Tutorial sobre cómo extirparse las amígdalas en casa uno mismo

Voz 3 00:42 siguen las declaraciones en tribunales estas

Voz 0159 00:45 mana yo le pregunto sigue creyendo usted

Voz 3 00:48 que no se quema con las manos defendiendo al señor Camps

Voz 4 00:51 en absoluto la siempre las que poco después diverso

Voz 5 01:05 como se nota que no ha llegado todavía Iñaki de la Torre porque los coros hoy han sido desiguales desiguales pero que llegará llegará al declarar Sito llega con retraso de unos pondrá en vereda Tony Martín por los Especialistas secundarios Neri Aróstegui hola Marta Estévez Marta del Vado elaboren bueno Hello Hello helado luego unos luego pero justo no lo dice

Voz 0159 01:33 sí sí es no dio yo todavía estoy viene estamos aquí a menos un grados

Voz 6 01:38 ahora con sensación térmica de menos cinco pero menos veintiocho ahora Frozen Chicken

Voz 5 01:49 no

Voz 7 01:52 no no hay tanto bueno lo cuenta se encuentra cuando te dicen que vez Portu Ventana venga Toni Bou

Voz 8 01:57 que tenga donde número uno en Madrid sí están pasando cosas raras eh

Voz 0230 02:04 sí la rareza trasciende la política seguro que más de una vez cualquiera de vosotros en la noche o por la mañana buen algún fin de semana ha pensado maldito camión de la basura en el ruido que hace esto es injusto porque el camión de la basura y sus operarios

Voz 9 02:20 hacen su trabajo cuando se lo dicen que hace ruido cuando no hacen su trabajo hacen su trabajo por buenas

Voz 0230 02:27 de nosotros cuando decimos maldito camión debe considerarse un desahogo privado no en su sentido literal no es que mal digamos al camión

Voz 10 02:37 me extrema

Voz 0230 02:47 sin embargo en una localidad de Madrid Navas del Rey disponen de un bendito camión de la basura ha habido un acto formal para que el párroco bendiga al nuevo camión de la basura lo bendiga con

Voz 9 03:01 los usuarios su agua bendita su oración al Señor nos lo cuenta Nerea

Voz 0545 03:05 hemos podido ver dos vídeos gracias a Radio XXI Sierra Oeste en el primero se ve el momento en el que Pedro Rollán vicepresidente de la Comunidad de Madrid llega al pueblo y es recibido por Jaime Peral el alcalde que está acompañado del equipo de gobierno Jaime le va contando características del camión blanco ha salido muy bien la joya de la corona de los camiones poquitos es la presentación y luego llega el momento el párroco hace los honores son palabras que dedica el camión de la basura ante la atenta mirada de unas veinte personas más o menos he contado yo en el vídeo por supuesto lanzan el agua bendita el vehículo que ya cuenta con la aprobación de Dios terminan todos todos los presentes rezando un Dios te salve mandan

Voz 1 03:47 pero para que corrimos de tu sabes tu nombre no esté siempre saludo es

Voz 0230 03:59 es injusto es injusto maldecir al camión de la basura porque en realidad está siguiendo un mandato nueva exhibición del presidente del Parlamento británico speaker John Bercow ayer tu hubo nueva votación sobre Chi vamos a llamarle chip para Cheema que pierda abre Cheever chef Illa Bercow encontró nuevos tonos para llamar al orden

Voz 6 04:23 otra otra otra otra otra otra otra ocho ocho ocho

Voz 8 04:36 es un crack que encontramos

Voz 0230 04:39 es la nota más baja que es esta o

Voz 6 04:41 J

Voz 4 04:42 uu no es fácil o dos

Voz 0230 04:46 la nota más aguda

Voz 6 04:50 Tricicle

Voz 8 04:51 no está el coro Si bueno es que no es tan fácil ir de la una a la otra vamos a escuchar

Voz 6 04:59 el único

Voz 0230 05:02 es un señor curioso eran ganas te pasas la tarde gritando

Voz 11 05:05 poco ojo ojo

Voz 12 05:11 Julio

Voz 13 05:17 bueno venga al de las tutorías Con León Ruiz Gosling que que

Voz 14 05:20 Teresa definir un concepto no me gusta

Voz 1262 05:22 tuits prefiero berrinches de oliva freno

Voz 13 05:27 bueno pero veremos lo que nos envía noticias desde el futuro es pelícano más

Voz 1262 05:32 yo estoy en el crucero Terra Planeta no hemos encontrado el borde de la tierra todavía pero es la tercera vez que pasamos por Tenerife seguimos pensando que la tierra es plana pero cíclica

Voz 13 05:44 lo que sois padre chiquillos ojo porque nuevas Gaya Quito

Voz 1262 05:48 confirmado si me tomo dos ya hace planes el niño no tose por las noches el presidente

Voz 13 05:53 luego cada uno saca provecho de lugares donde va como mejor le parece el Twitter

Voz 1262 05:57 súper Falete máquina preferida del Gimnasio es una que metes un salón Boyacá

Voz 13 06:05 buenos días cuando sabes que has llegado al lugar adecuado el tuit desde madre más

Voz 15 06:09 Bones es este el club de los que Gica hay siempre vienen a preguntarme a mí

Voz 0159 06:18 pero

Voz 17 06:22 tengo

Voz 8 06:53 ya está aquí Iñaki de la Torre ver sin luego nos enseña cantar

Voz 6 06:57 hola hola

Voz 0230 06:58 toda la izquierda de Madrid vive un momento

Voz 8 07:01 todo peculiar la Izquierda en Madrid

Voz 0230 07:03 el peculiar vamos a decirlo así parece que se están disputando el Campeonato de España de hacer cosas raras a las maniobras de Íñigo Errejón Manuela Carmena Pablo Iglesias todo el festival de Podemos Pablo Iglesias ha anunciado hoy que Íñigo Errejón no es un traidor sino un aliado y el PSOE tal vez celoso del protagonismo dimita ha respondido con una propuesta sorpresa impulsada por Pedro Sánchez para la alcaldía de Madrid Pepu Hernández

Voz 6 07:35 Pablo VI

Voz 0230 07:38 lo más sorprendente de la elección de Pepu Hernández como candidato a la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid es Cannes antes que él se lo ofrecieron Alfredo Pérez Rubalcaba lo que muestra que Pedro Sánchez tiene una mirada amplia

Voz 6 07:57 tú

Voz 0230 07:59 dura cintura cintura cintura de uno al otro tendrán un asesor Pedro Sánchez que habrá hablado con él y la cara que debía tener el asesor cuando el presidente del Gobierno lo dijo no sé quién poner de candidato en Madrid Rubalcaba o Pepu Hernández oye que yo soy de pueblo pero nota es una candidatura llamativa en los portavoces gubernamentales han dado argumentos a favor de Pepu Hernández Carmen Calvo vicepresidenta del Gobierno sabe competir sabe ganar es un argumento que políticamente no es muy hondo que serviría también para Sergio Ramos a Leo Messi la ministra de la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha hablado algo más ya comenzado diciendo que es un magnífico candidato yo creo que un magnífico cantidad

Voz 19 08:39 acto para para disputar la Alcaldía de Madrid a continuación ha dado las razones creo que es una persona que de forma sobrada ha demostrado su capacidad de liderazgo liderazgo ni más ni menos que con la selección

Voz 0230 08:55 claro el razonamiento es si ha dirigido la selección de baloncesto mucho más el Ayuntamiento de Madrid

Voz 20 09:02 sólo me queda reírme ante esta situación tan Heidi que me está tocando vivir

Voz 0230 09:07 que ha dado la ministra además

Voz 19 09:09 Ana que siempre hace equipos

Voz 0230 09:12 bueno Pepu Hernández debe estar pensando no me defendéis más porque si sólo saben decir que es un magnífico entrenador de baloncesto en realidad lo que están diciendo es no tenemos ni idea de por qué

Voz 6 09:31 podría servir también para Tejo Hernández si lo quieres me parece una decisión personal de Pedro Sánchez

Voz 0230 09:41 muy personal y con ese espectro tan amplio en su margen de decisión que va de Alfredo Pérez Rubalcaba Pepu Hernández recuerda aún legendario gag de Faemino y Cansado en el que Faemino se estaba peinando el pelo se encontraba diez mil millones de escuchar vamos a escuchar un fragmento

Voz 15 10:00 apenas habitan pero tiró de que tirones izaba sabe lo que tenía en el pero no Djamel me lo necesite qué suerte que guarro

Voz 6 10:20 no

Voz 15 10:24 pues habrá invertido un bono digo me voy de caña o

Voz 0230 10:29 me gusta pequeñas o como un ego eh parecería que Pedro Sánchez se estaba peinando se encontró en el peine Alfredo Pérez Rubalcaba ya Pepu Hernández y pensó macho pone el margen de discrecionalidad es amplio Pepu Hernández ha lanzado ya su campaña en redes que cuenta Marina García

Voz 21 10:45 pues representa a todos los madrileños a través de Instagram y Twitter su nuevo usuario es arroba Pepu barra baja alcalde y hace una declaración de los principios que quiere llevar a la alcaldía de Madrid deja una invitación busco jugadores barra jugadoras quiere sumar también equipo pues por ahora no hay respuestas en los comentarios pero en esta gran tiene ya cien seguidores en Twitter más de dos mil cuenta verificada continua azul incluidas las

Voz 0230 11:10 también a todo esto en el mundo real siguen apareciendo informes sobre el aumento del gasto en pensiones previsible para los próximos años sin que esto merezca gran atención de nadie la discusión pública está situada en la fecha de las elecciones el presidente del Gobierno ha bromeado sobre eso desde Costa Rica

Voz 22 11:24 porque esos electorales tan importantes como el que va a haber el próximo mes de mayo tres elecciones a las elecciones municipales autonómicas europeas lo lo voy a decir cuándo van a ser las generales porque sino nos llevaríamos un titular aquí lo que no va a ser esa es la la la la idea

Voz 0230 11:40 bueno no no voy a decir cuándo serán las elecciones podría sugerir que ya tiene decidida la fecha pero eso sería en el caso de que quisiéramos ahondar en el tema y ahondar ahondar caminante no hay camino sea este camino ahondar pero no es el momento Rafa Hernando es del PP para entendernos dice en Radio Nacional que Pedro Sánchez vamos rápido Pedro Sánchez está presionando a los sin de peso para aprobar los Presupuestos con la amenaza de que si no los aprueban habrá elecciones y gobernará Vox

Voz 1769 12:08 intentando presionar a los independentistas para que le aprueben este presupuesto como sea no entonces se utilizan esto de las selecciones como si fuera una especie de bala de plata que condiciona que los independentistas pues quieran aprobar el presupuesto no

Voz 0230 12:24 es verdad que el argumento de no vamos a hacer elecciones porque ganaría la derecha un poco fresca les vivientes pienso porque da por hecho que hay que mantenerse en el Gobierno no vaya ser que gobiernen lo que quiere la gente eso se decía también bastante en Cataluña el año pasado hace dos años vamos a declarar la independencia porque si convocamos lecciones lo mismo ganan los que no quieren la independencia de porque pudieran esta mañana ha estado en Hoy por hoy precisamente el presidente del Parlamento catalán que es de Esquerra Republicana con una frase que reclama triple intervención de Isaías Lafuente

Voz 6 12:55 caramba el gran Isaías

Voz 0230 13:06 es un caso raro de triple Isaías Saura lo escucharemos porque rehuye Torrent dice que Pedro Sánchez debe decidir si quiere seguir estarse

Voz 6 13:14 por secuestrar se siempre está estáis en catalán pero además el uso de secuestrar como reflexivo raro

Voz 23 13:21 en secuestrar se Segrelles

Voz 0230 13:23 darse cuando se corrige asimismo además dice dejarse estar de nuevo el verbo Segre y la discutible consideración de si alguien se puede dejar secuestrar en la medida en que un secuestro es un acto de fuerza todo en unos pocos segundos

Voz 24 13:37 el presidente Sánchez debe decidir si quiere ser estarse dejarse secuestrar por este marco político este marco conceptual dejarse Segre estar por un marco conceptual ya es el colmo por lo menos que te secuestro un tipo de los metros

Voz 15 13:51 guapo bien armado no

Voz 0230 13:53 el presidente del Parlamento rugió Torrent ha explicado a Pepa Bueno que hay un ochenta por ciento de catalanes que desea un referéndum de independencia que desea la libertad de los presos acusados de rebelión y que está en contra de la monarquía y a favor de la República vamos a escucharle primero hablar del ochenta por ciento después escucharemos lo que dice cuando Pepa le pregunta de dónde sale esa cifra

Voz 24 14:12 tanto hay tres grandes consensos y de alrededor del ochenta por ciento de la población de Cataluña Pepa Bueno le pregunta dónde está ese ochenta por ciento pues cuando se ha producido en que elección el ochenta por ciento es lo que dicen todas las encuestas y además es lo que transmite la composición del Parlament de Cataluña

Voz 0230 14:33 lo que dicen todas las encuestas y lo que transmite la composición del Parlament Pepa Bueno no les salen las cuentas

Voz 24 14:38 en qué resorción del Parlament está dirigiendo perfil fíjese una cosa votado quién fíjese una cosa hay un consenso mayoritario en Catalunya que se transmite insisto no sólo en las encuestas sino también

Voz 0230 14:51 si os dais cuenta ya lo ha contestado repite la afirmación inicial luego explica que en el Parlament hay solo diecisiete diputados lo escucharemos ahora sólo diecisiete diputados que defienden el Estatut y una mayoría que defiende la autodeterminación vamos a intentar seguir el razonamiento

Voz 24 15:05 pero a hagámoslo a al al revés ha en que hay un consenso por el Estatut es sólo diecisiete diputados en una ronda que une que defienden el Estatut hay una mayoría parlamentaria que defiende referéndum de autodeterminación estos claro es evidente hay mayorías y minorías en el Parlament de Cataluña sí pero su

Voz 0230 15:24 poco el juego de la pelotita eh porque diecisiete diputados dice defienden el Estatuto de Autonomía ya hay una mayoría favorable a la autodeterminación el presidente del Parlamento catalán ha hecho números sea asaltado a varios diputados y asaltado a los XXXVI de ciudadanos a los cuatro del Partido Popular sólo cuenta esos diecisiete que dice son los diecisiete socialista allí descontarse contando diputados está hoy tiene mérito cuando eres el presidente del Parlamento que saltas a los grupos haciendo cuentas primero dice el ochenta por ciento cuando le piden que concrete dice que lo va a hacer del revés Del revés consiste en saltarse los grupos parlamentarios que no le conviene a en el es verdad que en el Parlament de Catalunya hay una mayoría favorable un referéndum que es una mayoría muy amplia del cincuenta y siete por ciento del Parlament exactamente es el cincuenta y siete por ciento que no es el ochenta por ciento a tanta gente o criado en las encuestas de lo que dice de las encuestas es verdad se han publicado encuestas que señalan que el ochenta por ciento de los catalanes querrían un referéndum también se han publicado encuestas que rebajan ese porcentaje porque depende de cómo se hagan las preguntas en una encuesta tienes una respuesta tienes otra en resumen lo que dice el presidente del Parlament sobre todas las encuestas el ochenta por ciento y el Parlament es falso pero además es groseramente falso no es que sea opinable discutir es que es falso sus palabras no se corresponden con la realidad

Voz 25 16:42 extraña mucho porque usted les cuesta es que éramos muy amigos simpatizantes

Voz 0230 16:45 por el momento no hay derecho

Voz 25 16:47 el temprano verdad

Voz 0230 16:50 todo es mentira innecesaria porque el porcentaje a favor de un referéndum en Cataluña es bastante amplio pero no del ochenta por ciento pero hay una consigna es decir ochenta por ciento ochenta por ciento ochenta por ciento

Voz 0159 17:00 yo sé que a su da lo que ellos digan

Voz 0230 17:03 lo caso sería una discusión interesante no discusión política chula si un referéndum de independencia es buena idea o mala idea lo que está pasando con el break chin chin chin podría ser un modelo

Voz 5 17:15 Gianni di ni deja que el bosque en este hombre no ahora

Voz 0230 17:22 si ayer se volvió a votar esto en el Parlamento británico sobre el acuerdo de separación entre la Unión Europea Gran Bretaña nadie está muy seguro de por dónde van hay un poco de lío porque cuando se vota sí o no a una separación se vota pensando en la idea que cada cual tenga de la independencia pero luego hay una negociación el resultado de esa negociación puede corresponderse o no con la idea inicial puede haber personas partidarias de la independencia a toda costa o personas partidarias de la independencia según cómo se resuelve eso tienes que volver a votar es decir tienes que volver a votar al final lo que se vota un acuerdo si es que queda a alguien con paciencia pues yo creo

Voz 6 18:00 Pop

Voz 0230 18:02 me voy a sacarlas de todo esto no se discute porque en la política española todos son discusiones religiosas el referéndum de independencia es imprescindible o está prohibido estos estos son dogmas pero no se discute si es una buena o una mala idea que voz

Voz 26 18:17 sí charlan Wichita es Yoyes

Voz 6 18:23 sí son dos naif

Voz 26 18:26 Craig

Voz 5 23:11 ha sido aquí seguimos en Todo por la radio en la en la Ventana oye lo del vórtice polar a mí me tiene el el olvido del todo

Voz 1 23:30 no

Voz 5 23:36 enseguida vamos con Marta del Vado a Washington pero antes Marta Estévez con la tele un poquito de teléfono

Voz 28 23:41 Davis que esta semana Buenafuente ha dejado su leitmotiv a manos de distintos presentadores parte si el lunes Berto el lunes fue Berto hoy serán Leonor Watling mañana jueves estimas ayer fue Miguel Maldonado yen siguiendo el modelo Andreu empezó el programa con un monólogo de política y actualidad pero a su manera

Voz 13 23:59 hacer un resumen porque tampoco yo soy pintor de brocha gorda

Voz 29 24:03 Podemos más el taxi Cataluña cachas a a internacional máquina siempre mi equipo siempre Brexit dos no sé no lo entiendo no sé exactamente una movida tienen y luego Tran tan a nadie te va a decir deportes del Madrid Nadal Alonso bien no ha ganado obra movido ahora con coches algo

Voz 6 24:53 ya está sería un poco

Voz 5 25:01 me recuerda a las a las crónicas de cine de especialistas

Voz 7 25:05 a las cuatro claves del tema los dos

Voz 6 25:09 el cuadro clave como si fuera tan fácil esas crónicas que hacéis que cogerlos como otros claro

Voz 1 25:24 venga

Voz 17 25:27 los

Voz 6 25:33 ah sí

Voz 17 25:35 no

Voz 6 25:40 Marta Marta impone impone

Voz 5 25:43 importante oye lo primero es lo primero que ves ahora desde tu ventana

Voz 0159 25:47 ahora es pasarlo bien uno mira

Voz 6 25:51 la manga primero enteré

Voz 0159 25:57 no no hay unas tengo unas cristaleras así como muy grande si ve un cruce de calles de un barrio residencial por las que no pasa ni un alma ahí un Seven Eleven que es como la tienda de chinos de la esquina pero esto no son chinos creo que son paquistaníes frecuentados la verdad es que no la verdad es que no no porque yo no soy mucho de de pollo frito recalentado

Voz 6 26:19 dado oí de todo no ahí cuarenta esas cuatro claves

Voz 0159 26:29 me cuesta cuesta pero bueno ayer por la tarde negó entonces que se ve que la nieve está congelada en las aceras y en el asfalto aunque hoy hace sol aquí de hecho estoy un poquillo de este nada porque esto de la ola de frío más extrema de las últimas décadas aquí en Washington estamos a menos un oí las temperaturas todavía no me puedo poner los trámites en los orejas no pero bueno él y cuando vaya ya te digo a Chicago porque el vórtice polar que tiene en alerta a casi una decena de estados en la mitad occidental del país

Voz 0230 27:02 otras personas

Voz 0159 27:04 ochenta millones de personas van a estar entre hoy y el jueves a cuarenta grados bajo cero se han cancelado unos dos mil vuelos se han cerrado centenares de colegios las autoridades están pidiendo a la gente que no salgan de casa si no es estrictamente necesario porque los vientos polares van a hacer que en en la zona de los Grandes Lagos por ejemplo la sensación térmica sea de menos

Voz 6 27:26 sesenta muy Vietto a las autoridades

Voz 0159 27:37 es están pidiendo precaución Éste es el alcalde de Indianápolis que alerta del riesgo de hipotermia se dice que una persona dispuesta a estas temperaturas durante unos diez minutos

Voz 1262 27:47 puede sufrir congelaciones

Voz 0159 27:49 pues sí sí absolutamente en Chicago ahora mismo es decía están a menos veintiocho con una sensación térmica de menos cuarenta y tres pues por la humedad por el viento los meteorólogos dicen para comparar que hace más frío en Chicago que en la Antártica

Voz 13 28:02 vaya

Voz 0159 28:03 las autoridades locales están habilitando albergues de emergencia están circulando con autobuses gratuitos para que las personas sin hogar que no quieran ir a un albergue puedan calentarse al menos en los autobuses otro dato impresionantes que en Chicago hay unos ochenta mil home less en una ciudad de dos millones y medio de habitantes

Voz 7 28:20 oye Marta la policía de Chicago ha hecho público un tuit pidiendo las ladrones que no roben es que hemos vivido algo de eso te lo digo claro no es judicial que por favor no roben porque estaban robando abrigos pero que no roben nada que no es que no actúe en estos días que esperen un poquito no

Voz 0159 28:35 a estos últimos días estaban robando abrigos a la gente a punta de pistola Austria sí dice pero menos mal que en estos momentos de crisis este país tiene al frente a un presidente

Voz 30 28:45 eh que siempre da la talla nunca nos defrauda

Voz 0159 28:49 la ni él ni sus tuits ya sabes que aquí para todo ello un tuit también para ironizar sobre el cambio climático en este momento en el que medio país están alerta Le pido a Google que nos lo traduzca menos lo leas así podemos

Voz 0230 29:00 qué diablos es State

Voz 31 29:02 pasando con el calentamiento global por favor vuelve rápido te necesitamos

Voz 6 29:10 el vecino eh que se hoy no es también

Voz 0159 29:16 no se sabe muy bien sea de un chiste si es que no

Voz 0230 29:19 no no entiende nada repaso

Voz 0159 29:21 la cabeza no se lo segundo pero lo bueno que tiene este país es que está lleno de reducto si detrás de un supremacía está blanco por ejemplo hay alguien que lucha contra la xenofobia el racismo o detrás de un negacionista del cambio climático hay científicos que hacen pedagogía y esto es lo que ha pasado con una de las agencias meteorológicas del propio Gobierno de Donald Trump que media hora después de que el presidente publicara lo que acabamos de escuchar la agencia ha pitado esto que no es le Google también

Voz 31 29:47 las tormentas de invierno en prueban que el calentamiento global no esté ocurriendo

Voz 0159 29:54 se tienen que explica empezado circular claro por Internet explicaciones gráficas aptas para todas las edades incluso hechas por niños para explicarle al presidente que esto de las emisiones contaminantes de efecto invernadero estas cosas del cambio climático en las que estamos pero bueno más allá de esto no me puedo creer que no os hayáis dado cuenta de que estamos en el primer todo por la radio que hacemos sin

Voz 5 30:19 sí sí es verdad es lo primero que he tenido presente esta mañana notamos un ingreso no banquero se gestó este la la bueno pero es provisional

Voz 30 30:31 lo es que no tenemos ahora bueno pero claro hemos llegado a un acuerdo con los demócratas para financiar el gobierno federal durante tres semanas ha tardado treinta y cinco días en llegar a un acuerdo que no contempla ni un solo dólar para el muro

Voz 0159 30:45 políticamente se entiende como una derrota absoluta para el presidente y una victoria para esta mujer pueda eh

Voz 1262 30:55 Nancy Pelosi la

Voz 30 30:56 la líder de la mayoría demócrata en la Cámara que exigía a Trump está reabrir al Gobierno

Voz 0159 31:03 si negociará parte hablar sobre la seguridad en la frontera pero aparte con el Gobierno abierto ahora tienen hasta el quince de febrero para llegar a un acuerdo sobre el muro se que estáis en un sin vivir por saber si se celebra el debate sobre el ex

Voz 5 31:16 claro que no había seguridad no había otro mucho claro

Voz 0159 31:21 a reporteros y le prohibió la entrada al Congreso para dar el debate si es que no reabría el Gobierno pero finalmente

Voz 0230 31:28 que no ha vuelto a invitada

Voz 0159 31:30 discurso al presidente será el martes que viene y la réplica trans la va a dar otra mujer

Voz 32 31:36 sabéis quiénes Winnie muy gente cinco en se llama

Voz 30 31:46 la conocimos durante la campaña electoral de las elecciones de mitad de mandato

Voz 0159 31:52 además de la fuerza que tiene la claridad con la que habla fue la primera mujer negra que se presentaba como candidata a gobernadora en el estado de Georgia en esta ya sabéis esclavista perdió por muy poco contra el candidato republicano pero sin duda es una de las nuevas figuras del Partido Demócrata Isaba convertir también en la primera mujer negra en dar la réplica al al presidente en la Cámara de Representantes

Voz 33 32:20 estas ahí queda

Voz 30 32:21 son nos llamaron Fay por paro Zaid básicamente que van a ser quienes actúen en la Super Bowl este domingo se treinta si si se enfrentan dos rango de Los Ángeles contra los Patriots de New England que grandes noches

Voz 1 32:38 sí ha sido la Super Bowl

Voz 30 32:48 por cierto que se juega en Atlanta iban a sufrir la ola de frío porque dan los veinte grados bajo cero ese día

Voz 6 32:54 otro de suspender

Voz 30 32:56 es imagínate es vencería a la depresión para este país lo que faltaba y suspendan la Superbowl

Voz 8 33:01 hoy con veinte grados bajo cero a partir de qué temperatura no se sale a la calle con veinte grados de día veinte dio sí pero XXI Veinticuatro G aunque temperatura de has encontrado más drástica Marta o todavía no

Voz 30 33:16 la la no si la semana pasada estábamos a menos quince

Voz 0159 33:19 ha sido una lista socialista Manoli

Voz 30 33:22 Sally pero no lleguen y Seven Eleven no seas

Voz 1262 33:26 bueno yo veinte pero he de decir que voy mucho se te metes

Voz 30 33:32 a ver cómo os cuento esta noticia alegre que en realidad no tiene nada

Voz 0159 33:36 gracias a estas cosas que pasan en este país y que a mí me dejan ojiplática a ver cómo lo explico resulta que un hombre llamado Frederic Williams ingresó por sobredosis en un hospital de Nueva York los médicos le identificaron con la documentación que llevaba encima contactaron con sus familiares y les comunicaron que Frederic Williams tenía daños

Voz 6 33:55 cerebrales irreversibles

Voz 0159 33:57 las hermanas de Frederic llegaron al hospital a una una cuenta que le costó reconocerle porque estaba entubado estaba hinchado pero bueno pasaron varios días en el hospital cuidando lo Frederick no mejoraba y al final terminaron por diagnosticar la muerte cerebral entonces las hermanas decidieron desconectar el respirador que le mantenía con vida claro imaginados llamaron a la familia a las hijas de Frederic que tienen diecisiete dieciocho años a los abuelos en fin a la familia más cercana pues para despedirse del marginados ese momento en el momento de tomar la decisión los días de luto después no el caso es que unos días más tarde los forenses se dan cuenta de que la persona que desconectaron no era realmente quien creían que era era un hombre de edad similar con el mismo nombre pero no era este Frederic en cuestión este Frederic estaba vivo desde hacía semanas estaba en una cárcel de Manhattan detenido por un caso de robo las hermanas del Frederic vivo han denunciado ahora al hospital por esta negligencia por desconectar ni más ni menos es una persona que no era y además han pedido al hospital pues poder contactar con la familia de Frederic que desconectaron pues para darle sus condolencias que también aprobó entonces sabe el hospital de momento se han negado a identificar a la familia del del Frederic muerto dicen que por motivos de confidencialidad

Voz 0230 35:15 Paul vergüenza pues sí

Voz 6 35:18 sí

Voz 2 35:27 además

Voz 5 35:39 muy bien ya clase de música con Iñaki de la Torre y con Stevie Wonder

Voz 0788 35:44 bueno no sé si os acordáis que precisamente con Stevie Wonder sonando dejamos a la primera parte de esa explicación que yo quería daros del club qué es esa cosa tan intangible que todo el mundo menciona pero que no es fácil de explicar yo os decía que estar en el club es algo así como cuando te digo si estás en el rollo si te enteras de cuál es el rollo Keynes a su veces una cosa indefinida te digo pillas el rollo pues no te estoy diciendo que está escogiendo una cosa concreta o dos sino que la acumulación de todas esas detalles te dan la idea de algo que no consigue definir bueno eso es lo que pasa en la música eso es es Group es una conjunción de cosas que son sutilezas que al oir todas juntas pillas un rollo sea un groove Morcillo pero si las oyes por separado en realidad no te dicen gran cosa mono pues vamos a analizar las por parte de esa especial que esta canción tiene mucho Group porque sobre todo la batería entra con rollo muy sabroso y luego los Class que estamos viendo de fondo quiero que sigáis Ollendorf bueno pues ahí el asunto es que el teclado está como peleándose consigo mismo hay dos teclados y uno está siendo pim pam pam Camp Kamen lo gay otro que de otro modo

Voz 1262 36:56 luego los metales suenan en otro momento

Voz 0788 36:58 el caso es que forman como unos contra puntos que si miras por separado tienen muchas gracias voy a poner lo contrario que es lo que os dije el otro día hay un grupo que hace una versión no lo hace con groove porque no fabrica esa especie de pelea entre el teclado y la guitarra

Voz 34 37:12 quería saber muy bien esto se parece mucho echarle

Voz 36 37:21 vamos bien y ahora atento

Voz 0788 37:32 no hay pelea porque están haciendo exactamente lo mismo el teclado que la guitarra no estén tan del Tour Down Town con pero si fueras dónde estaría metiendo otra cosa medios Lorca con cara de Gary total se estarían peleando el teclado y la guitarra y entonces esto no tiene por qué no forma ese ambiente de diferentes ritmos por los cuales uno consigue editarse de un modo así que no comprende qué le pasa pero que le da mucho más ritmo en una versión que en otra me voy a volver a ponerla de Stevie Wonder hecha notar la infernal

Voz 6 38:13 como otro hito que hace con la mano izquierda

Voz 37 38:22 son golpecitos que en realidad forman otro ritmo que el ritmo principal y el ritmo de la mano derecha está consiguiendo hacer eso un grupo ahora os voy a poner una

Voz 0788 38:32 canción de Lenny Kravitz que parece que no es igual porque no es igual pero bueno están la misma tonalidad todos donde Lenny Kravitz supo copiar muy bien esta lucha lo vais a notar porque el primero hace una guitarra con un ritmo y otra con otro ritmo y eso junto es lo que forma de pero

Voz 39 38:48 ya

Voz 40 38:51 y ahora atentos que va a venir otra que va a golpear en otro sitio

Voz 1 39:02 la mezcla es excitante ya me dirá Alicia que la vuelve a poner desde el principio

Voz 38 39:10 tan claro

Voz 40 39:13 tan tan Tata para atar harán tan Ana para tan tan

Voz 35 39:18 vamos a viene otra hola

Voz 0788 39:28 mezclan las dos tiene muchísimo Group aunque la batería va muy recta las otras dos guitarras se están peleando están haciendo una cosa que de repente le da un aire saltarín que no comprende de dónde viene pero viene de desarrollo vamos a seguir avanzando os decía lo día que los blancos y los negros no no no tienen el mismo sentido el grupo sea los negros tienen mucho más sentido del grupo osea de hacer cosas que estén haciendo contrapunto de unos ritmos con otros por ejemplo los Beatles en I buena hold Jochen blancos como sabéis van todos a una veréis

Voz 1 40:13 sólo Las Palmas salen del régimen a que no notan muchas coletazos por los lados todos a una abrimos si solamente

Voz 0788 40:34 de Las Palmas que salen

Voz 1 40:37 pero todos los demás van ahí a una voy a poner una versión del cual Green buscando

Voz 0788 40:43 ante soul que todavía sigue en activo

Voz 42 40:45 veréis como lo hizo no solamente el cambio ritmos sino que cada vez

Voz 0788 40:47 el momento está haciendo una cosa diferente aunque van por supuesto tocando la misma campaña y le dan Group

Voz 1 40:52 maravillosa

Voz 35 41:06 no

Voz 0788 41:09 hay un poquito de despelote que donde no siempre a veces otra otra canción digo mira pues habrá bares algún desnudo los vientos verdes

Voz 1 41:19 ah perdón atentos ahora a los vientos

Voz 33 41:35 cada uno

Voz 0788 41:36 está más o menos en un carril diferente eso es lo que monta el groove eso es lo que dice el pillas el rollo bueno pues que vamos a un aire saltarín otra vez bueno maravilloso se nota mucho el matiz no solamente es el cambio de velocidad es que hay está claro tú podías aprovecharlos que cientos para hacer fiesta pero con los Beatles no podían troncos amigo no vamos a ver una cosa muy bonita el groove es una cosa tan intangible tan de ambiente que si has creado la inercia en el oído de ese ambientazo parece que aunque tú te pares el tren sigue el tren del Rey Lillo veréis como hace Bill Sunshine chinos

Voz 44 42:19 allí está en esa aquí no va a pararse la batería Andrés atentos a las escuchas

Voz 45 42:31 cuando cuando cuando cuando ganó ganó bandos ahora tampoco se va a callar me dais la batería pero ganó

Voz 44 42:49 sí

Voz 0788 42:50 bueno estaba todo el mundo callado y estaba la batería sonando que le daba un grupo tremendo porque además hacía contra tiempo con lo que hacía en contrapunto con lo que hacía la voz ahora voy a poner salga este mismo hombre haciéndolo en directo tiene los huevos de callarse la boca pedían perdón él sigue cantando la batería no toca Itu aun así tienes ganas de seguir bailando

Voz 44 43:12 sí sí

Voz 46 43:19 y abrace esto con baterías recrea el ambiente muerto

Voz 15 43:29 pero cuando se cayó la batería que sigues bailando

Voz 47 43:33 uu

Voz 15 43:37 bueno

Voz 6 43:37 no

Voz 48 43:40 engordado un bueno

Voz 0230 43:45 da igual

Voz 0788 43:45 pero bueno que traiga el ambiente creado de babas el club debajo ya me da igual muy bonito eso es el modo por el cual luego más capítulos de grupo bueno

Voz 49 43:54 yo vengo otra vez más más pero mirador

Voz 5 43:58 adiós Group pero no ha sido no te guste rollito es te digo pues es verdad que tiene velé a no saber exactamente

Voz 50 44:06 algo Marta del Vado actuó movida

Voz 13 44:09 desde la otra

Voz 49 44:12 de rayitos bueno mejores pero por esta mal

Voz 13 44:15 ya os decía que con canciones como esta que va muy rectas son muy bonitas pero va muy rectas como esta de los Beatles

Voz 51 44:28 tanto guiones

Voz 5 44:30 bonita

Voz 1 44:31 pero no tiene por eso consiguen hacer esto