"Sevilla es muy cinematográfica y abierta al mundo audiovisual"

Voz 0324 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal has vuelto a la barba bien bien vamos por buen camino si no no es puro descuido sí sí ya te dice que te queda bien joder ya ya pero solo no no figúrate que el otro día mi descubrí yo esto no lo había hecho en la Liga ni había tenido pues que que había ido un supermercado salí de mi casa dije pero si estoy en chándal de tal y con zapatillas ustedes yo lo sabía ha cuidado mucho te quiero decir que debo está herido la primera vez divida a haber una cosa chándal fibra barba Calvi estoy tiene escasa ya no no a mí no me han venido a hacer el nuevo contrato anular el antiguo y ahora esto Rey bastantes pasos pero yo creo que vamos en febrero ya tengo siempre comienza el viernes como pronto ojalá

Voz 1 00:56 sí lo de

Voz 0324 00:58 en ayer fijaros soy capaz de hacerme eso de internet tal sólo para para llamar estoy profundamente te cabrea oí muy harto yo que me he pasado la vida en en el en el tácito bien bueno por mi vagancia coger esto que lo estoy descubriendo ahora hay que igual me acostumbro que es el el metro aunque es muy muy en que abandona con lo lo Delta si me parece que está como enquistado me parece lamentable en los moda les la violencia yo entiendo que están hablando de su supervivencia pero es que los otros también sobreviven y yo las veces que me ha mandado a empresas que me mandan pues esto no sé si me imagino que es con todo el mundo pero conmigo son encantadores de te ganaba jugada te quiere ente te ponen la radio música si no vas en silencio yo me resulta modélico sigue igual yo estoy muy muy muy cabreado los modales me parecen lamentó lo hemos comentado en alguna ocasión desde luego lo de pinchar ruedas

Voz 0313 02:15 qué calles de romper lunas

Voz 0324 02:18 no no ayuda a nadie hay que decir que aforos

Voz 0313 02:20 la realmente son una minoría que sus reivindicaciones en el origen sean legítimas pero que se están equivocando las formas en mi modesta opinión no están transmitiendo be creo yo para nada la imagen de una lucha justa están transmitiendo ya a estas alturas otra cosa y eso es peligroso yo creo que incluso para ellos joder te está muy mal generalizada con todos los colectivos

Voz 0324 02:40 es que estamos muy enfadados gente que hemos escogido no somos taxi pero esto muestra que los problemas en tocar seguro tú estás tú no tienes carnet de conducir no no no la vida no y cuando por fin vamos tuve que así un poco de pasta que algunos ahora está en la que quiera pero yo me lo lo es decir entre otras cosas si Hinault creo que no no nos merecemos

Voz 0313 03:09 de todas formas yo no me cansaré de repetir que en esta historia que no es de ahora eh de estos diez días de estas dos semanas hace años que dura en esta historia quién tiene el mayor porcentaje de responsabilidad son las administraciones y que cada uno fije en la Administración central en la autonómica y la municipal los porcentajes que desee pero aquí falta un marco regulatorio para que compita más o menos en igualdad de condiciones siempre saldrá alguien más contento que otro pero hay que regular hay que legislar en unos lugares se ha hecho y aquí no se ha hecho todavía la responsabilidad que tengamos este Cristo en Madrid en Madrid pero que puede estallar mañana en cualquier otra ciudad como pues en Barcelona es de las administraciones que no han hecho los deberes y luego claro fin en como en toda en toda protesta hay en todo movimiento de gente que se cabrea a gente que que pierde las formas gente que ETA no sé qué y sobretodo

Voz 0324 03:55 peor y lo más triste es que es una pelea entre trabajador

Voz 0313 03:57 eres sea el mismo derecho es decir tienen los hilos conductores de que el conductor

Voz 0324 04:03 pero Manilva y eso sí pues que si se vienen que ellos también tienen familias tienen que comer esas cosas en fin yo me imagino que habéis comentado esos esos detalles que uno es de de cine mudo cómico lo cual ellos pues uno que me han puesto en un vídeo de fulano que hace como si lo hubiera pegado a un policía fácil de otras tienen diciendo penal dirigiendo pero es tan grotesco se están patético o lo de el este líder del taxi que que contaba en una en una soflama de diciendo que como un ministro de izquierda así como tal les iba a representar reprimir al pueblo y un jardín suena todo intento salir después tan estúpido notaban Be Mee Go también votan base en fin que vamos a dicho que estamos cabreados íbamos a hablar vamos a hablar de cine por cierto contigo que lo cual lo cual es muy

Voz 0313 05:04 Nos animo y ya había anoche bohemia en Rapsodia irán quedando gustado sí ha gustado mucho me me me emocionó si es evidente que buscan buscan buscan tocar la fibra local mendaz pero yo me dejó sí

Voz 0324 05:19 esto esto te puedes no no no no no no si yo lo pasé muy bien la música así que los candidatos no

Voz 0313 05:29 bueno no lo admiraba me parecía un tipo muy excéntrico y tal pero bueno aquí la historia que cuenta está bien y el actor lo hace cojo nuevamente

Voz 0324 05:36 Brian May Day Amin es Barack es Brian May si es el mismo que ha hecho la peli ya pero que al al actor yo es que no no no no me gusta el personaje ni me gusta el actor ni cuando expira en Eton y cuando se muy Leni minado esplendor ni ni de sí ay cuando es heterosexual pero ya se da cuenta que eso es que me resulta facilona facilona la la peli el final que para mucha gente es la exaltación más y mal concierto

Voz 0313 06:06 Life ahí yo aquello con todas

Voz 0324 06:08 Milián los novios las mujeres de los novios se el como no sé pero me alegro sabes cómo te quiero y que es verbal

Voz 0313 06:17 pues dos horas lo hermoso tácticas en un centro hermoso de cine como de la literatura como del teatro que que vais a saber algo una obra que genera es distinta si con este

Voz 0324 06:28 eh que conecte con ella estoy me ha gustado mucho

Voz 0313 06:30 el Reino así la ya lo he visto Arnés en Sevilla haciendo La Ventana en la Fundación Cajasol tendremos con nosotros a Rodrigo al director que por cierto sin has visto el corto nominado para el Oscar no es una maravilla si es bueno sales con el corazón encogido también te diré pero es una maravilla es un prodigio

Voz 2 06:53 de de de de de guión de de clímax de crescendo de cómo va llevando

Voz 0313 06:59 te queda con el I de cómo se juega con la elite

Voz 0324 07:01 sí se lo que se dice muy bien en Garnett en la plataforma de sí puede haber algún amigo en el país te lo ponga mañana cuando a lesiones oye o Manu malo como mano que tiempo de Rodrigo a corto de los Oscar

Voz 0313 07:17 hay una maravilla hoyo por cierto que estamos hablando de de los Goya que el viernes vamos estará haciendo La Ventana en Sevilla

Voz 3 07:55 sólo quiero ahora ganarle tiempo al tiempo

Voz 0324 08:03 y ahí Sevilla además estar con Rodrigo y con Arantxa Echevarría la directora

Voz 0313 08:07 de Carmen y Lola nos va a acompañar Coque Malla que con esta canción que forma parte de la banda sonora de Campeones opta al Goya a la a la mejor canción pero mira vamos a aprovechar para saludar al presidente de la Academia de Cine que está detrás de todo este sarao está rodando una serie en Barcelona no sé dónde Mariano Barroso buenas tardes

Voz 0324 08:23 muy buenas como estamos donde donde donde te pillamos a ver no estoy en Tres Cantos bueno ya está firmando lo de la serie entonces oye es la segunda vez en toda la historia que que la gala de los Goya no se celebra en Madrid no fue en el dos mil en Barcelona que se hizo verdad

Voz 5 08:43 el domingo en Barcelona esa es la seguimos lo hemos hace vida Hay con muy claro con mucha ilusión muchas ganas y con la ciudad con un nivel de expectación impresionante en la ciudad de verdad

Voz 0313 08:52 ciudad muy cinematográfica por cierto eh

Voz 5 08:55 muy cinematográfica y además muy abierta a los rodajes a defender el cine y entender dos sólo el cine sino en la producción audiovisual como algo estratégico y fundamental para la ciudad del para sus habitantes y la historia para la memoria ponerla para bueno para el mundo entero conozca como este vídeo y que además hay que verlas multiplica por mucho que todo lo que hasta electoral un rodaje Honda la ceremonia

Voz 0313 09:23 oye Mariano el año pasado recuerdo con el discurso en la en la gala hiciste hincapié en la función que tiene entre otras funciones se que tiene el cine para dar voz a los que no tienen voz bueno en las nominaciones este año parece que te dan la razón no que o que se confirma eso no campeones Sabra sobre discapacidad intelectual Carmen y Lola de una relación entre dos gitanas lesbianas luego está también entre dos aguas también sobre gitanos bueno no es tendencia esto o ha ocurrido siempre

Voz 1398 09:49 yo creo que han sido repasar los las películas nominadas hay algo hay que siempre se tiende tiene una tienden a hacer película sobre temas que son los que menos se habla o vimos que a los que menos caso hacemos que y que curiosamente generalmente Saquín más de lo habíamos escuchado porque parece que tienen algo de la de La no falta todo lo que la gente que llena las páginas y las zonas de televisiones y demás no entonces hay algo ahí que sí que suele coincidir son son historias que solemos olvidar

Voz 0313 10:25 oye Mariano tú sabes si este año bueno Fuentes Sílvia Abril van a hacer algún gol con Boyero porque el año pasado Carlos Boyero fue una de las grandes estrellas de la gala de los Goya

Voz 6 10:34 este Gobierno es un estrés

Voz 0324 10:37 de igual lo sabe Boyero no te has dicho nada este año no espérate que te vayas

Voz 6 10:45 Carlos oye algún año tenemos que presentan los Goya Carlos Boyero porque vamos nos hace años

Voz 7 10:50 te te crucifican harían si yo hiciera eso

Voz 0324 10:54 de mayor si no te gustaría hacer lo Carlos no pero bueno lo sobrias como que no saber eso allí un actor horroroso pero así no pero hay que ser actor para presentar la gala de los Goya hay que salir ahí decir ahí ser natural soy muy tímido tendría que tomar muchas sustancias sobre verme muchas botellas para puedo decir hacemos conciertazo entonces mejor no se lo proponga se refiere a zumo de naranja

Voz 7 11:20 mira eso es mucho

Voz 0313 11:25 oye Mariano una última pregunta tú sabes algo de lo que están preparando Andreu y Silvia

Voz 1398 11:29 yo sé algo no puedo contar mira mañanas saber muchos detalles pero sí que este va a hacer una una ceremonia fantástica pues ello tú sabes que André Silvia manejan muy bien los tiempos televisivos manejan muy bien el contacto directo con el público es gente que que sabe mucho de esto antes nos hemos puesto manos a alguna colaboración fantástica ahí de confianza mutua de Estados a los que va que va a sorprender para bien

Voz 0313 12:02 a ver si a ver si disfrutamos todos Mariano Barroso presidente de la Academia de Cine un abrazo muy grande

Voz 6 12:07 venga un abrazo para todos adiós adiós

Voz 0324 12:36 el viernes estaremos en Sevilla hablando de los Goya y el viernes estrena

Voz 0313 12:39 la única candidata al Oscar a mejor película que faltaba por llegar a los cines españoles Green Book años sesenta un italo americano del Bronx es contratado como chófer de un pianista negro durante una gira por el sur de Estados Unidos para encontrar alojamiento ese conductor debe confiar en el Negrín Book en el Libro Verde que es una guía de los pocos establecimientos seguros para los afroamericanos

Voz 10 13:09 acaba de llamar tipo doctor está buscando chofer te interesa no se detector en medicina soy músico voy a iniciar una gira por el sur más profundo que otros trabajos a desempeñar

Voz 0324 13:23 pelea triunfado en el Festival de Toronto en los Globos de Oro a Marc Marsal Ali como protagonista el que protagonizó la Viggo Mortensen gordo como dices por lo visto algún tras Cleries ha puesto para esta película verdad sí pero esta está muy bien está fantástico Viggo Mortensen y Eli

Voz 0313 13:46 jamás siempre me cuesta jamás a la es el detecte

Voz 0324 13:51 no Ella sí sí sí la tercera temporada es esto el brota estaba en House Oscar es si el lo hace todo ultimamente este señoras y está muy bien también es lo que más me gusta de una película que es sospecho que va a ser un éxito tremendo que yo tengo un problema con ella me parece que que está muy bien que el director Peter Farrelly tiene clarísimo lo que quiere hacer pero a mí me resulta previsible te quiero decir eh sí acaba una secuencia corta amparan la proyección te puedo contar lo que va a ocurrir en la siguiente te puedo contar cómo va a ser el final y eso no me gusta me gusta que me sorprendan ante que te juega muy bien el habla del racismo pero si hay un tono dramático y a veces de comedia hay mucha química entre los dos actores y es una película sobre el viaje no todas las cosas que ocurren en el viaje y sobre todo sin el año sesenta y dos te metes con un negro que va a entretener a los ricos que los ricos los parece un privilegio pero no le dejan dormir en sus hoteles ni comer en su resto harán no pero es como un tipo que no hace jazz ni música clásica sino música popular un virtuoso la relación con este italiano que se pasa la vida de camarero guardaespaldas y al con una familia super tradicional está está muy bien contada la la la relación entre los dos personajes pero repito me da a mí me recuerda paseando a mí si se siguiera la seis sí que era también la historia entre una la anciana judía y millonaria a su chófer no porque estaba fantástico Morgan Freeman no me recuerda a las películas el tono de las películas de Frank Capra todo sobre todo esos finales felices y para que el espectador se vaya contento a su casa por eso te vio que va yo creo que va a ser un gran éxito y que es el tipo de película que la gente sale diciendo del cine pues qué bien lo hemos pasará hoy y luego yo tengo mis mis problemas con ella pero es es un producto comercial muy bien hecho no

Voz 12 16:45 tengo un amigo de excompañeros de que nos está escuchando y dice mira o una receta para para Boyero receta cinematográfica dedicada el el cóctel ruso ruso blancos del gran Le Bossi te recuerdan los ingredientes un poco de licor de café gotas de vodka leche y mucho hielo ah pues tú recuerdas el cóctel sí sí claro del bosque pues me voy corriendo a casa preparar pero antes ir porque han elegido este cierre musical si yo adoro a este guitarrista elegante lleno de estilo dar Slate pero aquí compuso yo creo una uno de los temas más épicos vibrantes románticos que han escrito para una película para concretamente para local giro unos Amis es una música que me me emociona ya de que escucho esto me dices es es magnífico Mark Knopfler que va a venir este año al Pacino y nunca he visto a Knopfler horneado Darek yo no lo he visto en directo pero el entrevistado sí sí qué tal bien encima pero sin alharacas pero sí pues a ver si vuelve a escribir un algo como lo que arquero Carlos Boyero va a saber aún algo de fútbol esta noche si voy a ver a tu equipo y como Weise remontar el eso no lo sé pero me importa poco porque en menos de media hora en el estadio de San Mamés si Se va a batir el récord de público para un partido de fútbol femenino están agotadas todas las entradas partido de Copa de la Reina y que de Bilbao Atlético de Madrid bueno me parece una una historia fantástica fíjate en el País Vasco no donde dos de la entrada de las mujeres en sociedades gastronómicas Larra el Hondarribia me cuesta más de veinte mil personas el partido el Food

Voz 0313 18:54 ha ido calando otras partes pero calando calando calando yo estoy iba a ser una fiesta y un récord del que yo me alegro un montón quería comentar de lo viven un abrazo guapo pero tanto que Messi marque