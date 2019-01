El taller de encuadernación de libros más antiguo de Madrid

Voz 0313

00:00

es muy interesante todo esto cómo cómo estamos nosotros cada vivir un tiempo de de tránsito donde estamos todavía tratando de digerir el tsunami de cambios no acabamos de ver con claridad lo que viene el futuro o no esa susto un poquito contemplarlo vamos a hacer dos cosas hoy en la en la Ventana de los números les voy a poner dos ejemplos absolutamente distintos uno de de modernidad de innovación de futuro que ya es presente y otro de de resistencia hay un poco de nostalgia incluso si me apuran miren más allá de las tiendas de Amazon que están por llegar y que llegarán no tardarán mucho hay dos emprendedores españoles se han creado una aplicación que ya utiliza en algunas tiendas y comercios y que permiten no pagar encaja con el móvil sea sino que pagas en el móvil al coger el producto sin pasar por la caja estará startup se llama Yourself su consejero delegado que pronto intentaremos tener un día en este programa dice que están empezando a ganar terreno en el en el sector bueno este es una cosa muy a tener en cuenta de cara a innovación laborar la existencia ya teñido de nostalgia que decía en Madrid en la calle Bárbara de Braganza trabajan desde hace un montón de años más de un siglo artesanos de la encuadernación que parece hablar que hablamos de la Prehistoria citamos la encuadernación no pero de todo libros álbumes de fotos cuadernos es un lugar muy especial donde todavía pasan las horas de trabajo con la calma con el sosiego sin la prisa de nuestro tiempo merece la pena conocerlo aunque sea como contraste nuestra compañera Marina García ha estado allí