José Mota: "No me gustan los letreros de prohibido en el humor"

José Mota qué tal amigo íbamos a la par va paga el teléfono eso es verdad estás bien

Voz 1132 00:19 sí bueno eh me encontraba mejor en otras ocasiones pero bueno cansado sí pero bien bien feliz

Voz 3 00:26 no es bien no se teme no claro agotado ha votado por tanto

Voz 1132 00:31 trajín que he llevo pero pero bueno contento contento descansaremos hay que no no hay problema tampoco magnifica hemos esté daño momentáneo

Voz 1995 00:42 pero tú sabes que gente que te va a ayudar de todas es sales tú dame dame teléfono hacia quiere estar

Voz 1132 00:48 jetas

Voz 1995 00:49 el próximo domingo veinticuatro de febrero se estrena el título a lo largo el Ros de José Mota en Comedy Central pero es posible que gran parte nuestra audiencia José no no no sepa que son miembros

Voz 1132 01:05 buscado eso rojas pues bueno pues es un chamuscado que te hace la de un despiece vamos un despeje dicho de otra manera en lenguaje en lenguaje vieja del visillos sería el el despeje pero públicamente es decir si hemos de hablar mal para que es hacerlo por la espalda vamos a hacerlo

Voz 4 01:27 Cara a cara no sea que en un sitio a una hora concreta exactamente

Voz 2 01:33 con mis amigos

Voz 1995 01:37 entre sí lo que pasa es que esto no se la radio

Voz 4 01:39 no es que no sé el de las áreas entrecomilla te quedas en un sitio una hora con amigos correcto a que te pongan a parir sí señor hilado más graves que voy eh José está pasando como un éxito eso la fin del mundo no el fin del mundo no la fin del mundo pero un tío como tú con éxito a qué necesidad con dinero no se ha ido bien

Voz 1995 02:04 hay también no pasa nada quiero decirlo si se dice

Voz 2 02:09 qué necesidad tienes de eso

Voz 1132 02:15 bueno cuando despeje de este tipo así colectivo de quiero pensar que muchos demonios salen entonces digo bueno vamos a pegar el gran golpe ya que me dejen tranquilo

Voz 1995 02:33 que no que no que lo vimos aficiones se irá

Voz 1132 02:35 en le cogen gusto no lo vamos a ver el próximo

Voz 1995 02:38 no es la primera edición de de que tiene mucho éxito muchos lugares del mundo también aquí en España ya se emitió con mucho éxito insisto uno con el Gran Wyoming diseñar yo no sé si todos

Voz 2 02:50 coge coge no de enero

Voz 1995 02:52 coge

Voz 2 02:54 no puede no perdón

Voz 1132 02:56 no mejor lo coge mejor no no porque si cojo mes tendré más tiempo del que no puedo porque estamos en en directo y puedo decir que te está llamando Mi mami mamá no coja si no no no pero no cojo ahora la llamo por Dios le puedes quitar el sonido

Voz 1995 03:12 pero si esas en una una tercera ya sería insultante espera era lo no presionó y ya está decía yo que el Roas rock se hizo uno con mucho éxito al Wyoming así se despachaba a gusto con

Voz 0526 03:27 Yolanda Ramos Ramos aquí presente es un estímulo para todos los que nos dedicamos a la televisión si tú puedes todos podemos Holanda eres absolutamente necesaria en cualquier caso para la televisión porque la televisión necesita personas que cobren poco

Voz 5 03:42 para que los proyectos salgan adelante

Voz 1995 03:45 también se hizo el roast a Santiago Segura amiguete que aguantó palos como este de su amigo Álex de la Iglesia

Voz 6 03:52 seguro que te pregunta es porque no te denominan a la mejor interpretación por Torrente tengo que confesarte una cosa Santiago en la Academia no te iban a nominar nunca pero la culpa no es de ellos la culpa es mía

Voz 7 04:03 lo lo puse muy claro en los estatutos cuanto antes

Voz 4 04:07 quiénes son los elegidos para poner el bueno pues mira Josema Yuste

Voz 1132 04:15 Santiago Segura Marta González una grande de la comedia no tan conocida como estos pero una grandísima de la comedia a tíos Revilla espera para espera tantos Miguel Ángel Revilla Miguel Ángel Revilla el presidente de Cantabria quiso venir además estuvo especialmente brillante

Voz 4 04:42 que tenga llevan pues

Voz 1132 04:45 mira un amigo común que se llama Tzipi que fue el que nos presentó hay una mixta

Voz 4 04:54 muy muy sólida desde julio Luis Piedrahita Luis Piedrahita es es muy buena persona

Voz 1132 05:03 exactamente me decía yo José es que lo paso mal porque te quiero tanto que me cuesta me cuesta meter pues ya digo hombre hace un ejercicio de de tal y al final lo hizo sí pero me decía es que lo paso mal porque yo no yo te quiero mucho entonces pero pero al final salva un youtuber que lo hizo estuvo muy bien el chico muy bien

Voz 1995 05:29 esto ya se grabó esta semana va más se hablaba esta semana ese emite Elia el día veinticuatro se ya antes Belén Alonso Anabel Alonso que estaba como esta decimonónica

Voz 2 05:40 no

Voz 1995 05:40 porque es verdad que la broma es está bien pero a veces no dice en broma aquello que la gente enfadada dicción mantón de verdades quieres decir que es ir

Voz 1132 05:50 finalmente hubo algunos oírles

Voz 4 05:54 me están cuando de verdad no

Voz 3 05:56 no me dieron eh pero coño

Voz 1132 06:00 es todo lo que te has de verdad sea Haro me llamaron taca año que mis especiales ese que ya estaba bien cansino diecinueve años haciendo especial en Nochevieja de tener que pedir perdón aunque sí muy cabrones ven muy cabrones

Voz 1995 06:16 deberá las diecinueve años haciendo define

Voz 1132 06:20 si tú también especiales tuya me parece que somos un poco cansinos de de los medios radiofónicos y televisivos

Voz 1995 06:28 el año ya que son mucho eh

Voz 1132 06:31 podías pero ir ir pensando no

Voz 8 06:36 cancilleres que tienes

Voz 1132 06:37 mí darme la puntilla ya no ya para acá chato que tengo como manda el toro sabes qué queda así un poquito y bueno pues no pero pero estoy muy bien

Voz 1995 06:50 Ignatius brillante maravilloso me sentí bien sabes que pasa es que me parece tener un formato muy divertido porque la gente es muy divertida que lo haces divertido pero después como en esto tiempos donde la critica es tan punzante tan hiriente tú pones la tele es que lo cualquier tenerle me parece fantástico que haya un exorcismo cómicos donde se puede decir todo

Voz 1132 07:14 empresas que que ser divertido gracioso sí sí claro pero racional lo que has dicho que me parece muy interesante están en nivel de insultos en televisión en cualquier cosa que por comparación yo fui a que me ganaran a Anabel tú que más vamos a hablar luego eso

Voz 1995 07:35 pero vamos a tener tiempo pero de tu durante mucho tiempo tiro porque llevas mucho tiempo haciéndolo insisto siempre les querido dos programas aparezca la críticas hacia la política de una forma muy paródica pero en ocasiones dándonos leña como panes en estos tiempos podrías hacer lo que hiciste hace diecinueve años parece que vamos evolucionando hacia lo que era permisividad tú podrías volver a plantear lo que plantea este hace diecinueve años quiera decir quieres decirme

Voz 1132 08:06 que si el humor transita cada vez más por pasillos más estrés exhausto pues sí pero es es una respuesta compleja hay una pregunta compleja en el sentido de que a mí cuando me dicen no echamos la vista atrás y vemos cómicos que tú estás de acuerdo con aquellos chistes que se hacían de haber digo esa pregunta es tramposa porque lo que no se puede hacer es traer lo de entonces

Voz 3 08:32 ah ahora juzgarle con él ahora a lo que

Voz 1132 08:36 lo que se hizo entonces estamos siendo tramposos otra cosa es que claro claro es que es que es complicado porque se han conseguido logros sociales derechos de de colectivos de un montón Ícaro eso es acojan ante veinte bueno qué es lo que tiene que ser claro

Voz 3 08:55 paralelamente el humor

Voz 1132 08:58 pues eh a veces se siente secuestrado policial dudosas entonces es es

Voz 9 09:04 como muy complicado donde se establece la línea de lo políticamente correcto

Voz 1132 09:10 estábamos no da un paso más ya no

Voz 4 09:15 es muy difícil saber quién lo Aznar no vino a mí o a mí no me gusta no

Voz 1132 09:19 está me me han hecho muchas veces preguntas oye tú establecería o prohibidos en el humor no nunca nunca no me gustan los letreros de prohibido dicho esto diré que es complicado sí que creo en que cada uno o cada compañero que haga

Voz 2 09:37 humor pues

Voz 1132 09:39 tiene sus valoraciones propias y yo estoy de acuerdo con la valoración de de cada uno Si es coherente a lo que uno siente y uno piensa cualquier decisión en ese sentido me parece que está muy bien otra cosa es que claro pero iban algo vale pero si tú decides oye yo mira aquí me encuentro bien y es coherente con lo que yo siento y pienso yo lo respeto es muy complicado Jose ajustaron la moral una

Voz 1995 10:04 que yo es una línea

Voz 1132 10:06 ya que se paren lo que es de lo que tiene que ser lo que no puede ser es muy difícil que la preguntadas hecho tela

Voz 4 10:16 entonces bueno si ya lo creo como todo tu hijo mío diecinueve años

Voz 1132 10:22 bueno a lo mejor exagerado un poco son dieciocho pero Gabor escaso mayor de edad

Voz 1995 10:27 vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando con José Mota el día veinticuatro ponen a caldo

Voz 3 10:34 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 10:38 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 10:45 bueno es el creador de uno de los más grandes personajes de la historia de la televisión

Voz 2 10:51 la vieja señora

Voz 11 10:54 a la pared con las señala comprando comida zonas hace tiempo a comer ellos compran con con nosotros con Dios

Voz 1132 11:13 no ese retrato de este país miran verdad pero iría más lejos Toni yo creo que es un retrato del mundo porque la curiosidad es de aquí de Nueva York en Nueva York no hay viejas del visillos pero sí hay viejas del Store vale que corren el story miran a los de Wall Street es es las formas son distintas pero los fondos son los mismos es la curiosidad pero no cuentes no exactamente que ella lo cuento yo

Voz 1995 11:48 cuando eres genial en eso en la parodia en en asumir no solamente se nota mucho cuando pasajes conocida en asumir las formas y el fondo del personaje el capturar un poco el alma en en mi caso la deja el bolsillo todos conocemos a la vieja el visible hace un retrato global de alguien a quien todos conocemos y eso me parece

Voz 1132 12:10 sabes lo que pasa que he tenido la gran fortuna de nacer en un sitio pequeñito Ig grande a la vez a veces lo digo digo el no ruido de de mi pueblo que habla de Madrid que es mi casa mi maravillosa casa hay Montiel que es mi pueblo en del que me siento súper orgulloso evidentemente pero él no ruido cuando te alejan de la ciudad el tiempo como que va más lento no a medida que te vas alejando doscientos cuarenta kilómetros Madrid y de repente el reloj empieza a recorrer un poquito más despacio es la sensación aquí vimos tan

Voz 4 12:45 pero igual que gente de fuera llega a la ciudad eso es el reglas nota que exactamente entonces he tenido la gran suerte

Voz 1132 12:54 eh una en que el no ruido de de mi pueblo me deja escuchar Iber cosas que la gran ciudad no me he tenido esa fortuna porque el paisanaje que conforma un pueblo yo creo que es precioso porque es el patrón de lo que ocurre en grande existe el patrón de el listillo yo sobrado el no sobrado el en el que es mejor tipo el que no es entonces la vieja visillos es algo que yo de pequeño viví pero no una muchas iras si eso va dentro de entonces sí que hay como una especie de percepción del espectador de lo que sentía NIDA como verdad llega aunque no conozcan exactamente quién es esa persona da igual pero yo lo cuento como cierto ICO mover de ahí la gente lo recibe como tal

Voz 1995 13:46 dónde prefiere vocabulario con palabras maravillosas que se utilizan a día de hoy no en supuestamente ámbitos cultos error pero es una pérdida tremenda de que todas esas palabras dejen de utilizarse ese a favor de una cosa estúpida cuando términos Marbella de yesos

Voz 1132 14:05 yo lo tengo que contar yo tengo la sensación de que llegados por decirte los años ochenta este país cometió un pecado tremendo con los pueblos se le dio la espalda a la entrada de empezó la clase media funcionar bien afortunadamente y empezó a entrar dinero en las vidas de las personas y es como que nos avergonzamos de la cultura rural

Voz 9 14:33 que tanto identifica y es la seña de identidad

Voz 1132 14:36 de este gran país

Voz 9 14:39 huir de eso no de dónde eres no yo soy de Madrid no tienes un pueblo mira lo abraza lo quiere lo entonces yo es que

Voz 1132 14:48 sido he tenido consciencia siempre de la de la grandeza que ha supuesto para mí haber nacido en este caso en Montiel porque me ha dado tanta riqueza esas palabras de las que habla ese lenguaje de nuestros abuelos hilos padres y bisabuelos y demás en los pensamos que por que nacieran entonces si estuviesen trabajando en el campo era gente eran gente sabia sabia dar la espalda eso me parece de una pobreza espiritual enorme enorme

Voz 1995 15:17 pero fíjate que hombre no

Voz 1132 15:19 no claro por supuesto empezamos a tener ese complejo decir claro que sí tengo tengo mi pueblo tengo mis abuelos tengo esas palabras de las que hablas porque el lenguaje es una cosa viva que vive las palabras tienen vida propia pues eso cuando yo suelto dicen un palabro ese palabro Cala que que que no es que no es mío por ejemplo la palabra cansino es una cosa muy manchega cansino que viene a ocupar un hueco en la generalidad de España que no que no estaba ocupa entonces te ha quedado sea

Voz 3 15:51 he dado como como algo que lo

Voz 1132 15:54 utiliza muchísima gente el lenguaje es una cosa muy rica y muy hermosa entonces

Voz 1995 16:00 la vértigo porque tú hay muchas expresiones muchas muchos giros que ha incorporado al castellano no sé si hay un acuerdo con la red pero hay muchas formas de hable ya no solamente la palabra sino la forma en la que dice es la palabra que que están ya metidas en el hipotálamo de esta saciedad eso te responsabilidad

Voz 1132 16:17 una gran un gran poder con responsabilidad no oye somos dos nada más lo has tenido que contaron preguntan quién es el otro que nosotros sabes que tuve una llamada de el señor Villanueva antes de me parece que esta vaya nuestro

Voz 1995 16:33 en Darío Villanueva el director de la de la Academia que no

Voz 1132 16:37 sí sí eso vale me llamo me llamó porque dice un personaje que se llamaba El hombre de la RAE el hombre era RAE el planteamiento era que era como una especie de Tío de la Vara pero del lenguaje pues con esto de los móviles tal vamos perdiendo el bien a hablar y entonces cuando decía a higa en vez de haya pues aparecía este tío perdón caballero salía del darlo con nombre Copa hay una capa y una y un diccionario de la RAE diciendo oiga no si utiliza o no es el uso adecuado puesto que entonces con cultivamos todo pues yo explica la la el uso correcto al lenguaje les encantó me llamó me enseñó a la Real Academia ganara conocía que es un sitio maravilloso hoy en tiene luego me regaló un ejemplar

Voz 4 17:24 de el primer

Voz 1132 17:26 de diccionario que se hizo copia claro precioso la verdad que fue una mañana maravillosa

Voz 1995 17:33 sí tanto de los asientos cabido lo vi todo es fácil identificar el de Pérez Reverte con la espada le hace muesca para la tele se acabará algún día tú llevas mucho tiempo diecinueve años en los que son mucho tengo diecinueve años y en el año hemos visto no sé cuántas problemas las contra los poemas que has hecho capítulo sabes quién Lille no sé no sé cuántos horas no sé cuántas horas y horas pero a lo mejor podrías pasarte un así

Voz 1132 18:02 mana seguida entera eh días y noches viendo viendo

Voz 1995 18:07 toda programa anticrisis la tele ese acabar alguna vez porque no y las nuevas generaciones vienen con Youtube vienen con las plataformas HBO tú crees que la tele que tal y como sentarte a la tele a las nueve que empiece tu programa o y eso acabará

Voz 1132 18:23 quiero pensar que convivirán ambas cosas no hombre que va a pasar dentro de cien años nadie lo saben hoy más como a los cambios

Voz 3 18:31 pero yo creo que

Voz 1132 18:33 la tele e internet en este momento se han dado la mano ahí están conviviendo no la opción de poder ver tú aquello que quieres a través de Youtube pero también hay una realidad ahora mismo que es los grandes desembarcos de plataformas como H veo Nec etc etc o Movistar no me gusta ver en pantalla grande tus pelis tus pues eso no quiere decir que los jóvenes pues pudo en el móvil pero pero si lo que me quieres decir Tony es que llegará un momento en que sólo veamos televisión a través del móvil única hay oclusión te yo creo que no yo creo que la tele grande existirá no sé en qué proporción se va a consumir en relación al móvil no lo vi

Voz 1995 19:20 todos las arreglaba ya entonces

Voz 1132 19:22 estamos en el pleito en este momento porque yo le pedí la custodia el a la película El partida la custodia cómica humorística

Voz 1995 19:33 a ver hubo una bueno pasa nada la vida unos se equivoca cierta veces pero un rifirrafe nominaron al Emmy que no se lo dieron claro se dieron a Ignatius empezó Ignatius no sé qué con

Voz 1132 19:45 esto no sólo le voy a mandar a José Mota recoger el Emmy sino que le voy a mandar a José Mota a recoger a mi hijo al colegio

Voz 0660 19:54 después yo montara José Mota a recoger a mi a pagar un vuelo a Nueva York el lunes diecinueve de noviembre para que el recorte Lemmy en mi nombre en la ceremonia

Voz 4 20:09 no tienes ya que bueno

Voz 1995 20:11 no tenéis hablado ya la tengamos habla estamos

Voz 1132 20:13 hay intentando arreglarlo antes de llegar al pleito en sí mismo con sus abogados me parece que le lleva todo Broncano sí sí buenísimo como digo como abogado y la la verdad que ha sido ha seguido lo digo sinceramente un un descubrimiento para mí como conmigo ya le conocía ya sabía maravilloso que es personalmente ha sido un descubrimiento me parece un tipo entrañable

Voz 1995 20:45 bueno recuerden el próximo veinticuatro de febrero a las diez Comedy Central podrán ver el roast el despeje de peaje de José Mota por parte de de amigos que te quieren tus amigos no te olvida con menos cariño

Voz 1132 20:58 más se apaña bueno pero bueno vamos a darlo por válido

Voz 1995 21:01 pues te llevas tanto tiempo en nuestra vida que quedarte cuando porque si un abrazo casi un alguien se encuentra José Mota con la calle de

Voz 1132 21:09 déjame Toni que te diga una cosa rápida la Cadena SER para mí es algo especial y te digo porque en mi primera entrevista la primera entrevista que en hicieron yo nervioso porque estaba en la radio en la hizo el tristemente desaparecido Joaquín Luqui bueno en la planta segunda de este edificio me parece sí sí sí sí

Voz 4 21:29 está la radio y entraba luego plásticos y decibelios exige llevan mucho tiempo me hizo la entrevista Joaquín Luqui y más grande señora ha pasado tiempo sí es José

Voz 1995 21:42 posible segunda por la calle José Mota darle un abrazo que se lo merece por lo que sea

Voz 1132 21:45 ella algo muy hablaremos entraremos detalla pues enhorabuena un abrazo