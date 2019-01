Jorge Morales: “La subida de los derechos de emisiones de CO2 explica la subida de la factura de la luz”

mire hay una razón y un agravante vamos por partes la primera la razón tiene que ver precisamente con esto de que hablaban con el cambio climático no el CO2 el los gases de efecto invernadero en Europa cotizan es decir las empresas que los emiten tienen que comprar esos derechos en un mercado europeo en un mercado común entonces qué ocurre que las empresas eléctricas contaminantes es decir las centrales de carbón en las centrales de gas que emiten CO2 al producir electricidad tienen que comprar esos derechos non bien pues ese derecho de CO2 en la Unión Europea hace un año cotizaba a ocho euros la tonelada desde septiembre no ha bajado de los veinte eh ahora mismo está en torno a veintitrés euros la tonelada es decir se ha triplicado su precio en el último año no esto ha llevado a que las ofertas que de esas compañías envían al mercado mayorista de esta ciudad pues hayan casi ayer no aumentado casi un cincuenta por ciento porque es un coste muy importante para ella

no está el armazón agravantes el mal diseño que tenemos del mercado eléctrico porque qué ocurre que es que nuestro sistema eléctrico en las centrales contaminantes no llegan al cuarenta por ciento de la producción total el sesenta por ciento restante lo tenemos en centrales nucleares que no no emite CO2 hidroeléctricas los embalses eólicas solares etcétera no bien todas estas centrales ahora mismo tienen exactamente los mismos costes que el año pasado y sin embargo por por razón de cómo funciona el mercado eléctrico también están cobrando un cincuenta por ciento más que el año pasado no por tanto claro ahí tenemos un problema regulatoria un problema de diseño de mercado que es lo que hace es que ante una subida de precio de unas pocas centrales eso se extiende a la totalidad del mercado electricidad hay por tanto acaba impactando fuertemente nuestra factura