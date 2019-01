Ramón Besa: "Arthur le ha dado atrevimiento al equipo"

Voz 1375 00:00 a los tres os pregunto alineación de los días grandes decís en Carrusel también hoy ha salido el equipo titular hoy hemos visto un Barça muy serio empezando por la portería porque si le ha vuelto a ser clave con dos paradones tremendos

Voz 1 00:13 sí ha sido bueno es un portero que cubría

Voz 1785 00:15 esa mente pero que ya lo contaban en Carrusel a Van Gaal lo no le dejó parar penaltis en la semifinal de en los cuartos de final del Mundial de Brasil lo quitó lo sustituyó porque se decía que ese no paraba penaltis o sea que entraban y salían no era un portero un especialista es sin embargo decirles en está demostrando que tiene mucho de triples de mucha psicología sabe afrontar esos momentos está preparado para ese partido de la Copa pues tiene esos picos en los que hoy todos han girado a favor del Barça seguramente a él le ha venido bien todo el tiempo que se ha tardado en tirar los penaltis entre el bar que ha ido cogiendo confianza y puede que Banega se ha ido desconfiando pero es que más que la parada el penalti ha sido la previa que les toca otra cosa

Voz 1375 00:58 ha sido esa ha sido fatal luego ha tenido un error

Voz 1785 01:01 en el gol del Sevilla precisamente pero es un portero fiable que yo creo que es la próxima temporada como el Barça necesita dinero pues equipos como

Voz 1375 01:09 no se italianos la Premier creo que llevan a hacer la oferta del Barça tener

Voz 1785 01:13 problema porque le faltará portero suplente

Voz 1375 01:17 es un portero que juega poco pero lo estamos viendo no es el primer día Marcos si yo fui cada vez que se pone bajo palos que que que luego es verdad que Haditha con perdón en el gol del Sevilla suya ya te digo una carga pasó un mal rato pero cómo responde claro

Voz 2 01:31 parado para mí el momento clave del partido como dice todos los jugadores como dice cualquier cualquier aficionado que están aquí era ese minuto mágico de decirle ser un portero que para mí lo más importante es que no se oxida es capaz de estar cuatro meses cinco meses sin pisar un campo y lo hace de manera extraordinaria con esas dos paradas que han sido decisivas el taconazo Andre Silva y el penalti y eso demuestra que el Barça tiene dos porteros de altísimo nivel y que le viene de maravilla para la Copa y que le viene de maravilla para la Liga porque también en el entrenamiento tanto Ter Stegen mejora como ya es percibirse mejora mucho

Voz 0985 02:02 eh Jordi bueno hay que agradecerle desde la óptica azulgrana que ya sábado Barcelona es decir el Barcelona ha sostenido gracias a sus dos actuaciones ese esa mano que ha sacado en el taconazo imposible parecía imposible que podía llegar Ter Stegen está probablemente un peldaño por encima de él pero tiene mucho mérito lo decís lo piden porque sí jugar habitualmente siempre rinde a un alto nivel y ha sido una lástima como tú dices que al final pues haya con un error concedido gol del Sevilla pero hay que ponerle notable auto no sólo a él Manu sino a toda una serie de jugadores que ese van subiendo al carro eh también hoy Coutinho lo ha hecho y espero que podamos hablar también de

Voz 1375 02:38 no no claro que hablamos de un día ya empezaba por dejar retirar el penalti se lo han hecho Él ya ha dicho hoy el penalti lo tiras espérate que está hablando Valverde en sala de prensa sí que

Voz 3 02:47 sí está hablando de de sílex SEM diciendo que

Voz 1906 02:50 es una garantía para un entrenador

Voz 3 02:52 los desnivel

Voz 0588 02:54 sí vamos todos juntos somos capaces

Voz 4 02:57 muchas cosas

Voz 5 02:58 aquí Ernesto Valverde Sique Rodríguez para la Cadena SER y dio la sensación de que el el equipo cuando se pone eh no hay quién lo que lo para esto cómo cómo lo gestionan desde ayer se ha hablado mucho del del del partido de levantar eliminatoria antes del el partido con todo lo que se tiene el ambiente que interesaba si no interesaba

Voz 0588 03:19 que me parece que era el lo que se dice ese digan el ambiente o no a nosotros no nos vamos nos importa demasiado en el sentido que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos se el Barça tenemos una obligación con nuestro público con con nuestra historia que tenemos que la obligación de ir a a ganar todos los títulos que podamos y todas y todos los partidos aquí es verdad que bueno aunque en momentos determinados hay gente que interpreta que cuando haces un cambio en un momento en algún partido parece que ella esa renunciando algo y no no no es eso entonces pues bueno nosotros no tenemos que eh va a ganar todos los títulos que podamos

Voz 1234 04:07 este es uno que será mucho sí y la respuesta nuestras eh ha sido es mucho misterio en directo entonces pero este partido ha obligado demasiado esfuerzo un gran desgaste tienes que os pueda pasar factura email un poco en lo que está costando la Copa del Rey quién te gustaría para las semifinales que ya se atisba

Voz 0588 04:28 igual el rival el que tenga que ser estará bien ahí bueno los apretamos el sábado a un a un rival que también jugó ayer un partido parecido en intensidad al nuestro igual un poco más incluso bueno no parece igual exactamente igual porque ahora no hay ningún partido sencillo y bueno pues efectivamente hay poco tiempo para recuperar pero tenemos que hacer un once para poder sumar los seis puntos sabiendo que bueno que que la semana que viene también habrá otro partido

Voz 6 05:01 muy buenas noches John Ballarín Cadena Cope en felicidades por la clasificación te pregunto por el desgaste pero más a largo plazo esa esa evidentemente es buena noticia que el Barça siga vivo en la Copa del Rey pero temes que que pueda generar es un desgaste en la Liga en la Champions

Voz 0588 05:18 no no pienso en eso cuando te desgracias muchos cuando pierdes que te desgastar su cuando ganas de eso a estas menos

Voz 1375 05:25 Valverde en directo en la sala de prensa hablando del desgaste de las rotaciones ahora volvemos a y con Sique Rodríguez a la sala de prensa del Camp Nou pero estábamos hablando de más jugadores hemos empezamos por si les en hablabais de Coutinho no que nada más pitar penalti el no sé si me imagino que estaría hablaba antes la decisión estaba aclara que lo tire el brasileño

Voz 2 05:44 bueno para mí es un gesto que demuestra que Messi no sólo lo quería era un gesto de mucho riesgo porque tú imagínate que lo falla de hecho Soriano el adivinado la intención si lo fallido hubiera hundido yo creo que para niños en los próximos meses pero en el fondo lo que quería Messi no era recuperarlo para hoy que creo que el haber recuperado a nivel de juego y especialmente a nivel de goles lo quería recuperar para los cuatro meses que le espera el Barcelona en la Liga la Copa y en la amplios hay Messi que sabía que Coutinho había tirado el penalti que también no tiró muy bien por cierto el día del Levante se sentía con confianza hecho tira Aló y Messi no es no es de aquellos queja tira los penaltis tras los deja Suárez se los deja a Neymar cuando estaba aquí en el Barça y creo que su gesto para recuperar su compañero no ahora en el presente más más rabioso sino de aquí a los cuatro meses que va a necesitar el Barcelona

Voz 0985 06:31 al margen de los dos goles que no está mal dos goles y su actitud para ofrecerse para recibir para participar para encontrar el si lo visto cómodo después de muchos muchos detalles que no lo habíamos visto ir por lo tanto es fundamental esta participación que he tenido Coutinho fundamental que a través de Messi también pueda subirse al carro porque al final mano también vas viendo que ya hemos hablado decirles en estamos hablando de Coutinho en cuatro días esperemos vuelven velé también Umtiti está aguardando su turno Arturo Vidal también es un jugador a veces discutimos bueno cuál es en el once de gala con Arturo con Arturo Vidal me parece que en partidos fuera complicados Arturo Vidal váteres oposición por lo tanto él mismo Arthur que ha completado un excelente partido Rakitic también un partidazo por lo tanto son muchas las buenas noticias que se están acumulando a Barcelona que demuestra de nuevo con Coutinho frente que cuando se junta el talento que tiene el equipo y las ganas son un vendaval

Voz 1785 07:27 mi para prefiero que empiece Artur y acabe Arturo antes que

Voz 1375 07:31 pienso que es lo que viene

Voz 1785 07:33 cuando en la Liga Últimamente no porque por ejemplo Arturo Vidal ha sabido jugar bien los últimos minutos igual que ese miedo y en cambio Arthur le ha dado al equipo incluso atrevimiento porque hasta ahora no había filtrado un pase como el que ha hecho en en la jugada Rakitic era un jugador que se quedaba guardando la pelota tanto tiempo por miedo a que lo perdiera en sus compañeros que incluso se ha atrevido en eso lo recordaba ahora en una entrevista L hacíais a Jordi Alba Busquets que el míster sabe ganarse plantilla no es un equipo y está demostrando que aunque las alineaciones en los partidos de ida de cuartos si de octavos en los parecían ridículas ya hasta cierto punto ponían en riesgo al Barça el Barça prepara a mí me ha parecido un partido de Copa que la Copa es una competición la mejor para preparar la Champions sea la Liga nunca prepara arrasaron la Copa sí porque tienen los mismos picos que la Champions tiene momentos tiene a favor en contra un penalti una jugada una decisión arbitral creo que el Barça entendido que hoy era como una prueba para decidir hoy si nos encontramos con otra vez como lo de Roma si nos pasa algo muy serio Podemos y entonces veremos qué ocurre en semifinales que rival hay pero como mínimo y me gustará ver a todos los que hoy se han quedado en casa viendo el televisor como ahora van a pedir el triplete y el tridente en lugar de tirar

Voz 1906 08:44 aun así de cambiantes del fútbol sí sí totalmente sobretodo a raíz de que se puso serio un tal Leo Messi dijo no no esto de que si remontamos bien y si no el año que viene será qué es lo que dijo Piqué y lo que el discurso de Suárez y de Valverde después de la derrota en el Pizjuán de bueno hay que pensar en las competiciones vamos a ver hay que dosificar es una decisión arriesgada

Voz 1375 09:03 nación eso cambió radicalmente cuando Messi dijo

Voz 0985 09:06 quiero la Copa queremos la Copa claro que la queremos

Voz 1375 09:08 hoy se ha visto con la alineación todo lo contrario de lo que vimos en el Tijuana hace hace una semana y luego hay que hablar de Messi es que si no habláramos de Messi seríamos injustos es que lo vemos cada semana pero ha hecho un pase bueno echados otras cosas de marca de la casa pero hay un pase Marcos creo que en la jugada del gol de serie los otros cuatro

Voz 2 09:27 es que la sensación claro lo ves cada día tenemos el privilegio de verlo cada tres días aquí en el Camp Nou fuera in no le das importancia pero ese pase me parece eh descomunal extraordinario porque congela el tiempo aguardando con toda la calma del mundo Duke que va trayendo jugador del Sevilla uno dos tres cuatro y cuando aparecen en el último suspiro Sergi Roberto Le da con una delicadeza con una con un toque sutil que dices no puede seguir variable llega de de maravilla a Sergi Roberto que acaba de manera Fantastik que la Juanjo pocos lo ven pero que además de verlo lo ejecuten así claro es que a mí me parece un pase si así lo contaban un pase extraordinario pues la capacidad que tiene de detectar dónde está cada uno de sus compañeros la velocidad del pase porque cualquier otro hace un mal pase y estropea la jugada y creo que en el fondo el homenaje del sexto gol se lo debía al equipo a Messi sea Messi ha sido generoso cediendo el penalti Gutiña Messi ha sido generoso con Sergi Roberto Messi ha sido generoso en la carrera esa que yo creo que el Camp Nou temía que se pudiera romper porque es esa carrera con Bryant decías no va a llegar no va a llegar no va a llegar llega con ETA con Jordi Alba

Voz 1785 10:31 y luego a partir de ahí es es es togolés un homenaje del equipo de sus compañeros descubrió a mi me gustaría de alguna forma la gente que Millet parámetros que nos pasamos muchos partidos diciendo que Messi corre menos que el portero lo mismo cuánto vale este esprín a qué velocidad lo ha hecho y con qué frecuencia de pase porque creo que de la misma forma que a veces sabemos que Messi descansan los partidos y que está con las manos en los bolsillos esa capacidad que tiene de acelerar en esa jugada me ha parecido que delata un estado de forma que si no ataca un balón uno va por él unos porque no estén formas sino es porque cree que no lo va a ganar ahora sí ve que es una jugada de gol no te preocupes que seguro que lo ataca

Voz 1375 11:08 sobre este lo atacado Jordi

Voz 0985 11:10 sí sobre todo por una cosa fíjate el primer mensaje que no estaba Valverde en el partido de ida nos dejó desconcertados acuérdate que hablamos aquí de que se había pasado de frenada en las rotaciones no estaba Messi no estaba Busquet no estaba Coutinho ni Alba en y Suárez sino recuerdo mal cuidado en era una alineación que era toda una declaración de intenciones que la Copa no estaban la prioridad ya ha tenido que ser Messi el que cambia el relato porque incluso Piqué se apuntó a esta tesis también hay quién habló no os preocupéis que mañana seguirá siendo saliéndose a quién lidera la remontada desde el minuto uno desde la palabra y luego tomando el mando en el campo porque el Barça salió enchufado entre otras cosas porque Messi ha sido el que ha salido más enchufado ya protagonizado una cincuenta minutos magníficos el Barcelona el consiguiendo estos cuatro goles por lo tanto lo de Messi hoy para cambiar el relato insisto eh de un club que parecía que bueno que si se pierde no pasa nada eso él totalmente totalmente de acuerdo contigo

Voz 1375 12:08 quién ha dicho que si se pierde si pasa algo ha sido Messi que no sólo quiero la Champions lo quiere todo y es que el Barça tiene que pelear por todo lo que lo consiga o no pues ya veremos lo que pasa ha terminado a Valverde en la sala de prensa así que sí ha terminado

Voz 1906 12:20 lo mismo defendiendo a Philippe Coutinho diciendo que es un jugador que siempre lo intenta que está contento por los dos goles y que espera que siga aportando cosas al al equipo y sin quererse meter en fregado se porque la última pregunta ha sido sobre quién cree que son los tres mejores equipos de la década de toda la verdad ha metido en el City enseguida ha dicho el City por cierto también ha dicho al Madrid al Atlético a la Juventus porfía mejor equipo entre los tres mejores de la década al City dicho eso de Valverde que hace como que diciendo no sé no sé como te responde sin responder Ibiza unos cuantos para que nadie pueda poner la lista a Valverde déjame apuntar te sobrero del City Guardiola que Valverde estaba preocupado por por por la interpretación que se podían haber hecho de sus palabras e referentes al a la gestión de Guardiola en el fichaje de de John e Ike Si no lo ha hecho hoy ya su idea era a llamarlo para aclarar que él no no no tenían ningún

Voz 7 13:17 la intención de criticar a aguardar

Voz 1906 13:20 la ni muchísimo menos porque son son amigos es decir que si no se ha producido la llamada hoy se va a producir mañana porque Valverde tenía intención de dejar claro con Guardiola que no tenía ninguna intención de ir contra faltaría más a ver qué dice Luis Enrique seleccionador está hablando

Voz 1375 13:33 en la tele individual en Lleida

Voz 8 13:35 esperamos que vayan pasando las semanas para ver la evolución de los jugadores fresco no le preocupa si no se trata de que me preocupo no se trata de que cada jugador vive las situaciones en función de de los momentos Si a mí me toca analizar todo todos los casos se trata este más cerca que jueguen al Atlético de Madrid estuve en la selección beneficia secuela minutos beneficia si lo hace al nivel de eh que nos tiene acostumbrados Morata hay IS es el mismo para todos los demás jugadores

Voz 1621 14:03 estaba en el Camp Nou en el seleccionador nacional viendo el partido del Barça Sevilla habrá Adriano Saviola perdió un par de la entrevista de Jordi Alba entre otras cosas donde desmiente lo que anoche decíamos aquí de la renovación que ya hay un principio de acuerdo con el club y ha dicho que todavía no hay nada no

Voz 9 14:18 claro eso es lo hemos preguntado por la renovación con este acuerdo hasta dos mil veinticuatro que todavía no está firmado Jordi Alba pues que de momento no lo da por hecho

Voz 0977 14:27 te has hablado muchas cosas cuando no esté cerrado o no lo diré yo y al final la gente me tiene que creer a mí no lo que se hablen en otros medios lo que tú dices es verdad se habló de muchas cosas entre ellas que que había renovado y no verdad es un tío muy sincero ir cuando hay algo pues cuando hay algo pues lo diré pero esa noticia es falsa

Voz 9 14:52 la gente puede estar tranquila por eso la gente puede estar tranquila

Voz 0977 14:55 bueno la gente que está tranquila porque trabajo que hago cada día que doy intento dar lo mejor para para mi club para un equipo oí igual no

Voz 9 15:06 eso sí tienen poco es que la hagan caso a él y no a los medios y que Jordi Alba que se va a ir que se va del Barça

Voz 1375 15:12 en verano bueno en entiendo que que responda que todavía no está claro que lo que tienen que redactar los contratos y tiene que firmarlo porque hemos dicho en la SER y lo mantenemos es que hay principio de acuerdo Jordi Alba Barça lleva tiempo y el tiempo dirá si esto es muy fácil yo también entiendo que cuando todavía se tienen que estar los contratos que es lo que contábamos anoche que hay principio de acuerdo pero se tienen que redactar los contratos entiendo que haya gente que diga ostrás que me cago en la leche espérate todavía no lo ves por hecho pero bueno el tiempo irá es lo que ha hecho Jordi Alba sin más Si escuchamos aquí en El Larguero decía así que

Voz 1906 15:42 imagino el jugador siempre va con el freno de mano puesto a diferencia del presidente que ya dijo hace un par de días que su idea era que Jordi Alba renovará por cinco temporadas más en línea de lo que comentar este ayer hasta el dos mil veinticuatro oí lo que ha pasado en las últimas semanas es que desde la dirección deportiva se estaba negociando acuerdo con Jordi Alba de tres temporadas Ikea aparecido el presidente y se lo alarga cinco con lo que yo creo que Jordi Alba al final podrá estar contento

Voz 1375 16:08 los aficionados del Barça también pero bueno como contamos lo que Denis Suárez ver cedido al Arsenal de algunos dijeron que dice que dice pues se va cedido al Arsenal lo lo de Godín con el Atlético el acuerdo con el Inter o de Johnny que se iba a ser de traspasar Nick pues ahora también nos seguimos insistiendo en el acuerdo entre el Barça Jordi Alba cuando lo van a hacer oficial cuando gana redactar los contratos pues ya veremos cuando toque pero tranquilos los culé aunque entendemos por supuesto uno ser yo quien desmienta al contrario el que tiene que la palabra Jordi Alba y es el que sabe cómo está su contrato pero tranquilos los aficiones del Barça hay en breve saldremos de dudas también habla o Rakitic sobre su renovación creo no Adrià lo tiene el sonido o los lo tiro yo no yo mismo esto es lo que ha dicho Rakitic que no leído tengo ganas de escucharla ha dicho Rakitic sobre su renovación está está preocupado eh

Voz 10 16:53 he intentado darle un toquecito el otro día

Voz 0588 16:56 es la que Mundo Deportivo y a ver si espabila

Voz 1375 16:59 al presidente se refería e intentaba darle un toquecito el otro día en la gala en la gala El Mundo Deportivo a a la al presidente a Bartomeu pero de momento nada ni medio en serio medio en broma la tira porque hay demasiados rum rum con la posible salida de Rakitic no

Voz 0985 17:13 yo el rum rum por la salida Rakitic sólo entiendo en términos económicos que al Barcelona para hacer caja tenga que desprenderse según como Rakitic yo lo consideraría un error personalmente que lo considera un error tiene poca importancia creo que es Valverde quién lo concedía un error ir la gente que quiera tomar el mando del Barcelona Si es que Valverde no sigue porque por ejemplo hoy raquítica hecho otro partidazo en una primera parte magnífica del Barcelona es el jugador creo que más balones ha tocado no le hemos visto perder balones le hemos visto recuperar balones le hemos visto interpretar el juego como nadie ya que acelerarse a quedar un poco más de pausa hay de parece que Rakitic es un pilar fundamental del Barcelona yo incluso en el carrusel decía que el cambio por Arturo Vidal me parecía un poco raro porque creía que en ese momento a Barcelona le hacía falta control pero la caja es muy complicada yo en la operación de caja a Rakitic no le metería salvo una oferta con que no hiciera temblar a todos

Voz 1375 18:11 es un jugador que no probablemente no tenga la etiqueta de estrella ni la vaya a tener nunca nunca me parece un jugador imprescindible para este centro campo del Barça no para mí es fundamental y más viendo como está Busquets que ese es el tema ese es el tema es

Voz 2 18:24 capaz de jugar de volante hasta ahora venía jugando cuando juega a Arturo Vidal el juegan en la en la posición de interior izquierda cuando juega Arthur la posición de interior derecha cuando hay algún prueba con Busquets sin ir más lejos el próximo sábado aquí en el Camp Nou contra el Valencia Busquets está sancionado quién va a jugar de mediocentro Rakitic pregúntele a Valverde de preguntas de los compañeros a mi me parece que es un jugador capital en la estructura del equipo yo entiendo que que que el despacho del presidente ya no ya no cabe más porque está Jordi Alba está Rakitic hizo que la masa salarial se dispara de de manera extraordinaria pero se ha disparado porque la gente que viene Coutinho de melé de John tiene unos salarios que no están en consecuencia con lo que pueden hacer o lo que han hecho y hay jugadores que han demostrado durante cuatro cinco años caso de Rakitic o ya no te digo Jordi Alba es decir Raquel y para mí son los fichajes más rentables que ha hecho el Barcelona el tormento San dieciocho millones de euros le costó ha servido para todo ha da una estabilidad al centro de campo extraordinaria y hay jugadores que vienen que no han demostrado todavía eso de cobrar más que Rakitic y que Jordi Alba

Voz 1375 19:25 eso lanza ese esa pullitas no vamos a ver qué pasa conmigo dando un toque como diciendo bueno a mí a ver si espabila dicho renueva aquí a todo el mundo

Voz 1785 19:32 si hay un hay un otro factor que para mí es vital recuerdo una declaración de José Manuel Lázaro nada más llegar Rakitic al Camp Nou estábamos allí de un momento con el hice que Rakitic le dijo mírame a los ojos si algún día un jugador del Barça un compañero mío no quiere salir al campo al a la rueda de prensa me llaman a mí que salgo yo es decir es un jugador que hace equipos un jugador que a la afición tiene buen rollo es un jugador que tiene a buena sintonía con los jugadores a veces esos jugadores de equipo jugadores en el campo son son imprescindibles al por tantos factores como los que reúne Rakitic

Voz 1375 20:08 gente nunca te de un diez porque nunca te André pero nunca te baja del siete sale un partido por debajo del siete ocho a Rakitic es muy difícil

Voz 1 20:17 a mí el Madrid el Barça y lo vende va a sacar dinero claro sí pero pero

Voz 11 20:24 luego tendrán problema serio en el equipo no acordaros Marcos de la frase de Valverde no estamos aquí para hacer negocio para Jan Harlan para ganar es lo dijo textualmente Valverde hace bueno cuando se estaba hablando de la marcha de raquítica al PSG lo que pasa es que con con la llegada de de yo

Voz 1375 20:40 evidentemente este viene para ser titularísimo en el Barça eh por dónde crees que podrías los tiros del Barça de Valverde de la temporada viene bueno del Barça de Valverde o del Barça de vaya usted a saber quién el año que viene con el que que se temas y que no está cerrado veis esa es la diferencia Jordi Alba hay principio de acuerdo el de Valverde está esto manga por hombro puede ser a cara o cruz todavía queda mucho para abrir ese melón pero pero digo que sea Valverde osea quién sea el año que viene Busquets de John Arthur tiene sitios Rakitic en el equipo titular o va a quedar como un suplente de lujo en el centro el campo del Barça más Coutinho mal

Voz 2 21:15 para mí tiene sitio y te diría que casi de que que titular porque es decir también de John es un fantástico jugador pues un jugador muy joven como es el caso de Artur ya hay partidos incluso tenía que partir dos grandes en los que necesitas jugadores de mucha experiencia y mucho oficio como es el caso de Rakitic y quién te dice que Busquets tenga un problema físico paradoja la que no pero pero tú basado en jugadores de este nivel de esta dimensión que insisto tú lo primero que tienes que hacer es preguntarle al entrenador Si es Valverde no hace falta que le preguntes porque porque Rakitic quiere quiere que Ernesto que siga ahora al siguiente entrenador también le tendrías que protestar la si quiere si quieres a raquítico no

Voz 0985 21:50 pero hay más en a cosa mano eh Valverde o renuncia a Busquets o renuncia Rakitic pero siempre hay alguno de los dos en cualquier rotación siempre hay alguno de los dos ir Rakitic jugador de campo del Barcelona con mejor rendimiento en los últimos tiempos

Voz 1375 22:04 prescindir de los dos sería un lujo asiático vamos a cerrar pero antes quiero que escucháis en cuarenta segundos lo que ha dicho Messi en Barça TV no es que quiera la Copa

Voz 2 22:15 que lo quiere todo el

Voz 1293 22:18 me conciertos me encuentro contra ahí iban arreglamos que tenía lo que os lo habéis soy muy contento porque eso hay empezó todo se parece ser que que tirábamos la Copa que no queríamos o el mensaje mío quizá interpretó mal al principio desde fuera hay ninguna manera el equipo quiere quiere luchar con con las tres competiciones como como la obligación de de todo el baño estará en Barcelona que indica ir a puerto ahí y luego me encanta tratar hasta el final y no tiramos nada ha explicado porque era

Voz 1375 22:53 porque era dejar penalti a Coutinho ya estaba más que ha hablado y pactado queda claro en el mensaje de Messi que no es que quiera la Champions critica la Champions la Liga y la Copa aunque es verdad que al culé le ha quedado mucho más después de lo que dijo él que después de lo que dijeron Suárez Valverde y sobre todo Piqué y sobre todo la respuesta que ha tenido el equipo exactamente sobre todo la respuesta que se ha visto en el en el campo en la alineación y en el campo es palabra de Dios el palabra adiós amén alabado sea el Señor doce y treinta y cuatro una venenos en Canarias es la Ser esto cuando que llamamos alabado sea el Señor