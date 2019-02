SER Historia: Valle-Inclán (03/02/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares Rosa Errejón

Voz 2 00:05 toda la llevado a con toda la vida desnudan River quién vio porque a ras rodado el Almenar Itamar levanta

Voz 0772 00:21 escuchemos de fondo la voz de Ramón María del Valle Inclán uno de los referentes en la historia de la literatura española perteneciente a la Generación del noventa y ocho seguramente que muchos de ustedes nunca han escuchado la voz del propio poeta de clamando uno de sus poemas uno de sus versos la verdad es que es una figura me atrevería decir que esperpéntica un un término que él utilizó para muchos de sus trabajos que cuenta con una serie de perfiles de dobleces en su biografía que son las que queremos compartir aquí con todos ustedes con todos vosotros en la primera media hora de nuestro programa en el Cronovisor junto con Jesús Callejo Ramón María Del Valle Inclán además de ser un extraordinario escritor también tuvo sus escarceos con con algo que en aquella época entraba dentro de la normalidad de la Sociedad Española de esos primeros años de ese primer tercio del siglo XX novia adelantar más eh acontecimientos lo que nos escuchen descubran en la otra realidad de este personaje curioso de nuestra historia pero será solamente el primer tema habrá muchos más en este nuevo programa de Ser Historia comenzamos

Voz 4 01:38 ah

Voz 5 01:43 bienvenidos a Ser Historia

Voz 0772 01:44 lo acaba de decir la figura de Ramón María del Valle Inclán será el protagonista del Cronovisor de esta semana aquí en Ser Historia en la Cadena Ser será la primera parte como digo de nuestro espacio de hoy luego viajaremos al al mundo inca al mundo de la conquista española para descubrir algunos de los aspectos también menos conocidos de cómo esos conquistadores extremeños llegaron a Perugia al resto de países que conformaban el imperio de los incas intentaremos descubrir cuáles son los entresijos de las diferentes ramificaciones que el cristianismo ha desarrollado a lo largo de la historia durante durante décadas durante siglos componiendo un poco las creencias que hoy todavía si siguen dando en muchos lugares del del planeta vamos a conocer la Córdoba califal también no ha de entraremos en una historia que está desgraciadamente muy en boga en estos en estas semanas en estos días toda la polémica alrededor de Venezuela vamos a intentar abrir las razones que han llevado en la historia al al lugar y al punto en donde nos encontramos como siempre soy Nacho Ares desde de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 6 02:58 sigue a SER Historia y las redes sociales en Twitter arroba SER Historia en Facebook SER Historia y en youtube Segi Historia

Voz 0772 03:09 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia

Voz 7 03:12 qué tal Nacho Ares encantado una vez más de estar contigo

Voz 0772 03:15 fíjate que este programa de historia que estamos ya la temporada décima hemos hablado de temas de todo tipo hemos hablado de eh de Historia de Arte de arqueología de música también de literatura de cine y de teatro pero también como digo de de literatura en este caso nuestro protagonista es quizá uno de los escritores más brillantes de eh de comienzos Bono de finales del XIX y comienzos del siglo XX el fallecido en el año mil ochocientos treinta y seis mil novecientos treinta y seis Se perdió lo mejor de la historia de España la Guerra Civil ya ha pasado a la historia como como uno de esos a grandes poetas uno de esos grandes protagonistas que aparte de habernos dejado un legado literario absolutamente extraordinaria brillante pues también tiene otras intrahistoria más o menos conocidas

Voz 1 04:04 teniendo a Ramón María del Valle Inclán exactamente Nacho

Voz 8 04:10 Amón Valle Peña que es como realmente se llama van a Ramón José Simón vaya

Voz 1 04:13 depende agarra te agarra

Voz 7 04:16 desde luego es el clásico personaje extravagante osea si tuviéramos que definir quién es el extravagante bohemio de principios del siglo XX pues está claro que sería don Ramón del Valle Inclán porque habría que llamarle don Ramón no por qué por qué en un intento hacer todo un personaje a lo largo de su vida para destacar para no pasar desapercibido el gallego el sabe que se va madre tiene que llamar la atención y no se le ocurre llamar la atención de otra manera que insultar fue desde luego un virguerías un manejó el el arte del insulto ya aquel que se cruzaba por el camino se le cruzaron varios pues en casa acaba de esta Hereu Parlón literariamente algunas veces físicamente como comentaremos hombre yo creo que para situarnos poco a nivel literario estamos hablando de el inventor del esperpento subida en gran parte fue un esperpento fue destacado miembro de la Generación del noventa y ocho unos momentos también difíciles que estaba viendo España no con la pérdida de todas las colonias y luego pues está dentro de esa corriente literaria que sería el modernismo el cultivó tanto las novelas como el teatro como los poemas bastante bien osea que tuvo bastante éxito pero es cierto que hay una parte novelada de su vida no fue tan buen vio como se la querido pintar o por lo menos como ese describía asimismo porque él era un funcionario funcionario que que dimitía de todos los puestos que le nombraba pero funcionario al fin al cabo paso hambre pero no demasiada hambre y sobre todo fue un genio a la hora de provocar aquí en meterse en todo tipo de asuntos en algunos de ellos que son poco también lo es que no interesa Nati Nacho a mí como fue hacedores no del encuentro de lo misterioso Él fue uno de ellos él escribió varias tras relacionadas con esta temática y sobre todo se codeó con personajes muy famosos del momento que se relacionaban con la tía Sofía con la masonería en general con esas ciencias ocultas que le interesaba ya te digo sobremanera pero no tanto por la parte mística que también sino porque pensaba que con eso se podría hacer rico con ese es poder encontrar un tesoro

Voz 0772 06:21 bueno pues tesoro el legado literario que nos ha dejado Ramón María del Valle Inclán más conocido en la partida de bautismo como Ramón José Simón Valle Peña que yo recuerdo mi profesor de Literatura en el Instituto José Zorrilla cuando yo estudié en Valladolid la llamaba Valle sí porqué Valle dijo que no sé qué iba allí digo que confianzas

Voz 8 06:41 dos de verdad es realmente era se Valle Peña la Valle Inclán ya digo que fue algo algo suyo algo que además mira Passola

Voz 7 06:49 posteridad

Voz 0772 06:50 bueno como siempre todas las semanas tenemos nuestro acceso al Cronovisor Jesús Callejo que tengo aquí el teclado cuál es la fecha que nos propones esta semana

Voz 7 06:58 pues una fecha muy importante para Valle Inclán el

Voz 8 07:01 veinticuatro de julio de mil ochocientos noventa y nueve

Voz 9 07:14 sí

Voz 10 07:18 adelante Jesús

Voz 1432 07:20 dijo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 8 07:25 sí

Voz 6 07:30 Jesús nos has metido

Voz 0772 07:32 pero pero qué es esto parece una taberna del Oeste están volando las sillas que peligro parece vidrios rotos ahí en la en la cristalera

Voz 11 07:38 y ahí estoy viendo a un personaje con una barba lánguida no es todavía no es grisáceo como la conocemos por las fotografías quizás más pero imagino que ese Ramón María del Valle Inclán

Voz 7 07:48 exactamente ahí le tienes con sus treinta y tres años en fin eso jovenzuelo pero que es muy mayor ya tiene barba siempre le vemos así parece que nunca cambia de fisonomía pero está en uno de los momentos más álgidos de una de sus disputas famosas estamos en la tertulia es que el frecuentaba muchas tertulias entre ellas la apertura tertulia del Café Levante pero también en este caso concreto estamos en el Café de la Montaña el Café de la Montaña para que nos ubiquemos estamos en la Puerta del Sol a día de hoy ya no existe en Madrid

Voz 8 08:17 dice en el centro de Madrid evidentemente

Voz 7 08:20 y ahora ya se ha convertido en algo totalmente diferente pero en aquel momento era una tertulia muy frecuentada por lo céntrico y por lo animada que estaba bueno pues entre los muchos contertulios que acudían a esta a esta tertulia madrileña estaba Valle Inclán otro de ellos es Manuel bueno en ese viento pues uno de los muchos temas que salen a discusiones sobre el duelo porque hay un joven que por unas cuestiones amorosas se quiere batir en duelo no por limpiar su honor Valle Inclán a los que está a favor del duelo considerándolo como una de las bellas artes y Manuel Bueno les dice que no que dónde va a parar y cómo puede ser que un joven pueda morir de una forma tan insensata en un duelo bueno pues en la trifulca esta Valle Inclán le llama insensato le dice pero tú eres un majadero y no entiendes nada de esto bueno suficiente para que provocara esa reyerta en la que Valle Inclán que tenía un carácter muy fuerte coge una botella con la intención de agredir a Manuel Bueno caro vivir acaba de romper para

Voz 0772 09:14 agredirle con lo ha hecho si le falla

Voz 7 09:17 tras romper la botella como en el viejo Oeste para intentar la clavar en la garganta cosa que no consigue porque Manuel Bueno con su bastón intenta defenderse el empieza a dar bastonazo estamos hablando de que no es un anciano estamos hablando de un personaje XXXIII yo les gastó lazos y uno de ellos le dan la cabeza empieza a sangrar has visto que empieza Nacho arrear sangre pero también está dando bastonazo se Izquierdo

Voz 8 09:40 el se duele y efectivamente

Voz 7 09:42 están separando hay dos bandos uno separa Manuel Bueno el otro está separando a Valle Inclán aquí se termina la trifulca en la primera parte porque están dando parte a la Guardia Civil porque claro estaba ocurriendo un incidente violento con heridos en concreto con un herido por quemaron el bueno sale bastante indemne de la situación si avanzamos un poquito más en nuestro Cronovisor

Voz 12 10:06 vamos hacia la Guardia Civil para que letones

Voz 7 10:08 ha estado diciendo exactamente lo que ha ocurrido Valle Inclán ya empieza a fantasear sobre lo ocurrido él da un un aire mucho más épico de lo que realmente ocurrió que fue esta discusión sobre el duelo en el atestado cuando se lo dan a firmar a Valle Inclán le parece que está tan mal redactado que la ortografía están horrorosa que él dice que no se atreve afirma algo que el propio Cervantes y levantaría de su tumba hubiera

Voz 8 10:31 sí

Voz 0772 10:33 con todo el brazo ensangrentado me lo puede imaginar dolorido he estado dolorido Sábato

Voz 8 10:39 vamos un poquito más para ver un poco cómo termina a este este incidente

Voz 7 10:44 fruto del cual pues la fisonomía de Valle Inclán pues cambia radicalmente pues al final tienen cooperar efectivamente ese brazo Se gangrena estamos ante el brazo izquierdo no es por lo que han dicho posteriormente y luego porque se fábula que uno de los gemelos que tenían la camisa Valle Inclán Si el incrustada en en el brazo hoy buhardilla eso crea una infección que a las claras sencillamente es que los bastonazo es que le propinó el bueno de mano el bueno pues es pues le rompieron muchísimos bus sencillos internos le provocó una hemorragia interna yeso con el tiempo esto mal curado que es elegante Arena de tal manera que el doce de agosto el doctor Barragán Le tiene que amputar el brazo y aquí entra otra de esas anécdotas de Valle Inclán porque él no quería que nadie presenciar a la operación no quería porque empieza a llorar desesperado oí por el dolor y por la angustia y sobre todo por la circunstancia tan absurda en como estaba perdiendo el brazo y no quería que nadie a llorar cuando cuenta este incidente a los amigos dice que cuando el estaban operando se estaba fumando un puro

Voz 0772 11:48 siempre rodeaba todas las anécdotas que él decía había protagonizado en vida pues con cierto y lo iba a decir azucarillos así un poco no para darle más trascendencia no a lo que a esas propias vivencias no yo recuerdo cuando estudiaba estatura ahora en lo que era el antiguo bachillerato en segundo de BUP el el profesor nos decía que había perdido el brazo izquierdo el Valle Inclán siempre decía que lo había hecho en una reyerta callejera claro no no especifica en qué circunstancias donde él había dado pie a que les dieran un una serie de de bastonazo a estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando nunca no he escuchado la nunca han oído la voz del propio Valle Inclán se conservan varios registros sonoros de su voz vamos a escucharle leyendo un fragmento de Sonata de otoño para mí la mejora de todas es Sonata de primavera sí yo recuerdo que la ley precisamente en ese curso de de segundo de Bobby me me encantó es quizá una de las obras maestras de de la obra de la de la literatura de la generación del noventa y ocho pero aquí vamos a escuchar la propia voz un tanto sobreactuado de Valle Inclán reclamando los meros versos de esa Sonata de otoño recordó

Voz 2 13:02 la Mattin y dibujar una cada en favor de los años volvió a llamar para que me porque no había colocado tartas prescripción el tiempo Hart los Flores apoyen dejaba un reflejo con el grupo de los árboles venderá los férreos los cipreses que contaba Valdés Capel para la jardín tenido una puerta dar cumpla

Voz 0772 13:37 la decía Jesús los Él la había sido actor sin embargo aquí le vemos pues muy sobreactuado no casi me atrevería decir que lo lee mal sí es curioso porque hay gente que tiene el donde poder escribir de una manera brillante como hacia él pero quizás leerlo no era tan

Voz 7 13:52 debería saber de clamar por eso porque él fue actor interpretó obras de teatro de Jacinto Benavente siendo actores como conoce a su mujer a Josefina Blanco que es actriz además luego ya hizo actuaciones con el teatro de la Compañía de María Guerrero por lo tanto el conocía muy bien no fue empresario teatral pero bueno una cosa es interpretar obras de teatro y otra es de clamar poesía e incluso tu propia poesía él interpretaba así posiblemente también eso es parte para justificarla porque así es como decoraban las poesías en aquella época es decir se colaba mucho la voz S se hacía como una pequeña representación teatral del propio poema no para que la gente lo Vidriera lo interiorizar a más es verdad que esto ha cambiado mucho con el tiempo pero en aquel momento se escucha también cosos de Jacinto Benavente

Voz 0772 14:39 es parecida sí pero comentario tal ponen sobre actuaba mucho nos saca también por los propios medios de los sitios donde se de este tipo que no siempre eran teatros eran lugares donde la acústica no era muy muy buena tenían que forzar no forzar y sobreactuar para que llegara el tono la voz a la mayor cantidad de gente que estuvieron en ese bar en esa cafetería un ese pequeño salón

Voz 7 15:01 sí pero eso ya tengo que podría ser esa la razón no porque él desde luego sabía hablar perfectamente incluso eh muchas veces pensaban que no era gallego no porque CC va mucho incluso pensaba que podía ser también andaluz bueno él estuvo un año viviendo en México yo no sé si eso se le quedó uno le quedó pero yo creo que eso que apostaba adrede por la costumbre del momento no es cierto que con el tiempo estoy de acuerdo contigo no de que posiblemente sus obras más llamativas las que más han llamado la atención sonatas estas cuatro sonatas además que cada una de ellas ambienta en un lugar distinto la Sonata de otoño que la primera la que escribe en mil ochocientos dos está ambientada en su Galicia natal se nota mucho más por ejemplo esos aspectos mágicos que luego se destila en otras partes de su obra que es muy importante también no porque siempre se ha dicho que nunca llegó siempre está como mucho más relacionado con la parte sobrenatural le gustaba mucho toda la parte de muertos de ultratumba queda muy reflejados sus obras muchas veces se pensaba que eso forma parte pues eso

Voz 8 16:00 es de mero interés estilista

Voz 7 16:03 Kiko o de una moda pasajera como también hizo Pío Baroja biografía escribió alguna algún que otro cuento por ejemplo como el trago pues poco relacionado con la mitología del momento no es el caso de Valle Inclán y eso yo creo que es muy importante destacarlo él vivía con pasión esa parte esotérica y no sólo por sus orígenes gallego sino también en parte cuando está tuvo en México que es importante decirlo no porque empieza su carrera literaria cuando llega Madrid sobretodo en mil ochocientos noventa no cuando le dan estos bastonazo pero antes ya se interesó muchísimo por estas cuestiones incluso allí escribió algunos artículos sobre ciencias ocultas sobre sí mismo uno de los artículos se titula si estaba interesado por ejemplo por lo que hacía o no hacía usa pie Palatino que fue una de las grandes medios que asistieron a finales del siglo XIX creo que es muy importante que es verdad que en las leyes los genes de Valle Inclán estaba su parte misteriosa sobrenatural pero luego lo fomentó con la visita de distintos personajes muy esotéricos y en algunos casos muy mágicos quiere decir que practicaban la magia

Voz 0772 17:03 tú acabas de decir bueno él no lo hemos comentado el nació en el año mil ochocientos sesenta y seis por lo tanto en mil ochocientos noventa y nueve cuando pierde el brazo izquierdo tenía treinta tres años que siempre estuvo imbuido en un en un escenario cultural a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en donde precisamente muchos aspectos de la magia del espiritismo de la Teo Sofía antes lo comentábamos no el late Sofía por ejemplo marcó muchos muchos ramales de de de las tendencias artísticas de la época no yo recuerdo hace dos o tres años cuando estuve en Holanda visitando la casa de Piet Mondrian y de entre otros autores contemporáneos estamos un poco más adelante en el tema bueno que a mediados del siglo del siglo XX pero en ese primo el tercio el ateo Sofía marcó infinidad de de líneas de de reflexión de filosofía de de estos artistas no como afrontarse a la muerte imaginó pues que la figura de Madame y esta visionaria médium un tanto extraña que que marcó un poco las las tendencias de la te Sofía pues eh también influyó en la en la figura de Valle Inclán

Voz 7 18:11 hombre influyó y el fue muy amigo por ejemplo de Mario Rosso de Luna arenoso de Luna que fue bueno pues uno de los grandes hombres no cundía tenemos que dedicarle su Cronovisor a este gran personaje extremeño por qué no sólo por su por su tendencia a la todo Sofía de hecho fue el que traduce muchas de las obras de Ramblasque y el que introduce la tú Sofía en España merecerá masón era a tener lista en el Ateneo en aquella época era una confluencia de talentos este tipo de corrientes esotéricas muy importantes de hecho ha Valle Inclán en un momento dado Azaña Le le nombrado director del Ateneo de Madrid que duró lo que duró nada porque no había pagado

Voz 8 18:46 las cuotas revelar todos los contenidos a poder comprar director alguien ni siquiera las cuotas pero bueno eso son anécdota fíjate estaba pensando ahora

Voz 0772 18:54 que nos escucha muchísima gente joven no hay muchísimos profesores también de de institutos cuántos profesores de literatura de los que nos están escuchando han comentado estas rarezas entre comillas de de Valle Inclán me cesan han pensado que la la obra de este insigne poeta de la Generación del noventa y ocho está influida pues por esos aspectos mal vistos no en la actualidad que hoy denominamos esotéricos no pero que en aquella época era parte de la cotidianidad del pensamiento de de aquellos días

Voz 7 19:23 totalmente además es que sería muy difícil entender la obra de Valle Inclán sin entender en está tendencia está bueno yo no sé si obsesión porque le duró lo que duró pero fue una obsesión más bien Mista nunca más veinte el que Turismo de Miguel de Molinos y lo duro durante una época más o menos desde mil novecientos siete a mil novecientos diecisiete esos momentos es que muchas de sus obras están influenciadas por su literatura hasta el punto que incluso su obra más conocida dentro de estas temáticas que es la lámpara maravillosa sí que marca un At sentencia bastante inédita en el resto de las obras de Valle Inclán porque fíjate que la subtitula ejercicios espirituales esta obra ir qué es lo que nos está diciendo pues ni más ni menos está expresando su ética y su estética de lo que la entendía que era un viaje iniciático para un artista con lo cual está totalmente eh lleno de elementos simbólicos de elemento este osó físicos su amistad con Mario Rosso de Luna techo Mario Rosso del una una de sus obras que se llama de gentes de otro mundo que tiene que ver con la gran biblioteca las maravillas que intentó escribió una esa obra concretos a la dedica a Valle Inclán o sea que eso ya te está indicando Smith

Voz 0772 20:28 que había el vínculo que había la lámpara maravillosa

Voz 7 20:31 es fundamental para entender esta tendencia pero es que tiene otras obras como la cabeza de dragón Romance de lobos Águila de blasón el empujado y en fin incluso los cuentos de Don Friolera o Los cuernos de Don Friolera perdón todo ese tipo de elementos incluso las sonatas también alguna de las sonatas ese toque esotérico era fundamental para entender un poco la literatura prueba parte de Ramón de Valle Inclán pero también la literatura que en aquel momento se destilaba donde es verdad que la literatura fantástica en España llega mucho más tarde que en el resto de Europa pero el elemento sobrenatural siempre existió qué ocurre que llega un momento en que entra una corriente que sea mas realismo naturalismo deshecha todo aquello que tenga que ver con lo sobrenatural

Voz 0772 21:08 pero fíjate que ya hace un par de temporadas hicimos un Cronovisor dedicado a la figura de de Piet Mondrian estuvimos hablando precisamente de de cómo los colores en los cuadros más emblemáticos de Piet Mondrian y el rojo el azul el amarillo esas líneas negras no que marcaban la estructura de de las de las pinturas estaban inspirados precisamente por la por la tele en ese apego esa reflexión que hacía sobre el viaje hacia la muerte el devenir etcétera no ir yo creo que estaba en en en Holanda con con la conservadora de de de la Casa Museo de Piet Mondrian Le yo le entrevisté preguntándole estas cosas porque yo sabía que no había se habría decantado por estas ideas Illes decía y le preguntaba Sofía hay empezaba soltarme ahí un rollo realmente interesante no decía pero porque no nos lo ha contado antes que estaba con otro grupo de periodistas dice porque no nos lo ha contado antes es una de las facetas más interesantes quizá de de la vida de Piet Mondrian dice bueno es que este tipo de argumentos no no en el mundo académico no está muy bien visto yo creo que más da que estén viento vistos no es parte de su vida es parte de su biografía

Voz 7 22:19 sí que lo podrá entender a Mondrian o Kandinsky por ejemplo si esa faceta más esotérica ejemplo todo el simbolismo francés es que estaba totalmente imbuido del espiritismo esas corrientes de las sociedad secretas que hemos hablado en alguna ocasión que en el siglo XIX pues proliferaron bastante cómo no se van a hacer eco la pintura a la literatura la poesía no entender eso pues es no entender una gran parte de la realidad realidad mágica pero realidad

Voz 2 22:44 se extrae la medicina tiene ismos fruto del pide dolor ya dado aprende a ser útil en el Racing quizás por tu cara de la primas el limo de mi forma mortal sea era sagrado dar voz de la cárcel donde Gil con el tiempo de nada al males ya negro arrepentida le como el Faro

Voz 0772 23:18 estamos escuchando en declaró por el propio Valle Inclán otro de sus poemas la trae una paloma Jesús cae una gota mientras escuchamos la voz de de este insigne poeta de la Generación del noventa y ocho me surge la pregunta quizá ese momento en el que hemos comenzado este viaje en el tiempo ese veinticuatro de julio de mil ochocientos noventa y nueve en donde el tiene esa reyerta con el periodista Manuel bueno en esta cafetería del centro de Madrid en la Puerta del Sol el pierde ese brazo izquierdo ese momento de imagino de de cambia absolutamente vi al no por suerte el él no era zurdo creo el el la diestro y puedo seguir escribiendo no pero Le le impedía hacer muchas cosas no con la anormalidad que había realizado hasta entonces eso también aparte de su arrogancia a parte de esa dureza que él intentaba mostrar de esa fuerza externa porque luego la hacía llorar no cuando comentabas que delante de cirujanos se puso a llorar cuando veía lo que se le venía encima la pérdida del brazo izquierdo le cambiaría también no la la forma de ver la vida y quizá eso es lo que le Le Le hizo abrazar de una manera más intensa esta ha sido Mejías vinculadas a pues a la Spirit sí mismo a lo esotérico halo misterioso algo que va paralelo a la realidad que él viven no día a día se parta siempre

Voz 7 24:38 arte también le agrío el carácter sí él ya de Porta donde en esa época ya era un broncas y a la vista está no de lo que lo ocurrió apaciguar su carácter para nada todo lo contrario era sabido que un experto en el insulto era muy similar un poco a Quevedo salvando la distancia y los siglos donde en fin cualquiera que se le cruzaba por medio pues les caería cómo lo sabía hacer obvia con la espada o bien con la pluma en este caso Valle Inclán no lo podía hacer con la espada pero sí con la pluma ahí bueno es muy famosa por ejemplo pues todas las trifulcas que tuvo con José Echegaray José Echegaray que por desgracia siempre será considerado como como alguien inferior en fin como un gran matemático la con gracia típico los billetes de mil pesetas

Voz 8 25:21 la es eso lo decía gratis comprar dice es decir cara de de de de billete de mil pesetas incluso también pero de Galdós cárcel el Galdós es el que tenía también otro esos billetes eje lo que comenta

Voz 7 25:35 José Echegaray es que

Voz 8 25:37 pero el origen un poquito lo cuento voy deprisa la orígenes que une en un momento

Voz 7 25:42 ha dado clase presentado concurso de cuentos había organizado el periódico liberal al se presenta al considera que es el mejor escritor de todos pero en El jurado está por una parte de Fernández Flórez está Valera ahí está Echegaray no le dan el primer premio a él

Voz 0772 25:56 sí

Voz 8 25:57 ni el segundo dicho lo mismo que imaginar en la resolución del problema

Voz 7 26:02 no les gustó para nada pero no pero bueno ahí se quedó la historia esto fue en un concurso literario de mil novecientos pero luego Juan Valera Le dice por lo bajini a Valle Inclán dice mira el mejor cuento era el tuyo pero Echegaray dijo que no te lo debíamos dar no sé porqué y entonces al final se lo dimos a la Pardo Bazán

Voz 8 26:19 sí

Voz 7 26:21 Echegaray que no se enteró un poco de de esta circunstancia pues hay quedó pero a Valle Inclán Le les supo a cuerno quemado de tal manera que dos años después vuelve a presentarse al concurso no le dan tampoco el primer premio porque queda queda totalmente desierto persigue elevar el segundo premio que son doscientas cincuenta pesetas de la época Manuel con los consideró una afrenta ya parte les puso Cruz y Raya José Echegaray de tal manera

Voz 8 26:44 qué le amargó la existencia

Voz 7 26:46 mientras vídeo porque la embargó la existencia porque a todos los estrenos teatrales que Eva de José Echegaray iba para reventar los por una parte la Clay Por otra parte estaba este pues intentando paliar diciendo que fatal y te cuento una anécdota una de las obras de teatro de José Echegaray casi todas trataban de infidelidad matrimonial en filmar del marido cornudo y las frases que dice que reclama el actor dice esa era una mujer de nervios de acero bajo una piel de seda y se levanta Valle Inclán ese momento quizá eso no es una mujer

Voz 8 27:20 son paraguas este tipo de cosas

Voz 0772 27:23 James en Valle Inclán tal verdad que sí

Voz 7 27:26 tertulia Dicenta entre sus amigos que que Etchegaray estaba obsesionado coliflor y le matrimonial y que siempre todas sus obras giraban alrededor del engaño y de matriz de esposas y maridos infieles sale un hijo de Echegaray diciendo usted está Abanto de mi padre el a Valle Inclán dice está usted seguro joven que es su padre

Voz 1 27:46 exacto

Voz 7 27:50 qué quiere decir esto que incluso cuánto le dan el Premio Nobel de Literatura José Echegaray en mil novecientos cuatro y le ponen una calle en el barrio de las Letras Valle Inclán tenía un amigo en esa misma calle cuando le he mandado una carta al amigo no quería poner para nada José Echegaray y entonces ponía calle del viejo imbécil El cartero hacía que llegara a la carta porque sabía perfectamente que era el apodo

Voz 8 28:11 vamos a José Echegaray yo creo que el pobre Echegaray aburrido de los insultos incluso una B

Voz 7 28:17 intentó donar sangre no cuando le operaron de la vejiga a Valle Inclán Valle Inclán rechazó la donación de sangre porque dice que esa sangre estaba llena de Hair hundidos

Voz 8 28:27 yo creo que es bastante significativo la relación entre los dos

Voz 0772 28:30 me recuerda un poco la que había entre Góngora Quevedo en el siglo XVI

Voz 8 28:34 es habla meteorólogos quedaba hay otro recibía

Voz 0772 28:36 el diez podremos hacer un Cronovisor por esas luchas que había entre escritores y autores de la historia de nuestra literatura que hay algunas bastante singulares bastante curiosas con anécdotas muy muy divertidas no como los que acaban de contar y otras que había entre Góngora Quevedo en el siglo XVII durante el reinado de Felipe IV que no lo que no tienen tampoco nada que desmerecer si te parece Jesús vamos a avanzar un poquito en nuestro Cronovisor vamos a escuchar un fragmento de de una serie de Televisa el Ministerio de en el tiempo en donde se recrea también uno de los momentos más controvertidos más singulares de la vida de Valle Inclán

Voz 13 29:17 a que se pues no Setze bien ganar esta caja me gustaría que comprobaran que se encuentra perfectamente cerrada Bryce forma humana de ver su interior Live leer la nota que contiene en una nota que nuestro ilustre invitado don Ramón María del Valle Inclán ha tenido a bien escribir para la ocasión pues ha sido trabajo yo mismo la escribí en la habitación contó la es hora de presentarles al increíble hombre con rayos en los ojos mi apreciado Isco Joaquín María Argamasilla

Voz 14 30:00 buenos días a todos Alves

Voz 13 30:07 claro

Voz 15 30:07 este señor Valle Inclán caballeros por favor es uno de tener esta mañana con nosotros según la inminencia doctor Ramón y Cajal

Voz 16 30:15 al bienvenido

Voz 15 30:18 vamos a proceder a vendarle los ojos

Voz 0772 30:22 incluso Ramón y Cajal participaba en estas sesiones vamos a explicarlo Joaquín Argamasilla era un joven que además falleció relativamente hace pocos años en el año ochenta y siete han tenía la capacidad de ver a través de objetos opacos es decir en esta sesión Valle Inclán había escrito un texto lo había doblado la bien metido en una caja esta caja estaba cerrada se la daban Argamasilla que tenía la la mirada a los los ojos vendados y era capaz de ver el interior de de la de la caja y leer el texto luego en su viaje a Estados Unidos tuvo un affaire hay con con Harry Houdini que ahora se quiere que lo cuentas de Jesús pero es un un aspecto más de de esa vida un tanto insólita menos conocida no de de Valle Inclán que le gustaba meterse en el mundo de lo extraño

Voz 7 31:12 sí se totalmente ya digo que no sólo ser relacionado con rostro de Luna con Rafael Urbano dos famosos curioso Sophos del momento sino que también le interesaba mucho pues estas personas que estaban en ese límite no entre nosotros Perico y lo hilo mágico mágico como como truco de magia Joaquín Argamasilla de la Cerda era uno de ellos era muy reconocido en aquel momento de hecho del formaba parte de un linaje no de alta alcurnia el marqués de Santa cara y además y además pues hacía gala de lo que en Estados Unidos empezó a denominar el hombre que tenía rayos X la en unos ojos no porque eso era muy llamativo el sí que hacía espectáculos muy muy espectaculares nunca mejor dicho no porque claro el que iniciarán este tipo de pruebas que estuviera Ramón y Cajal incluso Juan Negrín por ejemplo o Char Ritcher que era uno de los grandes psicólogos para psicólogos del momento no veía ni trampa ni cartón entonces llamaba mucho la atención porque no

Voz 12 32:06 lo repite una sino muchísimas veces

Voz 7 32:09 es una de las especies pues eso le dice que vaya a un espectáculo al tripartito en en Nueva York en Nueva York en mil novecientos veinticuatro estamos hablando pues uno de los espectadores ahora hay más y menos que Harry Houdini Harry Houdini B de lo que está haciendo Argamasilla hiel Creed detectar algún truco porque ya sabes que era rusa

Voz 0772 32:28 el caza fantasma bancas eso abaratado

Voz 8 32:30 su ego no le permitía que nadie hiciera

Voz 7 32:33 asombra en cualquier actividad era Del Valle Inclán

Voz 8 32:35 de la magia les hace que bueno se cuenta

Voz 7 32:38 que mientras él estaba haciendo este espectáculo verá cero Joaquín Argamasilla pues N

Voz 8 32:43 eh sube al escenario y entonces sin

Voz 7 32:46 tanta desacreditarle diciendo que una serie de actuaciones que estaba haciendo que le provocaba precisamente que hubiera un truco el hecho que se colocara justo al lado de la ventana además Lucía Bella que incluso las ventas que se ponía no eran opacas del todo intento poner en ridículo es cierto que eso fue eh pequeño escándalo que se produjo en la época Harry Houdini pues se llevó un poco como el mérito de decir ese otro farsante y en este caso de venido de España pero son no deterioró la fama de dar Masella también es verdad que con el tiempo al final el va dejando este tipo de habilidades si es que las tuvo en algún momento se convierta ya pues en un funcionario de que se convierten en director de la biblioteca de muchas más cosas pero ya es una papa muy posterior en una etapa en la que ya reniega de todo esto pero es muy interesante que Valle Inclán estuviera muy interesado en ya hasta el punto que incluso la lámpara maravillosa esta obra que te he comentado antes en la él es decir que eran muy amigos que compartieron muchas de estas actividades que compartieron incluso la comparte también con Ricardo Baroja que era una persona también muy interesada en estas temáticas porque siempre eso lo vuelvo a recalcar el interés que tenía Valle Inclán en este tipo de de actuaciones ya no era por lo espectacular o por la conexión mediática que podías tener con el más allá porque él quería hacerse rico entonces una de las cosas que se cometa también con Ricardo Baroja era amigo también de Argamasilla es una de las veces van de una expedición hacia las minas de Almadén en busca de una veta de plata

Voz 0772 34:10 ah

Voz 7 34:11 no consiguen la plata porque es caro quiere hacerse rico como seas eh

Voz 8 34:14 piensa que con la literatura se gana dinero por muy poco a poco con la mala fortuna que es la de las escopetas que llevaban al intentar cargar la se disparo en un pie vino cojo también tasas petición no sabía ya estás lo curioso y lo paradójico no que al final la riqueza estaba en sus obras en lo que él estaba escribiendo no tenía

Voz 7 34:34 buscar otro tipo circunstancias hasta el punto que incluso Barroso de Luna también le propuso que le encontraron tesoro como decía hombre tú Mario que coquetean mucho con los nuevos porque no me dices dónde se esconde un tesoro y Rosso de Luna le sigue un poco el juego y le dice que ha encontrado el tesoro de un rey moro que está enterrado en una zona de Guadalajara pero que para eso tiene que conjurar a los que tenemos que están custodiando los va pasando

Voz 8 34:57 tiempo Valle Inclán ve que no recibe ningún tipo de dinero y al final le dice Rosa nariz hombre es recibido una revelación diciendo que

Voz 7 35:05 vas a hacer mal uso del dinero bueno a partir de aquel momento

Voz 8 35:08 así se enemistad

Voz 0772 35:10 menudo personaje nuestro Ramón José Simón Valle P niña más conocido como Ramón María del Valle Inclán como decía antes nacido en mil ochocientos sesenta y seis y fallecido en mil novecientos treinta y seis a quién dedicado este Cronovisor te oso Fo místico pero sobretodo poeta un extraordinario poeta y prueba de ello es el legado literario que nos ha dejado Jesús Callejo Cronomap cauta muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más historia

Voz 7 35:38 un placer como siempre gracias a ti Nacho

Voz 17 35:40 no

Voz 19 35:56 Marco Antonio César estaba trabajando en mi discurso de hoy quién está decidida ordena los mandos que desmonte en el campamento y reúne a las tropas junto al río junto al río eso he dicho

Voz 20 36:07 pero hacia dónde nos dirigimos al sur del Rubicón a Romo que si Roma y el sur del Rubicón SER Historia con Nacho Ares todo lo que quiso saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 21 36:26 la cultura

Voz 0538 36:27 puro Inca es una original aparte naturalmente inca es un término que se usa para los últimos cien años de la cultura prehispánica pero ese término significa miles de años de cultura anterior a los incas

Voz 22 36:54 desde la Amazonia hasta el mar desde Colombia hasta Chile y Argentina atravesando Perú Ecuador y Bolivia el estado Inca fue la organización política económica militar y cultural más extensa del continente americano si hubiera sobrevivido hasta no estos días las actuales ciudades de Quito Guayaquil Trujillo Lima Cuzco Arequipa La Paz Potosí Salta Tucumán Viña del Mar y Santiago de Chile entre otras estarían dentro de su territorio

Voz 0772 37:33 eh en este fragmento de un documental titulado el Imperio inca de Televisión Española escuchábamos al principio la voz de la historiadora María aras todos Quim hablando precisamente de uno de los imperios más increíbles de la historia de América en de la estoy desde del mundo cuando hablamos de del mundo inca quizá lo bueno pues quizá por una serie de condicionamientos que no ha venido en los últimos años pues por eh la tradición oral las documentales películas etcétera lo circunscribirse únicamente en Perú sin embargo el Imperio inca fue una extensión enorme de terreno que que ocupó gran parte de el lado de occidental del continente americano que bueno todavía cuenta con grandes lagunas en el desconocimiento que tenemos algunos de sus etapas históricas y sobre todo en el momento de la conquista cuando llegaron los españoles conquistaron este increíble imperio este es el tema que trata el libro del que vamos a hablar a continuación plata sangre la conquista del Imperio inca y las guerras civiles del Perú cuyo autor Antonio Espino López catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona nos atiende ya desde Radio Barcelona Antonio bienvenido a Ser Historia

Voz 12 38:58 un cordial saludo

Voz 0772 39:00 no somos conscientes yo creo no de la extensión y del valor que eh que que tuvo el Imperio inca cuando hablamos de de los incas pues lo que estaba diciendo ahora no quizá lo circo escribimos a a Perú a Machu Picchu dos sitios más de Perú pero bueno hay algunos que se atreven incluso a a a buscar algunos referentes en Argentina por él el hallazgo de las momias hace hace veinte o poco más de número de años pero realmente el Imperio inca fue tuvo una extensión enorme

Voz 12 39:31 la verdad es que si el Imperio inca se extendería desde el actual Ecuador en dirección sur al sur alcanzaría el norte de China actual por el interior pasando lógicamente por el pero actual pues alcanzaremos nada menos que Bolivia y el norte de Argentina por lo tanto es una extensión kilométrica enorme pensemos también que la red de caminos y propia de los incas tenía a miles y miles de kilómetros de extensión

Voz 0772 39:55 en una cultura además muy muy avanzada para para el momento Nonell no en un sentido tecnológico no pero sí en un sentido quizás más antropológico más social lo que le permitió pues la realización de esos caminos de recuerdo también de esos servicios de mensajería que tenían tan tan singulares entre ellos los lo convirtieron pues en un referente cultural de la América del momento

Voz 12 40:19 sí ciertamente bueno es una civilización socialmente muy avanzada económicamente también muy muy avanzada hablando estrictamente de la cuestión si queremos bélica pues también tenía sus formaciones militares era un expansionismo militar importante de toda aquella área desde en las primeras décadas del siglo XV el Imperio está en expansión y cuando llega a Pizarro Almagro y compañía al territorio pues se encuentran con una guerra civil que luego podemos hablar en un momento da pero vamos Frank francamente era un un un estado bien constituido bien desarrollado por lo tanto un estado que iba a ser complicado de controlar de dominar

Voz 0772 40:57 en cuanto llega a los españoles en prácticamente ya en el en el siglo XVI Pizarro Almagro con un puñado de hombres se hacen con esta imperio es la gran pregunta no como pudieron hacerlo con tan poca gente quizás la clave está en lo que usted nos sacaba de de de adelantar un poco esa guerra civil que había en el propio Imperio

Voz 12 41:17 bueno había muerto el emperador jugando a finales de los años veinte quizás también se habla últimamente de mil quinientos veintinueve incluso mil quinientos treinta la la fecha original era mil quinientos veintisiete la que siempre se había comentado bien a pues De Juana capa caídos dos candidatos al trono in Caicos siempre hablando en términos quizás un poco demasiado europeos no y Atahualpa la suerte que tiene Pizarro y su este conquistadores que cuando avanzan por el territorio del Imperio empiezan a notar rápidamente que allí está pasando algo gracias a los contactos que van que van adquiriendo conforme van ya digo avanzando por el territorio y descubren que lo que está pasando es una una el equivalente a una guerra civil tal y como ellos la concibió en aquellos años y bueno tiene la suerte también de que el candidato Atagualpa que está operando en la noche en el norte del Imperio es un hombre muy seguro de sí mismo está convencido de su de su poderío está venciendo la guerra a su hermanastro Óscar permite a a la hora que avance sin demasiados problemas hasta la ciudad de Cajamarca donde se va a producir el encuentro entre ambos en noviembre de mil quinientos treinta y dos

Voz 0772 42:28 en su libro plata hay sangre que no lo he comentado al Prince ni Pío publicado por Ediciones de Esparta Ferro quizá uno de los aspectos más llamativos es la la idea de ese nuevo escenario no que se encuentran los los españoles que nos encontramos los españoles al llegar a América a Pizarro Almagro muchos de los grandes conquistadores eran extremeños y en un lugar no voy a decir que desértico no pero desde luego totalmente diametralmente distinto a la geografía en la naturaleza que se encontraron en esas selvas americanas como fue ese choque tan tan absolutamente brutal que debieron de de vivir y sobre todo cómo se desenvolvió en también para realizar a pesar de todos los problemas intestinos que tenían los incas pues con una pena las cien nombres conseguir hacerse con todo el Imperio

Voz 12 43:16 por un lado pensemos que la mayor parte de los hombres que participan en la conquista de Perú ya eran veteranos en los asuntos de Indias los llamaban a la época unos de los grandes capitanes los grandes caudillos son hombres que tienen a sus espaldas muchos años ya de experiencia en América son hombres evidentemente valientes son hombres sin escrúpulos son hombres que tienen un objetivo muy claro en la vida es hacerse ricos a costa de lo que fuera como fuera y no tienen ningún reparo les seguirá durante en poder sus vidas en peligro siempre que sea necesario son hombre es muy fuertes evidentemente porque han padecido mucho en los años previos no tienen ningún inconveniente si hace falta en atravesar un desierto Almagro lo va a hacer por ejemplo en Chile a la vuelta de Chile en es que el viaje de Almagro es increíble porque sube sube hasta prácticamente el Aconcagua en los Andes y luego baja hacia la zona central de Chile regresa por el desierto de Atacama que

Voz 0772 44:07 si ya es difícil hacerlo ahora ya sí sí sí sí

Voz 12 44:10 tenemos en el siglo XVI en todos los medios

Voz 0772 44:13 tenemos ahora que ya salimos a la calle con diez grados ya hay gente que tiene frío el plumas imagínate esta gente alturas de cruzar esos de entierros esas esos desiertos eran realmente ese me atrevería decir que sí que eran héroes eran hombres

Voz 12 44:28 es que quizás es un componente que dejamos un poco de en los cronistas aparece siempre de acuerdo que las hazañas militares las hazañas bélicas duda ninguna les dan el renombre pero de hecho hay todo una hazaña de descubrimientos geográficos que queda en un segundo plano y hay todo un esfuerzo por por llegar a los lugares evidentemente a la codicia aquí es muy importante pero hacen un esfuerzo terrible porque llegar a unos lugares increíbles para los medios de la época pensemos que con en el primer abrazo en el avance inicial de Pizarro Pizarro lleva unos ciento ochenta hombres treinta y siete caballos luego esas cifras irán irán aumentando pero nunca van a disponer de más de ciento cincuenta doscientos doscientos cincuenta caballos en lo que es la conquista desde imperio por lo tanto son unas personas que están acostumbradas a grandes esfuerzos sostenidos a lo largo del tiempo y por lo tanto es una gente ya digo muy muy poderosa físicamente y que no se arredra ante ante nada

Voz 25 45:26 sus ejércitos llegaron a contar con decenas de miles de hombres sus ciudades fueron refinadas y monumentales

Voz 22 45:37 su red de caminos se calcula en más de veinte mil kilómetros y su población estimado entre los doce y los treinta millones de habitantes el nombre con el que los incas identificaban a su territorio era el de Tau anti suyo

Voz 27 45:56 y estaba dividido en cuatro grandes suyos o regiones

Voz 22 46:02 chinche y suyo hacia el norte el Conti suyo al oeste anti suyo al este y el colla suyo al sur la referencia a partir de la cual se realizaba esta división

Voz 27 46:17 era su capital Cuzco

Voz 0772 46:25 un territorio realmente gigantesco espectacular con contrastes bueno pues muy evidentes desde el punto de vista geográfico de desiertos de zonas de selva de grandes alturas etcétera contra todo eso lucharon los he conquistadores españoles es un poco lo que se describen este libro fantástico plata sangre la conquista del imperio inca que las guerras civiles de del Perú cuyo autor Antonio Espino López está compartiendo con con nosotros estos minutos en en Ser Historia en Antonio escuchábamos ahora un nuevo fragmento de este documental el Imperio inca emitido por Televisión Española un documental de la productora maíz que mejor nombre para dedicar hijo en un trabajo al al mundo al mundo Cano antes lo comentabamos un poco no quizás y nos hemos quedado más con esa conquista militar con esos aspectos menos amables de de la conquista y sin embargo pues hubo muchos momentos de de verdaderos aventureros nato era listas no a la hora de de ir descubriendo espacios geográficos montañas y ríos desiertos y haciendo un estudio entre comillas científico para para lo que era la época no escribir esos nuevos mapas para que gente que luego viniera después pudiera eh pudiera seguir esos esos caminos o mejor quedarse con la información y no compartirla para como usted comentaba también en desde ese punto de vista más egoísta hacer las las rutas comerciales y más propias no