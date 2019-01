Infancias invisibilizadas

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 00:19 acuérdense de este nuevo termino antinazismo

Voz 1995 00:23 vecinos agresivos dejando carteles en las puertas quejándose bien los llantos de un bebé propuestas para regular el ruido que hacen los niños en los patios de los colegios durante el recreo hoteles que de manera velada impiden el acceso a los niños este antimilitarista o por el contrario a usted le gusta a los niños yo como de todo

Voz 1995 00:45 la aportación gracias buenos antes noticias conocimos ayer el mismo día en Inglaterra por cierto a este fenómeno lo llaman el free libre a ustedes les molestan los nueve cero dos catorce sesenta sesenta ayer el profesor de Sociología de la Universidad Complutense César Rendueles nos introducía

Voz 2 01:07 en este nuevo mundo el tinerfeñismo

Voz 1995 01:12 comentaba una solicitud hecha pero una ciudadana a los presupuestos participativos del Ayuntamiento de la capital de Madrid que ese titulaba así contaminación acústica colegio público Guindalera César Rendueles muy buenos días qué es lo que pide esta mujer

Voz 5 01:30 bueno es una prisión puramente anecdótica es muy disparatada pero esta mujer pedía efectivamente que se regulara de alguna manera no me imagino cómo el ruido que hacen los niños de Infantil Educación Infantil Primaria en un en un colegio público en el patio no en horario escolar además de nueve a cuatro de la tarde es una cosa muy loca pero que yo creo que era un poco el tono de cierta ya no es cierto rechazo a lo que es el mundo de los niños de un adulto centrismo muy extendido no

Voz 1995 02:01 adultas centrismo no Esteve lo voy a apuntar también lo dije esta esta ciudadana explica que en el barrio donde está el colegio vive mucha gente mayor enfermos que no pueden descansar de ocho treinta de la mañana cinco de la tarde dice el abuso que no uso que hacen de del Patio es impresionante el nivel de ruidos está muy por encima de los decibelios permitidos el patio no se usa para la hora del recreo sino para pegar gritos a todas horas no se trata de clases exteriores se puede pedir al al ayuntamiento que regule el ruido que provoca al patio de un colegio

Voz 5 02:32 pues esto es razonablemente seguro de que no aunque me consta que en Málaga por ejemplo hubo problemas pues llegó a multar a varios colegios por el ruido que hacían los niños

Voz 1995 02:42 ahora este hablamos con Scariolo hace hace un año y pico con ese con ese tema conocíamos esa es la palabra niño fobia tú ya has inventado antinazismo

Voz 5 02:52 sí bueno es básicamente lo mismo no es sencillamente una manera de decir el modo en el que vivimos en sociedades en ciudades muy hostiles a la infancia y a la gente mayor también no en general a cualquier cosa que no sea trabajar o comprar así pasar por el centro de Madrid siempre es impresionante por la zona de Callao lo único que se puede hacer es trabajar o comprar no hay no hay otra cosa que hacer entonces eso es un mundo donde nos hemos ido acostumbrando a esa gente que no hace ni diez son ni trabaja ni ni compra Il la única alternativa que tenemos es decir no los niños no molestan joder claro que molesta yo tengo tres molesta molesta muchísimo no pero es que estoy en eso cosas

Voz 7 03:33 Elvira en el sociedad en eso consiste vivir

Voz 5 03:36 comunidad no molesta pues un poquito más unos a los otros no y también disfrutarlos unos de los otros

Voz 1995 03:42 es que a lo mejor estamos hablando de antinazismo cuando deberíamos hablar de anti Padrissa como irresponsable

Voz 5 03:49 Dimas otro mito nos a casi todo el mundo ahora recuerda a los viejos buenos tiempos cuando todos los padres responsables los niños Mossos ordenados y callados no es mentira no es esta visión romántica al lado de los viejos buenos tiempos por ejemplo casi todo el mundo recuerda supuestamente que ellos sí que jugar mucho en la calle estaban en la calle cuando vas a las biografías reales es mentira totalmente en Hoy los niños siempre ha sido molestos de siempre siempre ha sido iguales y los padres bueno pues hemos basó menos porque esa rally pero todo el mundo tiene ahora esa idea de que los padres de educar a los niños no

Voz 8 04:25 pero algo de eso hay no no es hay muchos padres que que que dejan convertir espacios públicos en tipo de recreo infantil muy animado y hay gente que quiere encontrar su momento de tranquilidad en sin ellos sin sin ir a extremos no pero mudé Suay no

Voz 5 04:43 sí sí pero es que los espacios públicos son espacios de conflicto de interés enfrentados eso es así y claro que si hay que negociar la manera de que podamos usarlos no molestar estarnos digamos que lo que está pasando últimamente es que hay un interés que es el de los adultos trabajadores que tienen unos horarios muy definidos que ese en el que se impone a cualquier otro interés donde los intereses de eso los mayores los niños pequeños se consideran subordinados te pongo un ejemplo muy gráfico que lo hemos visto todos no en las colas de los supermercados cuando hay un señor mayor contando despacito la calderilla metiendo espacios las las cosas la Bolsa no la cantidad de gestos de impaciencia no es suspira impacientes que hay de toda la cola detrás no bueno pues es que también tienen derecho o no a vivir de esa manera pues no se tenga para imponer el criterio de los adultos en todo momento no

Voz 1995 05:34 pero todo esto encierra una reflexión un poco mayor cesaría es una sociedad que aparta a todo aquello que le molesta y luego lo veremos hablaremos con con una madre que intentó ir a un hotel Diamante ya de forma velada porque es anticonstitucional no permiten entrar con niños bueno llegará el día en el que no permitan entrar señores con barba o no sé qué no permiten entrar a a mayores de cincuenta o que no permitan entrar a a señores de Cuenca decir dónde está el límite

Voz 5 06:02 claro pero fíjate además que es muy perversos razonamiento porque parece que tener niños es una preferencia igual que llevar el audio del móvil conectado en el tres no y entonces del mismo modo

Voz 9 06:12 el tren esperamos que la gente apague el móvil

Voz 5 06:14 lo yo silenciado esperamos que los niños no moleste pero es que no es lo mismo no es lo mismo todos hemos sido niños es una fase de la de la vida humana tener el móvil con el sonido activado no entonces son situaciones cualitativamente diferentes que necesitan trato diferente y además esto tiene efecto en las políticas públicas nos olvidemos no hace poco salía la estadística de España ya es el país de la Unión Europea que menos consiga reducir la pobreza infantil después de las transferencias sociales esto tiene mucho que ver con esta invisibilidad de la de la infancia no muchísimo que ver

Voz 1995 06:46 yo esa ese dato añado otro España y al mismo tiempo que descuida esa pobreza infantil es el hotel con mayor número de Europa será que somos un destino turístico de primer orden en el hotel es el lugar con mayor número de hoteles donde no admite niños

Voz 10 07:02 esta España más dilatada mucho más que ahí no hay niños no no no no lo he ingleses fase tradicionales los hoy los niños no se deben Berni Oller es un frase Hecho en inglés eh esto demuestra una actitud de incluso más

Voz 1995 07:19 vamos a situar a todos aquellos porque mucha gente que se queja todas las mañanas de los colegios no de la acogida de la recogida y la cuando vas a dejar al niño al colegio de los coches

Voz 11 07:31 porque bien doble fila

Voz 2 07:33 en fin hay un antinazismo recalcitrante identificado por César en un artículo brillante ayer

Voz 12 07:40 que no ha abierto los ojos quizá es que estamos en una sociedad que aparta aquello que que le molesta nueve cero dos catorce sesenta

Voz 1995 07:46 hasta sesenta

Voz 12 07:47 es usted antinazi mixta

Voz 1995 07:49 llámennos a nosotros se lo diremos a César Rendueles que es quién acaba de acuñar ese término César muchísimas gracias por atender nuestra llamada o placer

Voz 1995 07:59 algo más cree seguro piensen un poco llano en los míos sino en un modelo de sociedad que aparta lo que cree molesto no se nueve cero dos catorce sesenta sesenta es un tema interesante el que vamos a producir a profundizar en seguida antes debo destacar que aquí siempre va a ser bienvenida

Voz 14 08:21 a mí lo de Twitter periodista se hacía eco de algunos letreros colgados en la portería el portal de su casa no severos donde un vecino decía leo textualmente

Voz 1995 08:34 como me volvéis a despertar pongo una queja en la Comunidad vuestros hijos son vuestra responsabilidad rogamos por favor que procuren que sus hijos no griten por la noche y pronto por la mañana no están solos en el edificio gracias el periodista pues contestaba esos carteles en Twitter diciendo lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños soy el primer interesado en que duerma bien es porque así lo haría yo también entre uno y la otra llevamos cinco años durmiendo de Penn irónicamente como que iba creciendo ese añadía la niña vino con un problema de fábrica no tiene interruptor para intentar detener el ya Antoni botón de volumen para bajarlo y aclaraba en otra Si tocar el tambor a las cuatro de la mañana sería mi culpa si llora es porque esta mala me sale los dientes o lo que sea creo que no es culpa de nadie hablamos de anti niñita que es un curioso término verdad

Voz 15 09:33 la Cruz buenos días buenos días cien más nos hace pensar en este da para mucho sí

Voz 16 09:43 pues hace un par de días en la web de la Cadena SER hace un par de días no ayer mismo la noticia está firmada por nuestro compañero Alfonso Cardenal decía el titular así prohiben los hoteles españoles la entrada de menores si tienen hijos es muy probable que se han topado con un hotel a veces un restaurante pero más frecuente en hoteles donde no es que no sean bienvenidos que esto pasa sino que es que directamente les prohiben la entrar

Voz 15 10:04 pero que ese sentido institucional los abogados del sector

Voz 16 10:10 Nos hablan de la diferencia entre el derecho de admisión el derecho de acceso el derecho al acceso no se puede impedir porque está consignado en el artículo catorce de la Constitución el principio de igualdad que está Volvo vulnerados sino dejas entrar

Voz 11 10:22 una persona a un hotel

Voz 16 10:24 sí son totalmente estrictos tú puedes ser una familia de diez miembros y hay una persona de esa familia que tiene dieciséis años no te dejará hacer la reserva

Voz 1995 10:32 sí tiene dieciséis seis diez pero no tiene dieciséis

Voz 16 10:35 si no te dejan hacer la reserva en fin los datos

Voz 1995 10:38 en hoteles ese pico en España pues España es el

Voz 16 10:41 país con más hoteles de ese tipo de Europa como decías han crecido los en según la web Hotels punto com En dos mil doce había cien ahora en dos mil dieciocho hay cuatrocientos la oferta de hoteles sin niños ha crecido en España sólo un cuarenta y uno por ciento hay ciento sesenta establecimientos de este tipo la mayoría estar en Canarias y en Baleares al final la oferta que nació en el Caribe en los setenta allí fueron los primeros hoteles

Voz 1995 11:07 sido si vamos si quieren hacer la prueba vayan intenten no te deja sea no puede registrar TS dices que vas con con niños que a la gente busca en sus vacaciones en máximo relax

Voz 16 11:21 sí claro pero vamos a ver no dejan ni siquiera esperada los niños si vas a buscar a alguien que está en un hotel sin niños no puedes ir con un menor el menor no pueden esperar en la cafetería no vaya a ser que un cliente lo vea Illes tropel Las brujas de Roldán

Voz 1995 11:37 en fin vamos a conocer más profundamente este tema con con más datos porque es muy interesante va Cruz muchas gracias es verdad que hay dos formas de disfrutar del verano en una piscina como esta Iniesta que es exactamente la misma piscina pero con un ambiente distinto

Voz 17 12:02 mira mira

Voz 1995 12:07 no tiene también su versión

Voz 19 12:08 en momentos de Dios con tan solo

Voz 1995 12:12 para adultos que están creciendo en nuestro país mientras ciudadanos piden como escuchábamos a César que se pare el ruido del patio de un colegio que entre las ocho y las cinco horas niños autómatas que no hagan ruido en el patio vamos a hablar con Cecilia Jan que este diario país responsable lo que llamamos en de Papas y madre de familia numerosa Cilia muy buenos días

Voz 9 12:36 hola buenos días en tu caso tú has intentado alguna vez

Voz 1995 12:39 habitación en un hotel IT han negado esa posibilidad por viajar con tus hijos

Voz 5 12:43 no la verdad es que no es que a mí no se me ocurriría

Voz 9 12:47 es que yo tampoco querría ir a un sitio donde meses cuando me recibiendo porque yo no estaría cómoda en vez de unas vacaciones no todo el día que al niño no hagas ruido que el niño no corra que el niño no gana que puedan molestar a los demás

Voz 1995 13:01 hoy estamos Entiendo entonces que no lo ha sufrido porque Nicolas intenta no vas a ir en te parece que vimos una corriente ante Iniesta

Voz 9 13:09 yo creo que sí que hay cierto bueno antinazismo siguió también lo llama niños fobia no

Voz 20 13:13 hay un poco no sé

Voz 9 13:16 es por un poco porque estamos en una sociedad como muy individualistas que ya los niños ya no los vemos como el bien común como algo crear entre todos sino que son los que tenemos niños que aguantar con nuestro niño los que no tienen niños y quieren también también es lógico que ellos han decidido no es no tener niños no que no hay cierta que ella ya no se ve como bueno pues hay que aguantar los tiene un poco de ruido pues bueno no pasa nada estas molestias no siendo que pues yo me voy a un sitio donde no haya niños si llora del noche el PP pues me quejo

Voz 1995 13:52 Cecilia estas ahí a vale vale perdón que habíamos perdido la la conexión bueno y los padres que responsable porque tenemos muchas llamadas de gente que no está llamando al teléfono el problema no solo niño según ellos son los padres

Voz 9 14:05 y un hombre eso eso es cierto no cuando un niño molestando igualmente el problema es es el padre que Veja que moleste osea pero hay que distinguirlo de que decir una cosa por ejemplo el tema este del Twente del padre de ayer del una hay que distinguir entre un bebé que llora que es una cosa que todos los que hemos tenido niños pues pues comprende que es que no tienen como él dice no tiene el botón en de Fendi apagado y el padre ser más agobiado porque estoy llorando no pues el niño estuviera pegando saltos pegando gritos tocando el tambor a las dos de la mañana sí que entiendo que se enfade con el padre y con mucha razón no entonces el ex responsable árabe los padres que los intentar que los niños molesten lo menos posible pero también es cierto que los niños son niños y hay que dejarles en niños hasta cierto punto no pueden cometerse los robos silenciosos sabía que te hago una pregunta

Voz 1995 14:58 soy buen padre sí dijo que hagan ruido o sin pido que hagan ruido con como su buen padre

Voz 9 15:03 pues yo creo que depende de las circunstancias no depende del sitio de la hora de del

Voz 5 15:08 el ruido del nivel de ruido

Voz 1995 15:13 sí se día Cecilia hayan compañera periodista de El País responsable de un fantástico bloque de papás muchísimas gracias buenos está llamando mucha gente pero me gustaría hablar con José María que nos llama desde ala

Voz 19 15:29 porque tiene algo que explica José María muy buenos días

Voz 1995 15:35 hola buenos días José María tú eres el propio entonces el propietario de

Voz 21 15:39 sí pero vamos a ver en el vehículo

Voz 1995 15:42 la prisa no tenemos no te preocupes que Marcos este tema a las dos una sí pero aparca bien a ver si no para a con la tontería

Voz 22 15:53 yo estoy yo estoy aparcado en una zona al descanso una

Voz 1995 15:56 pues pone que Warner los

Voz 22 16:00 no estoy bien perfectamente que nosotros

Voz 1995 16:03 a ver José María tú eres el dueño de un parque infantil

Voz 22 16:07 de vacaciones siempre basado del Estado

Voz 1995 16:10 las exactamente si tu casa se puede entender que exista estas cubría

Voz 22 16:16 sí pudo evitar el el el agotamiento durante todo el año pero yo entiendo que es un es un problema que tiene cierta complejidad se yo entiendo que puede haber un poquito todo puede haber situaciones porque nosotros lo vivimos en en el parque día a día que la tu si el comportamiento de los padres y el cuidado de padres y madres respecto de niños seguir su preocupación no es homogénea ni mucho menos entonces hay personas que utilizan el parque como lugar donde casi deposita eh a las minas a los niños si durante un tipo y hay gente que sin embargo muestran interés una preocupación actitud mucho más paternalista hubo mucho más paternal maternal

Voz 1995 16:59 pero cuéntame perdone como porque voy a entrar en lo personal

Voz 22 17:03 un sábado tuyo como es salado mio pues a las cinco de la tarde abrimos el parque infantil ir hasta las diez de la noche aproximadamente estamos ahí cuando niños en el parque tiene una capacidad de trescientos quince niños pero normalmente votamos a que no haya más de ciento quince en los que se apuntan como cumpleaños más otros treinta cuarenta que pueden ir pues porque hace mal tiempo o porque simplemente les apetece jugar entonces generalmente no no hacemos que pasen de ciento cincuenta

Voz 1995 17:42 pues siendo el responsable de un parque infantil enfrentada de todos los fines viernes sábado domingo con cumpleaños salchichas hamburguesas Fanta y tú tienes Totó el derecho del mundo para ir a un hotel donde la edad mínima deben ser lo cuarenta años José María gracias por tu llamada de verdad un placer abrazo José María es un tema más complejo que en el fondo es un tema que refiero no altas bien negro quiénes somos eso os vamos a a Santander Manu buenos días

Voz 6 18:16 bueno días qué te parece esta corriente

Voz 1995 18:18 te antimilitarista

Voz 6 18:20 bueno lo primero es cambiarle nombre yo no no creo que sean Quini Mista yo desde luego no tengo esa esa precisión los niños no tiene la culpa es antipatía el problema no son los niños son los padres yo un IBI define muy bien lo que quieren es decir con un eslogan que había en una en una consulta de Pediatría del País Vasco que yo visité ponían cartel enorme donde él me acosté pedía decía lo niños molestan lo que los padres tienen repito los niños molestan lo que los padres quieren vale y quién no ha estado en un aeropuerto para embarcar no hay Dios mío no me tocará ningún niño de estos ahí no me tocara un niño detrás hay no me tocaron durante porque cuando tienes la desgracia de que toque un niño detrás delante o al rededor igual que tocan cuatro-cinco todo alrededor tienes pomo ochenta por ciento de posibilidades de que que que el niño que pataleta que saltan a las y no podía ahora si lo que yo creo que va a ser pobrecito si no tiene culpa mi padre tampoco claro pero sí el que lea él que no paran el pasillo es que lo para el que exalta el que coge te tira las cosas ese ese niño pues que te que te toque un niño de esos detrás delante o al rededor es exagerada y eso no es intimismo es antipatriota porque allí lo mismo que hay una cosa recuerdo un vuelo a Canarias que cuando mundo al a la a Lanzarote enhorabuena al niño a un niño un padre en él porque sea al niño era el único de los cincos es que tenía alrededor que que han aportado correctamente sabía movido lo mínimo insuficiente y etc etc van los demás un tormento quién tiene la culpa personal

Voz 22 19:52 por favor no no vamos a la tiene

Voz 6 19:55 padres IBM

Voz 1995 19:58 con lo que se nos decía José María un tema que tiene diversas aristas y tiene muchas además complejidades unas esa de los hoteles esa señora que quiere que que el que se modere que se regule el ruido que hacen los patios de los colegios otras ese vecino que se queja porque la cuadra mañana llorando pero bueno es un tema que tiene muchas aristas una sociedad a lo mejor él no digo que este sea el caso ni mucho menos menú con la piel muy fina hablaremos más de este de este asunto mano muchísimas gracias por llamarnos

Voz 6 20:25 venga de acuerdo

Voz 1995 20:27 hay dándonos su opinión en las redes sociales es verdad que mayoritariamente ustedes nos dicen que los niños molestan lo que los padres que en este asunto concretamente veintiocho minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por ahí

Voz 23 20:42 es que cuál es