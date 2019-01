Voz 1 00:00 muy muy poco

Voz 0401 00:16 Nos cuenta nos cuentan señor lo siguiente hola chicas mi consulta se debe a mi sensación de incapacidad de satisfacción y sobre todo la mala conciencia por dejar a mi mujer a medias con un problema del que no tiene la culpa tengo treinta seis años y somos una pareja desde hace catorce somos padres desde hace menos de dos años siempre hemos sido muy curiosos con el sexo hay juguetes que son regalos habituales experiencias picantes incluso un intercambio completo genial pero en los últimos tiempos la eyaculación precoz no me permite disfrutar ni ver gozar a mi esposa a quién podría recurrir pues si al doctor Eduard García Cruz que su teólogo especializado en sexualidad buenas noches doctor

Voz 3 01:01 buenas noches qué tal

Voz 0401 01:03 eyaculación precoz un problema tan frecuente

Voz 3 01:09 a la la eyaculación precoz es un programa bastante frecuente a sobretodo Marcela yo curación precoz el muchos hombres que es un punto de vista médico si quieres no tienen no cumplen todos los decir a colación precoz pero sí que a muchos hombres en ocasiones nos gustaría tener mejor control sobre la curación sobre todo para satisfacer las parejas para poder gozar que disfrutar más de la sexualidad

Voz 0401 01:35 él él prosigue dice ella no cree que sea un problema porque en ocasiones el sexo y sin tenso y con mucha penetración como ella siempre necesita pero en muchas otras ocasiones yo me extinto como una adolescente ante inyección se presenta sin tocarnos sin control y en cuanto empezamos la penetración me corro se suele dar así puede pasar exactamente como él está describiendo a este oyente que él se excita mucho cual adolescente intentó Cecs parece que todo tiene que acabar muy pronto si eso

Voz 3 02:08 son muy común se llama acumulación precoz variable natural que muy propio nombre indica significa que el nombre alterna hitos más cortos y productos más largos y eso de una manera natural es que eso es algo que no es no es una enfermedad hiciera es bastante frecuente muchos muchos hombres duros en función de la Nuestro el nivel de deseo nuestra actividad sexual de nuestra pareja o de lo que estemos haciendo pues obviamente tendremos un coito más corto o más largo y eso que en primer lugar y creo que hay que normalizar lo hablarlo con la pareja ahí hay un dato muy importante lo que me decías pedía sí ha imagen de una pareja que parece muy no que que hablan con muchas viviendas hecho que tiene muchacho muy no muy interiorizado no ha seguro que si ella tiene un problema se lo dirá

Voz 0401 03:05 sé qué me dice que hablar es el primer paso indispensable

Voz 3 03:09 no claro primeras es saber si a a tu pareja a lo que tú pues lo que tú percibes como un problema si es un problema para aquí pareja porque en muchas ocasiones no es así

Voz 0401 03:22 luego también él sigue que él sigue contándonos que no sabe si es su estrés laboral sus preocupaciones sus propios condicionantes personales lo que le hacen tener estos problemas a la hora de tener sexo pero sobre todo llega a decir no logra satisfacer a mi mujer ya han sido or muchos orgasmos rompiendo a llorar debajo o encima de ella por sentirme la persona más frustrada del mundo

Voz 3 03:48 sí es algo esa sensación digamos fe ha de no cumplir a esa o que a hombres y mujeres pero pero es algo muy común en nombres que que niña mucho no iría insisten en que lo primero es preguntas a tu pareja abiertamente habla sí sí es un problema o no es un problema muchos hombres llega con su tradición tengo y a colación precoz sólo duró veinte minutos tarde que cuando lo cuenta la gente se ríe pero eso es cierto es decir hay hombres también piensan que lo normal son veinte y no todas las mujeres son todas las parejas quieren un sector entendiendo que el segundo lugar sí que ha es decir si la situación ha cambiado es decir si antes eso no existía ningún problema y ahora sí lo asociamos con tres es laborales etcétera y yo me parecería razonable investigar un poco ahondar en por qué crees que te está pasando eso

Voz 0401 04:49 a mí lo que me gustaría saber ese alguien que tiene estos bloqueos puede desbloquearse como ya evidentemente doctor usted me está diciendo recurrir a alguien para para intentar descubrirlo pero a veces de recibo estos mensajes me da la sensación que hay cierto poso de desesperación en estos hombres que que al final se atreven a decir tengo eyaculación precoz

Voz 3 05:15 sí es muy común el sábado que mina mucho la la moral yo pienso que sí es un problema pues no hay muchos profesionales en España que saben un montón de estoy yo que pueden ahí que podemos ayudar luego como se hace yo creo que lo más importantes es identificar la causa si hay un bloque por algún motivo identificar el motivo luego para mejorarla el tiempo el crédito prácticamente hay cinco cosas que funcionan que es cuestión de que cada uno elija la combinación que mejor les va sí son la maniobra de quejan la contracción de la musculatura del suelo pélvico de manera repetida continúan etcétera mejora ahí yo estoy es que íbamos San que mejoran el control sobresale sobre la eyaculación el segundo sería serían le el uso del preservativo son medidas de barrera al final cómo voy a tener menos sensibilidad pues voy a tardar más en medio Acula el All Star Stop

Voz 0401 06:15 el como tengo

Voz 3 06:17 de parar y empezaron escribió más que Johnson hace un montón de tiempo pero sigue al final terapia sexual se basa mucho en eso es el el orgasmo es un le había acumulación es una es un reflejo entonces yo cuando Íñigo el reflejo Barack volver a desencadenarse reflejo necesito más estímulo de manera que pues por ejemplo si estoy con mi pareja estamos manteniendo relaciones al el momento en el que identifico que estoy a punto de en ese momento me paro a empezar cuando me la situación vuelve a empezar de esa manera Reding entre comillas ese reflejo no de un día para el otro pero con el tiempo pues probablemente conseguiremos que el Osama

Voz 0401 07:04 pues mire de estos cuartos es no dime eso que me acabo de comentar me resulta como una de las bases prácticamente sí

Voz 3 07:12 si la te yo pienso la terapia sexuales para para o el estar cansado por cómo no os lo cuando queramos pero al final me parece la base de del tratamiento de la población precoz o de los hombres de cualquier pareja que quiera aguantar más el la cama yo creo que ahí el problema es que si lo ves como un tratamiento es un roto porque ahora para ahora empieza ahora no ahora sí es una cosa que corta mucho el rollo siempre cuando un paciente cuando una pareja tiene a consulta Illes miles de Comillas rece todo esto intento que se lo ponen como un juego porque si te lo tomas como como si fuera la mili como ahora tiene que hacer flexiones ahora no ahora sí buf pero es algo que si lo hace bien si tu pareja está en el ajo si lo vivís no como qué rollo que tenemos que hacer esta sino como la posibilidad por lo diferente y mejorar el estoy sin ninguna duda es algo que funciona muy bien es la base del tratamiento médico

Voz 0401 08:15 me iba a decir Il un cuarto punto yo te interrumpido perdóneme

Voz 3 08:18 sí bueno esto es cuarto y quinto sí que son el cuarto sacramento tópico hay una un spray que sean aporta CIM que es una mezcla de dos anestésicos tópicos que multiplica el el tiempo de coito hay estudios que demuestran que además usándolos de manera más o menos constante a la pues conseguiremos mejorar los resultados a tres meses pero es que a los seis no se sigue mejorando y es algo que siempre tiene muy pocos efectos secundarios la verdad es que funciona funciona muy bien dónde lo pudo encontrar dónde

Voz 0401 08:51 si puedo encontrar ese espray maravilloso

Voz 3 08:54 en farmacia en farmacia con receta médica

Voz 0401 08:57 vale que lo primero que que hacer es ir al médico

Voz 3 08:59 es decir para conseguir el famoso ustedes iban médico se y el quinto es que no que es un fármaco vía oral que me que también aumenta el aumenta el tipo de coito ir que hay que tomarlo más o menos con una hora de antelación ir también es su farmacia con receta médica

Voz 0401 09:17 todo lo que me ha con todo doctor fíjese que sí que me gusta el hecho de que vaya siempre guiado por alguien más

Voz 3 09:24 no

Voz 0401 09:25 es importante que cuando tenemos un problema nos dejemos guiar por quién sabe más

Voz 3 09:32 yo siempre les digo a ver el primer día igual que no es razonable pensar que el primer día que tienes un problema es un mal día en la cama pase nada ni te has quieren en ningún sitio pero tampoco es razonable pensar que algo que ocurre desde hace un año que tú no le has encontrado solución va a desaparecer por sí mismo a yo creo que cuando un problema es suficientemente importante pues como para generar frustración etcétera lo lo mejor que puedes hacer es es buscar a quién sabe esto quién te puede dar porque es indiscutiblemente la solución más deprisa

Voz 0401 10:10 claro pues muchísimas gracias doctor Eduardo García Cruz urólogo especializado en sexualidad y una de las personas a las que más recurrimos muchas gracias por estar esta noche con nosotras