"Más de 45 minutos de móvil al día es perjudicial para los niños"

Voz 0313 00:00 ya tenemos la ventana abierta un día más aquí en la Cadena Ser con Roberto con Isaías como todas las tardes compañeros qué tal muy bien bienvenidos hoy vamos a hacer con Jon Sistiaga qué tal amigo como muy bueno qué dirías como primera reflexión sobre este lío de los móviles de los smartphones de las Tablas de los padres y de los hijos por la parte que te toca y cómo como una reflexión como reflexión personal

Voz 1 00:21 no sé si a todos todos los padres no deben cuando le tengo queja el teléfono y cuando se lo tengo que que que quitar cuando llevan demasiado tiempo yo creo que la la mi preocupación mayor es no caer en la desidia de por tener mis propios momentos de tranquilidad hizo de concentración o simplemente hacer las cosas de casa dejarle dejarle a al al al pequeño la la tableta o el teléfono no

Voz 0313 00:44 creo que es un error en que cabemos todos pues mira la plataforma en pantalla dos acaba de publicar un estudio sobre el impacto de las pantallas en la vida familiar de media los niños tienen suprimiera Tablet a los diez años de media el primer móvil a los trece que mucho me parece pero lo comentaremos y el cuarenta por ciento de los padres a casi la mitad se arrepiente de su actuación de cómo se lo tomaron porque consideran que se lo dieron demasiado pronto porque es una fuente habitual de conflictos Álvaro Vielba buenas tardes buenas tardes bienvenido a La Ventana que tan encantado de estar he oído hacer si es que trece me parece como muy alta la edad para promedio del móvil lo anticipando

Voz 2 01:23 quiero anticipando a tenemos niños que los seis años ya los padres dejan un teléfono móvil que no tiene cobertura es decir que no tiene no puede hacer llamadas pero sí que cuando el niño está en casa pues se puede conectar al wifi puede jugar algunos hitos es muy habitual aunque parece que ellas está eliminando la costumbre de regalar el teléfono al niño en la comunión que eso son diez años y luego pues bueno pues tú crees que se está eliminando yo conozco un caso reciente próximo si todavía hay casos de personas que hace unos años veíamos más padres con niños de un año dos años dejándoles con el móvil ya han concienciado creo que cada vez hay más padres concienciados de que eso no es bueno porque hace ocho años nueve años los padres pensaban que era algo súper positivo que ayuda a desarrollar inteligencia después de trabajos expertos ya se va retrasando un poquito aunque todavía aparece con demasiada frecuencia en el restaurante en esos lugares donde los padres pues no quieren hacer tanto caso los niños lo dan bueno pues de una manera poco adecuadas vamos a aplicarle el método

Voz 0313 02:26 Testa las a las preguntas a la conversación que va a ser muy interesante y les recuerdo eh tienen un teléfono abierto que es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta para consultas para dudas para compartir experiencias para lo que sea teléfono móvil entenderse como móvil smartphone a queda a los catorce años por lo menos por lo menos si antes de los catorce que suele ocurrir un niño o una niña viene y te dice seguramente entre sollozos que soy la única que no tengo soy muy rara fantástico

Voz 3 02:57 o es muy positivo pero llega una edad

Voz 2 03:01 la que hay que tener en cuenta yo digo catorce años porque es verdad que a esa edad también es importante que los niños establezcan un vínculo con sus compañeros no se queden fuera etc pero también es importante señalan los niños que a veces es bueno ir a contracorriente que es bueno que sus amigos se montan en un coche vi el que conduce borracho pues que él sepa decir pues yo no me monto es decir que no veo nada malo en que tu hijo sea el único que a ciertas edades no tenga el videojuego que eso ya pueden ser a partir de los dos años ya empiezan a Nintendo que no tenga nada que no tenga el móvil bueno puede ser bueno retrasar los estudios dicen que retrasar este tipo de acontecimientos favorece una mayor integración de aspectos emocionales de niño y que los niños que tiene estas cosas demasiado pronto tienen más probabilidades de tener problemas de comportamiento problemas con la ley es decir que tienen otro tipo

Voz 0313 03:51 eso es la teoría yo lo suscribo me parece fantástico catorce años es un límite razonable estamos ya en la adolescencia directamente por lo tanto una formación consolidada pero esto es como la huelga de taxistas cuántos días puede aguantar un padre una madre con el hostigamiento de su hijo su hija diciéndole soy el único de clase que no tengo esto

Voz 2 04:12 ahí pues depende de la residencia de los padres y también de cómo no hay límites

Voz 0313 04:17 hay que aguantar bueno ahí tenemos que ver una cosa por ejemplo

Voz 2 04:19 la madurez que tiene ese chico esa chica para utilizar el móvil Si cuando está jugando con la Nintendo que seguramente lo tiene con la tabla de los padres le decimos que lo deje se enfada se cabrea no grita etcétera pues ahí tenemos una señal clara de que no está preparado le tenemos que entrenar primero para que sepa dejar el dispositivo etc pero hay algunos trucos que se pueden utilizar desde que son muy pequeños que van ayudándoles a tener por ejemplo responsabilidad

Voz 0313 04:45 háganos Álvaro mira por ejemplo hay un experimento muy bonito

Voz 2 04:48 hace un montón de años antes de que existiera el móvil mucho antes no este era un experimento de Skinner en el que puso una ratas a dar una paran quita cuando las ratas daban una vez a la palanca o tres veces dependiendo de qué tipo de ratas les damos una bolita de comida a otra ratas por ejemplo les daba una bolita de comida independientemente de cuántas veces dieran a la palanca lo hacía de una manera totalmente aleatoria ese segundo grupo de ratas se volvieron totalmente obsesionadas con la paran quita con la comida incluso cuando dejó el experimento las ratas seguían intentando dar una palanca porque están obsesionadas que nos dice esto para nuestros hijos bueno pues que si le dejamos el teléfono móvil siempre los mismos días a la misma hora etcétera van a tener mayor capacidad autocontrol que si decimos eso de bueno ya veremos cuándo te lo dejo o bueno pues si mañana te portas bien y tal pues si Huarte dejó el móvil es bueno que los niños desde que son pequeños cuando empiecen con su primera Nintendo o con su primera Table todo lo que sea tengan un espacio enmarcado prefijado e inamovible en el que saben que lo pueden utilizar porque eso les permitirá tener otros ratos en los que no se están acordando el disparo

Voz 0313 05:54 Tablet o móvil no smartphone simplemente como elemento de juegos cuántas horas cuantos minutos al día o cuántas horas a la semana vamos

Voz 2 06:01 hay un estudio muy bonito que es un estudio que en parte está sesgado porque lo financiaron pues una empresa de videojuegos en el que se ve que

Voz 0313 06:09 como ese deseado estará un tengo una pequeña venta

Voz 2 06:11 Caja a nivel de velocidad de atención visual cuando los niños juegan a este tipo de juegos no sí ya te digo que es un estudio sesgado pero lo más gracioso es que aun siendo un estudio sesgado lo que es dicen los propios expertos es que más de cuarenta y cinco minutos era perjudicial para el niño al día al día a día y estamos hablando de niños de diez doce años más de diez para niños de diez doce años jugar más de cuarenta y cinco minutos a una consola a un videojuego ya se veía que era muy perjudicial con lo cual pues ponemos ese límite para los niños de mayores de diez años cuarenta y cinco minutos íbamos echando hacia abajo para los niños que son más pequeños

Voz 0313 06:47 algún día de los siete de la semana se puede Osés debería descansar de artilugios

Voz 2 06:50 a mí me parece muy positivo que haya por lo menos un día de lo que llamamos desintoxicación digital que el niño sepa que ese día no tienen ningún dispositivo cuando introducimos el dispositivo es tan importante que este limitado el tiempo como la frecuencia es decir que son diez minutos y además que vas a jugar solamente el fin de semana y luego ya pasamos a martes jueves sábado domingo igual ya quince minutos vale

Voz 0313 07:16 luego ya igual es lunes miércoles viernes sábado y domingo igual

Voz 2 07:19 veinte minutos

Voz 0313 07:20 pero ni todos los días ni todo el tiempo que el niño más preguntas tipo test yo abuso eh yo voy haciendo hoy recuerdo mira otro muy atentos nueve cero dos catorce sesenta sesenta Tablet y no restaurantes digamos para distraerse y en no tocar las narices a los progenitores a la hora de comer Tablet como pausa a la hora de hacer los deberes todo eso funciona si no me funciona muy bien en cuanto a que los niños se queda muy tranquilo ya lo padres más pero

Voz 2 07:48 tú eres más pero Aires estamos haciendo una asociación celebra aprende por asociación que es cuando tengo que aburrirme cuando toca esperar me distraigo con la Tablet y eso sabemos que va un poco en contra de el mejor desarrollo que puede tener el cerebro que es aprender a esperar hay un estudio muy bonito la paciencia que demuestra que los niños que con dos tres cuatro cinco años son más pacientes son capaces esperar más tiempo tranquilos sacan mejor nota en el examen de selectividad es la mejor el mejor Predictor de la nota el examen de selectividad no es ni la memoria ni la atención y la concentración sino la capacidad autocontrol sí estamos constantemente cuando estamos en el pediatra la tablet para no esperar si cuando estamos en el restaurante toma el móvil para no esperar si cuando no entran un ratito en el supermercado es una panadería se queda fuera con el papá toma el móvil para mirarlo si asociamos que esperar siempre tiene que ir asociado de distraerse bueno pues entonces el niño aprenderá

Voz 0313 08:46 en un viaje de dos horas y media por ejemplo ahí por ahí valen veinte minutos

Voz 2 08:49 por ejemplo a Tarragona porque bueno nosotros

Voz 3 08:52 lo por citar un destino viajamos todos esta es una gran discusión con gente me escucha Hydra

Voz 2 08:58 este como sabemos quiénes lo que Tarragona o no

Voz 3 09:00 el nos vamos todos los años a Málaga seis horas de viaje siempre dice

Voz 2 09:05 vamos a dejar a los niños son un poquito mayores tiene la pequeña tiene cinco a medía seis es medio tiene ocho pero cuando tenían dos años tres años vamos a poner un poquito el móvil yo les digo siempre veo es que es no les hace falta después un ratito aprenderán a distraerse solos a jugar os estamos haciendo la cena y me mientras niños cuánto queda para cenar diez minutos hacemos esperar desde mi mujer pues si esperar viéndola si están viendo la tele no están esperando son ya dos

Voz 1826 09:32 así que fíjate que antes de lo que has dicho me ha llamado mucho la atención entre cómo van cambiando los usos que Le dejamos los padres a los niños ahora que estamos en una generación que llamamos la generación de la llave es decir que cada vez son más jóvenes por aquello de la falta de conciliación tienen que estar solos a la hora del mediodía etcétera sin embargo parece que no es has dicho hay una tendencia a dejarle el móvil sin conexión a la línea telefónica pero sí a la conexión a Ruiz con un niña de seis años entabló niñas seis años

Voz 2 09:59 que de hecho pues que pueden tener un iPhone que el padre ha desechado dice toma como ya tengo la iPhone X porque Iphone nueve pero eso sí no tiene línea hay bueno en casa te pues y demás no bueno se va acostumbrando niño a tener iPhone siempre encima tener el teléfono y eso pues no pues sabemos que no favorece que tengamos muy buen autocontrol pero como os digo todos esos la teoría yo siempre me dicen que soy un talibán tengo una cuñada que siempre me dice que si iban ellas el ayatolá porque no tienen ni televisión en su casa de eso ha bueno pues a dejárselo todo el día hay un rango muy grande E intentamos dar pautas buenas para que los padres sepan por ejemplo eso sí que es mejor días concretos que el ya veremos cuando otros

Voz 1 10:42 seguramente todos nos acordamos cuando viajábamos con nuestros padres en los coches también con la misma edad si no tenían pues

Voz 0313 10:47 nada nada nada más no cantar

Voz 4 10:50 el Racing lo recuerdo que ya lo de de

Voz 1 10:52 de tu padre no es que yo todavía lo hago yo aquí de dos cosas una estás hablando y estoy de acuerdo en en dar o quitar el dispositivo un poco como en el experimento este que has contado porque esto fomenta pues sé que sepan esperar como dices tú que controlen su ansiedad impulsividad etc pero claro los Smart apenas tienen diez años poco más de diez años no creo que hay estudios de científicos demasiado serios en este tiempo para ponerse a pensar desde un punto de vista neurocientífico el acceso a los Juegos ya sean smartphone hoy a San santales para los chavales qué qué ocurre en su mente es bueno porque les prioriza la velocidad en su aspecto más cognitivo

Voz 2 11:35 o es malo porque te atrofia hay te deja un zombi

Voz 0313 11:40 por otra ahí es verdad

Voz 2 11:42 que el smartphone llegó a nuestras manos en el año dos mil nueve dos mil diez antes de dos mil ocho aparecieron los primeros Iphone que lo tenían cuatro gatos pero que es un smartphone dos mil nueve dos mil diez es verdad que tenemos muy pocos estudios en este sentido pero sí sabemos datos que nos vienen de dos fuentes en primer lugar de los estudios más recientes que hay que nos dan datos como que los niños que pasan más tiempo dentro una Table tienen más problemas de tener déficit atención fracaso escolar problemas de comportamiento sedentarismo y luego también yo no soy yo sino el psicólogo pero es que si hablamos con los con otros profesionales de la salud nos hablan de que tiene más problemas cervicales sin más problemas oftalmológicos por efecto de estar pegado al móvil verlo pues en la oscuridad etc pero también tenemos muchos datos de lo que llamamos negro Nero psicología basada en la evidencia que evalúan como el cerebro responde a juegos de ordenador por ejemplo durante toda la década de los dos mil no hay lo que nos hemos encontrado es que hay una realidad que es que hay una ley que Solari de la no transferencia los aprendizajes que se realiza en el mundo virtual no tienen trasferencia al mundo real por ejemplo que pongo es el es el este no si por ejemplo cogemos al campeón del juego este de juegos de la Playstation no del FIFA sí sí sí el campeón del mundo que este año es un chico inglés que le gusta jugar con el equipo del Barça no sé que si le ponemos a chico delante de un balón como se suele decir no da pie con bola por qué porque está asentando un sofá y es muy bueno a ese juego pero el ser bueno el juego del FIFA no tiene transferencia a jugar bien con la pelota es un fenómeno muy estudiado que hay muy poca o ninguna transferencia del mundo virtual al mundo real otro estudio muy interesantes se hizo con el programa Baby Einstein que hace tan sólo una década inundaba los hogares y demás bueno pues se demostró que el programa BS no solamente no tenía ningún efecto beneficioso sobre el desarrollo intelectual de los bebés de seis meses a dos años de edad sino que además los niños que vivían Baby Einstein más de una hora al día

Voz 0313 13:48 más de cuarenta sin contar que no he visto peces yo de eso no me acuerdo yo bueno pues tenían un decremento un poco

Voz 2 13:54 su capacidad y en otro tipo de habilidades que venía simplemente porque cuando estás viendo Baby Einstein no estas jugando con las manos saltando etc

Voz 0313 14:02 pero todo no puede ser malo Álvaro

Voz 2 14:04 a ver no todo es malo por ejemplo es muy importante para mí derecho mis mis hijos van a actividad de robótica valer a medias por qué pues porque sabemos que la robótica es una habilidad que ayuda a resolver problemas tienen que programar etcétera hacer actividades de programación cuando son un poquito mayores sí tienen capacidad pues ha hecho aquellos por una receta seguirla por Internet es un uso distinto que niño que está embobado viendo la aplicación de clan o El niño que está embobados simplemente jugando un videojuego en el que tiene que explotar cerditos no cositas de estas eso sabemos que no tiene un beneficio que además bueno hay un circuito celebrar que lo activa de una manera digamos frenética y bueno si queréis hablamos de eso no hay porqué los niños cuando les dices que tienen que dejar de dibujar con sus lápices de colores te dicen el Papa porque cuando dices deja de jugar con los animalitos de las granjas dicen vale papá cuando dices tienes que dejar el estrés fondo móvil se ponen muy nerviosos y gritan que es lo que tiene el dispositivo que hace que el niño se enfade y se ponga colérico bueno pues que activa un sistema de recompensas que le engancha que tienen poder uno de los es una de las conclusiones que tiene por una parte mientras te engancha desactiva la corteza prefrontal o más que de desactivar la subyugado a ese sistema de recompensas la corteza prefrontal es la parte de autocontrol el niño solamente se controla para jugar al videojuego por eso pues bueno se vuelven se enfadan como locos

Voz 1 15:32 importante está haciendo de porque en los últimos estudios cae sobre la adicción al juego de mayores es ir adolescentes porque con catorce años y eso

Voz 2 15:40 lo es la gente se pone a hacer hacer apuestas

Voz 1 15:43 pero es que ya el seis el sistema de recompensas está en cualquier juegue cito estúpido porque llámale él Candy craso llama en lo que sea ya los niños empiecen a ver sus el signo

Voz 2 15:53 lo de del euro o el signo de de de del dólar no con un Clean Clean que está activo

Voz 1 15:58 cuando esa esa esa parte de su cerebro que que hace seguir a ese sistema de recompensa si quieren no no son para que son va a mi hijo les suelo ver que lo he conseguido dos dos dos tesoros que que bueno es un padre que quieren meter pasta podrás ir a otra pantalla o lo que sea no yo nunca lo hago pero ya su finalidad en ese juego

Voz 5 16:17 pues ya hemos hablado mucho de los pequeños ahora hablemos de nosotros del ejemplo es decir que es peor que en la consulta del dentista el niño no juegue porque él estemos diciendo no juegues espera no hace falta que juegues pero claro es peor eso o es peor aguantar eso mientras ve que su padre su madre están jugando con o están jugando o están atendiendo