Las Noches de Ortega: Las farmacéuticas (2/02/2019)

Voz 1 00:00 el hombre no

Voz 2 00:14 buenas noches hoy será un día especial

Voz 3 00:18 muy especial

Voz 2 00:21 ha pensado en alguna ocasión que gran parte de vuestras decisiones no son en realidad vuestras habéis decidido realmente escuchar este programa o todo ha sido guiado por un inteligente algoritmos para unos poderes ocultos mueven los hilos de nuestras voluntades os hablo de poderes reales

Voz 1174 00:52 las firmes y eficaces que los gobiernos son

Voz 2 00:55 capaces de establecer lo que hemos de hacer de pensar desde hace algún tiempo en medios de comunicación se está hablando y mucho de uno de esos poderes esta noche si te quedas en la sintonía de la Ser conocerás los pormenores de uno de los príncipes

Voz 4 01:14 además poderes del mundo porque esta noche nos centramos en las farmacéutico

Voz 1174 01:21 pocas

Voz 4 01:25 diles farmacéuticas

Voz 1174 01:29 la Salut forma parte de esa trinidad laica de lo más deseado salud dinero More no es extraño por tanto que haya surgido alrededor de de la salud un auténtico negocio las farmacéuticas deciden qué medicamentos Thomas pero quién está detrás de esas farmacéuticas Ignacio Santamaría es sociólogo y autor del libro El poder oculto de las farmacéuticas el nos va a arrojar algo de luz acerca de este escurridizo mundo Ignacio Santamaría buenas noches buenas noches gracias por estar con nosotros en esta noche en la que vamos a intentar conocer un poco más a fondo el poder de las farmacéuticas lo que esconden la primera pregunta creo que es clara y es obligada tienen tanto poder como como se suele pensar Ignacio

Voz 5 02:19 obviamente si obviamente sin las farmacéuticas controlara a nivel mundial algo tan básico como la administración del medicamento el medicamento en una sociedad como la nuestra medicalizada pues la base de un de un negocio millonario

Voz 1174 02:38 los que no tenemos demasiada información cuando nos hablan de la industria farmacéutica y se la vemos como algo muy difuso no algo borroso pero hay empresas imagino concretas dirigiendo el asunto

Voz 5 02:51 es siempre bueno en en en toda organización humana hay hay personas persona que que deciden personas que toman decisiones que afecten a millones de personas en el caso que os ocupa esta noche en el caso de la farmacéutica hay dos nombres que hay que tener muy en cuenta

Voz 1130 03:13 que serían va Bayern Johnson Johnson pero sí ida quiénes son cómo son las farmacias en Mickey Trinidad que son empresas industria farmacéutica mujeres formación sino pero yo me refiero a las farmacéuticas como concepto como industria farmacias

Voz 5 03:34 el el de entiendo pero cuando hablamos del poder de la farmacéutica nos estamos recibiendo siempre al poder de estas dos farmacéuticos en concreto una madre y una hija que son farmacéutica sí que controlan

Voz 6 03:47 a la industria a nivel mundial

Voz 1174 03:49 a ver me está usted diciendo que las farmacéuticas son dos farmacéutico dos dos mujeres Farmacéutica de farmacéuticas

Voz 5 03:57 efectivamente ella viven

Voz 7 04:00 en K

Voz 5 04:00 en Yangon dominan el negocio del medicamento desde desde su casa

Voz 1174 04:07 estamos conversando con Ignacio Santamaría autor del libro El poder oculto de las farmacéuticas que nos acaba de revelar algo que nos ha dejado a todos

Voz 8 04:17 estupefactos mal porque

Voz 5 04:21 casi siempre normalmente cuando se habla de de las farmacéuticas la gente tiende a pensar en grandes empresas que por intereses comerciales los hilos del sistema del medicamento pero la realidad de mucho más sencilla aunque no por ello más tranquilizadoras el poder que acaparan Emilia Trinidad la farmacéuticas es un poder descomunal de las decisiones de esta madre de esta hija depende la fabricación o no de un medicamento su distribución o no su prohibición au su visto bueno y me he estado mujeres revisan los papers científico para lo que hay para validar de un nuevo medicamento y lentamente para situarlo en el olvido es mucho el poder que tienen

Voz 1174 05:12 las farmacéuticas usted ha podido hablar con las farmacéuticas en en alguna ocasión

Voz 5 05:17 efectivamente sí para la confección de este libro que he escrito que usted están amablemente han dado razón si ha hablado con ella sin muchas ocasiones

Voz 1174 05:26 los otro

Voz 8 05:26 podríamos hablar con ellas con las farmacéuticas yo creo que no es un inconveniente si quiere

Voz 5 05:32 yo les paso el teléfono oí yo estoy convencido de que ella estarán

Voz 6 05:37 encantada de poder atenderles

Voz 1174 05:39 pero pero pero porque antes de conversar con ellas si es que lo logramos pero porque son ellas las las farmacéuticas las que mueven todo sea porque esta madre e hija en concreto

Voz 5 05:48 bueno yo creo que sí que si ustedes hablan con ella tanto Emilia como Trinidad podrán darle razón de esta duda ahí de Hideo otras que sin duda irán surgiendo

Voz 1174 06:00 perfecto pues hacemos una cosa deja usted el teléfono de Emilia ID de Trinidad a nuestros compañeros de producción ahora no cuelgue ahí dejé ese número vamos a intentar ponernos en contacto con ellas

Voz 5 06:12 a ampliar más información que sepan que en una semana saldrá a la venta Mi libro el poder oculto de las farmacéuticas donde yo relató el poder oculto de Emilia Hay Trinidad

Voz 1174 06:25 lo leeremos los recomendar hemos cuente usted con ello

Voz 8 06:30 gracias a usted señor Santamaria

Voz 1174 06:32 ideas el teléfono de las farmacéuticas ahora a nuestros compañeros

Voz 8 06:35 sí presentó un fuerte abrazo

Voz 4 06:39 él es farmacéutica Cadena SER

Voz 1174 06:45 tras trabajar en este medio de comunicación nunca dejará de sorprenderme es curioso como a veces olvidamos las palabras de tanto que las usamos las farmacéuticas son efectivamente farmacéuticas pero personas farmacéuticas dos en concreto Trinidad Emilia una madre y una hija con la que en breve

Voz 4 07:08 vamos a conversar

Voz 1174 07:13 me dicen los compañeros de producción que el señor Santamaria ya ha facilitado el teléfono de las farmacéuticas y estamos ahora mismo marcando ese número vamos a ver si tenemos suerte y Podemos ellos yo te digo su línea

Voz 9 07:27 en la Cadena Ser en directo punto

Voz 1174 07:30 de hablar con las farmacéuticas

Voz 9 07:35 esperemos que estén disponibles estamos en directo

Voz 1130 07:42 buenas noches hablo con Trinidad tocó Emilia

Voz 1174 07:48 le llamamos de la Cadena Ser en directo acaban de informarnos de que usted aquí y Emilia son las farmacéuticas que mueven los hilos de la industria

Voz 10 07:57 sí

Voz 11 07:58 no es mi madre y yo veo ahora estamos acostadas estaba acostada pasábamos acostadas si quieren mañana por la mañana vuelven a la

Voz 1174 08:09 no pero sus compañeros por favor ponerme en contacto con Ignacio Santamaría si finalmente no podemos hablar con las farmacéuticas que el deber a darnos más información sobre ellas es realmente curioso como en un momento uno puede echar por tierra todo aquello en lo que siempre había creído uno se imaginaba grandes empresas grandes multinacionales y la realidad es infinitamente más simple dos mujeres dos farmacéuticas de Getafe mueven los hilos de una industria millonaria y la mueven desde su casa media que tenemos ya a Ignacio Santamaría al otro lado del yo telefónico Don Ignacio buenas noches de nuevo

Voz 8 08:50 acabamos de hablar con Trinidad

Voz 1174 08:52 sí pero no hemos podido conversar con ella a fondo nuestros compañeros de redacción están ahora mismo debatiéndose volver a llamar o no no sé qué nos aconseja usted

Voz 5 09:01 yo en este asunto no puedo darle ningún consejo si la mujer

Voz 8 09:05 estaban acostadas también ya sabe mal despertar

Voz 1174 09:08 qué es eso pero también trabaja mucho

Voz 5 09:10 bajan muchísimo y hay que respetar su tiempo de descanso pero también entiendo el interés informativo de ustedes

Voz 8 09:16 por tanto decida poner una balanza hay decidan porque yo no puedo vales ningún consejo órdenes

Voz 1174 09:24 vamos a volver a llamarlas vamos a llamarles de nuevo pero por favor le pida usted que esté cerca del teléfono por si hemos de volver a requerir de sus conocimientos continuamos en directo transmite la SER

Voz 4 09:37 el poder dirás farmacéuticas cadenaser

Voz 1174 09:42 me sabe fatal de verdad porque esas mujeres acostadas pero creo sinceramente que el interés informativo ha de estar por encima de todo marquemos el teléfono

Voz 9 09:53 de nuevo de las farmacéuticas por favor compañeros

Voz 12 09:59 vamos a ver

Voz 10 10:02 a mí

Voz 1130 10:03 hola Trinidad Emilia hola acabamos de hablar con su hija hace un momento

Voz 1174 10:10 de la Cadena Ser en directo es que no son informado de algo que no ha viajado un poco inquieto sí que desconocíamos

Voz 10 10:17 era pues empiezo me han mañana por la mañana a acostada

Voz 1174 10:21 sí sí no lo sabemos lo ha dicho Trinidad y Le pedimos disculpas pero es que nos interesa mucho hablar con ustedes si fueron un momentito solamente tampoco

Voz 13 10:32 algún momento vale vale vale vale

Voz 14 10:42 a ver si tenemos suerte

Voz 8 10:51 podemos hablar si no quién sabe nada

Voz 1174 10:55 muchas cosas queremos saber en primer lugar controlan ustedes la industria del medicamento

Voz 10 11:00 si no la controlamos la industria el medicamento

Voz 1130 11:03 pero por qué lo hacen porque es la controlan usted

Voz 10 11:07 Capello no se puede dejar a la industria a la buena de Dios tendrá que haber alguien encima ahí

Voz 1130 11:15 ese dolor

Voz 10 11:18 o bien de ley de Dios

Voz 1130 11:22 pero cuando decimos que su hija y usted controlar la industria farmacéutica a que nos estamos refiriendo

Voz 10 11:31 ya pero esto hablamos qué medicamentos se pongan hacía revisamos los Paper

Voz 1130 11:37 revisan los los papers los artículos científicos

Voz 10 11:42 amo científicamente si se ha hecho bien con con ensayo error o no sabemos si bueno aquí lo junto la moto

Voz 1130 11:54 pero Illes la industria farmacéutica les hace caso

Voz 10 11:59 claro porque en esas fechas

Voz 1130 12:01 eso a ustedes

Voz 10 12:03 está bien dichas con Educació con eso

Voz 1174 12:08 acción

Voz 10 12:09 conocen saben decir las cosas bien dichas no hace falta gritar una Seo con educación todas partes tengo tengo lo dicho a mi hija con educación siempre irás al tiempo la mañana vino aquí a la casa un señor D de la Bayern a ver si dábamos Service pues bueno un analgésico muevo y si mi hija yo no leímos los papers publicados vimos que que no que eso no no supera las pruebas eso es señor lo decimos por Educación lo entendió Le pusimos un una Kubica tiene una casa en las cosas con educación con buena manera con buenos modales que están perdiendo pues todo hecho hacer tienden

Voz 1174 13:04 o sea que ustedes dirigen la la industria del medicamento y les hacen caso porque lo dicen todo con la educación con un con

Voz 10 13:12 la educación que yo entiendo transmitir a mi hija y que se está perdiendo ahora se está perdiendo mide yo me Congreso diputado de Podemos eso eso ya no eso ya no es como era eso ya no está poniendo educación

Voz 1174 13:28 antes nos decía que su hija y usted eran las que dirigían la industria farmacéutica porque alguien tenía que hacerlo según sus propias palabras cuando tomaron esa decisión

Voz 10 13:39 pues esto a Guaro treinta años había terminado o los estudios de Farmacia y me dijo que estaba la industria farmacéutica está manga por un brujo Diego y yo dije verdad está por un brazo ya alguien tenía que pone orden ahí estoy yo lo dije a mi hija Trini tú y yo que somos Farmacéutica poco vamos a poner orden

Voz 8 14:01 me empiezo esta empezaron a poner orden empezamos a poner orden

Voz 15 14:05 cómo fue al principio todo

Voz 10 14:08 pudo justo un principio pues como todos los principios no caigo costó la Trini yo no revisemos todos los medicamentos por orden alfabético desde la vacante a estar el decimoquinto entonces empezó la iba empezó la criba éste sí éste no éste sí éste no éste reúne las esencias estén una reúne ir al final me dijo ya hemos dicho que no ha mucho médicamente a ver cómo se lo decimos esto a la industria farmacéutica no sean que no se enfade yo dije cómo lo vamos a decir Trini como lo sabe educamos bajo la educación vamos si Col du yo

Voz 1174 14:51 Nos enfadaron se lo tomaron bien las industrias farmacéuticas

Voz 10 14:55 tomaron desde mi maravillas con educación su traspaso

Voz 1174 15:00 pues fíjese que el la imagen que todos teníamos cuando pensábamos en el poder de las farmacéuticas en primer lugar que no sabíamos que las farmacéuticas eran suyos pero al margen de esos sobretodo imaginábamos presiones acciones turbias luchas de intereses

Voz 10 15:14 no acabaron siendo una a Basagoiti a la gente le gusta mucho la idea de era aspiración

Voz 1130 15:22 es cierto es que puede cambiar ustedes

Voz 8 15:24 la música de fondo que han puesto todo el rato música de conspiración de cooperación dan vida muy cambiamos la música está mejor así mejor

Voz 1174 15:35 vale perfecto Emilia a quienes llevan todo esto son usé su hija Trini Nos gustaría también a hablar con ella saludarla

Voz 10 15:43 es pues que que ya o está revisando Paper holandés de lado sea puesto revisar los últimos Paper publicado yo también de de así que yo debía ya debería Carme ya eh

Voz 1174 15:55 debería acostarse que mañana tenemos a prime

Voz 10 15:57 pero ahora una reunión con los de la homeopatía tenemos que decirles que no a todos un medicamento si va a ser una reunión durillos ya bueno pero con la educación crear no creas de la homeopatía a veces ni con educación pero bueno lo vamos a intentar

Voz 1130 16:14 bueno si me dejan descansar

Voz 10 16:17 si quieren un rato hablan con mi hija de nuevo se ha desvelado dejan que revise algunos artículo científico y luego la llama

Voz 1174 16:24 de acuerdo

Voz 1130 16:24 ya un beso enorme descanse usted suerte mañana con los Homeópatas necesita buenas noches

Voz 4 16:32 estás escuchando el poder de las farmacéuticas cafeína sí

Voz 16 16:37 al lado

Voz 1174 16:42 esa es la vida produce en ocasiones a ver que la realidad no es tan truculenta como habíamos imaginado dos señoras educadas una madre y una hija son las farmacéuticas que mueven los hilos de la industria del medicamento lo hacen con rigor científico estudiando los papers sometiendo los productos a ensayo y error que alegría saber que a veces las cosas no son tan

Voz 4 17:05 como habíamos imaginado

Voz 17 17:09 Ignacio Santamaría autor del libro El poder oculto de las farmacéuticas bienvenido de nuevo a la antena de la SER estamos todos algo más reconfortado dos

Voz 18 17:18 lo cierto es que escuchar Emilia Trinidad compensa bastante toda esa información tendenciosa diseñada exclusivamente para captar la atención de la gente ávida de conspiraciones y emociones peliculero pero lo cierto es que

Voz 1130 17:33 toda encontrarás más detalles

Voz 18 17:35 lo cierto es que la industria farmacéutica funciona en base únicamente a criterios científicos y dejemos las conspiraciones para las películas

Voz 1174 17:43 el trabajo de esas dos mujeres debe ser ingente imagino que revisar tantos medicamentos son muchísimas horas muchísimo trabajo no indignación

Voz 18 17:54 muchísimo trabajo y además es algo que nadie les ha pedido que lo hagan mal infinitamente más mérito

Voz 10 18:00 sí exactamente señor Santamaria

Voz 1174 18:02 estamos en disposición de poder hablar con Trinidad la hija de de midia Trinidad buenas noches

Voz 8 18:09 hola buenas noches disculpe nada que no se preocupe estaba revisando pay per se no no se preocupe de ahora sobre todo hablábamos

Voz 1174 18:19 con el señor Santamaria de la la cantidad de trabajo que deben ustedes a llevar a cabo para para estar al día con con todos los medicamentos para decidir cuál es y cuál es no

Voz 18 18:28 sí sí es ir por cierto usado señor Santamaria un saludo claro señora no me es si con una pregunta es un trabajo muy grande pero madre y yo lo hacemos de mil amores da bajar además cómo trabajamos en un piso pequeño pues no es fácil las pruebas que hacemos como medicamentos requerirían más espacio pero bueno vamos haciéndolo como vamos pudiendo con ilusión sabiendo que estamos ayudando a muchísimas personas

Voz 1174 18:58 el trabajo de evaluación de los medicamentos que ustedes llevan a cabo es meramente teórico quiero decir lean ustedes todas esas referencias publicadas y entonces deciden algún tipo de de experimentación no sé

Voz 18 19:11 bueno a ambas cosas ambas cosas por supuesto la la parte teórica es importante pero la la experimentada es es esencial muchos medicamentos los probamos madre yo nosotros finge y pues otros encontramos aprobar a vecinos familiares y el grueso de las pruebas experimentales las hacemos con cobayas

Voz 1130 19:34 tienen animales

Voz 18 19:36 casa y bueno con pocos medios pero fue todo con mucha ilusión

Voz 1174 19:41 pero el hecho de que algunos familiares o ustedes mismas prueben los medicamentos puede llegar a ser peligroso

Voz 18 19:47 sí sí sí pero igual que quién algo quiere algo le cuesta me he perdido algunos vecinos pruebas experimentales mi mismo marido murió al probar un ansiolítico que resultó ser letal pero lo que hay que mirar grandes cifras a nivel global salvamos más vidas de las que perdemos y eso es lo importante pero sobre todo lo que queremos es madre y yo reivindicar es que necesitamos más ayuda no podemos seguir así en nuestro piso encargando nos nosotras dos olas de la Evaluación de los Medicamentos estos darme sintamos más recursos necesitamos inyecciones económicas para ampliar un poco el piso es así si tuviéramos un poquito más el dinero o las compraría hemos el segundo terceras que da para compartir con nuestro piso y quieras que no pues con el doble de espacio estaba haríamos más anchas y por ende más cómoda

Voz 8 20:40 no se beneficien se trata de que todos

Voz 18 20:43 beneficia claro eso se trata

Voz 1174 20:45 a Trinidad ha sido un privilegio poder hablar con con usted y con su madre

Voz 1130 20:51 es está descansando su madre charlas ha echado perfecto

Voz 1174 20:55 pues es un placer poder hablar con las farmacéuticas ya digo imaginábamos que ustedes eran un poder oculto tenebroso y oscuro hay ya ha resultado ser todo lo contrario que tengan mucha suerte y que reciban ayudas que puedan comprarse ese piso que da pared con pared con el suyo a que pueden ampliar un poquito el espacio trabajar más anchas gracias por revisar los papers gracias por por evaluar científicamente los medicamentos un fuerte abrazo

Voz 15 21:25 duda su madre cuando mañana por la mañana la vea

Voz 18 21:28 de UPA se lo haré un saludo señor Santamaria otro Rubin encantada de la salud igualmente un abrazo adiós buenas eso sí

Voz 19 21:38 muy bien

Voz 4 21:40 la farmacéutica cadenas ácido Afellay Pagés latina amoxicilina ibuprofeno y paracetamol no no me codeína al Butter me meto para mí

Voz 1174 22:17 todos estos nombres de medicamentos son un familiar esa trinidad Via Emilia nuestras protagonistas de hoy esta noche hemos querido hacer un ejercicio de optimismo cada día a cientos de miles de agoreros unos dibujan un mundo espantoso John que a lo mejor tengan razón hemos querido ver aunque sólo sea durante

Voz 4 22:35 de ahora Un mundo mejor tal vez estemos equivocados pero

Voz 1174 22:39 os imagináis que la vida fuera exactamente como la hemos descrito Ignacio Santabaya gracias por haber compartido unos minutos con nosotros

Voz 6 22:52 sí bueno veo de hayan tranquilizado

Voz 18 22:56 animo a conocer la historia de

Voz 6 22:59 de la farmacéutica

Voz 8 23:01 pasos para ustedes queridos amigos

Voz 4 23:07 y ahora si queréis para compensar

Voz 1174 23:09 podéis escuchar alguno de los miles de programas y podcast dedicados a la conspiración escucharlos y luego decidí podéis elegir entre la oscuridad y la luz yo humildemente siempre me quedaré con la luz volveremos la semana que viene a la misma hora aquí a este lugar al que los clásicos definían

Voz 4 23:30 como la sintonía amiga

Voz 1174 23:33 la Cadena Ser buenas noches

Voz 4 23:35 Brigham