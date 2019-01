Voz 0194

en pleno Hora Veinticinco conocíamos que el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández era el hombre elegido por Pedro Sánchez para optar a la alcaldía de Madrid tan sorprendente era el nombre que ayer casi se nos olvida un pequeño detalle es que el candidato tiene que salir de un proceso de primarias ante las cuales se supone que la dirección del partido tiene que ser neutral o al menos aparentar lo y parece que a Pedro Sánchez no le preocupa no aparentar lo porque para este domingo tiene previsto un acto de presentación de Pepu Hernández ignorando que hay otro candidato como mínimo para optar a la elección Pedro Sánchez que salió elegido secretario general tras un proceso de primarias ignoró el resultado de esas primarias por ejemplo en el caso de Tomás Gómez y ahora presenta su candidato sin respetar la mínima neutralidad au se cree en las primarias o no se cree en ellas lo que no vale es que sirvan en unos casos y en otros no y luego está la propia elección del nombre lo hemos hablado antes a las nueve un ex seleccionador de baloncesto muy bueno en su campo dicen que también en la gestión de equipos pero inédito en la política hay una cierta tendencia en los partidos en buscar al famoso antes de buscar en el propio partido piensan que el nombre arrastra sin sin reparar en las capacidades y a veces sale bien que a veces muchas sale mal hay ejemplos recientes para casi todos los partidos Pedro Sánchez confía en el arrastre del ex seleccionador ante unas encuestas que le dan un pobre resultado en Madrid como mucho podría ser muleta de Manuela Carmena pero para ello necesitan sumar la derecha y la ultraderecha según estos sondeos suman más las urnas no son canastas los aros Le también a Pepu Hernández las urnas y el camino hasta ellas son de momento toda una incógnita Ángels Barceló