 4 40:02 algunas son tengo rabia es que cada año que llegan a Super Bowl sale ese típico gráfico del el mapa de Estados Unidos con todos los Estados con el con el logo del equipo rival de los espacios

Voz 8 40:13 claro pequeñito es cuando piezas de los como

Voz 4 40:15 si te has Eric cuando hay es aldea pequeña de los galos pues esto todos los galos

Voz 3 40:22 estamos de la pócima ya están

Voz 8 40:26 bien yo no vendo pequeña este la teórica presiones

Voz 1194 40:31 tener que es en el equipo ahí sinceramente yo creo que les da el plus

Voz 8 40:37 claro porque a su favor para para para esto Rubén

Voz 1025 40:42 ah perdón esto

Voz 6 40:45 yo Neos que sabes como como cuando se dice no este equipo no tiene por qué no tienen nada que perder cabo del caso cuando te alguna vez que estás ahí dos aquel Modric

Voz 9 40:58 eh

Voz 14 40:59 se lo máximo dice Giro

Voz 6 41:03 yo me la opresión hombre está claro tú me dice creer que puede sentir una presión uno o algo de experiencia evidentemente cosa

Voz 7 41:13 le entre Breitling

Voz 6 41:15 no sé si lo que decía lo sabe la semana pasada en el programa doble dicho Leo

Voz 10 41:20 Darek y sólo el con esta a Juba

Voz 6 41:24 además Super Bowl que cualquier franquicia de la NFL en toda su historia hay una sola franquicia jugador de la NFL que en toda su historia haya llegado en que sufra bueno excluyendo los espectros que con esta nueva leía somos es como juntos sí claro tienen algo que voy

Voz 8 41:46 ya por los kleenex un poco mientras

Voz 9 41:50 no yo no no no está aclarada Alargue yo creo que hay que Andrea hay siempre porque creo que te juegas play a lo mejor pues creo poco menos pero jugadores como Sunny Michele el Habana tener que son

Voz 6 42:03 sí pero anímicamente

Voz 9 42:06 eh esto que la siquiera si quiere ganar la San pero tienes que saber manejar todo esto porque si no te va a comer el ambiente

Voz 1194 42:13 Ponseti Demme Luigi y un apunte volviendo Antesa al nivel de estos Ramos no ha si los veíamos no con con de al mismo nivel que los que a los Eagles de de la temporada pasada no un dato aportar que vamos lo tenemos todos todavía en la retina de los ojos es que este equipo que va a jugar esta final creo que para la mayoría lo se hincha han sido el equipo mejor de esta temporada no más o menos sí preguntaremos una encuesta creo que todo el mundo diríamos que lo seis como equipo ha sido mejor este equipo de Laurence Le levanta un catorce cero vale

Voz 6 42:50 no no no no no vayamos a hurgar otra vez en casi toda la ciudad

Voz 8 42:54 vale al margen de la dejar al margen de la jugada

Voz 1194 42:58 final que toda esa tiple todo esto que puede que podía haber dado la victoria seis bien

Voz 8 43:04 pero además de esto

Voz 1194 43:06 vale pero que me refiero que son capaces que en el terreno de juego antes de ocurrir todo esto a en un Dom en el don de los de los Seing levantar un trece cero Jupp eso no está claro cante

Voz 7 43:18 claro Luis eso está claro es a rands Insein

Voz 6 43:25 en cuanto lo es por eso por eso eran número uno número dos es su respectiva conferencia buenas dicho esto no Rights han perdido contra los ves bueno pero en los versos de un buen equipo sea lo que es de Dios

Voz 7 43:41 a estos niveles de

Voz 8 43:44 no lo que pasa que era para

Voz 1194 43:46 apuntar de que tendremos un partidazo ante no apuntar de que no vayamos jurando seguro y esto ya los paz no oye si no se ganan tendrá que currar

Voz 8 43:57 sin ninguna duda creo que me voy a México y luego sí

Voz 1025 44:01 con vosotros cualquier otro el tiro y más cuando sí

Voz 6 44:03 el cuerpo de una final de conferencia

Voz 7 44:06 pero este en particular para mí tácticamente va a ser una

Voz 8 44:11 no maravillosa saber si son los partidos están

Voz 1194 44:13 si te gustan me parece claro que partido eh

Voz 6 44:16 a ver ver la táctica porque esto sí que son partidos bélica

Voz 4 44:19 sí con trama aquí es peor

Voz 6 44:22 o sea a AIS

Voz 1025 44:24 momento a México que ahora vuelvo con toda esta tropa B

Voz 18 44:31 comunicación con México llega a cien yardas desde Doble U Radio

Voz 2 44:37 Alfredo

Voz 21 44:42 pleno desciende dardos como están un gusto como siempre se produce tan ahí bueno pues practicar un poquito

Voz 22 44:47 que creo desde mi punto de vista pues este Super Bowl cincuenta interés desde Atlanta es lo que más llama ha dejado alrededor los dos equipos desde la experiencia contra la juventud la no tés que puede llegar a tener los raids y me ha llamado mucho la tensión en estos días como él de Coach McCartney ha sido quién absorbido por completo la presión del partido ese en el que tienen los reflectores es ser sobre quién se habla por la edad que tiene porque será podría ser el ex head coach más joven en ganar un Super Bowl pero ha sido bastante bien manejado por él lo lapso Vido y creo que su leído mucho sus jugadores hay que recordar que por parte de Bruce Ramsay pues solamente cuenten con cuatro jugadores que tienen la experiencia de un Super Bowl ir pues esto cumplir con poco más de ecuación pero la madera en el que lo ha manejado la manera en la que insisto hoy le ha puesto el pecho a las balas ha sido interesante creo que esto puede resultar los bastante positivo por parte de los pechos bueno pues es complicado poder dar más comentarios de lo que representa este equipo de lo que han hecho de lo histórico que son de los imbatibles que son en la conferencia americana pero cabe recordar algo muy importante de las tres derrotas que han tenido no Superbowl han tenido un factor común IS ha sido que han enfrentado al líneas defensivas terroríficas para Tom Brady las dos derrotas contra los Gigantes de Nueva York foro enfrentando a dos líneas defensivas que tienen muchísima capacidad que les pusieron mucha presión que encontraron el lado flaco de de ir ir después la línea defensiva de Filadelfia en donde si bien por muchos puntos los que permitió esa defensa aún así unos momentos importantes hicieron a Tom Brady no sentirse cómodo y bueno pues entrar en problemas me parece que es un factor esencial se adicional es que es el que ha sabido encontrar la kryptonita para Bil Bell y Chicken tema de poderle plantear partidos defensivos en tema de poderle hacer daño en cuestiones de frenar una ofensiva comandada con la calidad que nos tiene acostumbrados Tom Bradley creo que esos factores son importantes a considerar más allá de si ha sido capturado desde la semana once a la fecha solamente cinco ocasiones de verdad aplastante ir bueno pues entender que del otro lado tendrán una línea defensiva en donde cada uno de ellos ha sido primera selección que es difícil entender quiénes mejor que otros porque pueden desde luego se Robles reflectores Aaron todas pero independientemente de eso el resto los jugadores son de extraordinarios me parece que será un partido cerrado no un partido en donde puede haber suficientes puntos para cubrir la línea de puntos quedan puesto las apostadas en Las Vegas de cincuenta y siete pero sobre todo creo que puede ser un partido muy muy cerrados en la cuestión del resultado final yo veo a patriotas siendo campeón este año con un marcador de treinta y cuatro treinta y tres XXXI treinta no ganando por más de uno o dos puntos el partido así es como yo creo que puede manifestarse y un no y unos Ramos que van a dar pelea hasta luego hasta el último y van a saberse manifestar como un equipo que está listo para enfrentar la Conferencia nacional siendo uno de los futuros es importante que tenga la NFL es blando fuerte abrazo gracias por la compañía gracias por todo lo que ha sido esta temporada ya la próxima semana para cerrar los comentarios finales de la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve Iberos pues para más pic para más pronósticos de esta temporada este Super Bowl los invictos Irlanda arroba teme damos nuestra dando ahí le en redes sociales mucho de lo que creemos puede pasar en este partido no solamente en el juego ustedes saben que hay expuestas hasta para saber con qué canción va a abrir un Faith el espectáculo del medio tiempo de ese tipo ha puesto Esther hemos practicado también ahí en las puente de Twitter e Instagram muchas gracias un abrazo y que sea un excelente semana de su pueblo

Voz 23 49:01 eh

Voz 1194 49:03 sí sí sí

Voz 24 49:05 sí

Voz 25 49:10 no ronda tangana

Voz 1025 49:20 esas de las que decía que quería poner sobre la mesa la primera todo el mundo habla no le llegan si le llegan a Antxon Breivik si si le tocan si le pegan chicos que Breivik llevándolo a viviendo aquí está acostumbrado a jugar con y sin presión de las defensas es mi opinión de no voy a preguntar a vosotros y la segunda inste puntualiza no ceder

Voz 8 49:41 muchas gracias ya en la segunda el XXXI

Voz 1025 49:44 XXXII HOL treinta y tres treinta y dos puntos un punto tan ajustada habéis esas Super Bowl también dos centros no venga dime

Voz 1194 49:51 ahora sí que ya quería hacer una mención sobre me ha encantado la expresión que les supo poner el pecho a las balas claro había sido táctiles yo me quedaba con ella digo lo apuntado saber poner el pecho a la venta

Voz 1025 50:04 muy bien Pepe pensáis que una de las claves pasa por por lo de verdad tocar a Breivik por por por ponerle esa presión en defensa pero pobre is

Voz 1194 50:12 a contar mirar ha dicho lo mismo lo mismo que Andrea Andrea apuntaba el la super bosque ha perdido creo que ha dado también el mismo dato más o menos eh esa presión laberíntico de los que les pierden los Giants en momentos estos Eagles mira creo que hay coinciden dos dos bueno salafistas

Voz 6 50:31 es el problema

Voz 1194 50:33 concretamente dime Iker

Voz 4 50:35 sí yo que no podemos olvidar ni menospreciar a los símbolos patrios

Voz 3 50:40 no no para nada en Toronto Canadá

Voz 1194 50:43 el otro dato que ha dado la porque