Niños y smartphones: Álvaro Bilbao responde las dudas de los oyentes

hoy estamos en La Ventana con Alvaro Bilbao neuropsicóloga autor del libro el cerebro

ha explicado a los padres tenemos ya abierta una línea de consultas para dudas experiencias preguntas lo que sea

Voz 1 00:17 hola buenas tardes aldeas que ETA Lourdes cómo va eso tú dirás usted dirá venga

Voz 2 00:23 pues sí preocupación por que mi hijo que tiene ahora dieciséis años y comencé a tener gol desde los dos eso fue nuestro gran error él ahora este comportamiento que explicaba el invitado de que se enfada se les decimos que no en el móvil tanto que lo deje fuera de la habitación eh ir desde luego no reconoce que tiene una especie de fijación con el móvil lo lleva a todas partes yo siempre les vio que padece la prolongación de su mano

Voz 3 00:55 y me dice que es ingeniero

Voz 1 00:57 quizás sea su guitarra pero no es lo mismo claro a lo mismo

Voz 2 01:02 entonces estoy bueno intentando eh eh a ser siempre les recuerdo a Fortea insiste cosacos no deja ese comportamiento pues no se hizo además la obsesivo pero que lo ve como algo natural dice que todos sus amigos hacen lo mismo pero a mí me gustaría eh preguntar qué puedo hacer para que él sea más consciente de que esto no le beneficia e incluso yo creo que tienen problemas de concentración

Voz 4 01:34 importante no abordar nunca el problema en caliente es decir nunca en una discusión nunca después de haber tenido un bueno pues un triple afloja con el tema del móvil sino buscar un momento en el que el niño no esté en ese bucle de engancharse ahí pues hablar con el tranquilamente porque la inmensa mayoría de adolescentes y voy a muchos colegios para hablar de ese tema reconocen que utilizan el teléfono móvil más de lo que a ellos les gustaría ni siquiera de lo que deberían y etcétera no entonces bueno pues es posible que en un momento en frío abres con el ISI acepta pues que sí que efectivamente que le gustaría utilizar un poquito menos pones unas normas de sentido común normas de sentido común es pues que tiene que haber momentos el día en los que no tenga el móvil en la mano no se come con el teléfono en la mesa no se come con el teléfono en la mano tiene que haber ratos en los que él mismo sepa que no puede estar con el teléfono en casa

Voz 1 02:25 tu hijo come con el teléfono en la mano aludes

Voz 2 02:28 la Mesa no está permitido cuando comemos que se utiliza el móvil no

Voz 4 02:33 bueno pues yo salgo eh

Voz 2 02:36 él es como Bono su hijo queridos no siempre lo lleva a todas partes y está cansada

Voz 4 02:42 hay que entender que para un chico de esta da el teléfono no es tanto como su hijo sino que en el teléfono están todos sus amigos y es lo que ellos valoran no que el teléfono es la manera de mantenerse en contacto con sus amigos pero también tiene que entender que tiene que haber momentos para todo momentos para hacer ejercicio momentos para estar conversando en Familia momentos para estar estudiando que habrá ratos que necesita el teléfono o el ordenador para estudiar y otros los que no hay una pauta que para mí es muy importante que es la desintoxicación digitar por la noche es decir que el teléfono móvil tiene que dormir siempre en una habitación distinta de la de niño para eso hay una estrategia muy sencilla que es comprar un despertador que muchas casas ya no si la lo que ha despertado la pilas un despertador eléctrico que haga que bueno pues que el niño no tenga esa dependencia va a descansar mejor

Lourdes muchísimas gracias al de Donostia Bilbao Ana Marta buenas tardes hola hola buenas Calderón qué tal cómo va eso ha salido ha salido bien durará

Voz 3 03:42 ahora ahora hago un resumen de evasión

Voz 1 03:45 qué pasa yo soy madre

Voz 3 03:48 mira hace diez días nueve años hemos familia monoparental con lo cual digo esto porque no me vale lo de jugar a poli bueno y malo en casa somos sería eh yo con lo cual todas las normas las pongo yo ella tiene un notable que usa relativamente poquito y además con control parental pero hay ciertas horas que está en casa de mis padres qué haríamos sin los abuelos además no sé nada más echar una mano y allí le deja la darle todo el móvil de mi madre sin sin control parental porque la niña se puede educar y cambiar costumbres pero con los abuelos es una batalla es una batalla perdida por mucho que lo intentes hablar el lunes pasado tuve precisamente una tutoría con su seño todos los fenómenos desde el con unas notas muy buena tal sí a mí lo que me está preocupando ultimamente es la obsesión están teniendo todo el grupo y hablamos de niños que tienen ocho y algunos nueve de los que han cumplido digo es cuando el día con temas redes sociales con los Like con ser populares con tener seguidores Diego es que un par de niños ese curso que tienen canal en You Tube

Voz 2 04:56 a su padre

Voz 3 04:58 yo como madre horrorizada contando comentas no lo con la sé yo no es que ya sé que ya algunos les han traído los Reyes día un móvil smartphone con tarjeta de teléfono y tal bueno yo contando lo allí todo madre horrorizada no hago más que salir del colegio conectar mi teléfono me falta un mensaje fulanito el nombre de mi madre que ha invitado a que diga si te gusta un vídeo que ha colgado en Youtube yo he siendo judío muy que moverme me nada vuelto veo el vídeo y el vivió por su puesto mi hija bienvenido a mi para nadie las gamas como era las travesuras de tal había hecho un vídeo de siete minutos en casa de los abuelos con el móvil de la abuela lo había colgado bueno lo que tarde en llegar a que se Mis padres me salía el humo por todas partes a los tres en la cocina les vi a charla esto cómo ha podido hacer dónde estás

Voz 2 05:59 estás castigada hasta el uno de marzo

Voz 3 06:01 eso oyes veintiocho ofrece hasta el uno de marzo no vuelves a tocar nada en caliente indudablemente hiló ya estuve hablando con ella más despacio explicándole bueno porque además eso es algo que alguna vez lo habíamos hablado no lo de mis amigas tienen Annan pues yo no lo vas a tener porque me parece peligroso entonces yo lo que veo es que con esas Sade están están muy metido ya en la conversación de del del Like del cuerpo más que tres días que llevaba el vídeo colgado que tardaron en darse cuenta tres

Voz 1 06:37 Álvaro qué puedo hacer que pueda hacer el martes se juntaba a mí también

Voz 0313 06:42 mejor que puede hacer Ana Mato a tener este canal que ha surgido en su vida de fondo doble trabajo porque tiene a los a la hija por educar a los padres también no

Voz 5 06:51 es una realidad que pasan muchas casas que los

Voz 4 06:55 padre los abuelos del niño pues van en contra de las normas que nosotros queremos para los niños y hace falta mucha paciencia mucho trabajo poner normas claras pasa con las nuevas tecnologías con temas de alimentación con temas de valores como racismo cosas de éstas no es horroroso que niños de ocho años estén yo lo digo para que están haciendo que un niño de ocho años tenga un canal en Youtube porque es verdad que hay niños que abren paquetes que hacen era en Boxing y demás ganan millones de euros pero es que es un modelo que estamos dejando nuestros hijos muy malo muy pobre porque no bueno no les ayuda a desarrollarse como personas

Voz 0313 07:31 hola Marta muchísimas gracias si suerte ha sacado un tema Ana Marta lo del filtro parental que no quería preguntar si es muy complicado poco complicado lo que instalarlo algún tipo de sistema que en fin que bueno si tu hijo tu hija tiene un móvil en fin que no se mete en berenjenales porque en casa hay en casa de los abuelos comentaba una cosa antes verdad un ejercicio que pudiera hacer los oyentes sino lo han hecho ya bueno

Voz 0976 07:55 lo primero que esto de que estaba contando Ana Marta de de de detener cada vez más seguidores que hay padres que ya aceptan que sus hijos pidan como regalo de cumpleaños opinan los Reyes Magos diez mil seguidores en Instagram se compra esos compran en As cincuenta euros tienes diez mil seguidores sea lo que hay que a esos niños que esos esos señores con cara de huevo que tienen nombres rarísimos que estaban comprados

Voz 5 08:18 aquí en Chipre en en Chile en China

Voz 0976 08:22 no son amigos que los amigos de verdad de cualquiera de nuestros hijos yo les invito a que hagan círculos concéntricos donde pongan y cada círculo sus amigos de verdad

Voz 1826 08:29 perdona que además como hablamos aquí una tarde antes eran robots pero a veces son niños de su edad pero que están en unas granjas eso en Indonesia donde sea que están haciendo clic pero para eso

Voz 0976 08:39 lo del filtro aparentan John tengo que a veces es complicado cuando lo que estás haciendo es dejando tu propio teléfono a a Otto propia tableta tus críos porque claro tú puedes tener acceso a determinadas cosas que tu hijo no debería pero el filtro parental elimina o debería eliminar todo eso en pero vi yo voy más allá todavía es que es que todos mucho más más peligroso las las grandes empresas tecnológicas lo están haciendo muy mal es más lo están haciendo como el culo yo invito a los oyentes que cogen su teléfono ahora mismo su teléfono su Smart a cada uno de ellos que se vayan a la pestaña de Internet al icono de Internet y que ponga nada más sentarse arriba que pongan la palabra culo en Google que busquen culo en Google lo vuelve a decir que no que no se sorprendan de las de las primeras diez centradas que van a salir

Voz 4 09:27 pero lo estoy haciendo porque es absolutamente

Voz 0976 09:30 bueno iba a decir pornográfico es muy pornográfico es que es lo que excesivamente no gracias exclusivamente pornográfico no no voy a repetir las palabras que ya estarán leyendo los los es los los oyentes no pero esto las empresas tecnológicas no pueden aceptar que estas empresas dedicadas al porno sean las que compren los anuncios para hasta los primeros

Voz 1826 09:47 la fila pero pero es que hay muchos de los que aparecen en la en la lista no son de anuncios patrocinados en sino que están bien posicionó

Voz 0313 09:55 sí sí han tenido que pagar hay una realidad

Voz 4 09:58 que es que todos los padres tienen que empezar cuando su hijo empiece a utilizar el móvil el ordenador etcétera por tener una supervisión constante porque la primera palabra que va a buscar el niño en el momento que nos despistemos pues va a ser culo fue apoyar follar que me lo han contado muchos países hay un dato también muy curioso y es que en los institutos está pasando que los chicos las chicas diciendo es que quiero salir con este chico o este chico chicos que hay que te gusta de hice nada pues porque tiene mil quinientos seguidores en en Instagram ese es el motivo por el que una niña elige a un niño de se de su clase ser horroroso no

Voz 2 10:42 hola qué tal está bienvenida mira yo llamaba El es contrario es el sirve para dar un poco de ánimo a a las madres y los padres que tienen que hacer una lucha diaria T de contrarrestar él el mensaje ciertamente que la demanda de los hijos por los mobbing quién mi hijo no tuvo móvil hasta los trece años cuando empezó el instituto y tuvo igualmente no

Voz 1 11:08 sí sí sí nos móvil simplemente para

Voz 2 11:11 eh para poderlo contratar por qué porque iba a empezar a andar solo hacen Instituto volver solo y ahora con dieciséis sus amigos le han regalado un smartphone faltaba pero tampoco tiene acceso

Voz 1 11:24 sus amigos sí

Voz 2 11:27 estoy una colecta hizo regalo de cumpleaños fue un unas marcan no pero bueno pero en todo caso ciertamente solidarizarme con las madres y padres que tenemos que hacer todo el tiempo en la labor de insistir y explicar porque yo creo que lo más importante es darles razones y argumentos de por qué razón no he adquirimos colegio famoso me vi a los diez años cuáles son de porque el acceso una videoconsola mi hijo tampoco jugó a convivir consolas este hasta los trece años así me hice quienes me escuchan les presta una mayor pero ciertamente junto con la puesta nuestra era primero extra divertirse no es necesario una tableta un videojuego mi acreditación es posible jugar invertirse jugando hoy para nosotros es un valor importante además era un valor también en aburrido y buscar un mecanismo para no aburrirse

Voz 1 12:27 no te haré bronca preguntó una cosa

Voz 2 12:30 se ha preguntado gracias a tu hijo si mi hijo le muchísimo y además escribe mucho

Voz 4 12:37 dibujará una sí

Voz 2 12:39 la Lasarte más a la música y la y la escritura y la lectura que que el dibujo no nunca fue una de sus pasiones sin embargo le gustaba mucho leer sobre Goya o a exposiciones conmigo o sea que que si hay alternativas lo que pasa es que implica para no para los padres implica cierta es un trabajo excesivo porque implica estar este implica invertir muchísimo tiempo en contestar preguntas Clarín implican mucho ciertamente llevan bastante porque porque todos los días te encuentras a la realidad al lado Ito uno vive en una burbuja bien pero

Voz 1 13:14 como he tenido hijos

Voz 2 13:15 no no no es fácil no es fácil pero es posible sea yo yo doy fe de este momento con toda la experiencia que que puedo que puedo este pueblo reunir para decirles que si cuadra es muy difícil pero que puede de hecho la propia es decir te sientes un poco refrendada cuando tu hijo el que te dice más que ha ido a verme con los amigos de cada uno para con el móvil

Voz 4 13:43 eso es muy habitual pero espero que que lo que lo que les

Voz 0313 13:46 va mal a un chaval que lo que lo que lo critique

Voz 4 13:49 chirría esos menos frecuente ya verdad

Natalie muchísimas gracias por llamarnos si fijaros yo

Voz 4 13:54 no mi hijo nosotros en casa tuvimos la norma de que hasta los seis años no pueden tener un videojuego o no y cuando mi hijo cumplió seis años Le dijimos digo ya has cumplido seis años entonces como no lo has pedido muchas veces bueno pues si quieres te vamos a regalar pues un una Wii o una Nintendo una cosa así dijo mira papá mis amigos sólo saben jugar a Nintendo así que prefiero que no me las regalan eso porque porque sus seis primeros años de vida un desarrollo cerebral jugando con otro tipo de cosas utilizando la imaginación aburriendo Say entre teniéndose sólo para quitarle el aburrimiento y entonces llega el momento en el que le ofrece ese dispositivo sí te puedo decir que no Cara ya ha dicho que siempre es noticia poquísimo les sigue gustando dibujar hacer otro tipo de cosas como leer por qué ha cultivado otros intereses

Voz 1826 14:41 eh te voy a hacer una pregunta en nombre de todos aquellos oyentes que también son varios los que llegan a través de Twitter que son un poquito críticos con el mensaje que poquito bastante poquito bastante algunos con el mensaje que dicen que está saliendo de este programa esta tarde imagino que no será nuevo para ti porque te habrás tenido que defender de aquellos que dicen bueno es que a mí me suena excesivamente ñoño regresivo ya te hago también porque tendrá mucho que ver con la presión que reciben aquellos padres que quieren seguir pero precisamente esta escuela pero tienen la presión de los otros padres que entienden que estamos en otro mundo que estamos en otra época y que hay que entregarse a la tecnología

Voz 4 15:14 siempre queda ahí conferencias que hablo de este tema pues salen padres que no estándar acuerdo yo siempre digo que el cerebro no funciona como creemos que funciona sino que funciona como cien funciona ir los estudios científicos los datos que tenemos dicen datos como éstos eso no quiere decir que un padre no lo puede dejar a su hijo un teléfono móvil una Nintendo etcétera desde pequeños desde los la de primeras ya os abeto que la Sociedad Americana de Pediatría recomienda que en ningún caso los niños menores de dos años tenga contacto con la tecnología esa es una recomendación clarísima bueno pues la canadiense pero refrenda ya hay otros estudios que habla más de los seis años no pero bueno partiendo de ahí pongamos que ya tiene seis años no quiero decir que no haya padres que lo pueden hacer muy bien que tengan un uso muy controlado que sepan que el niño utilice de una manera responsable no pero es cierto que los riesgos están ahí que hay muchos chavales que eligen o valoran mucho que su pareja tenga tantos seguidores en Instagram y que bueno pues tienen ese mundo pues un poco alterado no

Voz 1 16:19 hola hola buenas tardes hola Ana Mato además es maestra creo de verdad si nos tendremos la doble mirada seguramente no

Voz 8 16:25 sí sí totalmente mira yo soy maestra de Primaria y como maestra cuando tú empiezas el curso pues vas a los expedientes de los chavales irás pues que niños puedan tener abierto un protocolo por déficit de atención hiperactividad bueno cualquier problema dislexia que que es que que tienes como maestro pues tener en cuenta cuando sobre todo empiezas un curso con un con una clase que no conoces no entonces te pongo un ejemplo y no quiero salir hoy a lo mejor pues de veintitrés metí cinco niñas pues tengo tres cuatro con sus protocolos con sus problemas o lo que sea ese el curso yo desde luego cada vez me está pasando más que de repente tienes dices bueno éste se que está al está derepente a lo mejor de los Veinticinco tienes a diez niños no te lo niñas no te estoy exagerando cosa diez a diez niños y niñas qué dices bueno en teoría este niño no no hay nada que tenga que seguir unas pautas salir con el orientados a con el de compensando las cuantas Icex pero este niño no atiende es súper agresivos su relación con sus compañeros que no es no es la adecuada a lo mejor estas haciendo cualquier cosa en la clase de de de deberes bueno al final yo no soy de la que es la de deberes pero bueno en algún momento tienen que hacer algo para casa de es que todo esta hecho rápido y mal chicos las fechas aún no se ha Don yo soy muy obsesiva con los cuadernos limpias no encuentran cuadernos que está está hecho todo muy rápido entonces en estas reuniones que tienes luego tutorías con los con las familias padre a la madre que venga en siempre está detrás de verdad os ahí es que cada vez más el niño de llega a casa vale es que los padres no están entonces es complicado e niña de la llave pero tienen al mejor las preguntas no tengo bien pero bueno da igual tiene una tableta o tienen un todos con acceso a Internet entonces lo acaban todo el que lo hace porque hay algunos que ni siquiera hacen nada ni estudian por supuesto Milene que es lo que habéis dicho y está detrás a lo mejor pues incluso hasta los padres la bueno en cuatro terminas esto me que te dejo con la tablet entonces ahí detrás de de hacer los deberes el día que los tienen la recompensa a lo mejor han enviado cinco minutos esa porque de verdad Francino yo hay días que les digo pero pero cariño que ponen aquí no sé a lo mejor el ejercicio número cinco la empezó entonces eh para mí pues es realmente preocupante si yo se lo digo a los padres no os podéis imaginar San a lo que a lo que podemos llegar es que hizo de niños de nueve años

Voz 1 19:12 vale los padres que te dice Marta habituales

Voz 8 19:15 en el de repente a bajan la cabeza te dicen que bueno de ahí es que dice bueno es que claro yo no siempre estoy en casa a veces es la más clase pasan la se pasan la pelota entonces yo soy soy me encanta mi profesión no no puedo remediarlo yo me comunico con los padres por si me hace falta me escriben digo mira yo esa es una cosa sitios ascendiente a mí cuando tu hijo llegue guerras a mirar la agenda va a saber lo que yo te escrita en el correo que me contesta híbrido que te estás preocupando ya eh yo me voy a poner a saco con tu hijo íbamos a intentarlo ahora ya daba tener una reunión y cuando un padre dicho el problema era este mismo por esa Jamal

Voz 1 20:01 el es día tres al día el hecho mira

Voz 8 20:04 mi teléfono me igual cuando llegue a tu hija casa vale más a mirarle la agenda va a saber si tiene algo que hacer y después cuando porque él me dice no si yo les digo que hagan los deberes eso yo les digo que le yo les digo ya pero tú luego miras a ver si lo ha hecho bien bueno bueno pues te invito a que en a me mira su cuaderno porque concreta este niño sea tiene el déficit de atención no es hiperactivo porque no tiene ningún protocolo no es nada grave tienes un sea un despiste un Nasser y yo lo tengo puesta el primero de la fila in sumen quedaba pues eso y me imagino las pantallas nos ha abre de Papa papá el otro día Treviño saques podría decir ochenta anécdota yo me durmieron Place no me dijo nada pero me lo dijo un compañero me dijo claro es que está jugando hasta que no sé qué hora claro juegan online que yo yo desconozco esas porque yo tengo dos hijas nadie veintitrés y otra de dieciséis a la dieciséis que está en primera venciera todo yo todavía la quita el teléfono cuando está estudiando de uno cariño fuera el teléfono fuera porque es continuamente nació la usa para estudiar ya es que cada vez

Voz 2 21:16 play en empleen

Voz 8 21:18 el mensaje como Marta

Voz 1 21:20 ah vale muy extendido a pedirte profesores llanas dieciséis min en Mi padre profesores

Voz 0313 21:25 concretamente profesora es muy hábil estrógenos cuenta

Voz 4 21:28 Marta es muy habitual ver que hay niños que no tienen déficit atención pero que funcionan de una manera aparecía el niño con atención por qué bueno pues porque cuando es cerebros acostumbra a los estímulos rápidos intensos esos gráficos que tiene teléfono móvil que son hechos en Japón que es una maravilla pues hay una parte su cerebro que sea el núcleo estrellado que se acostumbra a ese tipo de estímulos y los estímulos que ven en clase que es el profesor que es el cuaderno de ejercido etcétera le parecen comparativamente muy aburridos es una parte del cerebro qué motiva la atención cuando la atención está constante motivada por estímulos que son muy constantes con muchos refuerzo muy bien diseñados los estímulos de la vida normal nos parecen pues simplemente mucho más aburridos dormía en clase etcétera Otro dato que me dicen muchos profesores yo cuando empiezo el curso ya hablo con los niños y les conozco un par de días yo no puedo saber que será muchísima importancia es muy importante quién ha tomado leche materna y quién ha tomado lo eché fórmula pero sí que ve ahora The Walking se pasa tres horas o dos horas de la tarde con el móvil y qué niño está jugando con sus padres jugando con sus hermanitos menos impulsivos más y bueno más capaces de concentrarse

Voz 0313 22:37 yo creo que tenemos tiempo para otra llamada hay muchas esperando ya lo siento pero en fin yo creo que en cada caso como además han sido situaciones y planteamientos bastante distintos para completar un poco el relato Mirabé Ricardo que nos llama desde Murcia Ricardo buenas tardes hola

Voz 9 22:53 hola qué tal bueno ya me llame

Voz 10 22:56 en principio el programa hay con una duda concreta ahí a medida que que trabajar toda vaya allá alguna sean resuelto no tenía una pregunta muy concreta que tenemos dos dos críos de diez y doce años escribas como notas que hacen deporte que bueno actividades extraescolares es decir que su comportamiento razonable pero pero mi mujer yo siempre de de de de de lo mismo hoy en nosotras nos podíamos decir que ellos teníamos la capacidad de estar de estar un rato mirando al techo sin afana estos tenemos de que no pueden estar dos minutos sin tener algo en la mano

Voz 11 23:31 o son niños que que

Voz 1 23:35 el niño o adulto ser rica todo nos pasa ateniéndose adultos ahora verdad

Voz 10 23:39 sí sí sí sí pero es que no tienen no pueden estar cinco minutos y nada enseguida seguro entonces cómo podemos enseñar a los críos a a aburrirse una pregunta como oye mira ya está osea cien

Voz 11 23:57 sin no se insiste

Voz 10 23:59 la lectura los sacarlos a dar un paseo yo pero es que necesitan estar haciendo algo constantemente nos pueden dejar la mente en blanco diez minutos mirando al techo como estábamos nosotros

Voz 9 24:10 no todos los padre decía ahí me aburro pues ya está pues vainas una Jalabert y sabes porque no había otra cosa que acepte el mil estímulos te inspiraba a abrirte no no aprendidas ya sabes que no había otra que iba a hacer pero ya está no hay nada que hacer

Voz 4 24:31 es una muy buena pregunta porque hay que poner en valor el aburrimiento ya que el aburrimiento es como la el padre o la madre de la creatividad no el niño que es aburre detecta su cerebro el aburrimiento como un problema y aprende a entretenerse solos es decir que esos niños es bueno que tengan espacios libres cómo lo conseguimos programando menos extraescolares teniendo más tiempos muertos cuando el niño no tiene algo que hacer no solucionando de todos los problemas dejándoles tiempos sin tecnología porque es lo que más les engancha les entretiene de manera automática ayudándoles pues simplemente a ver que hay momentos en los que tienen que esperar ocasiones ideales para aburrirse la mesa del restaurante La consulta el pedía para los viajes en coche esos ratos y entre ellos juegan se entretienen se pegan no hacen bromas bueno ya están resolviendo el aburrimiento ellos solos que es de los que se trate

Voz 0313 25:17 extraescolares y cuántos días a la semana como tope de cinco lectivos que tienen

Voz 4 25:22 bueno hay niños que igual tienen cinco días todos extraescolares tienen una depende también de dar al niño hay otros niños que tienen cuatro pero acumula cuatro días a esta escolares y uno no tienen escudándose en eso de planta en el niño diez extraescolares los otros entre los otros cuatro días yo bueno es importante que los niños todos los días tengan algún rato de juego libre algún rato aburrimiento y lo que no puede ser es que el niño haga los deberes a las siete ocho de la tarde agotado cuando haciendo extraescolares antes los deberes son su responsabilidad son lo que sabemos que deba ayudar a ir desarrollando los conocimientos ideas estas son extras sabemos que tampoco aporta mucho así que no nos deberíamos volvernos locos con eso no hay una cosa de los filtros que saqué poco

Voz 0313 26:04 si el filtro parental sí es muy importante