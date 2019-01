Pedro Cifuentes: "Quiero pensar que no es una cuestión de dinero, está la vida de una persona en juego"

Voz 1 00:00 atesorar de la superó estaría ahí Ponseti o la Porsche muy buenas qué tal cómo estás feliz madrugada bien madrugada como siempre pues ahora hablamos de la y del espectáculo que nos espera el domingo aquí en la Ser pero antes hay que hablar otra vez de de la montaña hay de un asunto que nos tiene muy preocupados a todos ahora mismo no

Voz 1025 00:15 sí sí sí es una historia que a mí me llega en las últimas horas para ser aventureros es un accidente en el Fitr hoy un una montaña en creo que te sitúe empata en Patagonia en Argentina hay que como ha habido un accidente en donde hay unos brasileños desaparecidos hay un checo también que hay quedado muerta de hecho compañero ha conseguido salir y que se monta una expedición de varios grupos internacionales para intentar encontrar sobre todo a los brasileños por delante van grupo italianos van con con poca equipo muy ligeros intentando llegar hasta los brasileños tenemos que situarnos en un cambio de tiempo y en un mal mucho mucho mal tiempo la montaña esa es un poco la fotografía detrás del segundo grupo que llevan equipo van muy muy cargados que llevan equipo precisamente para echar una mano a los italianos hay un tercer equipo donde hay compatriotas nuestros donde hay un grupo de españoles con experiencia que van al rescate esa sería la primera parte de la fotografía hasta ahí todo bien por hasta ahí todo bien hasta ahí todo bien mal para los brasileños que no no se les encuentra Aimar para parar el montañero

Voz 1 01:29 corto pero es que nosotros tenemos problemas nuestro equipo de rescate tiene problemas de pronto necesitan como dice la historia es a los rescatadores necesitan ser rescatados

Voz 1025 01:41 yo creo que a partir de aquí si quiere sigue

Voz 1 01:43 estuvo con el protagonista de

Voz 1025 01:46 queremos esta noche o si quieres te lo cuento yo

Voz 1 01:48 este hombre está por ahí el protagonista Pedro Cifuentes que tenemos al otro lado del teléfono hoy nos escucha hola Pedro buenas noches buenas tardes para ti

Voz 2 01:58 hola qué tal buenas noches no estaba

Voz 1 02:00 contando Ponseti un poco como ha sido como ha sido está como está siendo no esta historia en la que los rescatadores tienen que ser rescatados pero lo primero es preguntarte porque en esa es la guardias de intervención en las que participa el grupo de tu grupo el grupo de Cifuentes uno de tus compañeros y amigos Jesús Gutiérrez que es natural de Illescas de Toledo ha resultado gravemente herido después de una caída de treinta metros lo primero cómo estás

Voz 3 02:24 sus vuelos Jesús en estos momentos está estable pero está grave debido a

Voz 2 02:31 esta caída que estabais comentando caído de treinta metros ya salvado la vida porque ha caído aún Law

Voz 4 02:39 sea imaginaros y poneros en la en la en la en la situación

Voz 2 02:44 de qué es un lado glaciar esto fue a las tres de la mañana quince grados bajo cero y vientos de ochenta kilómetros por hora llevando y todo esto nosotros íbamos a rescatar a los a los fue a buscar a los compañeros brasileños y yo los conocía del año pasado estaban estaban desaparecidos en dos días nada bien nadie es imposible que aguantó de días el aparecen los sentíamos lo peor aún así decidimos montar un equipo de rescate ir a su busca ahí me llamó a la la médico del salten que es Carolina oye Pedro por tu experiencia hay plaga cantidad de cejas están patagón favoritas también bombero

Voz 4 03:22 sí

Voz 2 03:22 entiendo mucho en de rescates por favor lo puedes acompañan sin lugar a dudas crece de forma voluntaria igual que Jesús Nos fuimos a a la a la búsqueda hay posible rescate de los chicos brasileños porque el checo ya estaba muerto no haré ya lo sabíamos un dato que ya teníamos nada pese a las salimos a las once de la noche lo dirigimos hacia el monte fichó hoy ya las tres de la mañana llegamos a un Brown paso Gail comprometidos que está Nos montaña entonces sus eh que Jesús que sus musical a meta Jesús regalos por todo el nieve hito había es la piedra ir justo en el momento de rebajas Bin una ráfaga de viento y lo lanzó al vacío cayó treinta metros como un muñeco dando vueltas cada golpe va rompiendo sistemáticamente todo su cuerpo se ha roto el tobillo y un edema gigante en el muslo Santiago sacar un litro y medio de de un litro ahí medio de sangre del hematoma que tenía tan fuerte tiene cinco costillas fracturadas varios sitios una de ellas ha ha perforado la pleura uno motoras

Voz 4 04:29 con fractura abierta de codo hombro ideal

Voz 2 04:33 a clavícula osea el Estado pues como podéis observar

Voz 4 04:37 grave ir muy bueno pues te puedo pues relatar cómo fue el rescate

Voz 2 04:42 momento de Jobs trabajando por ahí volverá a mi compañero que sale volando hoy verlo caer ver caer

Voz 1 04:49 bueno pudo este tipo diste tú pudiste es bueno clara pudiste bajara por él y evitar que sufrirá congelación y si no no yo

Voz 2 04:57 dignamente que caía empezar a sus y sus y entonces él Gekko bum bum bum agua se quedó como cinco segundos así como yo creía que había perdido el conocimiento y con la gira por arriba entonces yo baje corriendo el conocimiento pero que cuando empezó a bajar la pelea puso un acuerdo Serra apelar en este justo momento vi que se movía empezó a gritar y me dijo estoy vivo estoy vivo dijo Susi aguanto momento de la juventud recorriendo lo conocí cogida la mochila no sé cómo lo saque

Voz 4 05:30 eh a saque un poco a la

Voz 2 05:33 afuera del agua imaginan los integrado bajo cero y viento mojado sea hipotermia eso aguanta dos minutos con vida dentro del agua entonces similar a la situación aparte de la lesiones era bastante bastante comprometida y bueno y una vez que lo saque de lo primero el equipo de la mochila el no podían verse el pie no podía mover sabíamos que tenía fractura del pie tampoco podías quitar una mochila porque espalda el brazo le quite automáticamente la parte de arriba de la ropa de puse dos plumas que yo tenía se lo puse y conseguí pues un poquito paralizar de cierta manera temió posteriormente los otros compañeros echaron otra acuerda seguir haciendo el Empoli pasto tardamos como una hora el subirlo a esa repisa arriba montamos una pequeña tienda de campaña que teníamos lo metimos dentro y ahí fue cuando el

Voz 4 06:23 se hacerle la as la primera oscura y la primera fase

Voz 2 06:27 es cosa de de emergencia llamé automáticamente por un walkie a médico de del salte se llama Carolina y ella me empezó a decir que cuando un botiquín muy bueno que me que me da Samur de Madrid bombero de de Madrid y entonces pues se llevo mucha Mort llevo morfina a llevó un montón de cosas muy buenas para este tipo de entonces empecé a meter estas cosas y entonces se sacará que tenía desencajada de dolor pues bueno por lo menos en los primeros momentos evitamos que perdí el conocimiento del dolor se queda sin poquito estable entonces llamamos al equipo dijimos generamos urgentemente evacuarlos por la inclemencia meteorológica si bien recordarles son vientos de ochenta kilómetros por hora se ha empapado de agua con todo el cuerpo fracturado sea imaginaros la la tensión el estrés de todo si intentar sacarlo de allí por el accidente sufrido entonces eh llamamos a al pueblo está más cercano subieron los cuatro cinco chicos con una camilla esto sería la medalla allí llegaron a las ocho y luego para bajarlo de no sé cuántas horas muchas horas bajo no lo con la camilla porque el terreno bastante a gusto y es muy difícil de bajar a alguien así con una camilla porque aquí no hay helicóptero ni helicóptero vuela ahí por el viento se cuajara Mokrice a hombros hasta llegar a al pueblo de del chárter posteriormente lo hemos traído que al pueblo de pueblo está la droga inhóspitas de El Calafate y aquí directamente a la UVI y esa misma noche lo tuvieron

Voz 4 08:05 eh que operar de el pie

Voz 2 08:08 del neumotórax del codo de la fractura abierta y ahora estamos a expensas de a ver qué pasa con él si no lo quieren llevar a España los repatriar para poder operar esa es la situación que está viviendo ahora esa la lucha de ahora

Voz 1 08:24 esquela la movida que lo está dando muy bien él la movida Manu ahora viene

Voz 1025 08:30 la historia de siempre no nosotros siempre decimos oye los seguros sobre todo si sales a que da con seguro porque porque hay que sacarlo de ahí porque le va la vida en ello porque de verdad que está como os ha contado él Pedro muy muy complicada la situación pero los seguros están ahí defienda si si te vemos todo el dinerito justo para salir o no osa ahora mismo estamos

Voz 2 08:53 bueno yo por encima de todo eso me ha todo eso me gustaría está cosa que me gustaría que todos los siguientes se concienciaban de esto no lo primero es tanto Jesús como como yo como Rubén que ser otros como todos los chicos que hemos sido a rescatar y ayudar a la gente que lo necesitaba de forma altruista cuando hay otras personas que eso a lo mejor es su trabajo ellos pero donde hemos prestado nuestra ayuda de voluntad

Voz 4 09:18 ya tenemos un accidente nos encontramos en que nadie nos ayuda ninguna institución David

Voz 2 09:25 creo que deberíamos tener mucho apoyo y sobre todo oye el sus es una persona está en estado grave somos españoles estamos en Argentina lejos hemos que hay un poquito nombró llevarnos la araña como sea

Voz 1 09:37 oye Irene nadie nadie quede nadie de la Embajada del consejero alto nadie nadie por supuesto ya no te hablo del seguro de la federación que es Mapfre a nadie porque porque tengo entendido que el cirujano que ha operado Pedro el cirujano que la esperado ha recomendado que hay que repatriarlos ya

Voz 2 09:54 el el cirujano son estas son palabras textuales de fan de mi fuerte que se que verdiano palabras textuales yo recomiendo a Consejo y autorizo a que Jesús sea repatriado a España son la más claro puede ser ahora bien estamos pues eso intentando que tanto el seguro ir a su forma el Gobierno y la embajada pues todo es un poquito de fuerza hemos así sigues una persona estaba estaba grave tenemos que que llevarlo a España Raquel opere

Voz 4 10:28 porque el pie el piel la fractura del pie

Voz 2 10:31 sí sí grave está el hueso está totalmente ha explotado el hueso hay que sacar todo eso

Voz 1 10:38 en ese hospital no hay no hay forma no hay un equipo

Voz 2 10:41 operado no puede llegar acá renace y a lo mejor incluso hay cortarle pie eso no podemos permitirlo por una ponemos papelinas burocracia mira no no no no cuánto había de Pedro recalco de una persona que ha ido a prestar ayuda a otras personas

Voz 1 10:57 cuántos días de Weiss ahí sí que hay un poquito retardo y que a veces nos unos unos pisamos cuántos lleváis

Voz 2 11:01 llevamos ocho días ocho días ocho días de los cuales cinco ha estado en la UCI irnos antes ya nos han sacado porque claro debemos un

Voz 4 11:09 el riesgo inminente de de de infecciones

Voz 2 11:13 porque tiene el codo abierto fractura abierta y un tubo que le comunica con los pulmones O'Shea como siempre tiene del salmón hasta aquí hemos llegado yo sinceramente por no vamos a sacarlo joder

Voz 1 11:23 yo sinceramente Unai doce de la mañana no sé de quién es la responsabilidad pero son ciudadanos españoles en este caso Pedro es un bombero de la Comunidad de Madrid que han ido de mal el altruista intentar Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento verdad no de la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid que ha ido a rescatar de forma altruista a otros montañeros

Voz 4 11:44 y que se han quedado tirados allí no hay nadie que

Voz 1 11:47 se haga cargo de de repatriar a estos compatriotas cuando encima uno de ellos está gravísimo en un hospital donde no tienen material preparado para intervenir le como deberían intervenir le ni la embajada ni el consulado ni el seguro de la federación que es Mapfre pero bueno pero en qué país estamos llevamos a hacer dejarlos allí eternamente sinceramente no lo eso no no lo entiendo yo lo llevo aquí ocho

Voz 2 12:11 ocho días luchando ocho días luchando con hablando con todo el mundo y todavía no mandaba una respuesta firme que me digas oye vamos a texto la única esta tarde hemos tenido una respuesta que mañana los médico además en una videoconferencia con los médicos de aquí ya van a hacer ese esfuerzo eh por favor eh eh cuidado encima hay que agradecérselo e van a hacer una videoconferencia para ver qué pasa por favor llevamos ocho días aquí os ha dicho solos ha dicho Mapfre

Voz 1 12:39 qué os ha dicho Mapfre quienes hacen cargo porque ese es el seguro de la FDIC que

Voz 2 12:44 es un seguro de la Federación de montaña sabes que tu cuando salir del país dice oye yo viajo muy seguro seguro internacional Jutta aparte bomberos soy escalador profesional entonces yo tengo mi Seur yo creía que cubría todo no no no no te permite secta me parece son veinte mil euros y hasta aquí llegamos no yo no quiero pensar que es una cuestión de dinero sobre todo cuando estamos hablando de la vida una persona por favor

Voz 1 13:11 pues no vendo es nuestra es una historia que te digo yo yo

Voz 1025 13:16 ha estado trabajando para para ser pinturero y comentado yo me lleva las manos a la cabeza yo porque mira que llevo años viendo a gente montaña viendo a gente haciendo Million

Voz 1 13:26 la historias en situaciones de riesgo pero pero es que esto ya me parece que

Voz 1025 13:32 sobre todo porque cuando yo he hablado con Pedro el hecho pero vamos a ver joe que es el oye vena si me estás diciendo en el minuto uno oye tenemos que empezar a a intentar solucionar esto lleva a Buenos Aires ya de entrada amor que que que estamos haciendo

Voz 2 13:47 pero bueno yo les podía ICOM

Voz 5 13:50 pero me dice pero ya que lo mete un nuevo avión vámonos a España es que es verdad porque Buenos Aires tiene tantas horas de vuelo hasta Buenos Aires

Voz 2 13:58 yo el otro día yo el otro día dije ya al cónsul digo oye mira yo estoy harto del noticias veo que cualquier delincuente cualquier asesino está al día siguiente de España al sientes digo que tenemos que hacer para que no lleven hacemos algo

Voz 1 14:12 has sido tú has hablado como tú has hablado personalmente con el cónsul

Voz 3 14:16 eh sí cómo se llama Diego

Voz 1 14:23 pero yo creo que España no es el apellido pero

Voz 2 14:25 yo creo que se deberían de implicar más un poco las instituciones ha habido otros casos que que ha puesto un avión militar medicalizado traído un lo Islán llevado por el mismo caso el cura que que tenía algo así lo llevaron menuda Hens no pasa nada si al final eso que es ese dinero hay que intentar preservar la vida más cuando es un caso yo creo que es un caso que no hay por dónde justificar todo está está lentitud

Voz 4 15:00 desde las diferentes instituciones

Voz 1 15:03 Pedro muchas gracias por contarnos tu historia y ojalá que que este altavoz de El Larguero de la SER sirva para echarnos una mano vamos a intentar que alguien salga

Voz 2 15:12 espero que por lo menos sirva para ser pero que por lo menos sirva para lograr el corazón alguien diga vamos a sacar a sus tiene corazón que no le cabe en el pecho que lo ha demostrado entre todos podemos dar un empujoncito llegamos si dando relajamos todo señor descansamos

Voz 1 15:28 en la radio aquí está el altavoz de El Larguero en cuatro a mediodía lo hemos contado con Nico qué Nico Abad es que también se había puesto en contacto con con Pedro Cifuentes y me parece increíble que hasta ahora nadie haya movido un dedo para hacer nada un abrazo Pedro y sobre todo un abrazo para compañero Jesús que ojalá se recupere Jesús Gutiérrez