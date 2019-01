Mr. Speaker: John Bercow

Voz 0194 00:00 a Arabia viernes buenas noches llevamos días hablando de él hoy Mister Speaker si merece nuestra cara B el New York Times ha dicho de él que es la estrella indiscutible en el acto final del Brexit nosotros queremos conocer

Voz 3 00:37 algo más que sus otra si sus órdenes han recorrido el mundo entero se han hecho virales hoy hablamos de Mister Speaker John Bercow es el presidente de la Cámara británica así como decimos cómo ha llegado a nuestras vidas pues con los Order

Voz 5 00:56 muchos revisarlas otra otra otra otra otra

Voz 3 01:04 no espérate que es que hay más eh y además en distintos momentos en distintas ocasiones

Voz 6 01:17 el día de la primera votación del acuerdo del Brexit del quince de enero antes de las enmiendas de ayer también nos reímos con sus recuentos

Voz 5 01:27 ha sido Albert Michel el azulgrana si es en la derecha en el unos cientos de los también hay un ordena es Nails todos los cuatrocientos euros oye luego

Voz 3 01:49 también frases muy bien dichas con respeto con educación pero si también con retranca

Voz 7 01:56 tu seis ni ni me formé Benny Begin hijo Wei Wei cuando Huesca

Voz 3 02:05 intervenir debe esperar y escuchar hasta que la persona que está de pie Le de la palabra si no es así como en este caso el muy honorable caballero estaba diciendo debe saber cuál es su lugar de respeto que es sentado allí en sus

Voz 1413 02:17 yo lo que no se si al final consigue que se tranquilo

Voz 3 02:19 dicen los mismos de la cámara o que el teatro continúe pues claro no se otro de los días decía hace en paciencia

Voz 7 02:28 por lo más pecho donde sólo muchas veces sólo se ven

Voz 3 02:34 eh moderación paciencia ITA poco se corta un pelo cuando quiere meterse con alguien vamos a escuchar un audio más

Voz 5 02:42 no no no no esté Cheney cueste ahora yo no Txell

Voz 3 02:51 al final le decía además no es muy bueno en eso nosotros trabajamos nada ni hoy ni mañana en en ningún momento cara de hoy para John Bercow nos tiene encandilado pero aquí en España en Francia en Estados Unidos yo creo que en medio mundo pues se quién creo que puede tener un problema empezamos con la música yo creo que puede tener un problema con Mister Speaker es Fon Román este músico que estaban los piratas te acuerdas con Iván Ferreiro bueno pues parece que muchas órdenes Él no admite

Voz 3 03:34 la frase porque va mezclando el no me seis órdenes con él no me desordenado

Voz 0194 03:38 la confundiendo confundiendo bueno antes de meterlo

Voz 3 03:41 es analizar la figura de John ver Poble preguntado a David Dolly amigo nuestro experto en comunicación política cuáles son las claves para ser un buen speaker que

Voz 9 03:49 he dicho son básicamente las mismas que se han identificado desde la Grecia y la Roma clásicas e Aristóteles la sintetizada en tres elementos que son logos es decir la calidad de los argumentos electos es decir el prestigio y el respeto que emanan de ese orador el patos es decir la capacidad de conectar emocionalmente con el público al que se está dirigiendo estos patos y logos es decir calidad de los argumentos calidad del orador y capacidad para conectar emocionalmente son en esencia lo que los elementos las características que definen a un buen speaker a un buen portavoz aun buen orador

Voz 3 04:28 estos patos y logos negro que ver que tiene los tres órganos lo va a confirmar nuestro invitado dice ver que le encanta la música clásica Ángels Mozart Bolsa va entre todos su músico favorito es Beethoven John Bercow jugadora la Sinfonía número seis que es la la pastoral

Voz 0194 04:52 este es el corresponsal de The Gardian en España así es muy buenas noches hola qué tal buenas noches crees que es el mejor speaker que ha tenido la cámara

Voz 10 05:00 hoy pues la cadena británica ha tenido cientos de Speakers que yo no sé no sé si es el mejor pero es el que el que

Voz 1413 05:11 es el que más espectáculo da idea el que ha aparecido en un en un momento en el que el Parlamento británico tiene mucho más poder que que que que suele tener por esa bueno por dos cosas uno porque el Gobierno no de mayoría absoluta del Gobierno que es normal en el Reino Unido mayoría absoluta y en segundo lugar por el que rompe todos los partidos no entonces estamos en un momento en el que el Parlamento está tomando las riendas del Brexit

Voz 11 05:45 y a la vez en el Reino Unido

Voz 1413 05:48 no tiene Constitución entonces estamos como en una evolución continua no hay una normativa estricta una tira y afloja ya desde hace siglos entre lo que es el Parlamento y el Ejecutivo el gobierno democrático en este momento antes el la monarquía estamos viviendo un momento súper interesante en en esta

Voz 11 06:12 la pugna ya eterna entre entre Ejecutivo oí Ipanema

Voz 0194 06:17 para situara a los oyentes porque nosotros aquí tenemos muy claro cómo funciona quién preside el Parlamento que no sería exactamente speaker han ahora ahora hablaremos de eso pero forma parte desde miembro de uno de los dos partidos en él dice un partido

Voz 1413 06:31 el esté un partido lo que pasa es que deja de ser de de su partido en el momento de convertirse en en en speaker Icomos estamos en el era se nombrar la la eligen los demás diputados el es conservador lo fue en cuanto te eligen como como speaker dejan de pertenecer a tu partido y tienes que que abogar por por el conjunto de los diputados si ser neutral y ahí están los conservadores muy cabreados con él porque porque es es demasiado liberal para ellos está el Gobierno muy cabreado con él porque porque el lidera un poco esa rebelión del Parlamente en contra de del Ejecutivo porque sus formas son los que son los que hemos visto toque del manda mucho claro el Parlamento británico yo creo que mucha gente se está dando cuenta de les espectáculo que es no es muy teatral es teatral porque

Voz 0194 07:32 porque quiere ser así o porque hoy o lo ha ido modulando en este personaje en el tiempo

Voz 1413 07:38 no no no no estará tan mal porque siempre ha sido así es teatral en parte porque por el porque el espacio es muy antigua es muy pequeño no caben ni siquiera todos los diputados que son muchos no por eso cuando les ves en la televisión muchas veces a algunos que están de P porque no hay donde sentarse cuando es el debate entre la la primera ministra Theresa May la oposición pues les les separa un letrado metro y medio dos metros no

Voz 11 08:09 esto esto ayuda

Voz 1413 08:12 en ese sentido pero yo creo que en en el fondo es que no han cambiado y se portan yo creo que todos debemos esto que es un poco como niños en el colegio y el hielo es un poco el profesor el maestro que les tiene que poner orden escuchas las palabras frases que que usa realmente silos traspasar a una aula de un colegio con unos niños ocho nueve años darías a pues sí pues sí Se trata de esto no

Voz 0194 08:44 y el papel que está jugando en una situación excepcional como como es la del Brexit puede tener un papel determinante porque al fin y al cabo el controla los tiempos puede puede jugar con eso sí sí sí sí

Voz 1413 08:59 está de hecho está teniendo un papel determinante el voto que tuvimos el el martes

Voz 11 09:04 les he ocurrió porque él cambió la normativa para permitir que que que que el Parlamento insistiera que Teresa M cuando a la primera no pudo conseguir

Voz 1413 09:20 el aprobado del Parlamento que tuviese que volver dentro de una semana o diez días no recuerdo exactamente pero no sólo esto porque si volvemos al principio del Brexit también ayudó al Gobierno de de a los parlamentarios euroescépticos partido el del partido de de Cameron insistir en el tema de del referéndum se que ha tenido un papel determinante pero sin ser partidario necesariamente de un acoso otra eso sí en su coche bueno en el coche de su mujer una pegatina que dice a la mierda con el Brexit hay Dunn

Voz 10 10:01 lema no y ahí tuvo un problema y él dijo

Voz 1413 10:04 bueno ese es tema de de mi mujer y su mujer también da para hablar porque ayer porque allí también no no no porque ahí también es son todo menos conservadores

Voz 11 10:13 se veía es sale en Gran Hermano por ejemplo eh

Voz 1413 10:19 sale en la prensa del forzó esa actriz pensando Erika y hace poco y cuando le preguntan

Voz 11 10:27 el signo de la mujer de de de

Voz 1413 10:30 me dice que te importa es lo que dice él también interesa media tiene mucha manía sí sí tiene muchas manías y es notorio que le tiene es es notorio si ella sí que es muy conservador en todo en todos los sentidos no y además en esa tira y afloja entre Gobierno Ejecutivo Parlamento pues está pues el uno en contra del otro no así que es inevitable en ese sentido tú entiendes no que he tenido tanta repercusión en el mundo sí lo que los británicos no sabemos sorprendido un poco porque hemos visto que todo mundo de repente se fijan este señor no pero nosotros llevamos quince años au diez años con con el estamos habituados Noa

Voz 11 11:15 a esto y además estamos habituados al espectáculo de la casa de los Comunes no ha

Voz 1413 11:23 entonces pues nos parece interesante que que que a todo el mundo les parece ya de Xavier si la persona queda Miguel Ángel qué te parece la speaker

Voz 1551 11:32 cuando me parece que es una figura que para nosotros rompe con el esquema de lo que es la la presidencia congreso de imaginas Ana Pastor la esa claro es que pero es que todo lo que ha contado porque por ejemplo de este asunto de que no no haya sitio para todos siempre que se vea una imagen de de la Cámara de los Comunes está llena sitúe es siempre una imagen del del hemiciclo del Congreso dos siempre está vacío porque porque cada uno tiene su escaño cuánto falta alguien se nota pero como estos tienen el talento de de que haya sitio

Voz 10 12:08 para ella a menos sillas Juan Díaz

Voz 1551 12:13 luego por ejemplo no sé cómo será yo lo primero que hice cuando estuve corresponsal en Londres no es decir el año pero lo que fue ir a ver las sesiones de la Cámara las votaciones entonces me parece que todavía se hacen saliendo si salen como

Voz 12 12:34 es como borregos que van a entrenar o puede ser al final salen por una crisis los del si salen con una puerta por la otra por eso dice él lo si es a la derecha se para cada una de las

Voz 1551 12:47 porque entonces si el sistema es el que ha dicho muy bien sonando como el de contar borregos no no hay una que levanta la mano que hace conservador sino el dos el tres y el siete no sé qué y luego la la la la conducta del del speaker es mucho más activa y es mucho más digamos tiene mucho más relieve en en en el transcurso del debate porque no se limita solamente hacer un control horario que es lo que a veces parece que aquí el presidente el Congreso eso es como aquel factor a Renfe que sacaba Banderita para que arrancara lo que fue el sino que le puede decirle dice de él hecho permanentemente a un diputado pues eso no es pertinente no es el momento no es el lugar y eso aquí no sé si once

Voz 13 13:44 lo que me parece que tenemos que darnos cuenta es

Voz 1551 13:48 qué bueno que son producto evolutivo del Parlamento británico no

Voz 13 13:51 hay que que esto tiene un origen medieval que ha evolucionado muy poco y entonces claro en la en la sociedad tecnológica ese tipo de personaje resaltan porque son muy entretenidos se porque en los parlamentos habitualmente son aburrió pésimos el Parlamento británico una de un dinamismo uno se levanta pum llegan Abuela de la oposición llega el pum ponen el papel San entonces claro eso eso exige que alguien esté pendiente permanentemente de que de que hay el orden por eso siempre ideal palabra orden están fundamental no y luego todo el juego ese de los siglos PAC esto es que están delante los que están detrás no hay cuando hay una rebelión de los Bucks es que es como el de los que están ahí en el gallinero no y entonces pues pues en él además se conoce el nombre de absolutamente todos los diputados a más de seiscientos cincuenta sí pero no entonces claro y eso también es muy relevante sobre todo porque además están colocados de de mil maneras no es esa esa esa ese dinamismo no es lo que realmente es

Voz 1452 14:52 danza si a mí lo que me resulta fascinante es en fin la la cantidad de de siglos que aguanta de no ese ese Parlamento la solidez de la de la democracia británica en fin todo eso es maravilloso y es también maravilloso ver cómo se suceden las cosas en en su Parlamento de siglos no se Adela aumente Il sí a mi me parece que no sé si antes hablamos de eso de la capacidad de comunicación creo que si tal y es que en política es para para convencer a la gente no solamente tienes que ser decente que es lo primero tienes que ser en fin una persona que se ha dedicado a eso para servir a los demás también tienes que ser un buen comunicador sino lo eres te va mal

Voz 15 15:46 tratar de años van ya Els teniendo cincuenta y seis años John es de la época de el pan que inglés de grupos como este como Sex Pistols de ahí igual de bien el que no le importe tener problemas o crear problemas

Voz 0194 15:59 Mister Speaker la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien pero aquí en la historia de la democracia también hemos tenido citábamos ahora ex presidentes del Congreso que sería de alguna manera la equivalencia que nos han dado mucho

Voz 3 16:10 pues sí aquí en España desde que empecé desde el setenta y siete hemos tenido once presidentes vamos a escuchar sus voces

Voz 16 16:16 queda probado el dictamen de la comisión mixta cumbre primero Bernardo Álvarez declinando hasta el Siemens

Voz 17 16:21 hemos los ofendidos sino usted

Voz 3 16:24 sobrino la Villa estuvo están Irún

Voz 17 16:26 traidor deplorable espectáculo

Voz 18 16:29 ya que tratar siempre hay una el ochenta y seis puede creerse que mi tarea están absolutamente nefasta que es necesario quitarme de en medio

Voz 6 16:41 la normalidad

Voz 3 16:46 de dos mil once a Fernanda Rudi está ahí hasta el dos mil cuatro Manuel Marín hasta el dos mil ocho José Bono hasta el dos mil once Jesús Posada hasta el dieciséis bueno en el dieciséis Jesús Posada Patxi López unos meses ya está hoy Ana Pastor yo la verdad que de todas las

Voz 15 17:01 frases que hemos oído y así tipo el orden me quedo con el manda huevos sola mutación

Voz 5 17:19 canciones que le puedan gustar

Voz 3 17:20 los Cure no nacieron también en Inglaterra en Crowley en el setenta y seis así que seguro que veía a nuestro speaker favorito con trece años ya estaría empezando escuchará estas bandas aquí Robert Smith con invito indies de metro

Voz 0194 17:31 los países en otros parlamentos hay presidentes de este tipo con alguna característica especial

Voz 3 17:36 bueno pues como él no la verdad pero sí que he preguntado a algunos compañeros corresponsales y mira en Italia nos lo va a contar Ismael

Voz 6 17:42 señores de este señor y debutar primero ante las diputadas y luego ante los diputados de rigor dormía

Voz 0831 17:51 el Senado se presentaba al Parlamento Roberto Fico el primer presidente de la Cámara Baja del Movimiento cinco Estrellas representante del alma más izquierdista de un partido con muchas caras tan ecléctico que fue capaz de formar gobierno con los ultraderechistas de la Liga precisamente con su líder con Matteo Salvini se las ha tenido en más de una Fico partidario de la acogida de inmigrantes is Albini de cerrar los puertos

Voz 6 18:13 los le decía una vez que hiciera de presidentes de la Cámara teniendo

Voz 0831 18:19 Castro no es precisamente el Parlamento italiano un remanso de inicio la habla o Jesse quedaban constatado hace unas semanas en

Voz 6 18:25 en una comparecencia de la oposición socialdemócrata informarle Picoc polemizar con otros sectores de su partido con sus socios de gobierno con la oposición arribó el ya en no Iman era oportuna la presidirá esta polémica cuando bueno pues de italianos vamos a Alemania desde la época de Alemania sigue el mismo presidente del Bundestag Carmen Viñas

Voz 3 18:46 aquí en Alemania el encargado de poner orden es no también

Voz 0391 18:49 los que el todopoderoso ex ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble el padre de los recortes es el único político alemán conocido que ha sobrevivido a todos los cancilleres desde la era de Helmut Kohl lo que le dota de una gran autoridad en el país tiene setenta y seis años además mucho carácter y quizá por eso Merkel decidió que asumiese la presidencia de destaca esta legislatura porque se encontraban con el Parlamento más fragmentado de su historia pero sobre todo porque entraba el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania la canciller necesitaba a alguien capaz de frenarlos como así ha hecho en algunas ocasiones frente a discursos racistas o revisionistas de la historia alemana su máxima conducir los debates sin violencia

Voz 3 19:27 sin violencia hay una parada más Eduardo Ferro Rodrigues es el presidente de la Asamblea de la República en Portugal Aitor Hernández corresponsal en Lisboa nos cuenta cómo es esto

Voz 19 19:38 pero el discreto en el hemiciclo desde dos mil quince su tenencia del cargo considerado el segundo más importante del Estado es todo un triunfo ya que en socialista casi abandonó la política en dos mil siete cuando fue implicado en el proceso Casa Pía un caso de pederastia que reveló como dirigentes lusos habían utilizado un orfanato estatal como burdel abusando de los menores hospedados allí durante años dos víctima situaron hacer Rodrigues el lugar de los hechos pero las acusaciones resultaron ser falsas in muchos tienen su nombramiento en la presidencia del Parlamento como un ajuste a la restauración del prestigio que vio tachado pero el episodio

Voz 3 20:17 no podía faltar Nielsen Colin de los curas cerramos hoy pues en esta hemos escuchado algunas de las canciones de la juventud de John ver con las que le gustan también pero quería acabar con lo que se escucha ahora con lo que podría formar parte de la banda sonora del Brexit este es Damon Albarn el cantante de Blur que tiene otro grupo que se llama The good the bad the Queen lo recomendaba Alfonso Cardenal pues bueno acaban de sacar su segundo disco en noviembre el año pasado y suena así es una radiografía de la sociedad británica en estos tiempos