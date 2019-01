El Getafe impugna el acta de Estrada Fernández

Voz 1395 00:00 a esto habrá que Álvaro Benito Álvaro qué tal muy buenas y muy buenas eramos noticia de última hora

Voz 0089 00:03 es un anexo al acta de ayer del partido del Valencia café tiene que ver con que lo que podemos contar a esta hora de la tarde en Carrusel es que el Getafe ha impugnado el acta del partido de ayer tenía de plazo hasta las dos de la tarde y lo ha hecho porque hay una gran cabreo en el seno de Getafe porque consideran que más allá de que ellos hayan cometido errores en el día de ayer si omiten errores por parte de empleados y futbolistas del Valencia para ella aporta cinco vídeos lo ha hecho y el Getafe la noticia es ésa en breve se reuniera el Comité de Competición pero en el Getafe consideran que más allá de que ellos hayan hecho cosas mal que lo refleja el acta el Valencia también lo ha hecho no lo refleja el acta para ella aporta cinco vídeos en la noticia es que ha impugnado el acta del partido de ayer entre el Valencia y el Getafe Álvaro ella importa

Voz 1395 00:45 de de última hora Itu en qué posibilidad tiene el Getafe en este tipo de un anexo sí que es verdad esa especia denuncia que existe de que esto evolucione

Voz 0514 00:55 chao impugnar en el acta no es decir lo que aporta al acta nuevos datos y entra de denuncia de parte por lo tanto perfecto es decir el árbitro no puede ver todo lo que pasa y menos en una aquí pero no es la ganas de Getafe denuncia al Valencia ciertos comportamientos con unos vídeos por lo tanto entra de parte es lo mismo que cuando yo digo siempre que hay una agresión y entra ninguno de los dos equipos pues por primera vez una de las pocas veces el Getafe denuncia al Valencia

Voz 1395 01:25 ciertas ciertos comportan

Voz 0514 01:26 estos que el árbitro no ha reflejado en el acta no es que impugne el acta es que ellos dicen que lo delata bien está bien perfecto pero hay más cosas que no aparecen con lo tanto ellos aportan unos vídeos para cenas demostrara la juez única que se reúne mañana mañana no paso mañana al viernes para que decida sobre esos vídeos ellos perdona Itu eh

Voz 0089 01:47 entre esos vídeos está uno en el que no distingo quienes que golpea Damián Suárez al futbolista del Getafe cuando acabó el partido se va hacia el túnel de vestuarios no sé quién es una persona con con pelo blanco no sé quiénes y eso es uno de los cinco vídeos que aporta el Getafe

Voz 0514 02:02 eso no está no está diciendo que el acta miente está diciendo que da que esos completa perfecto cargo que la Tanos completa no es completa desde el momento en que en una confrontación tan grande siempre hay cosas que al árbitro o a los asistentes el porque estamos hablando de que cuando acaba el partido el árbitro asistente en el de el de banquillos se va al vestuario para controlar lo que pasa en el túnel de vestuarios es decir sólo hay tres personas para controlar todo lo que pasó ayer claro es imposible por lo tanto el Bloc el Getafe están todos su derecho de aportar esos vídeos para denunciar el comportamiento de actitudes del Valencia

Voz 1395 02:37 mi pregunta es es decir el colegiado del partido ayer llega al vestuario sí puede antes de completar el acta revisar las imágenes del partido para completarla aquí sí funcione con perdón de memoria sobre lo que él ha visto oído apuntando con su equipo pero el puede visionar o no puede visionar no

Voz 0514 02:56 no puedes visionar lo vale no tienes no tienes televisión ni tienes me o tienes que mandar el acta una vez terminada

Voz 1395 03:02 sí tuvo otra cosa el partido tú nos a largo

Voz 0514 03:04 pero

Voz 1395 03:05 hasta octavos de final no hay un informador

Voz 0514 03:08 pero a partir de acuerdo sí si eso es pero entre el delegado informador Notes informe será mucho más completo si lo ha visto se ha visto todo hoy es muy complicado ver todo lo que puede pasar porque no es que el centro de de de la tensión el centro de la tangana Saba el focalizado sólo en dos jugadores es que estaba casi todos los dos equipos miembro técnico incinerar tampoco puede verla

Voz 1395 03:34 imágenes formador igual

Voz 0514 03:36 si no las imágenes no no puede ver están El tampoco

Voz 1395 03:39 pero en en una situación tan grave como la de ayer que mecanismo tiene la Federación bueno o la Liga así sucediera o el colegiado dentro del acta

Voz 1 03:51 para para parar

Voz 1395 03:52 a redactar exactamente lo que pasó porque tú no te puedes fiar de memoria sea Lady y tremendo como del siglo XIX claro es que debería poder ya no sé si en una situación grave como esta alguien debería poder ver las imágenes de lo que pasó para poder redactar

Voz 0514 04:08 sé como si fuera un atestado policial que porque todavía

Voz 1395 04:10 igual es más de atestado policial salir a estarlo y en función de eso sancionado

Voz 0514 04:15 sí pero vamos a empezar ya desde el principio desde el principio hemos oído al presidente de la Liga de Fútbol Profesional que no se pueden emitir imágenes de tan ganas empezar empezar no se pueden emitir imágenes de tanta ganas estaba bien no estará mal pero es lo que lo ha dicho el presidente de la Liga de Fútbol Profesional hoy en los desayunos que ha tenido es decir ya empezamos a que esa información se cuarta al que pueda verla al que pueda sancionar porque si ya no damos esas imágenes lo que se ve no sucede yo soy

Voz 1395 04:44 durante partidario de que seré de que se den las imágenes estamos haciendo otra cosa Red otra cosa regó de arte si en esa acción hay una lesión no se sangre o tal pues porque es verdad que Gabriel aparece con sangre pero ya contamos han desde que apareció en sangre que había sido un choque con su compañero Ezequiel Garay otra cosa otra cosa porque aquí se mezcla todo es como cuando sale un espontáneo un atontado al campo ahí sí soy partidario de no dar publicidad al tío que salta al campo

Voz 2 05:11 al larguero les miro porque español reguero de España al larguero Baptistao yo no sé qué ha hecho dice

Voz 0514 05:16 porque lo más fácil era meterla aquella Casio

Voz 3 05:19 el español que ocasión clarísima

Voz 0514 05:22 es francófonas hace solo

Voz 1395 05:25 sí sí era era era De Gaulle Carlos será de gol que tiene esta peleáis a la verdad yo primero la falla mira mira que que que tiene otras suertes de del del fútbol que que que es muy aprovechable pero de cara a gol

Voz 4 05:38 oye y que puede sacaron córner con la pelota fuera del cuarto

Voz 1395 05:42 no no debería no está mandó a córner

Voz 0514 05:44 ya por eso si acaba en gol esposa se yo siempre lo he dicho en Carrusel estos jugadores han increíble porque es ese balón acaba en gol Se anula

Voz 1395 05:52 está cometiendo unos errores en la zaga ahora Andrés Guardado también ha quedado agarrado no ha salido cuando debía una jugada niños y eso es el ABC de la defensa es decir si hay una una pica al segundo palo Borja antes tiene que a la gente cómo está Borja Iglesias verdades Ésta sólo solo la primera la falla siempre bueno y tu por cerrase ese debate que que bueno que si no hay forma para redactar el informe completo e viendo las imágenes

Voz 0514 06:16 el arbitro redacta de lo que ha visto lo que ha visto en lo que han visto los así

Voz 1395 06:19 sé que es imposible verlo todo eso

Voz 0514 06:21 partido redactara lo que él ha visto que hay cosas que se escapan es decir nada aquí ninguno hemos visto que le pegaba en primera también como dice el Getafe que tendrá su razón y tendrá sus vídeos y sus sus tras pero ya te digo si ahora estamos ocultando las imágenes porque dicen que esas imágenes no hay que dar pues ahora los equipos tendrán sus propios medios que tendrán que grabar sus imágenes para luego apartarlo mira me parece muy bien que como ha puesto ahora que haya un club que denuncie de que ha habido más agresiones todo esto pero que lo hagan para todo eh que lo hagan para todo vehículo con todos lo excluyó a ver es cómo se acaba toda esta historia pero que lo hagan para todo

Voz 1395 07:00 en todo tipo de circunstancias es una final sino en agresiones entradas fuertes bueno claro afortunadamente bueno va a poder intentar solucionar de esto de esta situación

Voz 0514 07:10 con esos medios es es una ampliación a la bueno al acta no porque el atacar es un es un esto que tiene veracidad siempre

Voz 1395 07:17 es verdad que tú tienes que demostrar que es mentir

Voz 0514 07:20 mira lo que escribió ayer en el acta nadie demuestra que es mentira lo que alega el Getafe sin ver el documento es que no está completo y por lo tanto el aporta pruebas y vídeos

Voz 1395 07:31 otras pero es que a mí me parece anti Big no es que en pleno siglo XXI en una situación de tangana grave como la que ayer no exista un mecanismo para que alguien ya sea el colegiado ya sea el informador no tenga la capacidad para ver todo lo que ha pasado y redactar un informe absolutamente completó con el visionado de las imágenes porque no estamos hablando no estamos hablando de una acción de juego estamos hablando algo de atestado policial para ni a mí de atestado policial para mí

Voz 0514 08:01 es mucho más fácil que que todo eso tú imagínate un accidente el guardia Civil coge y Teddy y redacta el informe que él puede ver el que haya podido ver pero imagínate que en ese accidente hay cincuenta cámaras pues el juez pedida las cincuenta cámaras pues es lo que tiene que hacer el juez de el Juez Único de Competición la señora que está el Juez Único de Competición que pida todas claro emociones eso es que Etoo pida todas grabaciones y que con esas grabaciones pero sólo tiene que espera no sólo a instancia de a instancia de parte si no no no no no era el Comité de Competición puede entrar de parte puede entrar como en UEFA qué pasa que no suele entrar de parte pero un hecho tan concreto como éste tan grave debería haber sido tan realmente realmente grave eso es sancionó claros en una cosa las sanciones generalmente en este tipo de actuaciones son de cuatro a siete partidos cuando son muy graves porque todas las que pasan a dejar muy graves porque son al terminar no hay esto todas las sanciones van a ser de cuatro partidos en adelante excepto la de Mata que creo que serán de dos P lo de cuatro partidos en adelante son el esto son de cuatro a siete pues el Comité de Competición siempre cogí te pone cuatro qué pasa para que para que Apelación no se lo pueda rebajar y no lo pueda enmendar la plana ya la puesto en la menor cuando lo tenía Cáceres de cuatro a siete vale te pongo siete apelación si quieren pero yo tampoco siete de los baremos

Voz 1395 09:18 es la razón pero no siempre yo cuatro porque porque