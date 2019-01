Ramón Jáuregui: "El papel que quiere jugar Europa en Venezuela es distinto al de Estados Unidos"

Voz 1727 00:00 Ramón Jáuregui buenos días hola qué tal buenos y eurodiputado socialista ha negociado la resolución del Parlamento Europeo sobre Venezuela que se vota hoy en porque hoy se vota esa resolución en reconocimiento de Why do como presidente encargado o interino por qué no esperar a que cumpla el plazo ese ultimátum que cuatro países de la Unión Europea le han dado a Maduro

Voz 1 00:25 bueno el Parlamento Europeo no reconoce países porque no tenemos esa capacidad diplomática pero ciertamente simbólicamente lo hacemos es sobre todo lo hacemos pensando en que a partir de este fin de semana lo van a hacer varios Estados miembros seguramente en cascada porque finalizan los plazos que se les dio en su momento yo creo que la respuesta de Maduro a la propuesta de Europa de que haga una convocatoria pactada de elecciones con la oposición ha sido respondida como ya sabemos por parte de Maduro con imágenes de militares constantes Icon una irónica respuesta diciendo que quiere hacer elecciones para la Asamblea a una asamblea nacional a la que destituyó practicamente de sus poderes Hinault no respondiendo a la petición formal que es la de que haga elecciones presidenciales de manera que en ese contexto lo lógico era pactar ya una resolución que además incluye otro aspecto que a mí me me gustaría destacar IS la propuesta europea la la la idea de que hoy mismo va a tener lugar probablemente en Bucarest y un anuncio por parte de la señora Mogherini ese arreón

Voz 1727 01:27 con los ministros de Exteriores de de todos los países

Voz 1 01:29 entrega exacto exacto y que yo creo que hoy mismo van a dar digamos solemnidad a su propuesta de Grupo de Contacto qué es esto es en esencia es el papel que la Unión Europea quiere jugar distinto de los Estados Unidos que tiene una estrategia distinta en parte lo decía también el señorita diferentes yo creo que Copa quiere seguir siendo ese agente diplomático de política real que trata de buscar un acuerdo interior para asegurar un proceso electoral limpio creíble transparente igual como única solución pacífica y democrática al problema de Venezuela Ésta es la posición que además va a tener lugar a propósito de una propuesta que ya Uruguay y México acaban de anunciar que van a hacer una conferencia internacional el siete de febrero en Montevideo a la que yo creo que se va a sumar Europa Ésta es la idea en la que nos movemos

Voz 1727 02:17 ante la posición que adopte finalmente Méjico no en la resolución de claramente de este conflicto el texto subraya que rechazan cualquier uso de de la violencia para solucionar la crisis venezolana bueno esto es es un genérico que casi cualquiera suscribiría pero teniendo en cuenta que el Ejército de momento de momento está del lado de Maduro y que quién está liderando no es Europa quien está liderando este proceso de sustitución es Estados Unidos con Trump al frente es un aviso a Trump esta cautela que tiene el texto ayer Borrell vino a decir algo parecido en el Congreso aquí

Voz 1 02:49 esta fue una petición por nuestra parte de inclusión en la resolución que no estaba en el texto original tiene como bien dice una referencia externa e interna también externa evidentemente para rechazar cualquier agresión externa no lo decimos literalmente pero el uso a la violencia o las armas tiene digamos ese propósito e interna porque efectivamente también conviene reiterar que es el acuerdo interior inclusivo que incluya todas las partes el queda una salida pacífica al asunto y por tanto que excluye cualquier enfrentamiento interno yo pienso que las dos referencias son necesarias en un país en el que yo creo que hay que decirlo con claridad los riesgos de conflicto interno son muy grandes

Voz 0591 03:35 buenos días Ramón el SCI Esther Palomera yo quería por lo de dos dos preguntas una en qué medida España ha liderado la posición final de Europa si ha sido así puesto que España no es cualquiera en sus relaciones con con Venezuela ídolos como sea leído en la Unión Europea la posición del Gobierno español que ha ido de menos a más respecto a la presión de la comunidad internacional sobre Maduro y que aquí en España ha sido durísimamente criticada por por la oposición

Voz 1 04:03 bueno España yo creo que sí puedo decir que ha mantenido las conversaciones con los principales países el Reino Unido Alemania y Francia fundamentalmente en la en en el establecimiento de un plazo porque la posición inicial nuestra era que Europa más que hacer un reconocimiento inmediato de señor Guarido buscaba un acuerdo previo y que utilizaba la advertencia a Maduro del reconocimiento de Maduro como o del reconocimiento de Aído como elemento de presión yo pienso que esa estrategia era correcta insisto como he dicho antes desgraciadamente la respuesta de Maduro no permite alentar esperanzas y por tanto la la la el reconocimiento viene ya en los próximos días respecto a las críticas etcétera yo pienso que han sido bastante estúpidas porque lo que ha hecho España realmente es lo que han hecho el conjunto de los países europeos y en ese sentido a mí me parece muy importante establecer digamos esa ese reconocimiento a que son todos los países de la Unión los que han decidido ser más prudentes estas cosas yo creo que de reconocimiento de presidentes y acceder a tiene sus consecuencias diplomáticas cerca de un millón de europeos viviendo en Venezuela nuestras representa en política y diplomática en esos países en ese país necesita tener digamos un un uno uno una defensa Hay incluso hay intereses económicos y muy importantes entonces no se trata tampoco de de de jugar es de una manera tan y frívola con estas cosas no entonces a mi me parece que a pesar de las presiones de Bolton porque me cuesta me consta que que no para de llamar a los ministros de Exteriores europeos en esa posición un poco tremendista no yo creo que es más prudente pero porque además

Voz 1727 05:46 Khedira estando en esas llamadas señor Jáuregui dice vuelto

Voz 1 05:49 pues que que se reconozca ha oído que se rompa relaciones con el otro aquel supongo yo no he hablado con él pero me imagino que sus llamadas van en esa dirección y de hecho las dificultades que ha tenido la Unión Europea internamente para reconocer por ejemplo el grupo de contacto que se va a aprobar hoy etc por la oposición por ejemplo de de Hungría el pasado a esta a este proceso pues vienen por las presiones norteamericanas porque porque parece como que no quieren que se juegue esa esa baza lo que quería decir es la importancia de jugar ese papel porque pongámonos en todos los escenarios pongámonos en el escenario como se decía ayer por parte del señor Casado es que como se va a permitir que Bolt que que el señor Maduro convoque las elecciones bueno indicó que va a pasar si las convoca huidizo porque hay que ponerse en ese escenario electoral si el aparato electoral está en manos del gobierno oiga es que alguien tendrá que acordar por eso el grupo de contactos tan importante por eso Europa tiene que jugar ese papel

Voz 1727 06:44 de hecho ayer que de una pregunta en el aire que planteaba el portavoz de Podemos Pablo Bustinduy decía aunque reconozca huído como presidente encargado es obvio que Maduro maneja estructura del Estado a quien se tiene que dirigir el Gobierno de España por ejemplo a partir del lunes para averiguar dónde están los periodistas de la agencia EFE Si llegamos al lunes sin saber dónde está

Voz 1 07:04 bueno es es un buen ejemplo gerente no lógica a veces los reconocimientos por eso insistimos en que más allá de reconocimientos diplomáticos etcétera lo importante es que sigamos apostando por una operación pactada internamente yo creo que fuera de eso los problemas son enormes para todos para todos es verdad que la oposición unos ha dicho y esto también influyó un poco en lo que me pregunta usted antes sobre la evolución del Gobierno de España de España en general mire nosotros hablamos yo he hablado estos días con con nuestros compañeros allí en el Parlamento en la Asamblea Nacional venezolana lo que nos dicen es que hay como un giro copernicano de la sociedad venezolana es decir que hay decía ayer uno de los diputados hay un nueve a uno ya es decir ahí hay una sociedad que ha salido a la calle que va a salir mañana o el sábado otra vez hay hay como una evolución que no puede parar esta es la sensación que tiene no yo no sé si si eso se va a producir tan claro hay tan limpiamente me temo que no desgraciadamente porque porque no sabemos lo que va a pasar pero en todo caso en todo caso repito en cualquiera de los escenarios es necesario acordar que alguien esté allí para pactar muchas cosas por eso el Grupo de Contacto es clave y por eso el papel de Europa es distinto de los Estados Unidos y por eso es imprescindible para mí fue la clave de la resolución que vamos a votar hoy que se incluya junto al reconocimiento que si hemos aceptado los socialistas la importancia del Grupo de Contacto y llamar a la señora Mogherini para que hoy a partir de Bucarest el papel papel europeo en ese grupo de contacto quizás con Uruguay con México sea un papel clave en la digamos en la búsqueda del pacto interno

Voz 1727 08:38 Ramón Jáuregui Un placer como siempre muchas gracias