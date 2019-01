Julio Sanz: “Los taxistas de Madrid haremos huelga hasta el final”

Voz 1727 00:00 Julio Sanz buenos días buenos días antes el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid la mayoritaria en en Madrid también de la Asociación Nacional del Taxi que agrupa al cuarenta por ciento de los taxistas a nivel estatal el él con Esther Palomera con Ernesto de Caicedo con Teodoro León Gross nos metemos en el conflicto vivo todavía ahora en Madrid resuelto de momento en Barcelona un asunto global que se plantean todas las grandes ciudades el conflicto del taxi con la aparición de las licencias WC con la aparición de otra forma de gestionar la movilidad en las ciudades pero antes de nada los datos vamos a recapitular datos Marisol Rojas buenos días buenos días vamos con las cifras del taxi en Madrid

Voz 1508 00:44 datos oficiales de Fomento señalan que en Madrid hay quince mil quinientos setenta y seis taxis una cifra que no sube desde mil novecientos ochenta porque ese fue el último año en el que el Ayuntamiento concedió licencias pero sí ha estado funcionando un mercado secundario en el que antes del dos mil una licencia costaba alrededor de cien mil euros sólo cinco años después su precio llegó a alcanzar los doscientos cuarenta y cinco mil era el caso de los taxis de gama alta y que no podían circular los lunes o los viernes como los taxistas libras

Voz 1926 01:14 la domingo quién tiene una licencia de ese tipo

Voz 1508 01:17 detener algo parecido a un fin de semana esos son los datos que deslizan desde el sector del taxi el Ayuntamiento no tiene cifras de ese mercado secundario porque no existe la obligación de declarar el importe que pagan o cobran los que hacen esta transacción el Ayuntamiento sólo lo autoriza

Voz 1727 01:35 en Barcelona en el caso de Barcelona

Voz 1508 01:37 diez mil quinientas XXI licencia según el Instituto Metropolitano del Taxi a día de hoy el Ayuntamiento tampoco da nuevas licencias pero allí también existe un mercado secundario que se ha disparado desde dos mil tres hasta ese año sólo se podría transferir la licencia en caso de muerte o jubilación entonces el precio medio de la transferencia estaba en cuarenta y un mil euros hoy ronda los ciento treinta y cinco mil

Voz 1727 02:03 mañana entra en vigor el decreto que aprobó la Generalitat para regular el funcionamiento de las WC el decreto que puso fin a la huelga del taxi allí qué datos tenemos de los vehículos con conductor

Voz 1508 02:13 en la Comunidad de Madrid hay casi seis mil seiscientos en Cataluña dos mil cuatrocientos el permiso administrativo para tener un vehículo con conductor no supera los cincuenta euros en ninguna comunidad autónoma aquí también hay un mercado secundario la reventa de Madrid está a día de hoy entre cuarenta y cuarenta y cinco mil euros en el caso catalán se están vendiendo incluso por setenta mil

Voz 1727 02:36 bueno es que llevamos tantos días y dando vuelta tantas cosas que quería tener los datos encima de la mesa antes de de entrar en el momento delicadísimo en el que están ustedes Julio Sáenz porque son muchos días de huelga once hoy

Voz 1 02:49 hoy ante hoy once días el Gobierno regional de Mas

Voz 1727 02:52 Gil dijo claramente ayer que no de ninguna manera a las a la propuesta que ustedes les había llevado que les habían hecho en las últimas horas que pase a partir de hoy porque ustedes están perdiendo dinero cada día que pasa

Voz 2 03:06 qué pasa a partir de hoy

Voz 1 03:08 es muy oportuna pregunta pero si me permites dos pequeñas al precio de tener muy breves en principio bueno pues agradecer a este medio a la Cadena Ser la oportunidad que nos da para poder explicar y desarrollar el porque estamos en la calle porque estamos once días en huelga siete compañeros hoy siete días en huelga de hambre hay que entrar en el fondo del problema porque a veces nos quedamos en las formas y al final después de todo décimo ahí porque están los con los taxistas en la calle eso en primer lugar en segundo lugar a aprovechar esta oportunidad que tenemos con esta audiencia en este programa para pedir disculpas a los usuarios son los que verdaderamente están padeciendo once días sin servicio es un daño muy grave y desde luego de aprovechamos aquí también por extensión a los ciudadanos porque los ciudadanos también están padeciendo los trastornos costó

Voz 1727 03:59 de ser cierta preocupación e por la empatía por la empatía que que parece que han perdido no

Voz 1926 04:07 claro Pepa de tres de los usuarios pero fíjate

Voz 1 04:09 sí también eso exige una reflexión que tiene que pasar en el colectivo del taxi hasta qué situación han tenido que llegar límite para que expongan su puesto de trabajo su servicio a los ciudadanos Isère planteen una huelga indefinida sin retorno hasta no conseguir por lo menos pues esa regulación que pretendemos

Voz 1727 04:27 cómo se que Esther que Ernesto y que Theo van a sacar estas cuestiones a mí sí me preocupa aclarar esto lo que le preguntaba de entrada once días a una huelga es algo muy duro muy duro nadie que por gusto y una huelga como la suya es perder dinero todos los días bueno en todas las huelgas se pierde dinero pero en esta se pierde dinero hasta hay gente que dice yo necesito que me ayudes mi familia de juego que mayo del banco para pasar el crédito de la en fin el mantenimiento del coche todas las cosas además de la vida qué pasa cuando se están once días en huelga y no hay luz al final del túnel que es el momento en el que estamos

Voz 1 05:05 bueno a ver luz al final del Tour es siempre ahí cuando hay voluntad y hay ganas de solucionar problemas soluciones hay lo que pasa es que verdaderamente que ponerse a trabajar hay que ponerse en este caso a negociar con la Comunidad de Madrid no hemos negociado a la Comunidad de Madrid nos ha impuesto una serie de condiciones unas líneas rojas que hacer innegociable cualquier cosa pito si me permites yo creo que es preceptivo el saber porque los taxistas dijo mi familias están en paro y sin llevar un duro un euro desde hace once días en principio hay que diferenciar claramente que es el servicio público del taxi que es son los vehículos arrendamiento con conductor no son lo mismo si las vs heces son las ovetenses Tasi está afectado y regulado por diferente normativa a nivel local o las ordenanzas a nivel autonómico con el reglamento y la Ley de Ordenación de Transportes y a nivel de Gobierno central tiene tres estrictas regulaciones que no renegar de ello eh la regulación son en beneficio del usuario en beneficio del consumidor para darle garantía a darles seguridad para darle calidad en el servicio los vehículos con conductor no tienen normativa local no tiene normativa autonómica y una exigua normativa a nivel de Gobierno central vehículo arrendamiento como conductor en su inicio fueron creado porque no han aparecido ahora eh los vehículos arrendamiento con conductor llevan muchos años funcionando hasta el año dos mil diez cuando cumplía las reglas de proporcionalidad y la regla de habitualidad la convivencia con el sector de estas Viera es era perfecta no había ninguna colisión lo vehículo arrendamiento conductor cuando han esquilmado su trabajo se han venido a la parcela de Tasi están actuando como si fueran taxis pero sin tener esa normativa cuando tenían que existir quinientos cuarenta ahora en Madrid seis mil quinientos cincuenta y nueve dos y la B narra de que caiga más autorizaciones hasta dónde se puede llegar abrimos fuego

Voz 0591 07:02 por ejemplo en Londres hay veinticinco mil taxistas y cuarenta mil con vehículos con conductor de Uber que todavía es más aplastante algo o no lo que quiero decir es que el conflicto no no nos es propio es decir en toda Europa hay en casi todos los países ha acabado en los tribunales hombre amigo de prohibir en una sociedad en pleno siglo XXI hoy en una sociedad mercado de libre competencia no me parece la decisión más adecuada eh de todas formas yo yo creo que ustedes efectivamente tienen un problema con con la ATC es pero no es el único problema que tiene el sector del taxi en este momento porque en las grandes ciudades se han transformado completamente en el siglo XXI como en otros otros otros sectores ya hay muchísimos medios alternativos de otros de transporte si ustedes ahora están dando la batalla contra la súbete CES la próxima batalla cuál va a ser los coches eléctricos de alquiler las bicicletas las motocicletas eléctricas no creen que ustedes no han hecho esfuerzo para adaptarse a la nueva economía de mercado a las nueve al funcionamiento las nuevas ciudades en el siglo XXI que han hecho ustedes para adaptarse a esta situación

Voz 1 08:10 bueno en principio quisiera tú ha introducido una plataforma el nombre una plataforma has hablado de UV yo estoy hablando de lo vehículo arrendamiento con conductor genérico sea plataformas que utilizan y que están en posesión de posesión sino que controlan esa es esa forma de dar servicio a través de la plataforma es una cosa y los vehículos con conductor para los cuales se de regulaciones otra a ver no caigamos en esa en ese tópico de que no hemos sabido adaptarnos el Tasi está así de Madrid concretamente para centrarnos ofrece todo lo que ofrece los vehículos arrendamiento con conductor pero mejorado iría desde más y además regulado no lo está

Voz 0591 08:51 acto no es que los que los usuarios

Voz 1926 08:53 que no se están yendo las plataformas en bodega

Voz 0591 08:56 al servicio al taxi fíjate con eso me estar de moda

Voz 1 08:58 dado que no existe un monopolio en el taxi que seguramente alguien lo podría también comentar y luego si quieres hablamos de ese monopolio vamos sabes Stasi de Madrid lleva adaptado y conviviendo con los vehículos eléctrico con el público en el Carsa bien con los patinetes con la bicicleta hemos sabido adaptarnos sí de hecho nosotros tenemos un claro compromiso con la ciudad de Madrid en cuanto a medidas medioambientales desde el año dos mil doce el colectivo asumió que no podían entrar no debería entrar vehículos que no fueran ecológicos el Thaçi Press dar servicio a través de sistemas telemáticos desde mucho antes que aparecieran esas plataformas el taxi tienen unos precios regulados en beneficio el usuario el taxista no puede poner cualquier vehículo asiste es un profesional que accede a la propia

Voz 1727 09:43 Ernesto en una norma muy rígidas

Voz 1 09:46 muy estrictas que además tiene que renovar cada cinco años eh quiero decir si nos hemos adaptado lo que pasa es que a lo mejor no tenemos la capacidad económica de introducir campañas tremendas de imagen porque nosotros no tenemos ni estaban mantenidos por fondos de inversión ni por grandes pero ni por especuladores pierdan esto mientras aquí en Gran Vía suponía

Voz 0591 10:06 bueno ha habido un poco con las con las licencias de los taxis o no esto tampoco es eso

Voz 3 10:11 ahora quiere que hablemos de las películas no piensa dejar entre lo que entraré frente a lo mejor no es su caso pero hemos salido en el reportaje la compañera está

Voz 0591 10:22 doscientos cuarenta mil euros una licencia de taxi les buques lo que es una concesión administrativa

Voz 1 10:27 sabes sabes que el Ayuntamiento se que transfiere la licencia es el que tiene la última palabra en función del estado de la economía pero quiero hacer valer eso yo adquirí licencia de Casillas de treinta y cuatro años si me lo permiten espero jubilarme en este sector y la vendré después de Julio César

Voz 1727 10:44 vamos a dejar entrar en la conversación al al resto de de de los analistas que tengo en la mesa pero no quiero que se vaya el tiempo sin que me diga Julio Sanz concretamente van a seguir en huelga va a seguir en huelga indefinidamente hasta que consigan su objetivo responde a esto sólo esto no me explique todas las dificultades que tienen no

Voz 1 11:02 o sea contemplan ni una marcha atrás de hace unos días el sector fue consultado y una forma muy estricta un referéndum todos opinaron todos fueron sus datos el noventa y veinticinco por ciento de los taxistas en Madrid dijeron que había que plantearse una huelga indefinida para resolver esto porque resumiendo lo que pide el taxi así de Madrid y por extensión en España es que se cumpla la ley hay en este país parece que los cumplidores de las leyes somos los que estamos siendo perjudicados los que vulneran están siendo los beneficiados y lo buenos era

Voz 1727 11:33 eso es sí hasta el final Ernesto sí yo

Voz 0587 11:38 primero mi posición general sobre este tema ni héroes ni villanos ni héroe es bastante bueno en unas no no ese es el aproximación porque esto es un problema de este sector pero no es el único sector después de este sector hay otros o no después sino que ya están otros como es el caso de Amazon es decir por lo tanto lo que hay aquí es una situación en la cual digamos se está aprovechando por parte de una serie de plataformas una hueco un un problema de regulación del mercado que no sea regulado esto existía pero adquirir una digamos una bola de nieve se ha convertido en un sector muy relevante con muy fuertes beneficios aprovechando la falta de regulación yo comprendo perfectamente que quien tiene una casa sabe que eleva de presión en un cincuenta por ciento por la situación de competencia que se produce evidentemente este en una huelga indefinida yo lo comprendo completamente el problema es que esa huelga indefinida y produce una situación tal de caos de de enfrentamiento dentro de la sociedad y en particular en Madrid que si va a ser imposible mantenerla podéis como dirigentes sindicales orientarla pero será imposible lo que es lo que es necesario aquí es hacer un acuerdo una negociación a los efectos de regular de establecer una clara división entre unos y otros

Voz 1 13:00 total me la idea de la compensación lo

Voz 0587 13:02 compensación es una idea que puede ser interesante para compensar la penalización que supone eh la nueva coexistencia de este mercado con la súbete pero claro la súbete ese no van a acordar esa compensación si no se mantiene la ventaja fundamentales la ventaja fundamentales es la inmediatez que tú puedas llamar vengan enseguida si efectivamente no puedes hacer eso las plataformas pierde una parte de su negocio muy relevante y por lo tanto lo de la compensación es una cortina de humo un sueño entonces lo que digo es una huelga indefinida que busca digamos esa regulación esa regulación es una huelga imposible mantenerla y como dirigentes sindicales yo puedo entenderlo pero es un problema estructural que hay en este país no sólo en este país tiene que haber una nueva regulación y para eso no se puede conseguir a través de la huelga

Voz 1 13:57 es decir le puedo contestar el año ha hecho una apreciación muy importante en esto ha sabido ver un poco más allá de lo que es la problemática que tenemos estaba hablando de otros sectores afectados que luego me gustaría recuperar compensación que no queremos compensar si es que no estamos en la calle ni para pedir tarifas ni me ayudan y subvenciones queremos mantener los puestos de trabajo vamos a ver para que se entienda hay tres segmentos en los que se presta el servicio de transporte de viajeros uno es circulando por la calle a mano alzada el cliente levanta ahí para así otro es en las paradas establecidas al efecto en aeropuertos en las estaciones de en cualquier sitio donde haya afluencia de viajeros y otros Escola Pre contratación previa de los tres elementos son los que utilizan casi los tres elementos si uno y uno por normativa que es el de la contratación previa es el que está facultado y habilitado para lo vehículo arrendamiento con conductor la inmediatez cuando hay contratación previa no se puede dar por eso está la clara diferencia entre los dos modos de transportes la súbita heces tradicionales llevan desde hace muchos años conviviendo perfectamente porque la pre contratación ellos no la tienen con unos minutos o una hora no la tienen días semanas o con meses están perfectamente dando servicios productoras de televisión pues en diferentes empresas y los tienen a la puerta porque tienen un servicio pues que ellos sentía de de calidad que me parece correcto la convivencia está garantizada pero cumpliendo unas leyes cumpliendo unas normas es que hay un ordenamiento muy importante que deben de cumplirse en beneficio de todo y esa reflexión que ha hecho Ernesto es importantísimo porque verdaderamente Si estamos cambiando si pretendemos privatizar aún unos miles de puestos de trabajo fijos y estables que llevaban más de cien años funcionando por algo será el ejemplo que ha puesto es sustancial hacia donde vamos esta lucha del TAS si estás semejando la lucha de otros colectivos que tristemente pues no puede salir a protestar con el bolígrafo pero a la calle y nosotros salimos cuando estás lo decía el otro día antes los que ahora comprada por Amazon los que pide la comida a través de globo lo que te trasladas

Voz 3 16:09 en la prensa aquí

Voz 1 16:14 los que se alojan en Airbnb probablemente sus hijos no tengan acceso a la sanidad pública ni a la educación pública ni a la seguridad pública ni al transporte público

Voz 3 16:25 de a pensiones una excursión este sí sí sí sí

Voz 0591 16:32 si esto en este momento es lo que preocupa y ocupa al sector del taxi ni a quién es

Voz 1727 16:37 de ateo dejaría a Teodoro León Gross

Voz 1926 16:42 claro no me sorprende que el señor Sanz cuando haya aludido a la convivencia pacífica con la fe se haya remontado me parece que dicho dos mil tres que era un momento en el que no había ningún conflicto sino que todo se hacía con con cierta normalidad claro

Voz 1727 16:55 mil diez ha dicho verdad

Voz 1926 16:57 sí diez diez diez me dieron dos mil dos mil diez pues si digamos sino vamos una década atrás au Mont décadas atrás claro todos los sectores convivían sin ningún problema con la nueva economía porque la nueva economía todavía no se había no había irrumpido con toda su energía efectivamente lo ha visitado el comercio no tenía problemas en convivir con Amazon o los periódicos no tenían problemas en convivir con los digitales yo creo que aquí hay un problema de planteamiento metodológico es la impresión que yo tengo seguimos queriendo plantear la cuestión como qué hacer con la ITC yo creo que la cuestión desde mi punto de vista es qué hacer con el taxi que es el sector que ahora mismo está desajustado con respecto a la economía real y a la realidad social de esta segunda década ya muy avanzado el siglo XXI se ha descrito en el reportaje ese mercado secundario de de

Voz 2 17:46 de de las

Voz 1926 17:49 las licencias real es terrible es decir pensamos que que hace veinticinco años tal hay las mismas licencias en Madrid cuando sea la la población ha aumentado extraordinariamente el turismo aumentado extraordinariamente la movilidad ha aumentado extraordinariamente ha habido un control del sector del taxi de las licencias en un en un en una actividad que para ellos ha sido evidentemente lucrativa yo creo y la Organización Internacional del Trabajo utiliza un término que es interesante que es el de transición justa yo creo que la pregunta que hay que hacerse es qué hacer con el taxi y hay que buscar qué hacer con esas setenta mil familias yo creo que cabe IFE y ha dado un primer paso no proponiendo ese fondo de rescate al taxi no estoy diciendo que sea la panacea ni que sea la solución pero que siguen ustedes preguntándose señor Saenz que planteando la cuestión como qué hacer con la súbete EC y quizás tengan que empezar a hacer algo de autocrítica plantearse qué para otros la pregunta es qué hacer con el taxi

Voz 1 18:46 buenos días Teo respetando tu opinión las cosas no son casualidad si aquí existe un número determinado de licencias de taxi que permanece inalterable hace muchos años que hay unas normas y existe un reglamento que establece que aquí en los municipios de la Comunidad de Madrid de más de quinientos mil habitantes debe existir un ratio de dos licencias por cada mil habitantes pero es que eso es lo dicen las normas eso lo dice la ley por eso se cumple el servicio público del taxi aquí en Madrid

Voz 1926 19:15 creo que no está desatada

Voz 1 19:17 de a los ciudadanos lo digo por eso pero fíjate pero quedaba

Voz 1926 19:20 hay espacio para que creciera por tanto la movilidad no

Voz 1 19:24 ahora no tener al al haber

Voz 1926 19:26 bloqueado a la número de licencia y aumentar la población y la movilidad era lógico que mereciera otro sector que que cubriera esas carencias

Voz 1 19:33 nosotros no somos los que lo bloquea vamos las normas vienen dadas de la en este caso la Comunidad de Madrid que tiene la capacidad de realizar reglamentos y leyes nosotros las acatamos y acatamos lo que dice pero la población ahora mismo ese ratio está superado hay más taxis que debería de existir has dicho una cosa que creo que resume y creo que da una idea de fondo del final de todo esto un fondo de rescate para eliminar a los taxis no no a que estamos buscando porque no regula vamos en este caso a las ovetenses en lugar de pretende terminar con los así fíjate quien ha sugerido eso lo ha sugerido que es una plataforma está avalada por unos fondos de inversión por ex banqueros por persona muy potente que quieren

Voz 1727 20:17 eliminar un fondo de rescate para eliminar el taxis a Julio Sanz espera espera Theo que enseguida voy a darte la palabra para que responda vamos a hacer una pausa

Voz 4 20:28 si tu sueño ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota lo tienes complicado pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 5 20:37 se cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte Inglés hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros propicia el precio baja pero igual además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del crucero

Voz 6 20:54 la realidad tu sueño consulta condiciones El Corte Inglés

Voz 7 20:58 hola soy gay soy actor y hoy os quiero hablar de los neumáticos euros reparo para mí son de total confianza encuentra los en tu taller euro remarcar Service más cercano lleva de los cuarenta y nueve euros neumático con según incluido que bueno durabilidad seguridad ahorro en tu neumático duro repare informa ten euro reparar punto es cariño qué haces con el ordenador

Voz 8 21:20 Irán así podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los del cuarto no esté tranquila pero sí mostró pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya los cambiamos de pisos la vuelven a poner sí

Voz 6 21:31 se protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 9 21:41 recuerda novecientos ciento trece ciento trece hay quienes dicen que están al hay quienes defienden que está bien hay quienes te moja quienes no olvida quiénes implican hay quienes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo del que sino también

Voz 10 21:57 porque tú que pienses que país empieza eso reforma con un gran

Voz 11 22:04 portón de entrada con aportes portugueses que aportan sobriedad Illa que ves la oportunidad tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro por cerámico importado granate importe que multiplica tu vida por ocho rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos

Voz 12 22:34 aprovecha el súper jueves en los centros de oportunidades de El Corte Inglés se encontrará un veinte por ciento de descuento adicional al precio rebajado en una gran selección de marcas de moda ahora es el momento de hacer mejores Tom

Voz 6 22:46 súper jueves en los centros de oportunidades y hable del Corte Inglés te espera en Opel estamos de aniversario para celebrar nuestros ciento veinte años llegan las ciento veinte horas de Opel BN disfruta de ofertas exclusivas y condiciones únicas en toda la gama de vehículos Opel date prisa aprovechan las últimas ciento veinte horas del mes estrena tu nuevo Opel a un precio de aniversario te esperamos en la red de concesionarios Opel

Voz 13 23:14 en hoy en tu tienda día disfruta del Día sin IVA en compras superiores a treinta euros con precios como para celebrar incluso que te encontraste a tu vecino y te acuerdas su nombre día calidad y precio están muy cerca

Voz 1 23:28 sí

Voz 9 23:37 con Pepa Bueno

Voz 14 23:51 está

Voz 1727 23:56 Julio Sanz que es el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid la mayoritaria en la capital de España y también de la Asociación Nacional del Taxi que agrupa el cuarenta por ciento de los taxistas a nivel estatal nos acompaña esta mañana ya en el día once de la huelga cuando no se ve horizonte cuando ellos insisten acaba de decirlo aquí que van a seguir parados de manera indefinida el Gobierno regional dice en la contratación yo no voy a entrar en lo regional de Madrid porque si entro en eso eliminó todo un sector económico que es el de las que se estamos en una encrucijada están los taxistas en una encrucijada vamos a hablar ahora de la derivada política de esto pero tengo una pregunta creo que muy oportuna que traslada Isaías Lafuente señor Sanz se pregunta Isaías y son un servicio público y lo defienden como tal no deberían haber establecido unos servicios mínimos para hacer compatible el derecho a la huelga con la movilidad de los ciudadanos

Voz 1 24:50 bueno pues en este caso hay un paro patronal no está establecido los servicios mínimos no pero es bueno que me lo preguntes porque hay cien vehículos adaptados cien vehículos Eurostad es que están prestando servicio a personas con problemas de movilidad servicios mínimos gratuitos gratuitos a las personas con problemas de movilidad a los que tienen que trasladarse a los hospitales para realizar servicios de diálisis a las personas mayores de de los hospitales que tienen pues esa dificultad a cien vehículos se presta a través de las emisoras la puerta de su hospital

Voz 1727 25:24 yo lo he visto en la puerta del Ramón y Cajal hace hace unos días ese servicio mínimo trasladando alguien que necesitaba asistencia médica que pasa con con si los políticos con la administraciones es hoy comparece el ministro de Fomento señor Ábalos Se espera que diga algo de un asunto que estuvo en su mano que pasó la competencia a las comunidades autónomas ya vemos que esto está provocando que en Cataluña se haya resuelto de Madrid no y que además derive en la responsabilidad última de la contratación de la precontrato contratación a los ayuntamientos cómo lo ven ustedes

Voz 1 25:56 yo desde luego no me voy a perder la comparecencia de Avalos y con mucha expectación muy pues ya era el sable espero algo sino para que comparece no digo yo que ya veremos si hay alguna solución

Voz 0587 26:07 OO recupere la facultaba que recupere la facultad

Voz 1 26:10 vas a opas abuela no lo sé pero eso es muy oportuno lo que dices mira el taxi debe de ser un instrumento

Voz 0587 26:17 a un juguete desde las administraciones y de los partidos

Voz 1 26:19 ticos no somos nosotros los que politice vamos el conflicto si bien el ministro Ávalos con un escaso tiempo en el Gobierno buscó una solución también tenemos que remontarnos años atrás que el problema se ha enquistado y lo único que hemos conseguido y lo vemos ahora es cierto que altos cargos del Ministerio de Fomento ahora encuentra su acomodó con buenos sueldos buenos puestos en estas plataformas eso es triste y es penoso y tiene un tufillo tufillo ahora vamos a ver si el Ministerio de Fomento da una solución sin la Se lo traslada a las comunidades autónomas las comunidades autónomas alguna no lo quieren pero otra si se regula en Cataluña se va regular en Valencia que están trabajando la ley se regula en Baleares en el País Vasco están iniciando los trámites y desde Sevilla State instando a que la comunidad autónoma Andalucía también regule qué va a pasar si no se regula de de las autonomías se va a trasladar el problema a los ayuntamientos después que nos queda los distritos las comunidades de vecinos

Voz 1727 27:22 las comunidades de vecinos y todo fácil ponerse de acuerdo habíamos dejado una pregunta que hemos dejado una pregunta que la idea decía Teodoro León Gross una una especie de reconversión no del sector un rescate al al taxi no no le gustaba nada

Voz 1926 27:38 Julio Sanz esa propuesta sí pero no pero porque no entendió no no entendió que fondo de rescate pensó que se refería un fondo de rescate para para hacer desaparecer el sector no hablaba de un fondo de rescate para la reconversión tecnológica para la adaptación a la nueva economía porque yo insisto creo que el taxi necesita una transición justa vuelvo a ese concepto hacia la nueva economía a mi me parece que el señor Sanz no hacen ninguna autocrítica en torno a ese negocio paralelo de especulación en la compraventa de licencia entre taxistas que es una concesión administrativa que que ha desarrollado un gran negocio paralelo hemos oído cifras extraordinarias revendiendo licencias no es quedarme entonces

Voz 1727 28:16 advierto a todo el mundo

Voz 1926 28:19 no no de

Voz 0587 28:20 la economía es un cuento chino es el vamos es un cuento chino que no economía apoyan en un sistema de donde no hay una regulación para ellos en lagunas legales desde hace seis acciones en paraísos fiscales pero que hay no es un problema en una economía si esta fuera la nueva economía es uno no es economía de cachondeo no es irrupción tecnológica o un nuevo cambio de paradigma esto es otra historia

Voz 3 28:45 en cambio de ahora contratos no

Voz 0591 28:49 antes nos decía Julio que el taxista ha perdido un veinte por ciento está perdiendo un veinte por ciento cada año en sus ingresos por el nuevo modelo la forma de trabajar usted se ha preguntado cuánto han perdido todos los trabajadores españoles en los distintos sectores

Voz 1727 29:03 treinta segundos son para julio Santo treinta segundos no

Voz 1 29:06 no cabe duda treinta ahora el problema que tenemos nosotros y luchamos por a ver yo simplemente había muchas cosas pero hay tiempo yo quiero ir trasladarlo a los oyentes es muy importante estos mismos vándalos que alguno lo califica que luchaban por nuestro puesto de trabajo son los mismos taxistas que el 11M trasladaron a los heridos en los atentados que durante una semana prestaron servicio gratuito a los familiares de esta víctima que son los mismos taxista que a las de la cuatro la mañana están disponibles para todo la persona ya sean personas mayores discapacitados a todos los servicios que se quieren cargar este modo de transporte quieren privatizar lo Isidro perdemos Se van a quedar sin este servicio sí muchas gracias

Voz 1727 29:47 suerte gracias