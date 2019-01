Raphael: "Yo siempre salgo al escenario para dar lo máximo"

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid

Voz 4 00:14 será Caixa nos conocemos que se junta do tu piel limit que te contada algunos seca por eso me vienés AVE bien es a de era un caballero a un hombre libre que ido igual de viejo que se paga

Voz 6 00:50 bueno ahora más solemos libérrimo con más a uno que no lo al equipo con dinero Juan

Voz 4 01:23 tú eres dos porque mi voz que ha dicho lo que van a escuchar durante la próxima hora

Voz 1515 01:35 es una experiencia única vamos sino también lo sea si ha sido muy emocionante porque claro ha entrado Rafael al estudio hace treinta segundos grabado un vídeo lo colgaremos enseguida en las redes sociales con el aplauso emocionante la gente gritando bravo es esto es como volver aquí te acuerdas de la segunda planta Rafael

Voz 1797 01:58 le voy a recordar sine pasar la vida ahí desde que era muy pequeño claro está Radio tenía el truco ése en el segundo piso había un teatro creo que era como para trescientas personas cantado

Voz 1515 02:18 cómo te has sentido llegando a ser enhorabuena de hacerlos

Voz 1797 02:20 eh esto es volver a la radio diva

Voz 1797 02:27 como los esos que se hacen cargada a la gente quiere decir que se graban de de toda actuación siempre es diferente

Voz 1515 02:35 bueno de alguna forma hemos hecho esta cosa un poco artesanal porque según ha llegado y Rafael como lo estamos dando en streaming a través de la web de Radio Madrid punto es nosotros hemos recuperado aquel espíritu de aquella radio que estaba en la segunda planta de Radio Madrid donde Rafael comenzó a convertirse en un mito esto sorbió enseñar a la Cámara para que lo vean también los oyentes Latre dos Rafael muchísimas gracias es el vinilo de sin fónico que es el trabajo más arriesgado y más tecno

Voz 1797 03:07 no quería sacadas ahora Rafael yo creo que vamos a seguir por ese camino porque juntar la música sinfónica con la electrónica

Voz 1515 03:21 legado brillo y un esplendor a la música le hemos preparado recuerda la entrevista que hicimos hace tres años y medio claro a mí decía que venga Rafael me entusiasma pero tenemos que superar el listón de aquello que cuando salió por el estudio dijo quiere una copia de esta entrevista venga así que espero que consigamos hacerlo Nos hemos llevado otros territorios está preparado para la sorpresa a ver de todo vamos a hablar del disco supuesto luego haber sorpresas vamos a hablar de este residen fónico ir y pensé vamos a ponerlo en manos de un dramaturgo con Max de Teatro director de Los Miserables ahora mismo está dirigiendo en Madrid lastrado una malla Muerte en el Nilo pequeños

Voz 10 04:11 musical que mejor ya que lo vi varias veces te vi varias veces

Voz 1515 04:19 si hace poco cuando lo decíamos a Víctor de Víctor qué tal hola hola qué tal que iba a venir

Voz 11 04:24 el Vera para él he lo que como

Voz 1515 04:27 vamos es el entusiasmo enorme que genera Rafael no sólo una generación que podemos pensar bueno es que ha sabido conectar con todas las generaciones lo vamos a demostrar durante la

Voz 1797 04:39 no sé bien lo demuestra al público todos los días día a día es es es una cosa que de verdad es es como un milagro porque yo no conozco nunca un artista que haya no ya ha durado que hay gente que ha durado sino lo que el público aparte del suyo del comienzo se vaya he ido adquiriendo a a él tenga los años que tenga no entonces es maravilloso la palabra es maravilloso cuando le preguntamos

Voz 1515 05:13 Thor como dramaturgo que tiene Rafael que te seduce que te engancha que te arrebata decía domina como ningún artista en El Mundo el tempo teatral eso qué significa

Voz 11 05:25 bueno yo como como hombre de teatro que ama la música por los musicales porque hago la música ahí porque yo lo que aparte de la música yo siempre valoro no

Voz 12 05:35 el el la el estar en escenario el el el

Voz 11 05:40 la actuar el interpretar las canciones y yo creo que no hay ningún artista no ha habido yo no lo he visto y he visto muchas en directo en el mundo que como como como te dije el día que me hicisteis famosa pregunta domine el tempo del de de de la de la escena no sea desde las

Voz 1797 05:59 es importantísimo el tempo muy importante quizás es lo más importante del concierto ese el tempo tener siempre al público un poquito levantó de la butaca cogiendo el tempo tempo que en realidad yo no sé en qué consiste lo llevo dentro pero no sé en qué consiste es como en esa famosa frase de atraviesa las candilejas yo no sé en qué consiste pero se atraviesan

Voz 1515 06:33 me decía algo tan impresionante Víctor no me explicaba lo que siente cuando TB me decía ni Frank Sinatra pero un escenario me ha trasladado a Víctor llegaste a ver si Sinatra Concierto de Barcelona dice ni Sinatra tenía esto que te lleva a otro lugar bueno porque es lo que dice el PP

Voz 1797 06:55 hemos de diferente tempo sí pero yo creo

Voz 1515 07:30 el tempo además eso es una cosa que

Voz 1797 07:35 siente que entienden toda las lenguas entonces aunque la gente no entienda mi idioma pero sí entiende el tiempo entonces por eso no puedo permitirme el cantar en Rusia en países donde no se me entiende donde no se entiende me idioma pero sí entienden que clase artista está ahí el tiempo que tiene tiempo

Voz 1515 08:07 este resumen fónico se ha ido a grabarlo yo decía es el trabajo más arriesgado de Rafael a los estudios de Abbey Road míticos en Londres con un tipo que no se está escuchando al teléfono acogido a un

Voz 1797 08:21 Lucas a Lucas un jovenzuelo Lucas que me puedo imaginar que

Voz 1515 08:26 caras se quedó cómo fue cuando recibió la primera llama pero

Voz 1797 08:30 yo no me equivoco en esas cosas creo pero yo lo vi hable con él hablamos del disco él me dijo a sinfónico no no no creo que quieras digo no quiero un plus él entendió enseguida lo que quería decir yo yo quiero un plus entonces quiero me me quedé así Duke quiere un red dije me entendió entendió perfectamente lo que quería decir cuando me mandó el primer arreglo dices esto ahí

Voz 13 09:09 está está Lukasz Vidal hola qué tal muy buenos días buenos días Lucas Rafael bien

Voz 14 09:18 te te otra vez

Voz 13 09:21 ha sido justo

Voz 14 09:23 de los oye Lucas esto es la

Voz 1515 09:26 ilusión máxima para alguien que qué bueno que trabaja en el mundo de la música que vive de eso que le apasiona lo que hace que de repente un día te llame Rafael Vega ha sido tú quiero esto

Voz 15 09:38 sí sí sí sí hombre alguien también mal tan mítico como Rafael no que todas las generaciones y hemos sido fans de él pues recibir esa llamada me hace recordar a ese tiempo cuando era pequeño y salía con mis amigos y nos poníamos Mi gran noche para intentar legal que luego tiene nada por lo menos oye lo intentábamos muy bueno ahí

Voz 15 10:06 lo hice desde luego ha sido una experiencia muy muy bonita muy divertida y muy interesante trabajar en este disco contra él

Voz 1515 10:16 estuvisteis miedo tuviste miedo Lucas en en algún momento yo allí aunque grabado de cómo fue todo claro imagino que meterle determinadas llevárselo un terreno tan diferente canciones que son himnos pues aunque bastante miedo en el cuerpo no

Voz 15 10:33 bueno miedo no yo creo que era un reto era un reto los dos sabíamos que iba a salir algo interesante y especial y diferente si durante el proceso fue todo muy fácil estuvimos hablando mucho los duros sin y al final pues con una producción estupenda que como has dicho antes grabamos en arreglos de una mezcla estupenda de Max Mirnyi pues ha quedado algo para mí es sorprendente es muy diferente no que era que era un poco el objetivo de la primera llamada no Rafael no sé cómo lo ves

Voz 13 11:13 no no totalmente igual que tú no vamos digo lo vemos igual lo vemos igual bueno arriesgado sí desde luego arriesgado pero yo siempre he sido así

Voz 1797 11:27 ha deseado toda me viera desde el principio yo nunca he hecho dos años seguidos la misma cosa aunque sean las mismas canciones siempre les les trato de dar la vuelta por qué porque las canciones tienen mucha vida son para siempre sobre todo a esta clase de canciones tan buenas que nacía Manuel Alejandro para para siempre no entonces hay que sacarles el máximo partido de diferentes maneras Lucas en ese sentido ha sido mi confidente me entendió perfectamente

Voz 1515 12:01 Lucas Vidal vamos a continuar recorrido porque quedan muchas cosas que contar en la entrevista Lucas Vidal muchísimas gracias enhorabuena

Voz 15 12:10 las gracias a a todo si final pronto y Rafael queramos a comer cuando vuelva a Barcelona ya ya habla

Voz 13 12:17 vale ya no me abrazo ha dado hablando

Voz 1515 12:21 de esas canciones que se han llevado a otro territorio yo creo que cuando el público vaya escuchando las en los diferentes conciertos Rafael una de las que más redondas a mi juicio ha quedado es esta

Voz 4 13:06 lo hicieron mucho ensayo error en los estudios Abbey Road en Londres de esto que hubo

Voz 1797 13:17 cosas que siento defraudar pero no no me encanta eh no es que esto yo no sé si es bueno que lo día yo grabo siempre a la primera siempre toda mi vida naturalmente no soy tan inconsciente como para no repetir una o dos a tres veces las que me pidan por si pasa algo pero no cuando luego no esperemos a escuchar siempre se elige la primera sea yo siempre canta la primera porque por qué pues porque el hecho tantas ganas en la primera que ya la segunda tiene menos seguro siempre y cuando voy a hacer algo en directo digo no me no me hagas ensayar mucho porque se me va la fuerza y luego cuando tenga que hacerlo de verdad ya no estoy ya no estoy ahí estoy yo en otro lado estoy en el día de mañana

Voz 1515 14:10 me voy a contar más historias que esta estudios en los lleno en menos de veinticuatro horas desde que anunciamos pero es que ayer en el programa nos acompañaba Nacho Ares el director de Ser Historia de la Cadena SER y me dijo que era tan Rafael lista que esta mañana tenía una presentación la anulado se ha venido con sus vinilos Nacho Ares está entre el público Javier Jiménez Bas nuestro compañero está inalámbrico en mano va ir recorriendo David hace barrido por la sala Javi hola

Voz 17 14:37 entre el público para los que no lo vean en en streaming se ha sentado enfrente de vosotros está con su cámara de fotos con su móvil le he visto que estaba editando para Instagram Stories pues y aquí le tenemos siguiendo muy de cerca la la entrevista

Voz 1515 14:53 Nacho Ares hola qué tal muy buenas a ti qué te pasa con Rafael voy a poner

Voz 18 14:59 es un honor poder estar delante del del maestro me parece una falta de

Voz 0772 15:01 aspecto estar sentado

Voz 10 15:03 delante de él y como decías es un verdadero orgullo

Voz 9 15:06 poder estar esta

Voz 0772 15:09 está en esta ocasión compartiendo con él este este micrófono lo comentaba antes estuvimos charlando un poquito yo le conozco desde que era niño ya tengo casi cincuenta años tengo muchas de sus vinilos que tenían mis padres de aquella en mítico sello que era y que están en casa de mis padres en León y que no podido atraer pero qué bueno ya he traído algunos eh cedés y algunos recuerdos también que tengo de pues de Mi vida compartiendo la con con él no con su canción con su música y que siempre ha estado muy presentes lo que decíais ahora un verdadero artista con mucha fuerza con mucho poderío con con mucho empaque y sobre todo pues artista en mayúscula no que estaba reclutando algunas cosas de de él ese Twitter que tiene Rafael artista realmente es la de la mejor definición que se puede hacer

Voz 19 15:52 el no yo creo que se gracias

Voz 20 16:01 yo recuerdo que en la anterior entre

Voz 1515 16:04 hasta hace tres años dijo una cosa que además titula la entrevista por ahí decía salgo cada día a morir al escenario buenas eso eso es auténtico

Voz 1797 16:15 no salgo cada día a dar lo máximo y además yo tenía Manager maravilloso que se llamaba Francisco Gordillo que a veces pues cuando llegamos a sitios menores de capacidad menor o de de de ciudad más pequeña y eso me decía yo cuidarte un poco no digo Paco no puedo porque el público de esta ciudad tiene los mismos derechos que él de Madí que él de París que el de Nueva York esa yo no puedo salir me pillas eso sería si tengo que hacer una actuación Lago igual que en todos las o por lo menos trato a veces no puedo porque no estoy bien pero yo salgo siempre como diría el maestro a matar siempre se

Voz 21 17:08 yo soy ya que

Voz 6 17:17 qué que

Voz 5 17:24 aquel que es la cada día

Voz 6 17:34 aquí para paran

Voz 4 17:38 quiero que escuchemos los arreglos observen la diferencia de

Voz 1515 17:44 este año se años de cómo ha ido cambiando lo que mete con Lucas Vidal como se ha transformado en estos estudios de Londres

Voz 5 17:54 eh

Voz 2 18:03 la vivienda bruta vivo

Voz 22 18:25 sintió en algún momento con todo

Voz 1515 18:28 esto pensó no esto es bailar en las pistas de baile esta seguro porque ente de quince veinte veinticinco treinta años no

Voz 1797 18:36 no no no no no he sentido vértigo en ningún momento en esta grabación por qué porque estábamos yo estaba muy seguro de lo que de lo que está haciendo es que si no está si no está seguro si la cosa entonces no funciona tu tienes es el el artista tiene que estar seguro de lo que hace aunque no esté bien seguro sino que cesara ven yo cuando estrené de Doctor Jekyll y Mister Hyde seguro sino lleva estar seguro a que salvo y hacer todas esas cosas

Voz 12 19:10 es realmente le además que yo lo vi varias veces

Voz 11 19:14 Clemente lo que he dicho antes de salir a morir al escenario no porque una cosa es ver un concierto un día pero cuando vas varios días a ver la misma función que obviamente nunca es la misma porque ninguna artista hace la misma actuación siempre pero realmente había había una entrega en cada función

Voz 12 19:32 que que que era bestial no antes allí es es es es

Voz 11 19:37 yo creo que esa mezcla de de pasión de ilusión y de falta de miedo no porque muchos artistas que se quedan en un lugar ideal hacer esta este disco que que que es una barbaridad para validar en el buen sentido sea es decir alguien que podría estar cantando la misma versión de la misma canción siempre porque ya funciona de repente Se hace esa reinvención tan brutal no

Voz 1797 19:58 yo cada año cada año tengo que reinventar me Si no me falta algo creo que que además el público tiene derecho a a esa reinvención constante yo lo disfruto muchísimo

Voz 23 20:33 su lucha muchos más

Voz 6 20:39 que te presten

Voz 22 20:43 bueno hay una cosa que siempre

Voz 1515 20:46 he tenido la duda además el otro día lo comentaba con Víctor digo cómo debe ser el proceso a la hora de componer un tema que al final se termina convirtiendo en en un himno de creación es decir llega Rafaela a los compositores les dice que ir una canción que diga esto en la que yo me siento retratado

Voz 1797 21:05 no no no exactamente a los compositores de siempre porque yo aprendí con Manuel Alejandro que en la vía que era nada puesto que él sabía de esto más que nadie lleve a Sámano ha sido el compositor puntero de medida el más el más fértil leyes más maravillosas qué pero yo cuando me las he visto con gente que que no tenía la experiencia de Manuel Alejandro lo único que les he dicho tú compone para mí pero no con pongas componen pensando en mí pero no a medida porque en la medida en la tengo que era yo

Voz 9 21:51 entonces todo

Voz 1797 21:53 los los compositores si compañeros artistas que hicieran para mí infinitos bailes por ejemplo en el anterior cada uno me me vio de una manera nadie me escribió la canción como a ellos les pareció yo luego la expulsión Rafael no también es una es una temática que me gusta me encanta eso las puse en Rafael es que Iriondo lo hacen en otro tengo que ponerlas en mi seguramente yo solo me tengo a mí

Voz 24 22:22 claro que seguramente ese Rafael

Voz 20 22:26 claro yo quisiera veces pues

Voz 1797 22:28 Tom Jones Elton John se gente ver pero yo sólo me tengo a mi

Voz 1515 22:34 necesitamos un seguramente ponerlas en Rafah

Voz 11 22:36 él quiere decir al final decir las de esa manera tan tan bien no porque es lo que hablábamos al principio como llegan esas letras que compone pues Manuel Alejandro Hay tanta otra gente Irán bonitas Icomos y cómo llegan más allá de la música no porque está muy bien dichas están muy bien contada

Voz 1797 22:54 pues mire cuando yo fui a hacer doctor Jekyll yo fui a para cuando volví Le dije a Luis Ramírez que fue el director del creador de todo eso dije voy a hacerla porque yo príncipe al había dicho que no voy a hacerla pero la voy a hacer en Rafael lo hicieron por supuesto es pues eso esa yo no puedo hacerla en lo que yo vi en Alemania claro

Voz 11 23:24 claro claro es que al final la esencia de las cosas son las que crea el propio artista sobre ellas no

Voz 1515 23:31 vamos a hacer una pausa vale solo tres minutos hemos adelantado toda la publicidad a esta hora para tener el máximo tiempo posible para charlar con con Rafael empieza a todo lo que ha preparado Víctor que es las letras desde otro lugar que te parece

Voz 1797 23:49 te vamos a ver vamos a ver qué sale

Voz 1515 23:51 una pausa y volvemos enseguida un aplauso a Rafael de

Voz 20 23:53 no nos acompañan

Voz 1 24:18 hoy por Hoy Madrid Marta González no

Voz 4 24:22 hablemos de que es haremos un momento me encanta

Voz 1515 24:46 que cuando ha sonado el primer

Voz 4 24:49 compás de esta canción Rafael herido de fue

Voz 27 24:51 todo es Hablemos del amor

Voz 1797 24:57 bueno son canciones histórica ya

Voz 1515 25:03 le pido que elija una ahora vamos a hablar de la menor una vez más una vez pero en los conciertos cuáles

Voz 4 25:15 es la canción con la que más se sacan la entraña

Voz 9 25:22 hay varias Qué sabe nadie es una de ellas amor míos otra de ellas hay varias ahí hay mucha guerra Mis ojos es otra

Voz 1797 25:43 yo sé yo sigo es en la que él Yo soy aquel parto puesto pero hablemos de la también ahí

Voz 29 26:02 sabéis

Voz 1515 26:06 esta canción siempre he tenido la duda que le planteaba antes quién fue aquí el compositor Rafael o Rafael al compositor no

Voz 1797 26:17 siempre el compositor siempre Manolo lo que pasa es que que Manolo ahí de ha ido escribiendo según mi era según SAS según Estados cuando me enamoraba cuando me casé esa Manolo a ello escribiendo mi historia sin decirlo sin imponer nada porque en realidad podemos decir que hasta adivinó que a mí me iban a trasplantar por qué me hizo una canción que se llamaba y se llama que es una de las mejores que yo tengo que se llama volveré a nacer osea él con treinta años antes ya me iba cediendo historia visionario visionario total

Voz 1515 27:01 bueno vamos a ir porque yo quería plantear un jugó al final con esta antes escuchábamos Hablemos del amor que estos días pensando tenemos que darle una vuelta a la entrevista a buscar otro lugar

Voz 1515 27:16 reinventarse a sí sobre todo porque es consciente de que es historia de la música universal no bueno yo yo yo no tengo por qué ser consciente de esas cosas

Voz 1797 27:33 yo tengo el deber y la obligación de hacerlo todo lo mejor que yo puede a lo mejor no dejarme en el bolsillo nada entregarlo todo lo demás el público tiene la palabra y los medios

Voz 1515 27:49 es impresionante cuando esta mañana ha anunciado Rafael esta entrevista en Twitter como desde Latinoamérica sus miles y miles de seguidores de cien qué pena es cien Chile pero la seguiré estoy en Ecuador en México desde el mundo entero vamos a buscar otro lugar a ver qué le parece Víctor me decía vamos a atraer a una de las mejores actrices de teatro clásico que hay ahora mismo para acoger letras que que son poesía

Voz 11 28:15 bueno hablamos hace un momento hablamos hablábamos a micro cerrado del teatro no y al final yo reivindico lo echó al principio y reivindico la palabra de Rafael tiene unas músicas maravillosas pero seguramente es el intérprete de habla hispana que más sabe transmitir una letra Iker Iker que tiene letras que dicen más cosas no desean no son muy bárbaras no admiten dicen cosas el otro día mientras preparamos la la entrevista no hablábamos de

Voz 12 28:43 que hable Hablemos del amor

Voz 11 28:46 cuando tú no estás no esas al otoño gris lleno de sombras le preguntaré qué fue de ese tipo ese tipo de palabra que

Voz 12 28:53 hay que decir muy bien no Iniesta y entonces

Voz 11 28:56 bueno yo hablé con con Marta Poveda que está aquí en el estudio

Voz 1515 28:59 Marta hola hola

Voz 24 29:04 hombre Geraldine rato me miraran necia estoy nervioso atribuyen una de las grandes actrices bueno voy a estar nerviosos la madre mi

Voz 11 29:11 de las grandes actrices jovenes que hay ahora mismo en este país la has visto en el en el clásico hace bueno prácticamente todos los clásicos hecho nada amagó va está preparando ahora para el María Guerrero el idiota con Gerardo Vera es una de las grandes actrices que tenemos más jóvenes no y entonces le le le le propuse al reto de Al hablar de de de de eso de la palabra pues que que nos que nos hablara una de las canciones

Voz 12 29:33 de de verdad

Voz 11 29:35 para qué para para que entendamos de de de qué manera la la la poética de sus canciones también

Voz 1797 29:41 no

Voz 1515 29:42 cuando quieras a ver cómo respetos decíamos vamos a llevarnos a Rafaela Lope de Vega de un idioma a otro Marta

Voz 30 30:00 que es toda la verdad de nuestra vida paremos un momento las horas y los días hablemos Télam More una vez más hablemos de mi amor de tu amor de la primera vez que nos miramos acerca metros humanos unidos la sombra Hablemos del por una vez más que no importa que no importa que haya gente que mira la tierra no ve más que tierra qué no importa que no sin puerta a toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver real Marta no hagamos caso de nadie hablemos de hablo de nuestro amor

Voz 20 31:05 ya está ya está

Voz 1797 31:14 no todos los días se sacaron provecho de las cosas

Voz 1515 31:19 Marta Poveda gracias muchas gracias a vosotros

Voz 1797 31:23 vamos con otra sorpresa para darle

Voz 1515 31:25 o esta otra sorpresa que vamos a ir al principio la primera canción del disco

Voz 31 31:35 la inmensidad Rafael en esta entrevista se ha referido mucho musical a su musical Jekyll y Mister Hyde porque qué le pasaba tenía cómo fue aquel tiempo

Voz 1797 32:00 bueno el tiempo no lo pude apreciar demasiado bien del todo porque el tiempo que estuve enfermo con el final feliz que todos sabemos entonces no lo pude disfrutar tanto toque volver a hacerlo para disfrutarlo más

Voz 1515 32:15 si quiero quiero disfrutarlo hoy un poquito más a ver si se va a abrir la puerta de este estudio tienes

Voz 13 32:38 a ver quiénes Marta Rivera Marta Rivera yo creo que todo el mundo la conoce verdad pero qué relación tiene con Rafael Exactamente dicen una gran actriz y una enorme amiga

Voz 32 32:52 a ver el inalámbrico por aquí Javier Jiménez

Voz 1515 32:55 tras mientras Marta que estaba bastante nerviosa porque viene a hacer una cosa que se ha preparado todos estos días al piano ensayando en casa Marta va a cumplir un sueño Rafael Marta va a cumplir un sueño

Voz 1797 33:09 Marta es una profesional como la copa con pinos Juanjo

Voz 1515 33:12 Marta estaba protagonizando Frankestein si estos días vosotros os conocisteis bueno en Frankenstein el día treinta y uno de diciembre cuál fue la primera canción que sonó después de las uvas Marta

Voz 19 33:26 miran para felicitarle

Voz 1515 33:32 vamos a darle enseguida al publico la palabra pero antes Marta Rivera al piano quién está Víctor Conde

Voz 11 33:38 pues está Dídac Flores que es un gran también actor y pianista que tenemos en Muerte en el Nilo y bueno íbamos a esta sorpresa un poco porque porque Marta es una amiga común que tenemos los dos yo sé que a Marta hace muchos años ya va a cantar un tema que que que es y significa mucho para ella

Voz 12 33:57 y cuando yo la llamé y le dije que que

Voz 11 34:00 a que Rafael iba a estar aquí pues enseguida pues dijo vale vamos a hacer esto no vamos a hacerle un regalo

Voz 19 34:06 a rojo es tuya es tuya eh pero es una canción que a mí siempre

Voz 11 34:11 sí porque yo Marta hace muchos años que conozco estudiamos teatros juntos yo sé la importancia de esta canción para ellos es la importancia que ha tenido que tiene siempre esta canción para ella sí que

Voz 1515 34:21 yo creo que Rafael quería decir algo

Voz 1797 34:24 no que Marta Peraza artista como ninguna no se lo digo de todo corazón así una compañera maravillosa

Voz 19 34:35 anda que tú Marta

Voz 1515 34:41 Didac al piano cuando queráis estará otra de las sorpresas que le hemos preparado de Rafael Marta Rivera compañera suya condición el musical de Jekyll y Mister Hyde ahora que cuando hacíamos espeta

Voz 19 34:55 en cuanto a mi corazón

Voz 35 35:05 secretos de nadie

Voz 34 35:17 Sabena

Voz 36 35:20 que a nadie de mi vida

Voz 1515 35:25 a mi madre

Voz 36 35:28 pensada

Voz 4 35:30 simios risa

Voz 34 35:33 sabe nada

Voz 37 35:37 no saben nada

Voz 34 35:44 lo que me gusta o no me gusta sabe nada yo que prefiero no prendieron la moda

Voz 4 36:01 si algo

Voz 7 36:07 yo me reí y me prêt a Arnés

Voz 34 36:16 asimismo sacáis

Voz 7 36:20 hasta que

Voz 34 36:26 sí tío

Voz 38 36:28 a mí todo

Voz 35 36:33 mis Pla timos

Voz 34 36:41 Sabena

Voz 40 36:59 qué sabe nadie

Voz 1515 37:26 dejando una ronda rápida porque no paran los oyentes que nos acompañan que han estado haciendo cola a la puerta y que llevan esperando con mucha emoción también día poder charlar aunque sea brevemente con Rafael Javier Jiménez vas a ver vamos a charlar con un par de ellos rápida

Voz 17 37:39 mira te voy a presentar a Javier tiene veinte años desde los ocho sigue a a Rafael hilo siguen no porque en su casa lo siguieran sus padres son nadie de la familia sino lo descubrió en en la televisión en uno de esos especiales de de Navidad

Voz 1515 37:58 Javier hola qué tal hola muy buenos días así es así es nunca me has visto tan de cerca Rafael si alguna que otra vez y que te parece haber que te está apareciendo en la entrevista descubriendo buenísimo estoy disfrutando muchísimo además no todos los días se puede disfrutar de la gran Marta Rivera también así que estoy encantado que que está yo entiendo que estás nervioso se te nota Un poco cortado pero tiene antes cubierto a Rafael y no por una cuestión de tu casa sino tú ya viendo que te transmite Rafael qué es lo que te provoca el arrebato

Voz 1797 38:30 pues yo creo que eso es lo bonito que describir lo que te provoca Rafa él es que no hay palabras tienes que vivirlo y tienes que sentirlo

Voz 1515 38:39 venga a ver otra opinión rápida

Voz 20 38:42 el ir este hombre que lo que quería hablar desde el principio a ver cómo se llama

Voz 17 38:47 qué tal ala bueno me llamo José Luis pero mi nombre artístico de Rafael devora todo es hoy ha tenido la oportunidad de en persona darle las gracias a Rafael porque llevo cuarenta y ocho años en los escenarios gracias a Rafael mi mayor ilusión de verdad y lo digo con vamos cuando cantó canciones de él hasta porque también me gusta interpretar y hacerlas mías mi mayor ilusión si puede ser yo tengo una foto con el mejor futbolista de la historia que Raúl para mí sería un honor hacerme una foto con Rafael cuando acabe todo

Voz 1797 39:30 si no lo hacemos

Voz 1515 39:38 musicales a la vida de Rafael hay uno que eso no Marta Rivera en la noche de fin de año después de las uvas en el musical Frankestein que les recomiendo que vayan a verlo

Voz 11 39:49 vencido Fraile jovencito Frankenstein es este

Voz 1515 40:19 había además estarán dando cuenta de la diferencia de arreglos esta canción fue de las que cuando se metieron en los estudios de Abbey Road Lucas Vidal ir Rafael dijeron está bien por aquí hubo dudas no porque yo creo que ha sido una

Voz 1797 40:34 no cabe duda ninguna no no hay ninguna duda no se Lucas pero desde luego yo no ninguna duda

Voz 1515 40:42 me va a dejar una cosa porque yo siempre cuando habló de Rafael claro hablo no no no como periodista sino desde la pasión absoluta digo ha conseguido conectar a todas las generaciones a todas su música es universal y tenemos un audio de una niña de cinco años más de cinco años Amanda Nos lo han enviado cantando bueno cantando se sabe de memoria Mi gran noche escucharlo Amanda cinco años Rafael

Voz 41 41:17 por qué tal

Voz 38 41:25 no

Voz 1797 41:34 este tema desde que se estrenó figúrate tuvo una época dorada después pasó a un segundo plano de pronto de hace diecisiete años para acá el bombazo a nivel mundial y ahí está

Voz 1515 41:52 más cosas que han pasado hoy que habitualmente hasta ahora en estos estudios están los chicos de la vida moderna grabando el programa pero les llamamos y les dijimos bienes Rafael queremos el estudio grande vamos a meter público en el estudio grande os vais a la sala polivalente y les hemos mandado a la novena agravar ALE pero decían queremos estar en el programa porque si viene Raffaele tendremos que decir algo nos han dejado que que Ignacio un mensaje lo escuchamos ya que les hemos echado el estudio por lo menos yo no les

Voz 19 42:29 pero merecía la pena

Voz 10 42:32 hola Rafael Mira nunca me había imaginado que un día iba a decir hola yo una vez lo hice estaba él delante sí sí sí sí además fue hola Rafael dijo hola era la prueba de guión porque yo estuve en la película leales de Alex de la Iglesia

Voz 0772 42:47 ambos acordará de Liga noche mandar un saludo a todo el equipo

Voz 10 42:51 no porque era la lectura de guión el momento del guión hay que cantar Escándalo en veces saltarse esa parte y seguir con el diálogo

Voz 11 42:59 va a escándalos cabrones

Voz 10 43:01 claro a las nueve de la mañana cantado bueno todo el mundo emocionado caro deberá no no he visto una prueba la entrega profesional hasta ese límite en nadie es que Rafael es muy profesionales hasta el momento bueno ya que estamos pues unos dicen que tirábamos alguna pregunta así que por ejemplo no se claro se iban acabando las posibilidades porque ya Disco Electrónico dijo con las canciones ahora con piano dijo entonces para cuando una un disco con toda la grandes canciones de Raphael en en canto gregoriano

Voz 13 43:36 mira si agradece la la idea pensaré lo pensaré consultaré con

Voz 1797 43:44 con Manuel Martos es mi hijo y es el que me me ayuda en todo esto

Voz 1515 43:50 pues no lo hemos preguntado antes a Marta Rivera Éste es el mensaje de los chicos respondido queda de la vida moderna qué tal cómo se queda uno después de haber cumplido un sueño como se quedaron

Voz 1797 44:00 más modernos que nosotros no hay nada

Voz 19 44:03 muy bien la verdad es que me he puesto más nerviosa que veían de dicho si estuviera contando encima de un escenario porque para mí tener la osadía de cantar un tema de Rafa es lo que pasa es que esta canción para mí ha dicho en como decía Víctor es muy importante por por porque es como un lema que tengo yo no él que sabe nadie sabe nadie de nadie

Voz 1880 44:24 y y no sí

Voz 19 44:27 yo no sé que decir la verdad que estoy como una niña que que han regalado un

Voz 19 44:40 me han regalado un parque de atracciones

Voz 1515 44:44 como era como era vuestra complicidad como es el Rafael del camerino como acompañantes que pasan

Voz 19 44:49 que mira que he trabajado con gente pero encontrarte con alguien tan profesional como Rafael

Voz 1880 44:55 tan humilde en el escenario tan o sea es increíble y no lo digo porque esté aquí es porque sea el que no no lo digo por eso lo digo porque es cierto y lo que dice que escuchado antes que decía que era siempre cien por cien no porque todo el público aunque sea poco público mucho lo lo se lo merece yo creo que es también porque él no sabe salir al escenario a medias

Voz 1515 45:35 las porque en Rafael para que Marta Rivera cantase eso han estado estos días ensayando en casa del pianista de Didac El pianista de Muerte en el Nilo que estos días está representando en el teatro Amaya estaba tan nervioso yo hablando estos días con él he preguntado cómo vas muy nervioso cómo estás ciudad como ha sido

Voz 27 45:54 bien bien un un placer estar aquí y poder tocar una de las canciones más emblemáticas de de Rafael junto con Marta que me hacía mucha ilusión también tocar con ella que nunca habíamos tocado juntos y la verdad que que muy contento preparándolo con mucha ilusión y muy

Voz 1515 46:12 él es una de las nuevas generaciones de teatro musical con las que tendremos que volver a trabajar tuyo también

Voz 1515 46:22 el sueño por cumplir de Rafael en teatro musical que le gustaría que le gustaría hacer

Voz 1797 46:30 que cómo estoy empezando con Red sinfónico no querer adelantar más cosas es empezar alargar todos los cuentos diría no voy a dejar este año tras cubrir con la gira que tengo a nivel mundial con esto voy a sí disfrutando de mi familia de mi mujer en Mis hijos y los hijos de mis hijos voy hacer muchas cosas pero lo que haga el año que viene

Voz 13 47:02 eh no te lo ve decir ahora no hay que para la próxima entrevista

Voz 1515 47:35 bueno Nacho Ares que tal como es tocara un mito tuvieras el director de Ser Historia como puesto cara a un mito verle tan de cerca te ha firmado los vinilos Rafael amalgama firmará

Voz 0772 47:46 le he dicho que muy amable que mucha paciencia a la que tiene que tener con todos los fans los seguidores lleve a mucha gente también con con discos con ganas de ya le ya el aviso que le queda un ratito aquí para seguir disfrutando de

Voz 1797 47:58 la gente

Voz 0772 48:00 E insiste un poco lo que comentaba antes no él me daba las gracias por ese esos comentarios que hacían de su trabajo pero realmente los agradecimientos somos los nosotros no los que seguimos al al artista con con mayúscula que vemos que pasan los años pero se va adaptando perfectamente a las nuevas generaciones a los nuevos estilos de música ellos es lo que realmente hace grande un artista no no encasillarse en un único espacio

Voz 1515 48:25 hoy queríamos llevar esta entrevista a la dramaturgia con la narrativa de nuestro dramaturgo Víctor Conde a quién le agradecemos el poema de Marta Poveda Rafaela lo Lope Marta Rivera

Voz 12 48:38 por supuesto lo agradecemos a los artistas no sobre todo a que la han hecho yo bueno ellos y confirmar pues lo que yo aunque no nos conocíamos lo que yo sabía ya que por por Marta porque porque antes he dicho una cosa que es verdad que hace muchos años que la dice no

Voz 12 48:57 la gran persona que es que es que hay detrás de la artista pues complacer pues haberlo conocido

Voz 1515 49:03 Marta Ribera gracias gracias es otro Nacho Ares muchísimas gracias Víctor Conde gracias yo ya no sé qué inventarme más para volver entrevistar a Rafael

Voz 1515 49:16 prevista vamos a por la cuarta estudioso como las copas

Voz 1797 49:18 la cuarta y la quinta y la sexta

Voz 1515 49:22 me encanta este tema decía es uno de los temas favoritos yo decía que a decirle porque es volveré hacer otra cosa si volviese a nacer qué le gustaría ser a mi me gustaría ser artista cantante intérprete eso ya da igual artista Nos encontramos en la próxima encarnación Rafael gracias

Voz 43 49:55 lo volví

Voz 6 50:06 por qué no tú tú como cuando aquí porque hay cosas por que pase de mí

Voz 45 50:31 para acá

Voz 6 50:33 canciones como para caminos sillones

Voz 4 50:45 sillones cómodas