El culebrón de 'Rumours'

como no ciento quince nunca sale mi que a nadie

Voz 1322

00:36

corrió no te puedo decir que me Stevie Nicks anuncio anunció que su relación sabía ha terminado por si el drama Perejil no fuese suficiente Mick Fleetwood sendero durante aquellos meses de que su mujer le engañaba con su mejor amigo pues ya está uno dos dos tres cuatro cinco corazones rotos Icon semejante enredo los cinco entraron en el estudio de récord plan en California sin a penas