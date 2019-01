El Larguero (30/01/2019): La remontada del Barcelona y hablamos con Ángel Haro

Voz 1375 00:00 con aquí porque ya estamos preparados y contigo que éstas hayan otro de la radio esperando el tiempo del deporte después de Carrusel deportivo aquí estamos a la una y media en El Larguero en otra noche de copas ya tenemos a tres de los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey de este año acaba de meterle seis el Fútbol Club Barcelona al Sevilla seis uno dos de Coutinho uno de Rakitic otro de Sergi Roberto otro de Luis Suárez y otro de Messi el de el Sevilla lo marcó Arana que por cierto era el cuatro uno y les daba cierto las opciones porque con el cuatro dos echaban al Barça de la Copa ha habido diez minutos de un poco de tensión en el Camp Nou aunque tampoco el silencio con el cuatro uno pero han sido eso diez minutos porque luego el Barça ha hecho el cinco hoy uno y el seis uno dos jugadores espectaculares sobretodo el seis uno que mete al Barça por noveno año consecutivo en semifinales de la Copa está hablando Sergi Roberto en directo

Voz 1888 01:30 a favor nuestro sabíamos que a final pues ellos intentarían arriesgar es un equipo que ataca muy bien que ponen muchos centros que al final saldrían más delanteros porque al principio jugaba con un solo delantero centro y bueno sabíamos que el resultado pues al final área aquellos sacar a más delanteros así ha sido y sabíamos que sería complicado así que sabíamos que no podíamos estar relajados hasta el final y bueno creo que el partido pues ha estado muy bien para nosotros

Voz 1 01:52 el Valencia Betis Real Madrid Gerona que se Sergi Roberto para semifinal

Voz 1888 01:57 les bueno a da igual el equipo que sea nosotros ahora a pensar en el partido de Liga seguir pues sumando victorias en Liga ha mantenido la distancia con los rivales y bueno después ya ya veremos quién la Copa pero bueno sí aquí en el equipo saldrá a ganar como siempre

Voz 2 02:12 muy bien gracias gracias Alhambra se sería la

Voz 1375 02:15 la uno en Televisión Española ahí estaba hablando el jugador del Fútbol Club Barcelona después de como decía ese seis uno En seguida protagonistas enseguida en la sala de prensa de el Camp Nou con los entrenadores enseguida al sanedrín con Jordi Martí con Ramon Besa con Marcos López así que enseguida el análisis de este seis uno del el Barça también la dura noche para los sevillistas con algunas decisiones que yo tampoco entendido muy bien Benger en el banquillo el Mundobasket dos jugadores clave absolutamente en este buen Sevilla que sin embargo los días grandes ya le pasó en el Bernabéu con el Madrid hoy y algún día más partidos grandes y y se atascan no compite se hace pequeño el Sevilla está haciendo una buena temporada muy buena temporada en líneas generales pero los días de faena grande enfermería yo he sido enfermería después del dos cero que sacó en el partido de queda noche dura para los sevillistas agravada además con la clasificación del Betis que ha comenzado perdiendo en casa en el Villamarín donde se va a jugar la final de Copa este año ante el Espanyol cero uno eso echaba al equipo de Setién pero marcaba lo Celso en el setenta y seis ISE iban a la prórroga en el noventa y seis Sergio León y en el noventa y nueve mandil metían al Betis en semifinales de la Copa del Rey luego podrán decir que le gusta más o qué les gusta menos que juega mejor o que juega peor que aburre más que aburre menos pero vamos a ver si la realidad no se puede discutir hacía catorce años catorce que el Betis no se metía en semifinales de la Copa catorce luego criticamos una Setién o critican los que quieran criticar a Setién catorce años que no se metía en una semifinal de la Copa desde el año dos mil cinco cuando la ganaron por ciento Bardot levantó la Copa benjamín eh además de jugar en Europa que está jugando este año lo digo porque es una de las cosas que yo no entiendo cómo siguen criticando mucho sin eso del Betis a su entrenador esta noche no seguro que están todos arropando lo porque repito se ha metido también en la semifinal es así que Barça Betis más el Valencia anoche mañana queda El Girona Real Madrid de ahí saldrá el cuarto semifinalista en siguen coleando los minutos finales del pos partido de ayer en Mestalla por cierto con esa tangana que se montó con ese acta arbitral que salió pasada la una de la madrugada cuando despedimos El Larguero todavía no había salido justo ahí ese ese colgó el acta del partido que luego repasaremos con Iturralde González pero la noticia la hemos contado en el Carrusel con Dani Garrido esta tarde lo contaba Álvaro Lito y lo comentaba también Iturralde es la indignación que hay en el Getafe después de conocerse ese acta del partido han impugnado el acta al considerar que se omiten acciones del Valencia que consideran impropias de hecho admiten como prueba cinco vídeos eh a esta hora te contamos que estos vídeos son los que añade el Getafe como muestra de su disconformidad con el acta vídeo en el que supuestamente agresión del jefe de los servicios médicos del Valencia el doctor Pascual a Damián Suárez otro supuesto botellazo a Damián Suárez otro provocación de día que había Bruno otro gesto de Rodrigo Moreno llorando y otro empujón a Sergio Mora no sé si habrán incluido el vídeo de cuando preparador físico del Getafe esto de llorones a los del Valencia en el partido eh bueno vídeos que alega el Getafe y que luego repasaremos como digo con Iturralde González fuera de España fuera de nuestra copa en la Premier League el Liverpool ha desaprovechado la ocasión y no ha ganado al Lester empate a uno después de la derrota de ayer al del City de Guardiola la distancia era de cuatro puntos a favor del Liverpool que hoy no ha ganado al Lester así que ahora mismo les saca cinco puntos Liverpool uno Lester la uno ha ganado el Tottenham dos uno al Watford con gol de Fernando Llorente que está asumiendo galones y marcando goles desde la lesión de Hurricane y además repaso para el Chelsea por mode cuatro Chelsea cero segundo partido como titular de Higuaín que no ha empezado con buen pie tampoco buen pie el de Cristiano Ronaldo en la Copa de Italia hace unos días ganó la Supercopa italiana la que se jugó en Arabia Saudí pero hoy cuartos de final la Copa en Italia es a partido único Atalanta tres Juventus cero ha sido Cristiano titular por cierto en ese partido se ha lesionado Kjelling recordamos próximo rival del Atlético de Madrid en Champions ya además Fiorentina siete Roma uno ha dicho Monchi que es el peor día de su vida lo ha dicho el director deportivo de la Roma que además cuando se hayan tenido que a su Sevilla la metió seis pues siete de la Fiore y seis del Barça trece y en Francia momento muy emocionante el que se ha vivido en el Nantes Saint Étienne de primera división en liga francesa

Voz 1 07:06 eh debía arrestado ayer

Voz 1375 07:09 en el partido Arsenal Cardiff Emiliano Sala el jugador argentino desaparecido en ese accidente de avión su ex equipo el Nantes ha jugado hoy en casa en ese minuto nueve de partido el dorsal que llevaba el argentino el árbitro paró el encuentro durante un minuto todo el estadio aplaudiendo el entrenador visiblemente emocionado ha acabado llorando en el en el banquillo por por cierto se han hallado noticia de hoy también unos cojines de unos asientos en una playa francesa que parece ser probablemente a falta de confirmación oficial correspondería van a la avioneta siniestrada en la que viajaba Emiliano Sala del que nada evidentemente más problemas para Neymar no se va a pesar de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho ya oficial lo ha hecho oficial el Paris san Germain tratamiento conservador pero no le quita nadie los dos meses y medio de baja diez semanas va a estar de baja a Neymar que no pasa por el quirófano pero se pierde eso sí la eliminatoria de Champions entre el París Saint Germain y el Manchester United de nuevo falta en el momento decisivo de la temporada y otra vez por el quinto metatarsiano del pie derecho noticia que tenemos que destacar del fútbol femenino sigue creciendo más y más hoy ha sido uno de los protagonistas en el Carrusel Deportivo de la SER partido de Copa de la Reina cuartos de final en San Mamés Athletic de Bilbao Atlético de Madrid cuarenta y ocho mil ciento veintiuno espectadores casi cincuenta mil espectadores en San Mamés para ver el el duelo entre Athletic y Atlético la mayor cifra de un partido femenino en Europa y la segunda a nivel mundial ha ganado ese partido por cierto el trigo cero dos además es también partidos de cuarto en este caso es a partido único Real Sociedad cuatro Rayo Vallecano cero Levante uno Sevilla uno ha pasado el Sevilla por penaltis aquí Madrid cero Barcelona tres Madrid Club de Fútbol cero Barcelona tres la Audiencia Provincial fuera de la Copa ahí para cerrar la portada de este Larguero audiencia judicial de Barcelona reabre el caso Abidal por la supuesta mala praxis en el trasplante al actual director deportivo del Barça y esta mañana luego Nos lo contra la Antón Meana hasta Javier Tebas en los desayunos de Europa Press sin mencionar les se ha referido a Florentino Pérez en términos bastante duros cree que utiliza a sus portavoces en los medios de comunicación para criticar el bar eso lo ha dicho Javier Tebas hoy que también ha explicado por qué no se muestran imágenes de lo que pasó ayer al final del Valencia Getafe al más puro estilo del nodo o de la censura que parece ser que ha vuelto a España a televisión rival las televisiones en este caso a la Liga ya Mediapro que es quién sirve las imágenes si hay goles se ven pero sí hay poco público labrada nos enseña si hay goles se ven pero si hay una tangana al final del partido nos enseña pero que raro pero chorradas y además lo que todo el mundo porque además sino hubiera cámaras pero sí que es tanto las cámaras arriba grabando lo que pasó Ellos no lo muestra me parece una tontería absurdos Asunción sinceramente y además cuantas más imágenes haya mejor se puede haber y cuántas más imagínense muestren mejor se puede ver lo que ha pasado en el partido para determinar si hay que sancionar a este o al otro bueno luego descontará Antón Meana lo que ha dado de sí esa charla de Tebas son las once y cuarenta una menos en Canarias sí que queremos comenzar el larguero de hoy dándole un abrazo muy muy fuerte solemos hasta mañana en persona pero se lo mandamos desde aquí desde los micrófonos desde sus micrófonos que son los destaca a los de la Cadena SER a nuestro compañero Mario Torrejón que ha perdido a su padre en las últimas horas que hoy hemos sido todos una piña yendo a visitar al tanatorio donde están los restos mortales de de él que era un gran oyente de el de del Larguero de la Cadena SER gran aficionado al fútbol gran Atlético lo que ha perdido la vida en en las últimas horas como digo así que descanse en paz un abrazo a toda la familia a la madre de Mario a sus hermanos a los que hoy conocido ahí en el en el Tanatorio y mucha fuerza hay mucho ánimo para para la familia Torrejón especialmente especialmente para nuestro compañero nuestro amigo Mario Torrejón que estará por aquí en breve lo dicho once y cuarenta y uno una menos en Canarias arranca al larguero

Voz 1757 11:09 queridísimo visteis hay algo que te inquieta te atormenta o que Pertur que va como nuevo pueblo sólo me preocupa dónde iría de

Voz 1375 11:16 viaje entonces para para saber que estrena

Voz 1757 11:18 era en cuatro años conduce todo un pueblo sin entradas seguro a todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con My renting oferten Volkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 1375 11:31 si iba ganando cinco uno el Barça ya estaban los deberes hechos y muchos estábamos diciendo ojo cinco uno y no Marca Messi esto sí que raro cinco uno y no Marca Messi ID pro

Voz 0231 11:39 dos FLA aquí nos ha narrado así el sexto gol del Barça en Cannes

Voz 1375 11:43 el mes y todavía tiene arrestos para sacar

Voz 3 11:45 un pase milimétrico no llega a Sarabia cortarlo Arturo Vidal

Voz 1375 11:49 para Suárez Suárez para Piqué pica Suárez

Voz 3 11:51 estar Alba vuelva Paramés y Showtime dale dale

Voz 4 11:55 hablamos todo no

Voz 3 12:08 co del hombre que tocó regada todo del hombre que vistió da venga del que pidió remontada el pasado lunes Messi el líder del líder merecía el premio del una jugada eh

Voz 2 12:23 en que el Barça se disfraza de Showtime más más espectacular la narración de aquí para

Voz 1375 12:29 un gol espectacular porque prometo el contragolpe de los Lakers tuya mía si llega a estar ahí Neymar o la y muy buenas si están ahí un alambre Town Caño algo habría para algo se habría liado porque parecía no de vacile porque no ha sido de vacile ni mucho menos ha sido de recursos de tuya mía tuya mía al primer toque una pared un tacón han metido hasta la cocina pero vaya jugadón

Voz 1157 12:49 sí sí ha sido una retahíla de de de detalles técnicos de hasta hasta hacer llegar el balón a Messi sino que como tú decías es el hombre que había iniciado la operación remontada cuando aquí más la gente era más partidaria de lo de Piqué de intentarlo pero sin sin mayores presiones Messi pide remontada y en ese sexto gol pues el equipo ha intentado trabajar para que pudiera marcar el gol además de Messi que había fallado un par de goles que es poco habitual verlo en esa versión terrenal pero bueno Messi ha vuelto a demostrar que su mensaje cala en El Vestuario es la mejor de las noticias que su liderazgo como capitán pues ejerce de de quema era de de acicate para para el resto del equipo ha marcaba el sexto culminando una remontada

Voz 0985 13:24 con ese seis uno que empieza a ser resultado mágico

Voz 1157 13:26 para las remontadas del Barça es el mismo resultado al PSC el Barça bosque sigue prestigiado la Copa no nada de tirar títulos aunque había la duda en la previa sobre todo por la gestión que hizo Valverde en la ida del Barça vuelve a estar en semifinales

Voz 1375 13:37 creo que hizo a Valverde por esa alineación por las declaraciones de muchos de ellos sobre eso de Piqué si remontamos viene sino del año que viene será pero en medio de ese discurso salió Messi por si alguien tenía alguna duda dijo perdón que si queremos la Copa titular partido bueno y sobre todo desde el minuto uno tenía muy claro lo ha dicho creo que Sergi Roberto antes lo hemos oído tenían claro que tenían que ir a por cuatro goles porque sabían que lo de dos cero no valía porque si metió el Sevilla ya no te valía el tercero tiene que ir a por cuatro por el cuatro cero en ídolo pasa que luego el cuatro uno les ha metido durante diez minutos un poco el miedo en el cuerpo por si acaso pero luego el cinco uno y el seis uno Se acabó ante un Sevilla para mí bastante bastante débil bastante flojo y que ha competido eh pues por debajo de lo que se esperaba en un partido como como el de hoy ahora el preguntaré a están por ahí ya nuestros comentaristas hola Jordi Martí muy buenas hola buenas noches hola Marcos López qué tal muy

Voz 0056 14:24 buenas noches Manu qué tal Ramon Besa muy buenas

Voz 2 14:27 ahora voy con Ramos ahí está acabando el artículo en el perdía El País como titula Es mañana en El Periódico de Cataluña

Voz 0056 14:33 los no he tenido el día libre

Voz 2 14:36 pues ese es el titular es es el titular tenía el día libre Perico yo hubiera titulado

Voz 0056 14:41 sí sí sí si me permites claro pura orfebrería porque el gol este como como bien ha contado fracking la narración que te ponen los pelos de punta es es so Time pero a mí me recuerda al viejo Barça de vez en cuando cuando

Voz 2 14:58 sale ramalazos exactamente cuándo

Voz 0056 15:00 cuando tú ves que el viejo Barça se conecta además en un espacio tan reducido ya sé que el Sevilla ahora dirá que no ha entrado nadie perderá un espacio tan reducido iba el balón tan rápido uno de los que ha dado el pase sido Piqué

Voz 1375 15:10 sí sí demonios hacia Piqué ahí de nueve en el punto de penalti si si fuera

Voz 0056 15:15 a mí me pareció que el Barça se toma muy en serio este este este partido y más allá de los problemas que hemos detectado en el Sevilla ya antes incluso de empezar el partido creo que pasa por encima literalmente es excepto diez minutos creo que que la pasado literalmente ponen

Voz 1375 15:29 luego la jugada del quinto Jordi es buenísima también con un centro de Jordi Alba que arranca la jugada él arranca la jugada robando el balón en su área se pega una galopada tremenda luego bueno acaba poniendo un centro magnífico para que marque Luis Suárez se ha sido esos dos últimos goles para para poner el sello perfecto al parto

Voz 0985 15:46 para enmarcar los no porque Alba según el compañero Fermín Suárez ha completado un récord histórico nunca había dado doce asistencias en una misma temporada lleva ya siete años ojo con el rendimiento de Jordi Alba merecida también la renovación Manu de la que tú hablabas anoche

Voz 0056 16:01 pero sinceramente en este cinco uno en el quinto

Voz 0985 16:03 no hay un carrerón de Messi creo que es el chaval Brian

Voz 1375 16:06 sí que supera al chaval de mes

Voz 0985 16:09 o incluso aquí hemos pensado igual no llega Inés Iglesias sacado fue

Voz 2 16:13 sí sí de donde no las tenía yo al final el titular

Voz 0985 16:15 es clarísimo es que esta eliminatoria esta vuelta ha empezado ya acabado Messi porque no era fácil cambiar el relato que se había también incrustado en la hinchada esta sensación bueno si perdemos mañana sigue saliendo Goya sigue saliendo el sol brilla mucho menos hoyo cuando estás en las semifinales y a un paso de otra final

Voz 1375 16:34 al de acuerdo es verdad esa jugada de Messi que parece que no va a llegar que le va a ganar el chaval de el Sevilla pero ese esa forma que tiene Messi de correr a veces cuando hace un esfuerzo más que va con la cabeza va cabeceando como los caballos en las cabezas lo apura y con la cabeza luciendo llego al final ha llegado y acabar la jugada en un gol soberbio que llegue que bueno pues que ya era el quinto que ya alejaba al Sevilla cualquier opción bueno enseguida incorporar Ramon Besa enseguida preguntó por el análisis más detallado del partido y ahora también voy con Chávarri pero primera conexión con la sala de prensa del Camp Nou donde no sé si ha comparecido ya alguien hola Sique Rodríguez muy bien

Voz 1906 17:05 las tal mano muy buenas pues no el primero que lo va a hacer es Pablo Machín después Ernesto Valverde pero de momento los dos entrenadores están en el túnel de vestuarios

Voz 1375 17:13 ahora volvemos a y con Sique Rodríguez está también Adriá Albets micrófono inalámbrico en la zona mixta tardarán un ratito de habían salir protagonistas hola Adrià muy bueno

Voz 0977 17:21 la mano qué tal muy buenas se supongo que estarán celebrando un poquito esta clasificación esta victoria los jugadores del Barça en el vestuario todavía no ha salido ningún protagonista ni del Barça ni del Sevilla en esta zona mixta del Camp Nou

Voz 1375 17:33 ha habido alguna jugada polémica estaba por ahí nuestro Árbitro Iturralde González hola buenas tardes buenas noches buenas lo que tú quieras qué prefieres buenas noches buenas noches buenas tardes punto que otra vez una de esas jugadas que ya hemos comentado más veces de las que como acto de fe creemos que no es fuera de juego no

Voz 0514 17:51 eso es son las que tienen el borren las a labor son las que ponen ellos las líneas y habrá que creer que

Voz 1 17:58 que no era fuera de juego que era jugada creo que del las

Voz 0514 18:01 penal la del penalti eso es la del penalti que hace la que pudo haber sido

Voz 1375 18:05 empate a uno eso en la que pudo haber sido el empate a uno

Voz 0514 18:07 penalti claro de de Piqué me Le pisa por detrás pero no queda claro si

Voz 1375 18:11 sí hay antes fuera eso a mí me parece la perspectiva a mí me parece por la imagen de la tele que está ligeramente adelantado a mí me sale pero no estén

Voz 0514 18:19 los que empezar a asombrar ya que ahora ya no va a ser nuestra perspectiva sino que será otra

Voz 2 18:25 pues nada fenomenal alguna jugada más que destacar del partido

Voz 0514 18:29 el penalti el primer penalti que que la gente discute el que le hacen a Messi de proa mis para mí justo cuando va a chutar le pone la pierna para mí sí lo tengo muy poquito luego el VRAC pocos sí pero lava si eso es posterior por la cabeza que Armero eso claro penalti claro también

Voz 1375 18:45 eso es un poco más no tenía tanto trabajo como anoche en Valencia no

Voz 0514 18:49 no porque ha sido un partido que que nadie imaginaba qué tal superioridad no y entonces cuando hay así pues es más fácil

Voz 1375 18:57 eh oye cómo vamos a un sanedrín de de el Barça en seguida sobre lo del acta de anoche y tú algo que aclarar de estos vídeos que aporta el Getafe que van a servir para que para que si para algo

Voz 0514 19:08 no sé si si iban a servir está claro que van a servir es decir no es que impugne en el acta de decir que no valga

Voz 1375 19:13 a ver si aportan pruebas para demostrar que es el acta

Voz 0514 19:15 el acta es una un documento que tiene presunción de veracidad es decir tú tienes que demostrar que miente el acta no miente qué pasa que no recoge todo lo que ha pasado por qué pues porque sólo hay tres personas lo que pasó ayer pues pasaba a la izquierda del campo en el medio del campo en el túnel de vestuarios pasaban un montón de sitios entonces el Getafe aporta unos vídeos donde denuncia ante la jueza única que es que se reunirá el viernes donde denuncia que hay cosas que no aparecen en el acta es como una ampliación al acta que hace el Getafe quien en su total derecho

Voz 1375 19:46 dice agresión diga que la agresión del jefe de los servicios médicos

Voz 0514 19:49 el Valencia a Damián supuesto ella Suárez eso es todas esas cosas que el árbitro no ha visto que hizo el Getafe está como en vídeo toma eso es la ponen en el vídeo que pasa pues que ahora los clubs tendrán que llevar vides porque como parece ser que ahora no se va a poder demostrar eh porque no se va según el presidente de la Liga Profesional no suena a dar imágenes al final el partido en tangana éxito es decir vamos a quitar información

Voz 2 20:14 para que se sancione Mutola aliados para la para la para la

Voz 0514 20:18 presidenta del juez de la jueza única esto tiene que decidir el viernes que pasa pues a todos los blues aportarán sus pruebas e vídeo gráficas pero es sin más no es que mienta amor

Voz 1375 20:29 ya que no la portada dicen que no pasa unas imágenes pueblos aportarán los clubes que tengo una cámara grabando arriba te manda vídeos claro

Voz 0514 20:35 por eso es este lo todo lo que pasa si te digo que es todo grave muy grave que va a ser todo más de cuatro partidos Damián además aparte de que según el acta agrede luego va donde el árbitro asistente pues se estará jugando uno seis pasa que aquí siempre esta es la trampa que que se suele hacer no el Comité de Competición buen en este caso la jueza única la trampa que es que la es una sanción grave va de cuatro a siete partidos y ellos

Voz 1375 21:01 te van a poner siete seis cinco si ponen

Voz 0514 21:04 entraron te pasa por el por qué pasa por casi el Comité Apelación no te puede bajar porque sino no te puedo bajar porque tendría que cambiar de artículo al no poder cambiar de artículo y ser una una cuestión grave lo dejan el mínimo y claro y uno sólo uno no lo puede rectificar al otro

Voz 1375 21:18 a ver qué pasa el viernes luego repasamos con Antón este asunto también lo que ha dicho el presidente de la Liga te va sobre el asunto de las imágenes pero hoy esas dos jugadas polémicas resueltas con Iturralde en Carrusel y repasamos aquí en el en el Larguero abrazo y tú venga pues es no comparecer nadie en sala de prensa zona mixta antes que del sanedrín del Barça le pregunto está por ahí hola Miguel Ángel muy buenas o muy buenas

Voz 1 21:41 pues a mí me ha decepcionado el el Sevilla no yo esperaba más no no no

Voz 1375 21:44 yo no sé si esperaba menos del Barça probablemente no esperaba menos del Barça después de la remató

Voz 5 21:48 sí pero si esperaba más del Sevilla se llama hambre yo no esperaba demasiado porque sabía que el Sevilla fuera de casa se arruga mucho no tanto en eliminatoria en eliminatoria sea su en los últimos años no pero un equipo que no encuentra su su sello fuera de casa ahí termina siendo un equipo muy conservador muy menor que se queda arrugado en el campo lo que es lo que ha pasado no hombre de ahí a que te metan seis pues la verdad que ya el resultado un poco caricatura para el Sevilla no un poco ridículo no y eso es lo que es lo que ha dolido no pero claro cuando te plantas en el campo con ese con ese planteamiento valga la redundancia no renuncia a tus mejores futbolistas como Boyero el portero Bakri no que le ha salvado mucho punto al Sevilla muchos partido al Sevilla la es que está echando papeleta para que el Barça encuentre su puntito hoy te encuentras a cierto punto termina sacado

Voz 1 22:29 realmente está hablando Busquets en directo en Teledeporte en la primera parte ese resumen bueno

Voz 1890 22:36 en el penalti parado por posibles en la anterior ocasión creo que ha sido dándole Silva eso nos ha dado un impulso muy grande e nosotros llevábamos el dos cero pero pero yo creo que hemos tenido alguna ocasión más para para incrementar el resultado pero bueno la segunda parte hemos salido aún mucho más enchufados nos hemos puesto cuatro cero sigue es verdad cerramos un poquito el partido y bueno ellos nos hacen a alguna llegada eh no con mucho peligro pero sigue Nos quitan un poco el balón pero después del cuatro uno El equipo pues ha dado otro paso adelante ha tenido muchísimas ocasiones cinco uno a partir de ahí ya esas ha roto por completo bueno serán tomada haga en el que como normal por nuestros jugadores de arriba a los que han aprovechado como suele ser habitual sobre todo saber sufrir no el cuatro cero que decías ese subidón de moral de conseguir dos goles previamente en un minuto marqué el Sevilla ciertos nudos no el cierto bajón no pero ellos sí que ya no les queda otra que irse hacia adelante no de también creo que han hecho los cambios puesto jugadores mucho más ofensivos prácticamente puedes sino estar en superioridad pues casi en los balones aéreos porque ha metido mucha gente por por delante pero como te he dicho antes sabíamos que iba a ser un tomada de que en el momento que robamos contratará más con la gente delante iban a tener mínimo igualdad numérica ahí ahí pues somos muy fuertes

Voz 1 23:57 yo lo que he quedado muy claro por su parte del entorno que no quería valorar la la Copa es que el vestuario creen

Voz 1890 24:04 intentar buscar el quinto título consecutivo en esta competición si a haber está claro que sabemos de de la exigencia de calendario no hay y al final pues es un calendario muy duro e cada tres cuanto cada tres días tiene su partido migas la Champions eh tenemos que explicarnos lo está haciendo muy bien al entrenador y bueno tenemos plantilla para intentar ganar la Copa Hay como los ha visto hoy pues eh nos dejaremos todo hasta hasta el último momento que estamos en ella la ganarnos la última Valencia Betis Irún al Real Madrid con qué se queda Sergio Busquets alguna posibilidad para semifinal nada bueno los equipos que hay son son grandes equipos

Voz 1375 24:44 el Madrid ya que conteste le agrada adquiere al Madrid sería Nos quedaremos todo el día tampoco buenas palabras de Busquets hablando de esa clasificación el Barça para la novena semifinal con sí cultiva han ganado las cuatro últimas Copas consecutivas íbamos a ver porque de momento ya están en semifinales esperando para el sorteo del viernes para semis donde ya están repito Valencia Betis Barça ir mañana Real Madrid o Girona lo dejó bastante encarrilado el Madrid también en la en la ida termino con Harry Dago o te hago dos más Miguel Ángel la alineación te esperabas a Benger el Mudo Vázquez en el banquillo de salida

Voz 1906 25:21 algo se barruntaba la hora previa quizás renunciaban punta para darle

Voz 5 25:25 supuestamente consistencia al centro del campo yo lo que digo que es el Sevilla se hubiera plantado defensivamente de verdad pues bueno oye gusta más o menos pero eso en una una vía no caerse que agota los entrenadores no pero cuando ves que el Barça juega con tanta facilidad Media hora ya te ha igualado la eliminatoria yo pregunto dónde está el planteamiento defensivo no dónde está esa contención no hemos visto por ejemplo un pase de Artur que es acusado raso todo el campo del Sevilla sólo ha definido no

Voz 1375 25:45 qué ha querido controlar ha querido controlar esa cantidad pero puntito acaba metiendo dentro y luego pidió disculpas por cierto como ahora

Voz 5 25:51 supone seis Se supone que si tú tienes ahí dos medios centro que están tapando de verdad que son dos y no con toda la calidad que tiene Artur que por supuesto por supuesto que lo miren

Voz 1375 25:59 a ese maravilloso sí sí eso sin duda no pero el Sevilla

Voz 5 26:02 que no no ha contenido por que se ve el sevillana Estado no se queda atrás se queda en su en su área y luego cuando recupera la pelota claro lo cuesta la misma vida llegar a la portería contraria o al área contraria diría yo no porque el Barça recuperar rápido no

Voz 1375 26:14 eh yo yo a ver yo creo que al Sevilla no se le puede exigir que gane la Copa del Rey evidentemente pero sí que hoy yo esperaba o otra imagen es cierto y mira que si si pongo una nota a Machín esta temporada le pongo un notable claramente y al equipo pero sí que es cierto que los días de partido grande el equipo está está fallando no oí contra el Madrid pasó en el Bernabéu hoy ha pasado no sé si crees que esto puede dejar alguna secuela además el Betis se ha metido en la semi hoy te echan el sevillano una goleada lo de hoy crees que puede dejar alguna secuela no no no

Voz 5 26:43 creo no lo creo porque el Sevilla no es un club que se caiga demasiado no se repone bien de golpe no lo que pasa en el partido de hoy va contra el ADN del club uno el Sevilla siempre un equipo muy duro las eliminatorias de pone los partido bueno a cara de perro no hay que sufrir muchísimo para ganarle no y yo creo que el Barça hoy por prácticamente un paseíto porque solo ha habido un momento de cierta incertidumbre con el cuatro uno pero el Sevilla tampoco llegado a una generado peligro no total creo creo que Machín hoy suspenso en que está siendo cosa buena yo digo que no el Liga llevado muy bien al equipo pero este planteamiento es muy menor muy muy pequeño muy pequeño

Voz 1375 27:13 hoy no se ha visto al Sevilla que esperaban los sevillistas sin ninguna duda claro y luego encima

Voz 5 27:17 así no manejan lo los momentos clave de la eliminatoria no porque por ejemplo Banega ha tirado un penalti lo puede Ungaro eso evidentemente hace que el Barça se cree deja ataque de sí

Voz 1375 27:25 polen es verdad que regula dichos cordial en Carrusel me parece que ha sido el primer penalti fallado Banega después de haber metió los trece anteriores es verdad que y lo ha tirado mal lo lo lo ha Telegraph Iago casi no donde iba pero a los trece anteriores lo sabía que Banega pero bueno en cualquier caso el Sevilla sale goleado no recibía una en una goleada con seis o más goles el Sevilla desde dos mil trece Se lo hizo el Madrid un siete tres el treinta de octubre de dos mil trece eh hoy la hecho seis el Barça en el Camp Nou en Copa un abrazo Echavarri un abrazo hasta luego

Voz 1 27:55 que nos vamos a la pausa y enseguida el San

Voz 1375 27:58 sin sobre esta victoria del Barça escuchamos a Bachir que está a punto hablar en sala de prensa también a Valverde

Voz 6 28:04 más de es porque yo ahora soy Puertolas

Voz 0697 28:07 te doy pereza no como tú sábado

Voz 6 28:09 el jueves que ahora es lo mal que

Voz 7 28:12 es si los planes de Marte son geniales como define hombre no te pases cada uno tiene lo suyo

Voz 8 28:17 los días no tienen la culpa haz que tu mejor cada día lleva te un Seat Ateca Edition ahora más equipazo por dieciocho mil doscientos euros

Voz 11 28:34 ser más Madrid ciento cuatro puntos tres

Voz 1375 28:38 o bien dos mil diecinueve hay que verlo todo

Voz 0231 28:40 efecto óptica Roma quiere ayudarte con un cincuenta

Voz 1613 28:43 da por ciento de descuento en los cristales de tus nuevas gafas queremos que nuestra experiencia te ayude tu futuro tus gafas de lejos de cerca o progresivas con el cincuenta por ciento de descuento en los cristales hasta el veintiocho de febrero sólo en top tica Roma más cercana y en óptica Roma punto com

Voz 7 28:58 la la gaditana te trae las jornadas del estudio disfruta de este manjar milenario con un fabuloso menú de cinco platos para compartir que incluye timbal de esturión confitado y un segundo a elegir entre esturión no compite Pato por sólo treinta y dos euros estamos en Paseo de la Castellana cincuenta y seis y Fuente del Berro veintitrés Taberna la gaditana punto com

Voz 0985 29:18 todo este señor está practicando el tranquila del servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquila con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 12 29:43 once mira aquí tranquilo

Voz 13 29:45 está

Voz 14 29:47 lanzar una moneda si sale cara a Ringo Las Vegas si sale cruz también

Voz 6 29:51 ven a las salas las espectacular de Madrid

Voz 15 29:53 la música es la del Cadillac rosa ahí la que mejores premios reparte miércoles y jueves sorteos de iPhone X ese y partidas de tres mil euros

Voz 6 30:01 quién da más Hermanos García Noblejas diecisiete cuentas con responsabilidad

Voz 16 30:07 hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes justo lo contrario te presentamos vine una tarjeta gratuita sin comisiones ni condiciones con la que puede sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo pagar en el extranjero con el mejor tipo de cambio y enviar y recibir dinero de tus amigos al instante entra en tu cuenta sin banco punto com y únete a vine la primera cuenta sin banco

Voz 6 30:35 aprovecha el súper jueves en los centros de oportunidad de El Corte Inglés encontrarás un veinte por ciento de descuento adicional al precio rebajado en una gran selección de marcas

Voz 12 30:45 ahora ahora es el momento de hacer mejores compras súper jueves en los centros de oportunidades y hablen de El Corte Inglés te esperamos

Voz 17 30:58 quiero

Voz 1375 30:59 con Manu Carreño doce y un minuto enseguida felicita al presidente del Betis aquí en directo en el larguero pero Adriá Albets con Jordi Alba

Voz 0977 31:05 ah sí aquí está Jordi Alba vamos a a la primera respuesta del lateral del Barça después de esta remontada frente al vamos yo creo que ha sido un partido muy igualado es verdad que el resultado final grande para nosotros pero pero bien yo creo que el partido ha estado más igualado de lo que realmente ha sido el resultado pero bueno hemos sido mejores que ellos hemos demostrado además que el equipo Éste es competitivo muy bien muy contento por el partido con la gente que ha venido es verdad que él

Voz 1375 31:39 ahora acompaña mucho pero pero bueno gracias a la afición también pues no han dado ese empuje no

Voz 0977 31:44 yo decía el otro día Gerar que intentaría ir remontar y que sino bueno que tampoco pasa nada que era para despistar al Sevilla eso porque ha quedado claro que queréis la Copa no parece que sí pero bueno al final está claro que que igual que bueno todo el equipo Gerar también quiere pasar y ganar esta Copa al final bueno puede ser que se malinterpreta en las palabras de liderar es verdad que que bueno no hay que dramatizar sino se pasa pero el seguro igual que que todo el equipo que queríamos pasar y ganar esta competición que para nosotros es muy importante igual

Voz 1375 32:22 se nos ha cortado la el sonido con Jordi Alba Enel ganó enseguida recuperemos la entrevista del jugador del Barça de que saluda al presidente del Betis que está en directo en El Larguero Ángel Haro muy buenas

Voz 18 32:33 qué tal Manu buenas noches a ciudades hombre muchas gracias

Voz 1375 32:36 qué partido y qué partido eh

Voz 18 32:38 tiovivo de emociones fue la primera parte pues nos tememos lo peor pero el equipo se ha repuesto muy bien llevados en volandas por los aficionados ha sido una noche épica

Voz 1375 32:48 muy bonito con el cero uno que que te decía qué sensaciones tenía como lo estamos viendo

Voz 18 32:53 bueno mala mala porque obviamente se ponía se ponía muy adversa da la eliminatoria Hay no estamos dando señales de mucho peligro y por tanto pues estaba unos no preocupado pero verdad que cuando empezó empezar la segunda parte empezamos a tener más el balón los cambio también dieron mundial Betis yo creo que se vio un vecino que fue por el partido de que bueno ya cuando llegamos a la prórroga con jugado jugador

Voz 1375 33:15 se ha desatado sobre bien y sobre todo la afición otra vez disfrutando no de esas noches bonitas en el Villamarín no que de contar

Voz 18 33:23 yo no de equipo y la afición unido un mismo objetivo favorito de emoción

Voz 1375 33:28 y desde el año dos mil cinco que no se metía el Betis en semifinales de Copa y catorce años después presi

Voz 9 33:34 catorce años catorce años yo vidas dónde estabas dónde está

Voz 1375 33:37 estuvo hace catorce años

Voz 9 33:39 de iba explicando federal no es buena pregunta fue en la final estará estar ya están en el campo claro

Voz 18 33:47 en ese ese día fuimos sea la final de Copa en el Vicente Calderón montado Osasuna pueden en ese en ese campo yo estaba comprobado todavía falta mucho claro

Voz 1375 33:56 que era todavía queda pero bueno enhorabuena por la clasificación y enhorabuena porque va a ser vuestro estadio yendo albergue la final de Copa

Voz 18 34:02 sí sí yo creo que hay que congratularse porque es algo que veníamos que viéndonos desde este año trabajando para que decir fuera al final pues no hemos posicionado bien y hemos conseguido que la nave está esta convocatoria para la celebración del partido de Copa Davis estamos ahí en semifinales con lo cual podría hacer pues muy bonito pensar en en llegar a esta final no en nuestro estadio

Voz 1375 34:23 habrá que renovara se tiene o no

Voz 18 34:25 bueno yo con quién que tengo una relación magnífica estamos muy muy contento con el trabajo que está haciendo y estaba perfectamente que que que mientras esté feliz en el Betis pues va a seguir y eso es lo que pretendemos que se que te feliz

Voz 1375 34:36 sí porque hay béticos que no que no lo ven claro

Voz 18 34:39 tienen bueno yo creo que eso es una

Voz 1375 34:41 por qué crees que levanta por qué crees que levanta esas sensaciones aunque sean minoría pero pero hay críticos y bastantes béticos por qué crees

Voz 18 34:48 sí bueno al final es normal que siempre unanimidad total no puede haber prácticamente nunca en un colectivo tan grande como como ahora

Voz 1375 34:56 como pero pero la metió al equipo en Europa

Voz 18 34:58 sí que un noventa por ciento por citar una cifra

Voz 12 35:01 cortante hecha con el entonces como ahora que

Voz 18 35:04 el crecimiento del club es palpable buena parte de culpa favorable la tiene el entrenador

Voz 1375 35:10 en Hoy no hemos visto a Jesé todavía que hemos visto por ahí viendo el partido pero pero todavía sin jugar buena operación no cedido por el Paris Saint Germaine una una operación de coste bajo que vamos a ver cómo sale lo había pedido Setién también no

Voz 18 35:24 sí lo que ha pedido dependido Quique les conocen perfectamente a a jugadores jugado de consciente que tiene una buena oportunidad la calidad que tiene todos lo sabemos y él sabe que tiene que agarrarse este tipo de oportunidad de lo visto que viene con muchas ganas el mismo día que llegó se puso a entrenar después de la paliza de viaje bueno pues viene con mucha ilusión y nosotros creemos que que puede aportar puerta

Voz 1375 35:46 pues ojalá volvamos a ver al futbolista que lleva dentro Jesé que lo recuperó en el Betis las dos últimas falta algún fichaje más por llegar en estas horas que quedan del mercado invierno mañana

Voz 18 35:55 bueno estamos moviendo opciones no está siendo fácil también que el mercado se se dispara en precio y tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos igual estamos viendo opciones pero ahí están metas obra de saber si están incorporaciones alguna incorporación es posible dentro de un coste razonable para vencer

Voz 1375 36:13 delantero

Voz 18 36:15 sí bueno estamos viendo delantero y alguna posición más pero sobre todo delantero podrían llegar uno o dos más más y modo mismo ninguno

Voz 1375 36:23 a sí mismo ni mi mínimo ninguno máximo dos

Voz 2 36:27 delantero centro campista delantero que puede venir del fútbol inglés

Voz 18 36:31 puede venir pero bueno ya digo que que la las opciones que tenemos de delantero no están contando no son soluciones ideales el coche de estas sesiones objeciones conocerme a compra nos parecen ahora mismo un poco cara

Voz 1375 36:45 en qué te ha parecido la eliminación del Sevilla

Voz 18 36:48 he visto en los minutos finales pone estadio y bueno cuando el Barça se ponen a jugar sin duda de Carmen es complicado que si la gente dice en su estadio muy pocos equipos son capaces ganar y y el Barcelona va a ser un gran equipo y bueno pues estas cosas pueden pasar hubieras preferido al Sevilla en semis bueno pues la verdad que me hubiera gustado bueno no sé si en semi on final la final hubiera sido un

Voz 1375 37:14 fíjate sido bueno para la ciudad

Voz 18 37:16 díficil no apoyos El por parte de yo pero bueno ya habrá ocasión de dónde lo podemos ver en en otra finales

Voz 1375 37:23 presidente muchas gracias por estar en el larguero un abrazo hoy felicidades que vaya bien y a ver ese día de mañana se se cierra de esos fichajes

Voz 18 37:29 muchas gracias una darle un abrazo lo echaba claro

Voz 1375 37:32 un hombre feliz el presidente del Betis siempre comedido pero con la felicidad en un día en el que los verdiblancos sean metió Santi Ortega en la semifinal de la Copa del Rey catorce años después hola Santi

Voz 18 37:41 qué tal muy buenas mano buenas noches sí si la crónica

Voz 11 37:43 de hecho el presidente era correcta en la primera parte si buena parte formen los quince primeros todos la segunda era el auténtico pavor para el aficionado del Betis que veía que su equipo no reaccionaba que el español sin nada del otro mundo controlando la situación se estaba metiendo camino de las semifinales y el Betis no lo frenaba lo han hecho y han conseguido un run conseguido algo que efectivamente hace catorce años que no

Voz 18 38:03 concurre le han preguntado a Setién bueno todo esto de la final

Voz 11 38:05 tal y todas estas cosas la vean preguntaban desde el derbi Le Tan preguntando a un derbi letal en Sevilla el tercero al final abre puerta había caído el cuarto pero bueno la preguntado por el tema de la final extra dichos dating

Voz 1757 38:17 como ilusión como expectativas preciosa ojalá que sea así que podamos luego la realidad es otra la realidad es que tenemos dos partidos antes de la final que van a ser equipos de un nivel extraordinario que yo no me atrevería decir quién va a llegar y quién va a

Voz 11 38:42 Artola pues Valencia Barcelona mañana a Madrid a esos conoce los rivales

Voz 1375 38:48 no está mal no está mal un abrazo Santi

Voz 11 38:51 de esta mañana chao chao votada cerramos bien

Voz 1375 38:53 el partido del Betis Espanyol enhorabuena al Betis con el presidente Ángel Haro en directo la derrota del Sevilla no entramos ya en el Barça estaba hablando Jordi Alba ahora no resume Adriá Albets lo que ha dicho el jugador del Barça pero que ha dicho Machín que ha terminado en la sala de prensa sí que

Voz 1906 39:08 estaba visiblemente afectado por el resultado dice que la doble parada de Siles en ha marcado el partido y que al final cree que el resultado ese duro quizá demasiado exagerado pero estaba como digo visiblemente afectado por esta derrota lo escuchamos

Voz 0953 39:25 bueno yo creo que es para mí por lo menos sí que aparte de duro pues es es abultado sigue es cierto que el Barça cuando llevamos cuatro uno ha tenido alguna ocasión clara pero bueno me parece que el marcadores abultados es el que es tampoco

Voz 1375 39:46 hay que darle más vueltas lo que sucede es que

Voz 0953 39:48 es duro pues volverte para Sevilla con con esos seis goles

Voz 1906 39:54 palabras de Pablo Machín en rueda de prensa

Voz 1375 39:57 bueno sale Valverde enseguida va a comparecer el técnico de el Barça ya está por ahí Ramon Besa hola Ramón muy buenas la buenas noches por dónde va tu titular en el país de mañana noche del proponen en el Camp Nou en lo bueno es que ha sido el la la noche eh pregunto ahora por un montón de cuestiones del partido pero dice Jordi Alba que lo de la renovación todavía no hay que esperar no habría

Voz 0977 40:19 sí habría enseguida te pido paso Manu porque está a punto de de hablar e Ivan Rakitic ya acabado hace un momento Jordi Alba de enseguida podremos también recuperar las palabras de lateral del Barça