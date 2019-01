¿A quién le toca defender a esta democracia?

Voz 0789

buenos días Pepa buenos días a todos me resulta inexplicable la nula conciencia de responsabilidad de Estado que tienen los partidos que se definen a sí mismos como constitucionalistas en muchas ocasiones he expresado mi sorpresa por su incapacidad para poner en común alguna iniciativa o algún intento al menos durante los años en los que crecía el independentismo catalán que él sí había concertado un plan de acción y una hoja de ruta a pesar de sus diferencias bueno pues tampoco consigo entender ahora la indiferencia con que asisten a la campaña de deslegitimación de la justicia española y de la democracia española que desde las cuatro esquinas del independentismo se ha lanzado a escala internacional ya tambor batiente ante el juicio de la semana que viene y que por cierto está teniendo una repercusión notable se preparan juicios sin garantías dicen se juzga a un pueblo esto no es una democracia son afirmaciones gravísimas no les parece llamativa impide de los partidos constitucionalistas ante dicha campaña se comporta como si la defensa de la dignidad de esta democracia fuera tarea sectorial que compete al ministro del ramo el de Exteriores tal como a pagar los Juegos compete en exclusiva a los bomberos los partidos pomposamente llamados constitucionalistas no se sienten concernidos no deberían haber intervenido conjuntamente para tratar de contrarrestar esta campaña internacional a quien le toca defender a esta democracia