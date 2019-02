Contigo dentro: Cruising, fetichismo de pies, periodontitis, feminismo, homosexualidad y nazis (01/02/2019)

Voz 1 00:00 no

Voz 0401 00:58 si pensáramos en todo aquello que no nos gusta no saldría una buena lista si eliminamos de nuestro alcance a todas las personas con las que no estamos de acuerdo termina haríamos solos la convivencia es complicada cuesta mucho y no siempre es satisfactorio pero es la única manera de que dejemos de vivir en la barbarie que podamos vivir en compañía de otros así que no queda otra que poner cada uno el granito de arena que construya nuestra playa se nuestro vecino el del quinto no le gustamos lo máximo que podemos hacer es mirar por la mirilla cuando bajemos a la calle para no coincidir con él pero si nuestro vecino el del quinto se empeñan insultarnos no deja de burlarse de nosotros o termina acosándolos por sistema entonces el vecino empieza a convertirse en un problema ya no es tan anecdótico necesitamos que nos ayuden necesitamos que nos protejan ahora es una cuestión de convivencia en estos casos es cuando la ley está de nuestra parte todas las fobias relacionadas con la sexualidad las LGTB y fobias que llamamos se regulan para conseguir que cualquier persona esté protegida al margen de la orientación e identidad sexual que pudiera tener cualquiera que no sea heterosexual o haya nacido con un sexo diferente al suyo ya pertenecía a un grupo vulnerable por definición por eso son importantes las leyes que protejan a todos ni Asturias ni Cantabria La Rioja ni ninguna de las dos Castillas tienen ley integral de protección a las personas LGTB esa ley tiene que llevar al Parlamento llevase la hora de que no importe donde nazca vamos para tener todos los mismos derechos las mismas oportunidades la misma protección ya va siendo hora de que se note que esto no va a retroceder nunca se llaman derechos humanos a ver quiénes son ahora los valientes que no los cumplen

Voz 7 03:18 buenas noches en el Fernández buenas noches qué misteriosa estás con ese pelo de unos culpas visto el pelo medio el puesto los labios rojos y he dicho mi polla comer Matrix

Voz 0542 03:29 Madrid y aquí estamos a dieciocho grados bajo cero manteniendo el cutis

Voz 8 03:32 pero quién es este fin de semana hace un poco más de frío pero después de la de semanas que llevamos con sol de invierno aquí en el estudio bueno sí pero es que en este estudio y me gustaría lo que tú como buena productora tendría

Voz 0401 03:44 que empezará entrarte de quién pasa antes de nosotras por este estudio que necesita tener este frío que hacen en este estudio no lo sé bueno pues nada te lleve una vez cuéntame con que que me traes esta semana

Voz 0542 03:56 pues la primera de nuestras noticias nos lleva a Ibiza porque allí han visto peligrar el ecosistema de las dunas por culpa del sin

Voz 0401 04:03 en serio si saber si vamos a aplicar

Voz 8 04:06 de lo que es el Curie sino que son estas relaciones sexuales con desconocidos en cualquier sitio público en lugares públicos y que es verdad que dentro de lo que es el sol las relaciones homosexuales están muy extendida

Voz 0401 04:19 más

Voz 8 04:20 hay sitios que se claro del poder si nadie más insospechada

Voz 0542 04:24 además las las citas de y buscamos lo hablamos un día lo pueden encontrar

Voz 8 04:28 en Contigo Dentro e aeropuertos cine Museo del Prado observa efectivamente te acuerdas del Museo del Prado de Pello H Riaño contándonos lo que pasaba en años detrás

Voz 0542 04:41 pues tenemos una tenemos al teléfono al periodista José Miguel L Romero que redactó el diario Ibiza

Voz 9 04:47 si acaba de publicar un reportaje

Voz 10 04:49 se llama demasiado sexo para el buenas noches hola buenas noches

Voz 0401 04:55 qué ocurre José Miguel Romero buenas noches qué ocurre con el club y sin hiel himno Els caballete que es que yo no sé decirlo perdóname

Voz 11 05:04 sí según es de una zona que hay cerca de ese Salinas que eso sí que supongo que lo conoce ve una zona muy turística en una playa muy extensa ir ahí es una especie de meca del turismo gay concretamente en la zona de las dunas de es caballetes una meca del la sin para para esta para la práctica de del con el problema es que claro a estas prácticas lo que hacen es dañar el ecosistema no según lógico luego estés cabalgan a las dunas que que hay ahí es un lugar al que todavía no se puede pasar porque en ACB cordones que lo impiden pero esta gente se lo salta yo os puedo asegurar que la afluencia es masiva

Voz 0401 05:49 pero qué pasa aquí que van con los coches So Ho que Lama o que hay tantísima gente pasarme

Voz 0542 05:56 caminar

Voz 0401 05:57 de tantísima gente que hay son capaces de dañar el ecosistema

Voz 11 06:01 se compró Weise en cualquier revista gay que haya por ejemplo con Internet para todas y algo ineludible si bien ese Ibiza ya eres homosexual y sin no entonces es increíble pero hay mil desde personas que a lo largo del verano pasan el día los ves que van paseando por las que unas te digo

Voz 12 06:23 en principio no debería haber ahí es nada

Voz 11 06:26 en mi una compañera mía en ahí no se puede hacer ni una paella mi se puede leer un libro de encima

Voz 12 06:32 claro que es lo que hay es miles

Voz 13 06:35 de personas pasando para para esta práctica que está muy bien pero claro porqué no hacerla en otro sitio que esto claro la ladrona que nosotros creamos de avisaron a la gente en

Voz 0401 06:46 bueno oye me imagino cuando estás hablando de que es un problema de ecosistema es un problema entonces de las autoridades que han dado cuenta de que esto está ocurriendo claro han puesto alguna solución han empezado a mandar allí a a policías cómo cómo se puede controlar agua así porque estamos hablando de gente que está paseando por las dunas que pim pim pam pim Se vacía donde no debes exalta a los cordones y se planta allí

Voz 11 07:11 es muy complicado los solos en los dio luego ya lo llevan avisando desde hace años en el parque natural lo ha intentado en su momento con los informadores gentes desde Medio Ambiente o trabajadores del parque no han intentado ir a esas parejas que explicárselo pero claro tuvieron que dejar de serlo porque es una situación muy violenta con gente aún poco agresiva no en ese sentido es complicada en otros sitios y no esto no lo contaron que de lo que qué ha llevado un caso en Girona pues ahí los informadores iban a las parejas que ya han conseguido que poco a poco se vayan desplazando hacia otros lugares no

Voz 0401 07:51 bueno es que he dicho en tu artículo hablabas incluso

Voz 0542 07:54 de parejas que pedían que les dejaran terminar

Voz 11 07:56 sí porque no tenían otro sito es una es una moda que que está muy bien no lo que ocurre es que no es el realmente para hacerlo porque se están cargando con un sistema que es muy delicado sistema dunar es muy frágil el el más todavía porque además están tiene un frente con un lado y al otro otro afluencia masiva de turistas no

Voz 12 08:19 claro es complicado

Voz 11 08:22 ahí se producen además el Parque Natural ha instalado una sede cartelería da visos de cordones y lo que han visto también es que ha habido actos de vandalismo que de retirada de carteles de los cordones es una situación un poco difícil

Voz 0401 08:37 seguramente pues José Miguel L Romero de El Diario de Ibiza muchísimas gracias por por estar con nosotras y muchas gracias por informar de estas cosas que creo que deberíamos haberlas siempre

Voz 11 08:49 eso hay que agradecérselo también a los geólogos han colaborado en todo esto

Voz 10 08:53 pues agradecérselo también a ellos por favor un abrazo grande a vosotras no

Voz 0542 09:14 pues Celia no nos cansamos de insistir en la importancia de la salud sexual para tener una buena salud en general Ibiza

Voz 7 09:21 si es que hablamos de salud sexual no estamos dando solamente de echar un polvo en un buen ratito o que por lo menos cuando el echemos tenga que ver también con nuestra salud pero donde te a llevar tú cuando me une es ya en la primera frase salud el sexo

Voz 0542 09:36 debe llevar a la Universidad de Granada por qué han dado a conocer un estudio que relaciona la periodo en con la disfunción eréctil en serio si nunca dejarán de sorprendernos como cuando nosotros hablamos de sexo hirientes tenemos que llamar al doctor Iván Malagón que ya nos ha contado varias relaciones entre la salud bucal y las relaciones sexuales te puedes creo que desde que Iván Malagón en tren Miliband

Voz 7 10:01 cada vez que estoy con mi

Voz 0401 10:04 puede que tenga lo más mínimo me quedo super observando sus dientes no ahí mirándole vaya a empezar como con los caballos es días tiempo con los caballos cuando empiezas a revisar encías igual estoy a puntito a puntito

Voz 0542 10:17 pues démosle alabó las buenas noches sí que nos diga si vamos por el buen camino buenas noches Iván Malagón

Voz 15 10:23 hola muy buenas noches Celia Celia

Voz 0401 10:26 teme son Mónica es que fónicas más de verdad cuénteme cuánto tienen que ver estas peritonitis con Antic periodo antítesis ves tu peritonitis que es usted es de otra cosa

Voz 15 10:40 de otro sitio otro sitio mucho más abajo

Voz 0401 10:42 mucho más trabajo pero que tienen que ver todo esto de de los dientes y la salud sexual

Voz 15 10:49 bueno he básicamente ya se han hecho estudios en grandes universidades de referencia al respecto de esta noticia que está ahora pues comentando un poquito no la relación que existe es que se ha visto que hay ciertos situaciones que provoca la antítesis es decir cuando las encías de las personas del ser humano están inflamadas pues se se segregan una serie sustancias que hace que los vasos sanguíneos en el resto del organismo es decir a nivel sistémico pues se alteran de manera que al provocar una disfunción en el pelillo de los vasos sanguíneos una capa que rodea a los vasos sanguíneos efectivamente también afecta a la disfunción eréctil es decir a que el s mantenga erguido y mantenga la sangre ahí concentrada para que la relación sexual sea satisfactoria durante el tiempo mínimo requerido claro

Voz 0401 11:43 corríjame doctor esto quiere decir que si tenemos periodo Cities es probable que padezca vamos este tipo de disfunción

Voz 15 11:52 pues es hay una frecuencia muy importante el hecho de el hecho de tener ese es un factor de riesgo importante y efectivamente hay un porcentaje alto que puede cuando la peritonitis severa crónica rosa es mantenía el tiempo y no se trata pues a corto medio plazo en un porcentaje bastante alto puede tener una relación directa así es

Voz 0401 12:14 entonces en cuanto tenga el hombre tenga la más mínima problema con sus encías tienen que acudir rápidamente a dos médicos a usted que se les toma el dentista el que le va a tratar su problema con las encías pero automáticamente tiene que ir también a una Androni

Voz 15 12:32 aun urólogo luego efectivamente sería lo recomendable de hecho yo en mi consulta aunque a veces es complicado porque a nadie le gusta que de alguna manera se pueda insinuar que oiga es posible que usted Sanmina sino no ser el Levante a que en ese momento

Voz 0401 12:49 tensión de glúteos claro claro entonces a mí no me

Voz 15 12:52 no me tensa nada pero evidentemente tengo el tacto en el share como para saber cómo expresarlo no pero ya no es solamente que el dentista devastar formado para conocer esto para de alguna manera informar nuestros pacientes porque al fin al cabo tenemos que estar formados como como profesionales sanitarios en muchos ámbitos por lo menos es lo que yo creo sino que incluso los urólogos

Voz 12 13:10 deberían entender que cuando alguien tiene

Voz 15 13:13 una disfunción eréctil al primero tiene que visitar al dentista

Voz 0401 13:16 eso es muy bueno porque habíamos hecho el camino contrario es decir de las encías al urólogo pero usted doctor lo que me dice es que del urólogo también al dentista

Voz 15 13:25 sí sí por supuesto de hecho está demostrado estadísticamente que las personas que sufren una disfunción eréctil tienen tres veces más pues

Voz 12 13:33 incluso más tres veces más de posibilidades de sufrir

Voz 15 13:36 la inflamación y sangrado encías crónica

Voz 8 13:40 jo nunca nunca dejaremos nunca dejarán de sorprendernos es verdad es verdad pues doctores

Voz 0401 13:45 la Malagón ha sido un placer como siempre aprender tanto de sexo a través de la boca de aquellas personas a las que nos tengamos que

Voz 15 13:55 Se juntó pues el hacer nunca mejor dicho así lo mio

Voz 10 13:59 un abrazo Iván Malagón otro para muchas gracias

Voz 7 14:21 pues nos llegan nuevas consultas a en arroba Cadena Ser punto com bueno ya lo es una mina bueno ya lo pelados de Facebook y de Twitter que sepas que ha empezado a contestar otra vez pero es como no te había capado que no

Voz 0401 14:35 ya pero yo no sé que he hecho esta vez he podido contestar porque además nos han escrito desde muy lejos ojalá ojalá nos manden el audio que estoy intentando conseguir desde muy lejos pues creo que puedes contestar

Voz 7 14:46 sí lo que tengo que aprender a respirar antes de contestar bueno eso te lo que y en este caso como al correr en once desafuero yo sola tengo poder unívoco sobre este asunto

Voz 0542 15:01 Nos dicen aunque me gustan los pies femeninos bonitos los zapatos y las sandalias de tacón las medias no soy fetichista del pie pero si doy con alguna frecuencia masajes en los pies a mi esposa porque a ella le parecen parecen gustarle desde luego nunca lo rechazan incluso lo reclama al cabo de unos días de distracción por mi parte os sin se encuentra cansada o nerviosa como acaba de decir observo que Le gusta al terminar parece muy relajada y a veces hasta se queda dormida hasta ahí todo bien y me siento satisfecho pero quizá yo querría en otras ocasiones y dentro de lo placentero que sucediera exactamente lo contrario

Voz 0401 15:43 bueno a mí dice hablamos de pies lo hemos de pies tú ya sabes que yo solamente pienso en una persona dos n Sergi en Sergi Arola buenas noches Sergi Martín hola buenas noches hay que ver Sergi Martín una activista del fetichismo de pies director de la Spanish Food Foot fetiche un encuentro para la visualización del fetichismo de pies Sergi que te aparece de lo que nos ha contado este oyente

Voz 12 16:14 parece una consulta buenísima pero realmente buena desde el principio hasta el final

Voz 0401 16:21 sí porque además dime

Voz 12 16:23 me encanta cómo ha especificado que él no es fetichista de pies para que nadie se equivoque no

Voz 0401 16:29 sí pero que es alto caché fílmico como yo que lo de que le gustan los taconazos

Voz 19 16:34 le gustan los aclarar las sandalias los pies

Voz 8 16:38 y las medias si se tienen un tiene de verdad tiene un impacto sí que lo es inglés eso es que yo según estaba escucha

Voz 20 16:44 no a Elia esta bicicleta a lo mejor sí lo es

Voz 12 16:48 yo me parecerían porque cada uno se tiene que colocar las etiquetas que le guste él no le gusta esa etiqueta entonces lo especifica a mí sí me gusta es la única etiquetas

Voz 13 16:58 me gusta y además no encaja ninguna persona del beticismo me gusta pero a mí me para

Voz 12 17:04 parece muy bien que cada cual se coloquen en las etiquetas Si nosotros no le vamos a por lo menos yo también a él le gustan los pies le gusta tal y está deseando que su señora tengo un orgasmo cualquier pero no es fetichista no

Voz 0401 17:18 si eso es posible conseguir la excitación sexual mediante un masaje de pies

Voz 12 17:25 es posible es probable es estupendo una buena definición a mí la consulta de este hombre me ha recordado a dos amigos que tengo chico y chica que ellos son muy amigos entre ellos desde el Instituto Ibon pero son amigos no antes no habían tenido ninguna relación sexual y tal hay una amistad muy muy cercana y Udrih al chico le le hizo un masaje de pies a ella y a los dobles se encantó pero a ninguno de los dos lo hizo ver al otro repitieron una repitieron y ellos tenían un poquito de miedo de que de que su amistad hace bueno cambiar en algo sí lo llevaba mal de acoso hasta que un día pues no sé no me acuerdo cuando doce pues fue un poquito más allá ahí se convirtieron en amigos

Voz 19 18:18 con el enfatizó para exacto Beto

Voz 0401 18:21 que bueno amigos con derecho a pie

Voz 8 18:23 me gusta mucho perdí yo recuerdo cuando hablamos contigo por primera vez que la duda

Voz 0542 18:28 y cómo se inicia un un el fetichismo de los pies tanto Arola como tú nos habla de que el primer paso siempre Sense un masaje me mi pregunta es en este caso de este oyente como crees que sería la mejor forma de planteárselo a su mujer para comenzar a darle esa connotación sexual que él está echando de menos

Voz 12 18:47 pues en este caso yo creo que que la verdad es que lo tiene fácil lo primero que el hombre es bueno haciendo Sage de pies porque éramos cuando cuando no sólo todas las mujeres es lo reclama

Voz 0401 18:57 si de verdad como está con lo cual ya está claro que a la mujer Le gusta es bueno muy bueno hay mucho fetichista quedamos hasta de pie en sí

Voz 12 19:05 no es tan dotado para ello o lo hace muy fuerte lo hacemos lo que oí no no lo suyo pero a este hombre es debe ser bueno por lo menos para la mujer es bueno yo creo que que lo más fácil es que el próximo masajes celeste dando pues aparte de Álava lo bonito que son los pies de su mujer de acariciarlo y tal pues porque en algún momento pues un par de besitos lo lleve un poquito más allá ella se que la mujer también lo esté deseando él para que la mujer no piensa quedarse de pies y la mujer para que no piense que es que él no piensa que es una de las mujeres que disfrutan de los pies pues están reprimiendo los dos perdiendo algo que

Voz 0542 19:44 se están perdiendo algo grande están perdiendo algo grande el oyente va un poco más allá porque dice que ha leído aunque no acierta a recordar la fuente y sólo le viene a la cabeza la escena de Pulp Fiction que es posible inducir un orgasmo femenino mediante un masaje en los pies dado de una forma determinada que luego nadie concreta pregunta es cierto esto o es sólo un año leyenda urbana y en ese caso sería posible cómo se puede hacer saber cómo se

Voz 12 20:13 la fuente seguramente sería Arola por

Voz 11 20:16 sí

Voz 12 20:17 el no es tan fácil no es no es tan fácil responder a esa pregunta porque lo primero puede ser que la mujer no tenga Zona Cero ojeras en los pies y no sé no todo el mundo lo no todas las personas tienen los pies cada persona tiene que tiene sólo ella misma puede saberlo o no saberlo porque a lo mejor nosotros no sé si tenemos alguien nos ayuda a descubrir nuestras zonas el Genal no

Voz 4 20:45 claro claro descrito está muy bien lo que acaba eh

Voz 0401 20:47 tienes que a veces necesitamos que alguien nos ayude a contra a conocer nuestra está claro

Voz 12 20:53 pues puesto hay hombre yo no puedo dar pistas y yo no más zonas donde se encontraban los pies de de de las chicas puede ser por ejemplo debajo del tobillo debajo de el hueso del tobillo hay una zona que acariciada suavemente pues un en muchos casos encuentra en a placer la la la dueña del pie no o entre los dedos si ella no tiene el pie muy pequeño pues entre lanzando los dedos de los pies pues haciendo masajes suaves sonó donde tienen más pero la situación también generalmente más que por mecánicamente en muchos casos viene por la situación que él lleve la situación un poquito más allá Tele de éxitos me imagino que es que eso no le importará él lo que no se requisitos de los pies

Voz 0542 21:51 o que lo haga por la mañana para que no se queda dormida se entonces

Voz 0401 21:55 con todo que los pies de su mujer estoy convencida de que a él le gustan muchísimo porque si no luego claro si es verdad que los sea carisma hacía que disfruta le da el masaje pregunta sobre esos pies la primera parte ya la tiene ganada

Voz 12 22:10 claro pero pero además a la mujer también de gustado mucho las manos de él

Voz 0542 22:16 porque lo reclama

Voz 12 22:17 claro porque si es capaz de quedarse dormida con el esquí el resto lo hacen realmente bien

Voz 4 22:23 estamos quedándonos imaginarnos Olli

Voz 0401 22:28 Sergi cuando tenéis vuestra próxima cita porque lo debo lo vuestro no es que a que Nos gustan mucho los pies no es que vosotros tenéis vuestras propias citas del Spanish Food fetiches

Voz 12 22:42 sí pues la próxima es el dieciocho de mayo será para ciento veinte personas sesenta chicos sesenta chicas lo que no aquí lo que no significa que todas las personas sean hetero ni mucho menos hiciera una vez más en Málaga

Voz 4 22:58 que viene gente de toda España

Voz 12 23:00 mira ahí viene un tiene en las últimas ediciones movilizada mucha gente de otros países europeos de Alemania Inglaterra Italia estamos muy muy contentos

Voz 0401 23:08 no me extraña que esté tan contentos pero yo también estoy muy contenta Sergi porque estoy convencida de que podremos hablar con vosotros después de esta cita y estoy convencida de que y tú tendréis anécdotas que contarnos a que sí

Voz 12 23:22 pues con muchísimo gusto seguro que hay anécdotas siempre y anécdotas y hasta ahora siempre anécdota muy bonitas porque no os ocurre ocurren cosas muy bonitas en cada Estado

Voz 0401 23:34 pues te prometo que hablaremos pero sobre todo que se que melómana pregunta quedan plazas

Voz 12 23:41 quedan plazas de chicos queda muy poco chicas que dan algunas más las personas que esté interesada pues que

Voz 21 23:49 se pongan en contacto bueno me entiendan Google Spanish junto

Voz 8 23:55 y tú vamos a Lisandro ley tú los primeros

Voz 21 23:58 buscando Arola poco también la mano encontrados

Voz 10 24:06 pues spanish

Voz 22 24:08 Foot FETE les quedan plazas en Málaga en mayo Celia Blanco con Figo dentro

Voz 0401 24:36 dos mujeres que se permiten el lujo de reventar cualquier estereotipo que tienen un monólogo llamado Riot Comédie que se exhibe por toda España va como un tiro con este monólogo Rey violenta en la cabeza a más de uno porque son incapaces de entender que lo que se les está haciendo ponerles un espejo para que puedan ver hasta qué punto tendrían que reinventarse qué malo es enseñar que caro se paga su aparición en cualquier medio de comunicación tres implícitos ataques desde redes sociales buenas noches a Sari Villepin

Voz 4 25:19 me dan día gracias pudiendo

Voz 0401 25:22 lugar tiene la mujer señoras en el entramado sexual con el que se no se educa a Saric

Voz 23 25:30 yo soy una mujer negra en un país que es el mío pero que nunca lo será porque siempre se me preguntará de dónde soy es unos a sexual ITA nos Costarica se da por hecho de que el sexo nos encanta sin tener en cuenta una cosa muy importante en cualquier cualquiera en cualquier país que es una individualidad de la persona y de la mujer qué puedo decir cuando ya partimos de

Voz 0401 25:58 además va de verdad Penella e como es la sexualidad en la que te han encajado continuamente

Voz 24 26:06 eh bueno yo he crecido en colegios católicos o le entonces él la sexualidad acera como algo prohibido algo que está ahí algo por lo que te van a juzgar por el mero hecho de tenerla activa mínimamente es comenzar a hablar muy así porque tú hablas así parece muy sexy y esto me aparta has hecho una entrada como halagando la estoy muy cachondo ahora mismo que existe

Voz 8 26:32 con tan pocas cosas me gustan tanto cuando alguien me dice estoy muy cachondo de escuchándote claro es que me dices esas cosas así que les mojes no no quisieron usted tuviese es mucho sexo es mucho concepto

Voz 24 26:44 de la sexualidad y los monjes ni ni las cura ni las Courtney mojes me las curas que es un término nuevo noni los monjes Ny las monjas que además muchas veces porque a mí me crecieron las tretas de pequeña muy pronto entonces claro los niños del colegio jugaba la tocarme entonces yo tenía que defenderme de que me acosa hacen en primarias porque tenía tetas si las monjas y las niñas un curso mayor que yo me llamaban puta me echaban a mi la culpa de todo

Voz 8 27:14 algo habrás hecho para que se tiren la tus tetas no

Voz 0080 27:18 esa es nuestra educación

Voz 0401 27:21 hace relativamente poco estuvisteis en la resistencia de David Broncano movida si la que se ha montado ha sido ha sido final señoras porque esto Kiril mágica Penny que patriarcado para que a partir de ese momento no dejasen insultante no que tiene la palabra patriarcado para que haga tanto eh

Voz 24 27:45 pues que la gente en vez de tomársela como una palabra que enmarca algo que debe cambiar se la toma

Voz 0401 27:52 como un insulto viene te han llamado de todo

Voz 24 27:58 sobre todo gorda no me había dado cuenta yo

Voz 8 28:00 ya eso eso me resulta muy curioso y sobre todo cómo contestadas tú menos mal que me han dicho que estoy gorda nunca jamás me he dado cuenta claro lo tenía escondido diésemos lo pendiente de hacer lo que tiene la gordura que ya la tienen

Voz 25 28:11 ha dado no se ve no la ve

Voz 24 28:13 de hecho yo cuando me compro la talla cuarenta y ocho pensaba que no era Natascha que era el número de mujeres explotadas que habían hecho mi pantalón venía pero hacer abrimos los ojos lo coches Riot Comédie se alimenta sobre todo de los Machine sí sí claro por supuesto bueno el río en realidad si mi discurso sí que une más lo que viene a ser los más chulos pero luego cada una tiene su propia historia es decir es un micro abierto en el que el único hilo conductor que se mantiene contacte con constante todo el soy soy yo este juego con cómo nos han tratado los hombres desde que hemos empezado la Riot comedie y las críticas que hemos recibido las que nos han rechazado además

Voz 0401 28:54 por qué crees que se han rechazado Salas

Voz 26 28:57 no sé bueno sí

Voz 24 28:59 lo sé lo sé lo sé porque dicen que mujeres haciendo comedia de que de que te voy a dar la oportunidad aunque haya salido en todos los medios de comunicación habidos y por haber dentro el monólogo digo algo así como prefiero mi sala vacía hay consiste el gitanos antes que lleno de mujeres que me lo llenan todo de regla porque así me imagino a la cabeza de un señor

Voz 0401 29:19 pero pero bueno se lleva bien hay uno de los insultos que más recibís recibimos reciben las feministas es fémina hace que es una afeminado pues no

Voz 24 29:33 se pero yo he hecho unas bragas con ello tú a mí me insulta

Voz 0401 29:36 yo los pongo una fémina cinco te dicen sí que dices tú cómo responde esa es insulto

Voz 4 29:44 a ver a mí nunca me han llamado creo que no descartes no descarta es que después de esto te lo llame nunca nunca me han llamado nazi pero yo creo que una persona que es capaz de unir esos dos conceptos es una persona con un que no me apena cruzar una palabra donde no entra a discutirlo

Voz 22 30:06 es que

Voz 4 30:10 sí está complicado hay que estar muy en desacuerdo con que te está hablando de feminismo como para que el primer concierto que te vengativa a la cabeza al nazismo no le mucho

Voz 0401 30:25 la verdad os habéis hecho famosas quiero saber si le dais es que no es que de manera que es que yo no yo yo qué sé es es que no salgo de casa más que para trabajar

Voz 4 30:37 a lo mejor Lima intentan ligar conmigo no me da cuenta lo siempre hecho pensar que tenía catorce culés a Saric tú eliges

Voz 0401 30:45 más desde que sales en tantos medios desde que se habla tanto de Haití desde quieres la primera mujer negra que se sube a hacer comedia

Voz 4 30:54 es que sabes qué ocurre que yo no tengo asimilado eso yo eres tú me lo dices debe ser verdad pero claro yo es que he seguido yendo a la oficina por las mañanas

Voz 20 31:06 trabajo Eli sigo caminando las que casa mi hijo haciendo la comida descalza

Voz 4 31:13 hay es lo que me tenía que vestirme hijo ha tirado algo en el comedor entonces yo no no tengo ese concepto de cómo es el sexo de una feminista hay mira venga tenis Mójate como eso lo hablamos hablamos mucho

Voz 24 31:32 entre entre las amigas porque claro tú bandas de familia está la gente se piensa que tú en el feminismo era es como como no esto está mal hacerlo está no era un tío no no no no

Voz 0401 31:44 me gracias por decir si vamos a Turín dime acertadas vamos a disfrutar de esto vamos a hacer

Voz 24 31:51 como que el resto del universo os Amiens sexo mi madre está orgullosa de este modo

Voz 4 32:00 tu madre lo pasa mal cuando les de sexo sí sí sí

Voz 0080 32:04 bueno mi madre me escucha todo

Voz 8 32:06 la noche y os lo digo tiene setenta y tres años

Voz 24 32:09 me parece una maravilla porque hoy escuchar la entrevista cuando hablaste el sexo anal que me parece muy curioso

Voz 0401 32:13 dijiste que el sexo era más practicado por

Voz 8 32:18 las generaciones han generaciones anteriores a la generación de mi madre y mi abuela son las que más sexo anal

Voz 24 32:23 han practicado claro para utilizarlo como como método anticonceptivo

Voz 4 32:26 yo te la eh Cela utilizar el sexo anal como método anticonceptivo mayores perversiones del lenguaje lo es del Patriarcado lo ya es prácticamente

Voz 24 32:38 de un abuso porque estoy segura de que no la hacían con tanto la doy demanda sobre todo porque seguramente ellas no quería

Voz 9 32:43 esa

Voz 24 32:44 pero para mí el sexo me gusta vivirlo como ese momento de desconexión el resto del mundo no existe hagamos todo lo que se nos pase por la cabeza

Voz 0401 32:51 sin pensar en si esto está bien si esto está mal si quiero que cuando termine diga de mí hachazo

Voz 4 32:59 sí si eso es lo que quiero cómo es tu sexualidad cómo es tu sexo pues mira a mi sexo ahora mismo es escaso seamos sinceras a qué tal como eléctrico mi monólogo ahora con el tema del niño corriendo para también va para abajo se liga menos cuando

Voz 0401 33:19 desmadre

Voz 27 33:20 y y si os en Madrid

Voz 4 33:23 buenos no se liga menos porque vas con él por la calle gracias a Dios aunque me ha pasado de ir con mi hijo por la que hay que me tienen los trastos también te lo digo eh he dicho me ha pasado y por la calle embarazada que me tiren eres especialmente guapa antes vacías eso va a ser difícil de cambiarlo muy amable pero al fin y sexo ahora bueno

Voz 0401 33:46 escaso que seis en falta que hace falta no sé que necesitamos en nuestra sexualidad tú que necesitas en en tu sexualidad personal libertad libertad es lo que necesitamos libertad y que cuando vas

Voz 24 34:03 mantener relaciones sexuales con cola otra persona sienta exactamente lo mismo que sienta que eso son momento deliberación no momento para en el caso de los hombres yo soy bisexual vale en el caso de los hombres muchas veces para contarlo después Wood mira lo que ha hecho Sáez porque cuando era más joven Imaz hetero practicaba sexo con hombres lo que me ocurriera boas que seguro de los eslovacos contará tal tal tal tal tal entonces no disfrutadas porque estaba más pendiente de lo que iban a decir después de que de lo que estabas haciendo en la cama

Voz 4 34:35 bueno con las mujeres también ocurre que

Voz 0401 34:38 no pues lo que quiero es

Voz 4 34:41 libertad es más fácil como es que con nombres eh

Voz 24 34:44 no lo sé porque me cae menos la eh

Voz 4 34:47 las con mujeres que con hombre sí sí sí

Voz 0401 34:49 más difícil es porque yo creo que entre nosotras de los hace más difícil el decir justas ha señalado una cosa que me resultado muy curiosa cuando era más joven y era más heterosexual era más heterosexual dejó del sí

Voz 24 35:03 para mente sí porque cuando obtenían

Voz 0401 35:06 que es el más interés sexual pregunto

Voz 24 35:08 es que hasta que no se me abrió la cabeza por así decirlo no se me abre la cabeza al mundo el feminismo yo sentía atracción por las mujeres también es sentía atracción por los hombres y me decían

Voz 0401 35:19 Nos eras bollería te decía yo pensaba soy porque

Voz 24 35:25 porque Anthony no me gusta también claro entonces

Voz 4 35:29 ya con las redes sociales sabido como un gran

Voz 24 35:31 boom de información me llega la información de la bisexualidad y entonces ya te empiezan a decir los bisexuales están enfermos y tú hombre pues John no estoy no sé si que siento atracción pero Brugada entonces ya de pronto lo pruebas

Voz 0401 35:45 dices pues no pasa nada pues

Voz 24 35:47 claro culminada por un rayo no no no no he sido fulminado por un rayo de esta ha sido una maravilla claro que puedo enamorarme una mujer claro que puedo sentir atracción por una mujer de la misma manera que lo puede sentir por un hombre

Voz 4 35:58 pues mira lo decía Sara continuando con esto de explicarlo o no explicarlo claro a mí me pasaba que yo además será el trofeo claro es que el precio debe cuando la pequeña ellos siempre estuve muy acomplejada a pesar de que tuve la suerte de ir a un colegio pues muy multicultural y diverso pero claro yo no yo no soy el estereotipo de chica que gusta yo no soy rubia no soy blanca entonces yo no yo yo era la amiga la que escogían para jugar a fútbol pero no era la que gustaba a los niños de claro

Voz 24 36:34 se hasta que esté entra en la edad te

Voz 4 36:37 de de la adolescencia que llegó el porno porno las mujeres negras de repente te convierten en una chica que gusta pero sí a la que se tirar por qué es lo que se hacen las películas porno no

Voz 0401 36:50 no

Voz 4 36:51 y claro y a partir de ahí se se concibe una idea tan rocambolesca de lo que la mujer negra que es lo que hablaba antes y cómo te la comes

Voz 0401 36:59 cómo gestiona el sexo

Voz 4 37:02 las posibles parejas que te vengan

Voz 0401 37:04 como qué haces te protege es como para que el para los que vienen arriesgas cómo manejan que haya gente que crea que eres un trofeo que eres

Voz 4 37:15 la negra fue adora y demás

Voz 0401 37:18 yo y para mí sería complicado

Voz 4 37:21 lo fue lo es sobre todo cuando no tiene la madurez suficiente mira al otro día que le aconseja en Facebook un chico me escribió me puso hola quiero conocerte eres muy guapa muy bella yo les dije esto no es Tinder la primera me contestó vete a tu puto país orangután me roto

Voz 24 37:42 esta es que no nos calle que no nos callen ninguna otra cosa tampoco vale que solamente lamentable una tenemos que hablar todas tenemos que alzar todas la voz por eso invito a todas a que vengan a Riad Comedy a contar por medio la comedia sus historias y hacer de ese dolor

Voz 0401 37:58 claro porque ellas lo quedan es un micro para que todas ustedes cuenten sus historias así

Voz 27 38:03 Marie vivan Riot Comédie en vena

Voz 0401 38:06 muchas gracias por venir a Contigo Dentro muchas gracias

Voz 0401 38:23 el veintisiete de enero de mil novecientos cuarenta y cinco las tropas soviéticas entraron al campo de concentración de Auschwitz Birkenau y liberaron a todos aquellos presos que habían sufrido torturas vejaciones muertes asesinatos el horror

Voz 22 38:39 por del nazismo sobre ellos

Voz 0401 38:43 cuando fue veintisiete de enero empezamos a escuchar muchísimas referencias de esta liberación pero muy pocas sobre un grupo de personas que también estuvieron allí y que por supuesto las pasaron igual de mal que todos los demás o quizás un poquito peor bueno las noches David Jiménez desde Radio Barcelona buenas noches tú fuiste

Voz 29 39:07 uno de eso los comprometidos que quisieron exhibir el horror que pasó el colectivo LGTB que

Voz 0080 39:18 estaba también en ese campo de concentración David sí claro uno al final tiene esa necesidad casi de que nos va la vida en ello de que esta los los ecos de aquello que pasó hace tantos años en siguen estando muy presentes en nuestra sociedad y en fechas como ésta pues es imposible no hablar de todas las víctimas incluidas también pues por supuesto el colectivo LGTB

Voz 0401 39:43 pues vamos allá porque yo tengo que reconocer que cuando leí todo lo que había escrito al respecto me di cuenta de cuanto ignoraba de este sufrimiento David eran los homosexuales del agrado del nazismo

Voz 0080 39:58 no pues nunca lo fueron en realidad porque una de las bases de la ideología nazi era precisamente digamos la perpetuación de de esa raza superior de la raza aria según ellos y en tanto que los hombres homosexuales pues no digamos no tenían hijos pues no perpetúa Vanessa esa raza esa raza aria que sí que es verdad que durante un tiempo pues bueno hizo como digamos una vista gorda porque uno de los líderes de de parte bueno el líder de las SA de la milicia nazi era homosexual y todo el mundo sabía salvo Hitler que se enteró algo después y y bueno pues digamos que como un poquito por temor a a este personaje haber Rom te pues es un poco la vista gorda en el XXXIV sin embargo durante la noche de los de los cuchillos largos les detienen y a partir de ahí

Voz 0401 40:50 pues bueno

Voz 0080 40:52 lo cargan con el nazismo en a partir de mil novecientos treinta y cinco recrudece las persecuciones de comida las persecuciones contra contra sobre todo contra hombres homosexuales a raíz del famoso párrafo ciento setenta y cinco del Código Penal alemán que de esa destinaba a penas de hasta cinco años de cárcel para homosexuales con agravantes como la prostitución rehusó de violencia sexo con menores de veintitrés que al final realmente bueno sabemos que las garantías que tenía el régimen nazi pues tampoco eran adecuadas cuál es si me pruebas las condenas al final eran una cosa totalmente arbitraria bueno pues así Se se llegó a a la primera parte de esa situación que era

Voz 0401 41:41 los campos de concentración pero habla incluso de personas que fueron castigadas hombres que fue que sufrieron la castración

Voz 0080 41:49 sí bueno y el nazismo desarrolló toda una teoría cientifismo vamos a llamarla así pues más bien más más más

Voz 4 42:00 explica que basaba en en en Taco

Voz 0080 42:02 los científicos que entre otras cosas decía que bueno que que condiciones que ellos consideraban deleznables como la criminalidad los deficientes mentales a las personas a sociales dentro de las sociales entraba cualquier disidencia y por supuesto la disidencia sexual era una de ellas todas estas personas que transmitían a sus a su descendencia su su condición de personas a sociales con lo cual es la su primera su gran solución fue aprobarla la imán la castración

Voz 0401 42:34 madre mía cómo cuántos homosexuales pudieron ser maltratados por el régimen en este campo de concentración hay una cifra aproximada

Voz 0080 42:43 la la aproximación que más consenso tiene entre entre los historiadores entre las personas que que investigan memoria es alrededor de quince mil de quince mil personas pero en cualquier caso no son datos totalmente concretos pues igual que no hay datos totalmente exactos del del número de personas que habían los campos porque claro es es hacían de los cadáveres y eso dificulta mucho cuantificar no dimes

Voz 0401 43:09 los presos un distintivo por el cual de un simple vistazo ya se sabía en qué condición estaban es decir si era si eran gitanos si era criminales si eran judíos fuese lo que fuese rápidamente se sabía lo que era no porque tienen una serie de distintivos

Voz 0080 43:28 sí y además es una de las de las historias quizá evidentemente bueno todo lo que rodea a los campos de concentración es es horroroso y hay muchísimos muertos muchísimas vidas truncadas por ello pero a mí siempre me ha puesto como especialmente triste el el tema de la identificación a los campos de concentración se hacían servir servir unos unos triángulos de lateros con apunta hacia abajo con frente es colores el rojo por ejemplo era para los presos políticos el marrón para los gitanos el azul para los apátridas y entre ellos los los republicanos que huían de de la guerra civil en España y el negro para a sociales entre ellos pues lesbianas Si hay gente que se dedicaba a la prostitución y el rosa era Death destinado para los hombres homosexuales ir de esto digamos a este método con los triángulos servía no sólo para la identificación rápida de del carcelero te viéseis hubiese porque estamos ahí sino también para generar una una Indo discriminación dentro de lo que era la propia vida en en los campos de concentración un preso político era respetado un criminal común generalmente eso de tener una posición de superioridad otros Gabor los propios carceleros como para poner orden que era lo que llamaban los capos era temido entonces era temido claro en todo el lo sabe digamos en el extremo opuesto estaban los los homosexuales era gente que podía ser vejada incluso por otros programas que también lo están pasando mal en los campos de concentración y por supuesto eran además los que se les dedicaban a experimentos de la mayor crueldad los trabajos forzados que casi al cien por cien de seguridad acababan en muerte los premios de los que tiraban eran esa frente con los triángulos rosas

Voz 0401 45:21 ese triángulo rosa que después

Voz 0080 45:23 sido recuperado por colectivo

Voz 0401 45:26 los homosexuales como indicativo porque el COGAM por ejemplo ese es el indicativo que tiene un triángulo rosa que para que veamos como hemos querido mantener en de alguna manera el recuerdo de todo aquello yo quiero leer un una frase que leyendo Piatti a mí me ha dejado especialmente mal me gustaría que nos Fontàs es la historia del señor que la que la dijo es así mi trasero aún sangra los nada metieron una madera de veinticinco centímetros en mi trasero pero quieren que puedo conversar sobre eso quién dijo esto la propia Ocean que bueno era un de los pocos

Voz 0080 46:09 son las que después de de de todo el horror de los campos de concentración se atrevió a hablar sobre ello se atrevió a hablar sí que es verdad veintiocho años después de haber sido liberado fiarse Él fue un un homosexual preso en un campo de concentración que cuando abandonó el campo de concentración intento llevar una vida lo más normal posible entró del la horrorosa carga eterno normativa que eso viene evidentemente es una persona que ese que se casó que estuvo veintiocho años y casado con una mujer que no salió del armario hasta mil novecientos ochenta y dos y en mil novecientos ochenta y dos fue cuando decidió dar el paso además en en una época en la que se empezaban a a reconocer poco a poco algunos derechos pero que también fue una época muy complicada para para ir colectivo se decidió a poner su ejemplo a dar su visibilidad y es decir yo fui un deportado homosexual durante el nazismo

Voz 22 47:10 estamos ante de de verdad de cosas que

Voz 0401 47:13 así con la distancia parece que no sucedieron pero están ahí sucedieron y está muy bien además que las saques tú para que recordemos lo que hace el nazismo con con los homosexuales David se persigue igual a las lesbianas bueno

Voz 0080 47:29 no exactamente igual sí que es verdad que siempre todo este rato hemos estado hablando de hombros a hombres homosexuales en las lesbianas pues por varios prejuicios muy machistas que tenían los propios nazis dignos quedaban como en un segundo plano el primero era porque eran personas de menor relevancia lo que le ocurre pese a las mujeres no era nada en comparación con la afrenta que suponía que un nombre es renuncias a su posición de superioridad digamos

Voz 22 47:56 claro

Voz 0080 47:57 por otra parte además por la histórica invisibilidad del deseo femenino los los nazis siniestro coincidían también con con el franquismo por ejemplo no no concebía la idea tampoco de que una mujer pudiese tener deseo sexual y mucho menos tener de esos sexual hacia otra mujer

Voz 0401 48:17 hasta cuándo se persiguió a los homosexuales en Alemania David

Voz 0080 48:21 bueno pues este artículo ciento setenta y cinco que os comentaba antes del del Código Penal alemán estuvo en vigor las dos Alemanias después de la guerra de hecho hubo gente que conforme salió del campo de concentración se lo llevaron a cárceles comunes en Baviera por ejemplo estuvo en vigor hasta el sesenta y ocho Mela en Alemania del Este y hasta el sesenta y nueve en la en la Alemania occidental ese sí que es verdad hasta hace bien poco pero más allá de eso el código penal alemán e incluso de la Alemania unificada seguía teniendo penas hasta mil novecientos noventa y cuatro para casos sí que es verdad ya usaban no usaba la la excusa directa de la de la homosexualidad sino la tan socorrida de escándalo público etcétera pero pero hasta mil novecientos noventa y cuatro

Voz 22 49:10 pues hasta hace nada hasta hace nada

Voz 0401 49:13 oye David crees que sería importante que cuando se habla del nazismo se hable también de cómo trató el nazismo a la gente LGTB

Voz 0080 49:23 por supuesto por supuesto porque además te agradezco mucho que me des esta esta oportunidad de de poner voz a tanta gente que que se quedó sin ella que lo estamos viendo lo vemos que a día de hoy como hay grupos de extrema derecha en auge en toda en todo el mundo vemos como por ejemplo en Brasil el el único diputado el eje TBI del Parlamento se ha tenido que huir de su país

Voz 0401 49:52 con amenazas a exiliarse por amenazas de muerte

Voz 0080 49:55 es como por ejemplo aquí en Barcelona tristemente y hace unos días apareció con cristales rotos y amenazas de muerte el centro de atención a las personas LGTB it is bueno como denuncia vamos en cierta manera organización en la que en la que yo milito en la CBI no son hechos aislados es simplemente un discurso de odio sino que es una ideología a cobrando fuerza y que si no se la se la discute si no se pone en antecedentes y nos falla la memoria sino sabemos todo esto qué qué ocurrió puede volver a pasar en cualquier momento y eso pues es algo que no podemos permitir

Voz 0401 50:33 David Jiménez Contigo Dentro tendrás siempre los micros abiertos contra estas ideologías que lo único que hacen

Voz 22 50:42 es algo más

Voz 0401 50:44 algo más que perjudicar a las personas sino que van cimentando un discurso de odio cada vez que quieras que sepas que estos micrófonos están abiertos para vosotros muchas gracias Javi Jiménez

Voz 22 50:56 te Celia Blanco Contigo aprendí

Voz 31 51:10 era lo que menos me con que debe lo que me apetece

Voz 0401 51:18 evaluamos nuestra capacidad materia en función del tiempo que nos dura las relaciones de quién sostiene que el amor no dura más de tres años pasada la ventolera de la emoción de esos besos que no conoces de esas manos que cada vez que tocan te derriten dicen que pasado ese tiempo a los tres años empieza a toda romperse la segunda gran crisis la sitúan en los siete años lo mismo ya han aparecido los hijos catalizadores absolutos de cualquier relación que se precie creerte cuando lo descansas amarte cuando tienes otros problemas más importantes soportar te cuando no te apetece nada pero no queda otra que aguantar porque para eso vives en pareja Larra

Voz 0401 52:16 dicen que a partir de los doce años de relación si sigues al lado de la misma persona es porque si pacta tu propio contrato sentimental y sexual me parece bien me gusta dejemos claro cuáles son los límites de esta relación a la que el día a día ha condenado hablemos de si nos gusta el sexo por el sexo reconozcamos que nos duele cuando nos ignoran contemos a quién a nuestro lado duerma que cuando ni siquiera nos da el beso de buenas noches creemos que ya no le excita seamos capaces de admitir nuestras intenciones sean las que sean volvemos a nuestro antojo nuestra vida emocional y sexual

Voz 22 52:57 a solas o acompañados

Voz 22 53:25 que quiénes en esta vida

