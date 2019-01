Carreño: "El Sevilla perdió con algunas decisiones que yo no he entendido muy bien"

Voz 1375

la dura noche para los sevillistas con algunas decisiones que yo tampoco entendido muy bien Benger en el banquillo el Mundobasket dos jugadores clave absolutamente en este buen Sevilla que sin embargo los días grandes ya le pasó en el Bernabéu con el Madrid hoy y algún día más partidos grandes se atasca no compite se hace pequeño el Sevilla está haciendo una buena temporada muy buena temporada en líneas generales pero los días de faena grande enfermería ha sido enfermería después del dos cero que sacó en el partido de ida noche dura para los sevillistas agravada además con la clasificación de el Betis que ha comenzado perdiendo en casa en el Villamarín donde se va a jugar la final de Copa este año ante el Espanyol cero uno eso echaba al equipo de Setién pero marcaba lo Celso en el setenta y seis ISE iban a la prórroga en el noventa y seis Sergio León y en el noventa y nueve mandil metían al Betis en semifinales de la Copa del Rey luego podrán decir que le gusta más o qué les gusta menos que juega mejor o que juega peor que aburre más que aburre menos pero vamos a ver si eh la realidad no se puede discutir hacía catorce años catorce que el Betis no se metía en semifinales de la Copa catorce luego criticamos una Setién o critican los que quieran criticar a Setién catorce años que no se metía en una semifinal de la Copa desde el año dos mil