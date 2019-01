Ángel Haro: "Puede que venga un delantero del fútbol inglés"

Voz 1375 00:00 dejadme que saluda al presidente del Betis que está en directo en él

Voz 1 00:02 Larguero Ángel Haro muy buenas buenas noches felicidades hombre pues queda sí dejó ir partido a partido e si un tiovivo de emociones después de la primera parte pues nos tememos lo peor pero el equipo repuesto muy bien llevado volando todos los aficionados de noche épica

Voz 1375 00:19 Boris que con el cero uno que que te decía que sensaciones tenías como lo estamos viendo

Voz 2 00:24 bueno mala mala porque ella no

Voz 1 00:27 de ese ponía se ponía muy adversas la eliminatoria oí y lo hacemos dando señales de mucho peligro y por tanto fue estaba no muy preocupado pero es verdad que cuando empezó la segunda parte empezamos a tener el balón los cambio también le dieron mundial Betis yo creo que ese vio un vecino que fue pobre por el partido de que bueno ya cuando llegamos a la prórroga como jugador

Voz 1375 00:47 han desatado sobre bien y sobre todo la afición otra vez disfrutando no dejar noches bonitas en el Villamarín

Voz 1 00:53 sí que de con el equipo y la afición en unido un objetivo o bonito de emocionante

Voz 1375 00:59 y desde el año dos mil cinco se metía el Betis en semifinales de Copa hay catorce años después presi

Voz 1 01:06 catorce año catorce años llovido me estaban no

Voz 1375 01:08 estabas tú hace catorce años

Voz 1 01:11 están tallo hace catorce años fue buena pregunta fue en la final es para estar en el campo claro ese día fuimos a la final de Copa el Vicente Calderón donde Osasuna poner en ese en ese campo pero bueno todavía falta mucho

Voz 1375 01:27 o sea que ya queda pero bueno enhorabuena por la clasificación y enhorabuena porque va a ser vuestro estadio huyendo albergue la final de Copa no

Voz 1 01:34 sí yo creo que hay que congratularse porque es algo que veníamos porque queriendo no desde este año trabajando para que fuera al final pues no hemos posicionado bien hemos conseguido que tan a esta convocatoria para la celebración del partido de Copa Davis bueno estamos ahí en semifinales con lo cual podría hace es muy bonito pensar en llegar a esta final no en nuestro estadio

Voz 1375 01:54 habrá que renovar o no

Voz 1 01:56 bueno yo con quién que tengo una relación magnífica como muy muy contento con el trabajo que está haciendo y estaba perfectamente que que que mientras se feliz en el Betis fue va a seguir y eso es lo que pretendemos que de que este Félix porque hay béticos que no que no lo ven claro que no le quieren bueno yo creo que eso es una es porque crees que levanta porque Crespí levanta esa sensaciones aunque sean minoría pero pero hay críticos y bastantes béticos no por qué crees si al final es normal que siempre unanimidad total no puede haber prácticamente nunca en un colectivo tan grande como como pero la metió al equipo en Europa Europa joven creo que un noventa por ciento cita una cifra importante Chacón que el crecimiento del club es palpable buena parte de culpa favorable la tiene el entrenador

Voz 1375 02:43 hoy no hemos visto a Jesé todavía que hemos visto por ahí viendo el partido pero pero todavía sin jugar una operación no cedido por el París Saint Germaine una una operación de coste bajo que vamos a ver cómo sale lo había pedido Setién también no

Voz 1 02:55 sí lo que ha pedido pedido Quique les conocen perfectamente a Aguado jugado es consciente que tiene una buena oportunidad perdida que tiene todo lo la sabemos y el sabe que tiene que agarrarse este tipo de oportunidad de lo visto que viene con muchas ganas mismo día que llegó se puso a a entrenar después de la paliza de viaje llevar pues viene con mucha ilusión y nosotros creemos que que puede aportar

Voz 1375 03:17 pues ojalá ojalá volvamos a ver al futbolista que lleva dentro Jesé que lo recuperó en el Betis las dos últimas falta algún fichaje más por llegar en estas horas que quedan del mercado invierno mañana

Voz 1 03:26 bueno está moviendo opciones no está haciendo fácil también que el mercado se se dispara en precio y tenemos que ser consciente de las limitaciones que tenemos igual como viendo opciones pero ahí están metas obra de esta vez sí están incorporación alguna incorporación es posible dentro de un coste razonable para Betts

Voz 1375 03:45 delantero

Voz 1 03:46 sí bueno estamos viendo delantero y alguna posición más pero sobre todo delantero podrían llegar uno o dos más más y modo

Voz 1375 03:54 pasó ninguno mismo Monica mi mínimo ninguno máximo dos un delantero y un centro campista el delantero que puede venir del fútbol inglés

Voz 1 04:02 fue venir pero bueno ya digo que que la las opciones que tenemos de delantero no están constatando no son solucione ideales el coste de estas sesiones objeciones conocerme a compra nos parecen ahora mismo un poco cara

Voz 1375 04:17 lo que te ha la eliminación del Sevilla

Voz 1 04:20 he visto lo lo minuto final allí pone en el estadio que bueno cuando el Barça se pone a jugar bien es una picadura Gardner es complicado que se que en su estadio muy pocos equipos son capaces de ganar a Barcelona va hacer un gran equipo y puede vetar cosa pueden pasar

Voz 1375 04:38 lo has preferido al Sevilla en semis

Voz 1 04:40 bueno la verdad es que me hubiera gustado bueno es decir semi once final la final hubiera sido un buen para la ciudad magnífico o no apoyos se por parte de ellos pero bueno ya habrá ocasión de donde lo podemos ver en en otra final presidente muchas gracias

Voz 1375 04:55 estará Larguero un abrazo oí felicidades que vaya bien y a ver ese día de mañana