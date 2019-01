Belén Yuste, biógrafa de Marie Curie: "El matrimonio Curie cedió a la humanidad la patente de su descubrimiento"

Voz 1950 00:00 pues ser elegido manía manía con cada invitado comenzamos hablando de la relación que tienen ellos con el mar

Voz 1 00:09 esta manía que relación tiene

Voz 1950 00:12 con el mar pues una relación muy profunda porque yo con veinte días me fui a veranear a Tapia de Casariego en Asturias

Voz 2 00:20 pleno litoral y la verdad es que para mí es símbolo de paz

Voz 1950 00:24 de reglas nazca en Madrid pero de familia asturiana el vínculo con Asturias es muy fuerte muy fuerte

Voz 2 00:31 aquellos veranos de junio hasta septiembre que un aprobaba olvidaba del mundo de esos esos meses

Voz 1950 00:37 para mí han sido pues un tiempo del que menú otro a lo largo de la vida enseguida vamos a saber por qué te hemos invitado esta madrugada Alfaro pero quiero que me cuentes antes

Voz 1 00:49 cuando descubres porque a Madame Curie

Voz 2 00:56 pues había cuando yo tenía diecisiete años y nunca lo olvidaré fue en un viaje a Sevilla y fui a comprar un regalo y me encontré con este libro la vida de Marie Curie escrita por su hija es ahí a la vuelta del viaje me lo leí en el tren de Sevilla Madrid me lo leí me entusiasmó el personaje sobre todo descubrí la persona que subyace bajo el personaje eso es lo que a mí me atrapó tremendamente y a partir de ahí se convirtió en mi regalos favorito para todos

Voz 1950 01:23 amigo detrás de esta manía está Belén Yuste una de las grandes divulgadores de la ciencia de este país aparte especialista en anatomía patológica trabajas el doce Octubre pero nos interesa mucho tu faceta como divulgador a ir te gusta precisamente en este programa dedicadas las joyas porque hemos considerado que la gran joya de siglo XX es Marie Curie la queremos descubrir contigo como Nos encantaría tenerla de Gata parda no la podemos tener lo vamos a hacer a través de ti que además eres autora de es la primera biografía de la científica que está prologada por sus nietos

Voz 2 02:04 si los nietos de Michael Bay hijos de Irene y Frederic y les han solicitado a lo largo de la vida muchos prólogos de muchos libros porque es de las científicas que más biografías tiene tuvimos el gran honor la alegría de que aceptaran prorrogar nuestro libro amarillas con ella misma que ya está en Segunda División y la verdad es que cuando nos dijeron que sí fue una emoción enorme el primero que publicamos fue María es produzca acude una polaca en París ese fue un gran éxito que acompañaba a la exposición del mismo nombre que hay tiene era por toda España por Europa por América is tras más de ciento destinos realmente un éxito que no esperábamos para nada Nos ha superado en gracias a ese éxito escribimos una biografía más profunda hay con mucho más material ha aportado por la propia familia que la duramos María esclavo dos hoy ella misma porque hemos puesto sobre todo fragmentos de sus de sus propios escritos sus cartas su diario conmovedor nosotros vamos con nuestro texto lo que dice la propia protagonista que nadie mejor que ella para contar su vida

Voz 1950 03:09 pero vamos a empezar por el principio has elegido el pseudónimo manía manía así que es como la llamaban a ella en casa si la llamaban de pequeña manía y sus amigos

Voz 2 03:20 dos durante su adolescencia y juventud la siguen llamando

Voz 1950 03:22 manía ella nace en noviembre en mil ochocientos sesenta y siete en Polonia y hay un acontecimiento que marca su infancia y es que su madre enferma de tuberculosis no toca a sus hijos claro a su madre enferma

Voz 2 03:36 Daganzo precisamente de María y cuando ya nace pues en aquella época imagínate era el viento absoluto de la persona que padecía tuberculosis y esto hizo que nunca al abrazar a nunca nunca tuviera ningún contacto físico con madre y esa carencia afectiva de de del acercamiento materno pues la marco tremendamente del todas asumida de hecho cualquier persona que profundice en la vida de Mike o sea era cuenta que es una sensibilidad exquisita en la escritura hay una ternura exquisita y sin embargo una apariencia fría que no

Voz 3 04:08 no

Voz 4 04:19 ella tiene una relación extraordinaria con su hermana Bruni ha

Voz 2 04:24 con su hermana bromea cuando muere eso sí a la mayor Brown es la siguiente se convierte en el puntal la que siempre en sus momentos de debilidad que los hubo y muchos fue su gran puntal ironía soñaba con ser médico ya soñaba con ser física pero no tenían los medios económicos de su padre sólo tenía ciertos ahorros para el hijo varón que también iba a hacer medicina Marie es cuando le propone lo que yo autor a sonar Rivas Caballero llamamos el pacto fraterno que se coloca como institutriz para costear la Carta Magna eso eso contaba así es muy fácil pero vivido como lo cuenta ella fue durísima

Voz 1950 05:01 no tuvo ya un primer amor que no salió pues ahí ahí hay esa etapa de institutriz

Voz 2 05:06 es que ya se va lejos de los suyos en aquella época era una institutriz magnífica la adoraban con cinco idiomas con conocimientos de muchísimas materias pero llegó el primogénito de la familia que estudiaba precisamente matemáticas en Varsovia se encontró con la maravilla de institutriz de lo que todo el mundo hablaba lo buena que era lo mucho que sabía tal que resolvía con el programas de álgebra que él mismo no no sabía resolver pero amigo cuando les dijo en la familia que quería convertirla en su esposa una cosa ha sido una institución maravillosa y otra cosa casarse con el primogénito de una familia burguesa de época entonces el ultimátum no ella o la herencia

Voz 1950 05:42 lo que la ciencia le debe a ese rechazo

Voz 2 05:45 sí la verdad es no desconsoladamente muchos meses y casi casi nos quedamos en su depresión sin que hubiera ido a París pero su hermana bromea insistió cruzó el umbral

Voz 1950 05:55 de la Sorbona vamos a situarnos en Paris ella llega a la Universidad de la Sorbona tiene veinticuatro años y hace encuentre y sobre todo qué universidad porque claro que había setecientos estudiantes y una veintena de chicas

Voz 2 06:10 ella imagínate llegó el tres de noviembre a punto de cumplir los veinticuatro años de mil ochocientos noventa y uno hice encuentra una ciudad sobre todo qué es lo que más la atención libre que se podía hablar con libertad que no pasaba como en supone natal que en aquel momento estaba enmarcada por sus poderosos vecinos sobre todo Varsovia por Rusia no podía hablar polaco siempre estaba musita ando con su familia que eran grandes polacos estudiando a escondidas lengua polaca cultura polaca Francia en cuenta que todo el mundo ríe todo el mundo nadie musita eso es algo que ella la deja muy impresiona inscribe en la Sorbona con su nombre polaco Marías creo dos K con muy pocas mujeres en la facultad ahorrando todo lo que podía estudiando en la biblioteca de Santa Genoveva al lado de la Sorbona hasta altas horas extra que cerraban para ahorrar Marianne dos en las clases porque no se alimentaba

Voz 1950 06:58 sea que tenía una vida muy muy muy austera

Voz 2 07:01 muy austera Marie Curie y toda su vida inclusive cuando pudo ser rica monetaria mente hablando de renunció esa riqueza nunca nunca fue una persona siempre se consideró la joven campesina polaca

Voz 1950 07:15 Belén vamos a ese encuentro con compañía

Voz 2 07:18 pues eso fue un encuentro que cambió la vida de los dos ha tenido la humanidad la realmente Pierre Cubilla era un gran científico reputado en todo el mundo era una recién licenciada doblemente licenciara porque se licencia en físicas con el número uno en sólo dos años y con otro año más en matemáticas en en ese segunda licenciatura en la primavera en mil ochocientos noventa y cuatro ella buscaba un sitio donde llevará a cabo un trabajo de de los aceros encargado tenía problemas de ubicación y un colega de Friburgo polaco le dijo que conmoción científico que tal vez podría ayudarla y al día siguiente quedaron la pensión de este profesor polaco y Pierre se quedó a su talante jubilado por la única mujer que él había conocido que podía hablar de ciencia de tú a tú que entendía todo lo que decía que su amor profundo era por la ciencia se encontró con alguien que que vivía como él

Voz 1950 08:09 mira Belén aquí sí que quiero hacer una pausa para que explique a los oyentes que hizo este matrimonio por nosotros que ha hecho por la gente que tiene cáncer y que ahora va a sesiones de radioterapia por ejemplo cuánto le debemos al matrimonio Curie

Voz 2 08:27 pues al matrimonio y a sus hijos lo debemos muchísimo porque ellos haciendo la tesis doctoral de de María que parece que era una gran científica pero no estaba haciendo una tesis doctoral cuando descubre dos nuevos elementos químicos el primero el polonio que por por amor a su patria Le pone Polonio el segundo el radio el radio que es la base de la radioactividad este matrimonio consiguen este era un gramo de cloruro de radio esto ya se sabe que empieza a tener poder terapéutico para esa nación enfermedades en cotas el cáncer cuando pueden vislumbrar que serán millonarios por generaciones pues un domingo antes de irse en bicicleta por los aledaños de París se sientan a la mesa deciden que hacen porque el San pidió Estados Unidos como se extrae el radio cuál es el mecanismo ya hay renuncian a una inmensa fortuna decidiendo que han descubierto un elemento que pertenece a la naturaleza y que además tienen un fin terapéutico y que esto no pertenecerá nadie renuncian a la patente mandan todo el mecanismo de extracción gracias a esto se hizo un tratamiento universal de Curie terapia primero y posteriormente radioterapia reconoce de Arona para patente algo que que existan sí creo que muy poca gente conoce que yo creo que debería de conocerse más y cuando los nietos les comentamos nosotros este tema los dicen muy orgullosos que hicieron lo correcto que evidentemente cada uno debe labrarse su futuro y que no se puede enriquecer uno a costa de la salud de nadie y un elemento que Tunas creo que está en la propia naturaleza de la suerte

Voz 5 09:49 cubrirla para

Voz 6 09:59 sí

Voz 4 10:06 la que en este programa hemos invitado

Voz 7 10:09 a actores actrices directores de cine músicos y entonces ellos nos han contado cómo fue su encuentro con la fama con la popa

Voz 1950 10:17 claridad el matrimonio también lo vivió cuando ganan el Nobel y hay una carta que escribió Pier a un amigo suyo en el que cuenta estoy abrumado por qué me persigue los periodistas si es tenía

Voz 2 10:31 concepto de la fama realmente qué les quitaba la paz y que lo que querían después de la tormenta del Nobel era volver a la paz del laboratorio a poder investigar sin que les interrumpieran a que no descubrirán como dicen que hubiera una esos cartas están digo que nombras como era alegato que tenían en casa como jugaba su hija y recuperar un poco

Voz 1950 10:50 la vida familiar les constó hoy realmente ya nunca más lo conseguiría luego está este episodio tan dramático que es la muerte de pie porque le atropella un coche caballos fue

Voz 2 11:01 si realmente la vida de Mary cubrir las muertes prematuras de su madre su hermana mazazo tremendo con treinta y ocho años dos niñas una una de meses que quedan para cenar y Pierre iba a recoger unas galerías del último artículo conjuntamente firmado con Mary llovía muchísimo en París resbaló en la calzada no vio el carromato que venía de frente agazapado en el en el paraguas le arrolló el carromato de caballos percheros murió en el en el acto entonces cuando llegó Mari que venía de pasear con su hija mayor y se encontró a su suegro que vivía con ellos ya el rector de la Sorbona ella compañeros con aquellas caras de mudanzas intuyó que algo grave había pasado pero cuando le dijeron que había

Voz 8 11:43 muerto fue tan fuerte que llegó a preguntar pero muerto del todo como una persona pudiera morir son un poco

Voz 9 11:50 eh

Voz 8 12:11 y a partir de ahí se volvió a cerrar en sí misma vino Polonia como siempre sus hermanos de Polonia inmediatamente volvió a volviese su puntal

Voz 2 12:19 bueno a demostrar al mundo que la mujer que había alcanzado un Premio Nobel que el mundo científico consideraba que era el mérito de su marido y su enamoramiento el que lo había alzado la cumbre de la ciencia demostrar al mundo sobre esa tragedia que valía tanto en solitario como con él y conseguir

Voz 1950 12:34 el segundo nobel ya en solitario la cosa absolutamente al GES una vida una vida

Voz 2 12:39 era una superación continua es la primera

Voz 1950 12:42 el premio Nobel la primera persona dos veces Premio Nobel la segunda vez en solitario Belén como fue luego su vida después de Pierre se ha hablado de este

Voz 2 12:52 de qué ha hablado investigado por hombre la verdad es que pueblan llevan es a una persona dandi un seductor tenía un matrimonio con una mujer de casa que no tienen ningún interés por ningún tema científico que le presionaba continuamente porque aceptar a trabajos industriales y no se de cara a la investigación básica que esto no daba dinero

Voz 1950 13:12 bueno todo el mundo conocía sus amoríos con

Voz 2 13:14 dos alumnas y con todo el mundo y él era la persona en la que Pierre Curie cuando le dan el Nobel harán una cátedra deja la escuela de la vida de Paris se la cede su puesto a poner en llevan que era muy amigos cuando finalmente fallece y Pierre Curie pues efectivamente se preocupa mucho de de de eh atender en amarillo el grupo de amigos la consideraban uno más y entonces llegó un momento en que saltó el escándalo del posible la posible relación Amorós entre pongan llegan imagino que ellos estaban en ese momento en Bruselas el Congreso sol ve con Einstein y con los grandes científicos saltó el escándalo no a nivel global como hoy en día pero casi aquello fue tremendo la persecución sobre ella además lo que es la sociedad a él que era casado y con cuatro hijos no le presidido nadie exigió a ella que era viuda hacía cinco años que podría tener más libertad de actuación fue demoledor de el exigió la renuncia a la cátedra la Sorbona Se latido tomates huevos tuvo que abandonar su vivienda se la volvió a tachar de polaca extranjera usurpador en de maridos bueno nos imagináis según su hija Eva estuvo al borde del suicidio sino se suicidó fotos

Voz 1 14:19 además los claro es muy duro

Voz 1950 14:23 de detrás de cualquier personaje ilustre

Voz 2 14:26 que hay una vida cotidiana hay un acuerdo

Voz 1950 14:29 ah de experiencias vitales es Sony rival si yo

Voz 2 14:31 hemos intentado en el libro mantener los textos originales porque no que novelar nada realmente es una vida que parece una novela final fue realmente rápido porque fue una anemia perniciosa aguda que no pudo responder la médula por tanta radiaciones acumuladas llamaron a la familia pudo llegar a su hija Irene y su yerno no llegaron a tiempo sus hermanos de Varsovia pero Brown y a ellos se trajeron tierra polaca para cubrir su tumba que es el momento que ya llegaron y allí estuvo hasta mil novecientos noventa y cinco que el presidente François Mitterrand reclamo los restos de Marie Curie volvió a ser pionera la primera mujer que entra en el Panteón de Hombres Ilustres de Francia

Voz 1950 15:11 Belén ha sido un placer tenerte esto ha sido maravilloso seguir la vida de Marie Curie tal y como las contado con ese detalle con esa pasión que Fabra Astillero volver a Belén Yuste para despedir es un honor hablar de Marie Curie has estado en los premios Nobel invitada por la Academia si has tenido una de las exposiciones hasta itinerante más gloriosas de El de la última temporada que es esa dedicada a las mujeres que han sido Premio Nobel querría despedirme preguntando te lo que siempre preguntó a nuestros gato Pardos quién ha sido o es el faro de tu vida

Voz 2 15:47 mi abuela mi abuela llamaba de Asturias de de la zona de Boal para mí ella es un faro hoy sigue siendo un faro permanente era una mujer luchadora tenaz comprometida en un tiempo en que las mujeres pues era en la época de Marie Curie para mí es un ejemplo a seguir compromisos sobre todo y géneros

Voz 1950 16:08 muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada