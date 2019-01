La mejor previa de la Super Bowl con Luis Jones e Iker Sagasti

vengáis a las once y media en Sermas no ser más y aplicaciones no

Voz 4

03:50

no en absoluto en absoluto hay partido aquí han llegado uno de ellos los Los Ángeles va es uno de los mejores equipos existe el segundo para mí porque no se han estado mejor en la temporada regular pero para mí han sido el el equipo no evidentemente la experiencia de los paz el expolio como favoritos para para para ganar esta final no pero pero hay partido porque tienen dos buenas estructuras Ésta es enfrentar el el Coutts más causó más joven de la de la Liga el satélite y que le dobla en edad porque pican títulos pero hay son dos nuevas fórmulas yo soy una cosa que tenemos que tomar notas pero adanismo mismo lo que sabes comentando a los siempre están ahí tal quién quién haya sido su antídoto ahí porque desde que me siéndolo me yo he visto buena hizo ganar a a los del iba ya lo están día no