¿Está dispuesto Podemos a ser aliado de Errejón?

Íñigo a pesar de todo no es un traidor debe ser un aliado de Podemos esta ha sido la fórmula escogida por Pablo Iglesias para levantar la excomunión a su ex amigo y dar por iniciado el intento de reconciliación la frase gira en torno al inciso a pesar de todo que nos recuerda que pecado hubo inculpa también que el perdón no quita la gravedad de los hechos Errejón ha de ser aliado de Podemos porque la alternativa alternativas la debacle pero está dispuesto podemos hacer aliado de Errejón el orden de los factores sí altera el producto en este caso si el populismo reaccionario Nos arrastra no pinto nada en política lo ha dicho Borja Sémper candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián por fin alguien levanta la voz frente a la deriva de Pablo Casado desde que el nuevo líder del PP es reconoció en el espejo de Vox ha habido un discreto y silencioso desfile de distinguir los dirigentes del PP hacia la puerta de salida los dos últimos hermanos Nadal pero nadie había osado tomar la palabra como hecho Sémper para cuestionar la doctrina oficial lo que permite sospechar que en el PP también hay liberales y conservadores moderados aunque ese lo tengan bien callado espirales perversos de la Nueva Economía la proliferación de pisos cedidos a Airbnb coloca mucha gente especialmente jóvenes con dificultades para encontrar piso que cuando en un dinerito y consiguen alquilar uno ese confían Airbnb para alquilarlo y así poder pagar cada mes el recibo en el propietario que a su vez les amenaza con y Charles pobre alquilar lo que no es suyo no es un trabalenguas es real como la vida misma aquí en medio mundo