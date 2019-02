"Trabajo como enfermero en Reino Unido. Veo a menudo a gente morir sola"

Voz 1

00:00

mi nombre es Francisco Ponta yo llevo viviendo en Inglaterra ya cuatro años eh trabajo como enfermero en un hospital de dedicado a la ventilación no invasiva que para personas con problemas de salud y respiratorio y bueno pues llevo bastante tiempo de tormenta dando algunas algunas situaciones en el hospital que no son del todo cómodas y que no estamos acostumbrados en España como son por ejemplo ver a gente morir sola para buscar la explicación de todo hecho habría que remontarse un poco el modelo de familia que aquí en Inglaterra en Inglaterra desde los dieciséis años ya empiezan a trabajar con empiezan a la universidad ellos mismos sepan su carrera hace que vayan se vayan de casa lo antes posible si se cuenten su piso porque además también muchas ayudas sociales nosotros tenemos amigos ingleses que directamente dicen que que tienen veinticinco años dicen que viven lejos de sus padres que hace mucho tiempo que no los ven entonces al tema que mi me corresponde que el tema de los hospitales está totalmente reflejado cuando ve que hay mucha gente que ya se han estado paliativo han estado solos ya han muerto solos a mí lo primero que me sale cuando ve a alguien que está ya el último momento puede hacerlo ya reconocemos bueno eso lo último momentos de una persona que usted con la apariencia de ACB a mí lo que me sale es agarrarle la mano a la personas está muriendo isidril Martín presentar me tengo que sentar con mucha gente que haya fallecido oí hizo vetar la mano que yo creo que es algo que lo tienen totalmente naturalizado aquí