no no no y eh y eh ah eh

Voz 0084

18:58

Death en el tema que abre el nuevo disco Hunter octava entrega de la banda de Atlanta que lleva catorce años de viaje musical haciendo un rock que en este disco aparece más tomado Why Jasen Everything o el rediseño pierdes el título de este álbum que poco a poco nos ha ido ganando y que merece la pena echarle una escuchan como al disco con el que vamos a cerrar la sección Other People staff se titula el álbum de versiones de Joan Mel encaran el veterano músico que el verano pasado se casó con la actriz Meg Ryan ha firmado un disco con temas de Bruce Springsteen Led Zeppelin o Ry Cooder que nos ha gustado mucho Un disco que no figurará en ninguna lista de lo mejor del año pero qué bien sirve para alegrar arte una mañana que no es poco Nos vamos con of the all night original de Johnny Cash tienen más contenido en sofá Sonoro punto com