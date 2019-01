Rakitic bromea sobre su renovación con el Barcelona

Voz 1 00:00 también habla o Rakitic sobre su renovación creo no de Adriano tiene el sonido lo lo tiro yo no yo mismo esto es lo que ha dicho Rakitic que no le huido tengo ganas de escucharlo dice ha dicho Reid sobre su renovación este está preocupado

Voz 2 00:11 he intentado darle un toquecito el otro día

Voz 1 00:14 la gala de Mundo Deportivo y verse extraerla al presidente se refería e intentaba darle un toquecito el otro día en la gala en la gala del mundo deportivo a a la al presidente a Bartomeu pero de momento nada y a medio en serio medio en broma la tira porque hay te paseó rum rum con la posible salida de Rakitic no

Voz 0985 00:32 yo el rum rum por la salida Rakitic sólo entiendo en términos económicos que al Barcelona para hacer caja tenga que desprenderse un como Rakitic yo lo consideraría un error personalmente que lo consideraba un error tiene poca importancia creo que es Valverde quién lo concedía un error la gente que quiera tomar el mando del Barcelona Valverde no sigue porque por ejemplo hoy raquítica hecho otro partidazo en una primera parte magnífica del Barcelona es el jugador creo que más balones ha tocado no le hemos visto perder balones le hemos visto recuperar balones le hemos visto interpretar el juego como nadie si hay que acelerar Cian quedar un poco más de pausa ahí me parece que Rakitic es un pilar fundamental del Barcelona yo incluso en el carrusel decía que el cambio por Arturo Vidal me parecía un poco raro porque creía que en ese momento a Barcelona le hacía falta control pero la caja es muy complicada yo en la operación de caja a Rakitic no le metería salvo una oferta con que no hiciera temblar a todos

Voz 1 01:29 que es un jugador que no probablemente no tenga la etiqueta de estrella ni la la vaya a tener nunca nunca pero me parece un jugador imprescindible para este centro campo el Barça no para mí es fundamental y más viendo como está Busquets que se te el es el el tema es

Voz 1424 01:42 capaz de jugar de volar hasta ahora venía jugando cuando juega

Voz 3 01:45 a a Arturo Vidal el Juan en la

Voz 1424 01:48 es de interior izquierda cuando juegas juegan posición interior derecha cuando hay algún problema con Busquets sin ir más lejos el próximo sábado aquí en el Camp Nou contra el Valencia Busquets está sancionado quién va a jugar de mediocentro Rakitic pregúntele a Valverde pregúntele a los compañeros a me parece que su jugador capital en la estructura del equipo yo entiendo que que el despacho del presidente ya ya no cabe más porque está Jordi Alba está Rakitic Ike que la masa salarial se dispara de de manera extraordinaria pero se ha disparado porque la gente que viene Coutinho de melé de John con unos salarios que no están en consecuencia con lo que pueden hacer o lo que han hecho y hay jugadores que han demostrado durante cuatro cinco años caso de Rakitic o ya no te digo Jordi Alba es decir Rakitic los fichajes más rentables que ha hecho el Barcelona de tormenta y dieciocho millones de euros le costó ha servido para todo a da una estabilidad al centro campo extraordinaria y hay jugadores que vienen que no han demostrado todavía eso de que cobran más que Rakitic que Jordi Alba