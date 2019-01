en Madrid Fusión te puedes encontrar de todo a Ferran Adrià hablando de enciclopedias Ángel León el convirtiendo el agua en sal también una cata de vinos de Rueda con insectos Jesús Díez director técnico de Rueda me contaba que el Consejo Regulador ha apostado por modernizarse por eso han cambiado logo proponen maridaje están cómo lo diría exacto Jaque una matanza pero bueno antes de empezar detecto ganas e ilusión la verdad gérmenes es joyero y se define como aficionado a comer bien pero al ser de origen colombiano ya tiene experiencia con las hormigas con lonas de hecho hace poco

en los trajeron allí con mi pareja que nunca las había comido yo le decía a mi me gustan y empecé a comer como si fuera Manning como te lo estoy diciendo tantas

sí esa es un curioso la comida es una cuestión cultural porque no tambor tenemos claro algo crujiente

dormidas en este caso se aprecian perfectamente no se parece que con el vino blanco fermentado sobre Elías y con un toque de madera pues no van mal tercer maridaje

en el mix de gusanos veo que algunos tienen alas y otros no pero la verdad es que al estar sazonado si con un puntito picante no saber muy distinto a la cáscara de una pipa de girasol por ejemplo algo parecido a lo que sucede con los chavalines una especialidad muy popular en México

Voz 9

03:45

no hay qué duda no hay que dudar dicen que no hay que dudar Pere muy