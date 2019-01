Gol de Arana (Barcelona 4 - Sevilla 1)

uy error de la regar a Quincy propias dentro del área Let aguanta el balón toca para Banega Banega le va a pegar de zurda alerta por cambio de espera la Ana Arana sigue pega de zurda galga al galgo

es algo algo algo algo algo algo algo algo algo algo algo algo algo a él me toreas

no hay algo del bar habrá que darlo que es el árbitro Bardal olvido se queda plantado en la frontal del área del Barça Sevilla hacia habrá que llegó el momento sube al marcador aunque los Iturralde que es donde están revisando el penalti

lo del día anterior no yo creo que la posición tan

sobre él no interviene no

Voz 6

00:40

no no pero pero no pero pero aunque Le pega la mano a mano es la armaron esperable