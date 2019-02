Ser Consumidor: Los consumidores quieren que convivan taxis y VTC (03/02/2019)

Voz 3 00:00 en SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 05:12 bueno los recortes de la sanidad pública ya los conocemos listas de espera a veces interminables desesperantes están haciendo crecer de forma muy importante los seguro los médicos privados más de un millón en los últimos cinco años con un dato curioso llamativo siete mil millones de recortes sanitarios desde el año dos mil doce ocho mil millones cifras que más o menos coinciden que ha subido la facturación de la sanidad privada esto a dónde nos lleva nos va a llevar por ejemplo como dicen algunos expertos a disparar los seguros privados nos va a llevar a una sanidad de dos velocidades lo vamos a analizar con un experto

Voz 14 05:51 cuidamos tu el seis

Voz 3 05:52 no

Voz 14 05:55 Juan Oliva muy buenos días hola bueno

Voz 15 05:57 profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y ex presidente de la Asociación de economía de la salud que está pasando con las pólizas de seguros médicos porque se está anunciando primero que se ha disparado el el consumo de sanidad privada por parte de los consumidores un millón más de de pólizas aquí los precios que hay compañías que ya están anunciando que van a subir los precios que es inevitable que suban los precios

Voz 5 06:20 bueno sí efectivamente quizás uno de los puntos más destacados de la reciente crisis económica por la que hemos pasado ha sido que ha a las personas que estaban bajo cobertura privada en primas no ha descendido en un contexto general de de reducción de rentas familiares se ha mantenido el número de personas con primas incluso ha aumentado efectivamente cuando ha llegado la recuperación macroeconómica bueno posiblemente lo que estamos observando es un fenómeno en el cual la confianza de los ciudadanos a sistema público que todavía sigue siendo alta pero evidentemente las respuestas que se Darth Vader metros anterior del CIS Nos indican que hay una proporción de ciudadanos se considera que el deterioro de los servicios públicos espérate que en Primaria como Especializada

Voz 15 07:12 como el ámbito hospitalario sobretodo por los recortes profesor desde el año más o menos dos mil doce no

Voz 5 07:20 ciertamente pero de ciudadano más que a los recortes en cuanto a cifras monetarias lo que observa es que los tiempos de espera se prolongando una manera excesiva subió tanto diría no en el ámbito de la cirugía del ámbito hospitalario donde no se estamos mucho pero sobre todo el acceso a la atención especializada especialista ir la realización de pruebas diagnósticas y aquí digamos que están siendo los grandes cuellos de botella del sistema sanitario público habitualmente las personas que suscribían seguros seguros complementarios que tenían doble cobertura público público y privada bueno señalaban que el elemento clave para suscribe una póliza de seguro privada que era el el confort pero yo creo que el elemento de rapidez inmediatez se ha sumado a esta cuestión claramente

Voz 15 08:13 lo que pasa es que hay gente profesor que dice claro ahora que se está llevando tanta gente a la sanidad privada que ya se está atascando también la sanidad privada

Voz 5 08:22 bueno evidentemente lógicamente

Voz 15 08:24 a su beneficio y su beneficio a lo mejor también es bueno no poner tantos médicos y tantos servicios sino tener mucha clientela pero a optimizar al máximo no

Voz 5 08:34 los seguros privados ofrecen una cartera de servicios entonces y evidentemente también de un proceso de innovación tecnológica que no para ser competitivos sino también nuevas prestaciones un dejándolas la ya existentes si hay una llegada muy fuerte de nuevos clientes pues seguramente la oferta se tendrá que adecuar la demanda

Voz 15 08:54 usted cree entonces que que sí que es inevitable este crecimiento de de las personas que se apuntan a la sanidad privada pero que eso va a conllevar sin duda como les decía antes que ya lo están anunciando subidas inevitables en las en las pólizas pese a la competencia que hay en el sector

Voz 5 09:11 yo creo que la la sanidad privada siempre ha cumplido siempre ya un momento ha cumplido con un papel complementario hasta el momento dentro de nuestro sistema sanitario general intuyendo la parte la parte pública siempre ha habido una noción por parte estrenada no muy clara de calidad hacía el sistema sanitario público el sistema privado al ofrecía otro tipo de de ventaja otro tipo de elementos yo creo que ahora mismo el gran riesgo que corremos porque todos los informes que han ido apareciendo en los últimos años sobre cuáles eran los problemas del sistema nacional de salud puedo de diagnóstico eran muy coincidentes en cuáles son los problemas del sistema nacional de salud ahora bien cuando hablamos del pronóstico como una ya donde el sistema sanitario público a quién incertidumbre muy fuerte de lo que nos tenemos que plantear como Ciudadanos realmente es si estamos viendo los primeros pasos ningún sistema sanitario dual el sistema sanitario en dos velocidades

Voz 15 10:09 eso eh por todos los ciudadanos

Voz 5 10:11 tan permitirse pagar un seguro complementario tendrán un acceso rápido a ciertos servicios ir a otro grupo Ciudadanos no podrá permitirse pagar esos seguros complementarios sí tendrán que aceptar tiempos de espera demoras a todo esto afectará a la calidad asistencial yo creo que esto es una cuestión muy importante desde un punto de vista social porque sigue al sistema sanitario público comenzaran a a las clases medias yo creo que eso sería una señal pésima parada de producción para el Sistema Nacional de Salud luego este elemento de recuperación de la con quién iba danos volverá acompasar el otro ofrece un sistema público un sistema privado yo creo que es que es un elemento que debería que estará seguramente en la hacienda de de no

Voz 8 11:00 los representantes y los residentes responsables sanitarios

Voz 11 11:02 pues públicos como privados meto Juan Oliva

Voz 15 11:05 profesor de la Universidad Castilla La Mancha y ex presidente de la Asociación de economía de la Salud muchísimas gracias buenos días

Voz 5 11:10 eso ustedes buenos días

Voz 0927 11:17 llevamos algunas semanas de bastante movida sobre todo en Madrid y Barcelona con el conflicto de los taxis y las WC nosotros hemos querido hoy plantear a las asociaciones de consumidores como ven este conflicto que soluciones ven porque el conflicto no es sólo de nuestro país es también de otros muchos países en Francia en Alemania en Italia en Estados Unidos donde ella ha ganado por ejemplo en Rusia donde conviven en Portugal donde se acaba de regular es decir un conflicto global Val pero aquí qué está pasando pero sobre todo una visión que hasta ahora se ha visto poco que piensan Ikea soluciones ven las asociaciones de consumidores lo escuchamos

Voz 3 11:56 la voz de las asociaciones

Voz 14 12:01 sí portavoz

Voz 1853 12:05 Facua nosotros tenemos claro que hay que proteger los intereses del sector del taxi porque es parte débil frente a una parte fuerte que son grandes multinacionales que dominan el sector de la juguetes es pero eso no significa que les demos carta blanca para

Voz 16 12:19 hay una regulación a la medida de los intereses de

Voz 1853 12:21 quién es este el sector del taxi están trasladando reivindicaciones hay que pensar también en los usuarios nosotros por ejemplo pensamos que no hay que aceptar que haya que esperar una hora para que la UBS llegue que haya que pedirlo con esa antelación tan desproporcionada siempre hacemos lo menos malo sería solucionar el tema con esa distancia obligatoria de entre trescientos y quinientos metros ojalá que tendría que estar la UBS que perdiéramos pero en cualquier caso hay muchas cosas que regular en este sentido no afecta teniendo en cuenta en absoluto los intereses de los consumidores se intentar simplificar aquí es un conflicto a dos bandas CTC no son dos porque dentro del taxi hay asalariados hay propietarios de una licencia hay propietarios de muchas y dentro de las VI peces están las plataformas multinacionales pero también están los asalariados también están las empresas que tiene varias licencias Juan muchísimas licencias digo veces

Voz 17 13:14 hemos guardamos cada usuario en juego la ducha de derechos humanos

Voz 18 13:35 soy eh José Ángel Oliván el secretario general de los pero lo que tenemos que decir es que lo que no tiene sentido es que un mismo servicio tenga dos reglamentaciones y esto se produce porque los gestores de las vs como está como ha reconocido el propio sector tradicional de las empresas del TC está utilizando sus licencias de manera fraudulenta por lo tanto en ese sentido los taxistas tienen absolutamente toda la razón no obstante tenemos que decir que para la solución del problema en general del servicio de este servicio tanto el de billetes es como de taxi es absolutamente imprescindible la presencia de los consumidores en la mesa de negociaciones que es algo que no entendemos

Voz 19 14:12 todo el mundo tiene a los consumidores en la boca todos están defendiendo nuestros derechos pues lo he visto pero en años quiere preguntar

Voz 20 14:20 lo mismo que los vehículos arrendamiento con pero multiplicado por diez en garantía en seguridad profesionalidad en todos los aspectos no supera la edad media es lo que nos propones con esa fórmula de tres o cuatro los señores feudales

Voz 19 14:41 Fernando Moner Romero presidente EC Coco Federación de Usuarios yo creo que los fans

Voz 21 14:46 nosotros tenemos claro cuál es la situación y obviamente las soluciones a esta situación lo primero primordial es que estamos europeo donde se promueve la liberalización de la diferente tipo de servicio en segundo lugar yo creo que todos los

Voz 19 14:58 no euro queremos que en todos los sectores haya competencia

Voz 21 15:01 a la competencia y la competencia mejora la calidad de servicio a los a los consumidores y ajustar lo máximo posible el precio entonces yo lo que le pide a la Administración y no me refiero al Ayuntamiento o a la Generalitat pero sobre todo yo creo que ha al Ministerio ejes entendía que e intentar otra vez de una mesa el que pudiésemos estar todos los agentes interesados yo obviamente que esta situación eh esto implica directamente para que no es entrásemos hubiésemos de qué manera podemos hacer que este servicio que ofrecen los someterse se pueden seguir realizando en las ciudades que interese pero con unas reglas de juego y esas reglas de juego lo que tienen que hacer es primero no generar competencia desleal con otros servicios similares como puede ser el del taxi pero al mismo tiempo que sea lo suficientemente competitivo para que es interesante obviamente y genere puestos de trabajo y por supuesto de respuesta a los consumidores que tiene este tipo de servicio

Voz 22 15:55 porque las propuesta del taxi siempre van para perjudican las heces porque están pensadas para poner barreras a las heces no hablamos de que el sector del taxi sea menos rígido por ejemplo que no tengan porque tener una un único modelo de coche que no tengan porqué tener las restricciones a los conductores que tienen al número de días que trabajan porque no hablamos en en facilitar la vida el taxi para que sea más competitiva

Voz 16 16:19 Iliana Izverniceanu soy yo el que esto era de comunicación Organización de Consumidores y Usuarios el conflicto con el sector del taxi las subespecies un conflicto que se ha enquistado en nosotros la primera reflexión que queremos saber es que las administraciones todas y cada una han mirado para otro lado sabiendo que este conflicto iba a llegar a un momento muy intenso como es este nosotros somos defensor entre el servicio público sí creemos que un servicio que necesita ser regulado pero por otra parte creernos la libre competencia portantes que encontrar dos regulaciones diferentes porque estamos hablando de dos servicios diferentes que dan respuesta en determinados momentos de muy de una manera muy diferente por tanto queremos que la solución pasa por diálogo por supuesto tolerancia llegadas de de negociar por ambas partes con un responsable de la Administración un mediador nuevo no ha sido capaz Navia hasta ahora de lograrlo y que se entiendan insistimos desde que es la clave que son dos servicios diferentes pero por supuesto entendemos que tiene que haber un servicio público como es aquí y que no puede desaparecer año

Voz 23 17:25 bueno no la guerra

Voz 0927 18:16 bueno pues ya lo veis ya lo ven soluciones a veces parecida hasta veces el discrepantes pero un denominador común deben convivir taxis You Better problemas como como se hace estos diez evidentemente nos han pillado pero bueno nos lo habéis preguntado sobre todo a través de las redes muchas veces Icon también con discrepancias entre los usuarios y algunos expertos Yu queremos salir de dudas al menos intentarlo podemos gravará a los operadores cuando nos hacen ofertas por ejemplo telefónicas para tener una prueba para evitar engaños o esto es ilegal se lo hemos preguntado a Marta Blanco coordinadora de la asesoría jurídica

Voz 24 18:54 sí

Voz 3 18:57 sus derechos

Voz 16 19:00 bueno pero algunos siempre con máquinas porque va a depender de la situación y sobre todo de si nosotros somos participantes en esta conversación no no lo que hay que evitar principalmente es vulnerar el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos

Voz 25 19:16 entonces a fecha de hoy la jurisprudencia es

Voz 16 19:19 típica en el sentido de que se pueden aportar al proceso grabaciones de conversaciones entre que cumplan con una serie de requisitos primero de ellos participar en esa conversación tienes que ser un participante uno de los interlocutores segundo requisito hay que excluir del ámbito de esa de hay que excluir de de lo que es la grabación el ámbito de la intimidad en relatos

Voz 26 19:39 aunque la vida personal o la vida

Voz 16 19:42 iría vale porque está podría vulnerar el derecho a la intimidad en tercer lugar un tercero ajeno a esa conversación no puede grabar la comunicación puesto que si no podríamos vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones además de un posible

Voz 26 19:57 por una posible vulneración del derecho

Voz 16 19:59 a la intimidad ir respecto a Protección de Datos necesita el consentimiento no se necesita el consentimiento la regla general en esta vida de protección de datos que se necesita el consentimiento esa es la realidad sin embargo quién te va a dar el consentimiento para este tipo de grabaciones nadie con lo cual la ley Illa jurisprudencia entiende que no es necesario este consentimiento la conclusión que el tema de las ofertas estas telefónicamente no habría ningún problema vale todo esto tiene una va así es que todos tenemos derecho a defendernos y podemos utilizar los medios de prueba que consideremos pertinentes para nuestra defensa

Voz 3 20:35 para evitar sustos para informarte de tus derechos SER Consumidor quieres contarnos o denunciará algo déjanos tu mensaje de voces nuestro Whatsapp seiscientos setenta y nueve cero siete cero catorce

Voz 0927 20:49 por cierto que no han recibido correos mensajes muchas llamadas a veces molestas de empresas de operadores de telefonía de el de bancos de electricidad de gas de seguros quién no ha pensado alguna vez si hay alguna fórmula para evitar este bombardeo a veces tan molesto pues no hay aquí ya lo hemos comentado alguna vez pero esta semana que recordatorio de nuestros derechos en la protección de nuestros datos hablamos de la Lista Robinson con la Asociación Española de Economía Digital

Voz 27 21:18 para saber más

Voz 15 21:22 José Luis Zimmermann director general de Digital muy buenos días hola buenos días qué es exactamente la Lista Robinson pues

Voz 10 21:31 en pocas palabras la Lista Robinson es uno de los mecanismos que si es que existen para dejar de recibir publicidad cierta publicidad

Voz 15 21:37 que evita exactamente sólo correos llamadas de teléfono que es lo que evita cuando nos apuntamos a esa lista

Voz 10 21:44 evita insisto en algunos casos que el correo electrónico SMS llamada telefónica correo postal cuatro canales

Voz 15 21:52 es gratuito para el usuario totalmente gratuito vale quién gestiona esto porque a la gente le extraña que esto no esté gestionado desde la Administración

Voz 10 22:02 bueno esto ya lo que históricamente una asociación de empresas si él no estamos esto hace veinticinco años si esto se basó en muchos otros países es algo bastante común pero que que utilizaban datos personales en nuestro caso era fundamentalmente para para correo postal para la publicidad directa bueno la manera de gestionarlo por nuestra parte pues pues también ha convencido administración durante muchos años particularmente la Agencia de Protección de Datos y bueno esa labor que de garantes del uso de estos de el uso del de otra persona es para para publicidad pues se ha venido manteniendo en sequía privada los ciudadanos pueden ejercer el derecho a través de nosotros echó posición

Voz 15 22:43 ajá sí a través de campismo

Voz 10 22:45 o directamente a través de la propia empresa ya que es ha dicho que el que les asiste

Voz 15 22:49 bueno alguna vez hemos dado el dato hoy nos ha sorprendido que algo que molesta tanto y es que cada cierto tiempo nos están llamando para hacernos ofertas que no queremos sin embargo hasta Lista Robinson

Voz 0927 22:59 si por desconocimiento porque no hay tanta

Voz 15 23:02 gente que esté apuntada verdad

Voz 10 23:04 bueno a día de hoy en total de de de pues ahora está pasando ochocientas mil personas

Voz 15 23:08 haya ochocientos mil bueno bueno ajá

Voz 10 23:10 depende de cómo se mire

Voz 15 23:13 a millones de usuarios eh

Voz 10 23:15 sí a mi a mi me parece mucho pero puede ser que no entiendo entiendo que pueda ser pero ya ya ya

Voz 15 23:21 bueno desde habernos apuntamos en la Lista Robinson ahora nos dice cómo cómo lo tenemos que hacer pero desde que se apunta a alguien cuando empieza a ser operativo cuando la gente deja de recibir correos llamadas etc

Voz 10 23:32 tiene total total operatividad al al cabo de tres que obviamente las empresas tienen que descargarse esa tienen que eliminar a estas personas de sus ficheros y es posible que haya campañas en marcha eso no lo ha llevado tiempo no haya tenido conocimiento de alta cuando no una campaña pueblo pues un determinado tiempo determinado tiempo no porque es el el reglamento habilita tres meses

Voz 15 23:55 ya que tiene que hacer la gente para apuntarse entonces donde tiene

Voz 10 23:59 simplemente ir al a la web Lista Robinson punto es que se registra la actriz tiene una serie de datos ese registra como como sea de alta en la lista y a partir de ahí recibirá un email indicándole pienso que tiene que hacer para darse de baja o de alta en este caso para uno de esos canales por por todos por Canal postal correo electrónico canal telefónico o SMS me

Voz 15 24:23 sí me entiendes dice los canales

Voz 10 24:25 y a partir de eso pues son tres meses aparte que tiene total total total

Voz 15 24:28 perfecto José Luis Zimmermann director general de Digital muchísimas gracias buenos días

Voz 10 24:33 gracias a vosotros gracias al incremento

Voz 0927 24:46 bueno demasiadas empresas y quiénes no son empresas manejan muchos datos de nosotros ya veces esto encierra mucho peligro sobre todo si caen en manos de los ciber cacos por eso queremos hablar hoy con un hacker que ha escrito un libro muy interesante

Voz 28 25:05 enganchados a las nuevas tecnologías

Voz 0927 25:09 el amenaza Jaques todos somos vulnerables es ante los ciberataques Gobiernos empresas y usuarios de patas Juani muy buenos

Voz 15 25:17 Díaz ha contado un placer escucharte otra vez igualmente bueno es el S

Voz 0927 25:22 el libro y la amenaza Jaca

Voz 15 25:25 Mary dice todos los empresarios directivos profesionales y particulares deberíamos saber para protegernos adecuadamente que pasa que somos muy vulnerables no

Voz 25 25:34 sí bueno como bien hemos la otras veces destruyó ya digo una sociedad digital en la que cada uno a su manera por aquella tres dispositivos Antilla y esto hace que estemos expuesto unas de Riesgo que hacemos para aprender a mitigar excepcional

Voz 15 25:48 te hemos presentado como hacker pero alguna gente que diga oye pero un hacker pero a lo mejor es que estamos pensando en otras cosas cuando hablamos de hacker

Voz 25 25:56 correcto esa gente son ideal para que se compren el libro verdad

Voz 15 26:02 en este libro

Voz 25 26:04 bueno una masacre trucado luego debajo justo donde tú acabas de leer un experto de seguridad te revela los secretos de este mundo de la revolución digital porque al final queda muy claro que sí a pesar que usted como a la otra vez se lo hackers son bueno Hakkinen son investiga subí al son gente inquieta curiosa apasionada que tenía una motivación lo lo auténtico pirata informático me llamó ciberbullying Cuén

Voz 15 26:33 bueno tú eres experto en ciberseguridad de hecho trabajar durante un tiempo de unos conocemos en el en el INCIBE hoy están es tan fácil para los hacker meterse en nuestra vida tener información dices por ejemplo cuidado con el vecino que me robaba el wifi en las redes abiertas hoteles cafeterías aeropuertos de alguna alguna vez cualquiera te puede monitorizar y sacarte datos esto es tan sencillo

Voz 25 26:59 bueno realmente como siempre siempre digo tanto cuando estáis vosotras en medio de una dolencia no es la sencillez de la dificultad no depende tanto de los ex hacker sino de la hallaron errores que haya no tanto error error humano pero existen un montón de vectores de ataque para que esto pueda suceder en concretar de wifi abierta todo el tráfico con nosotros manejamos sin cifrar que pasa que afortunadamente este sencillo hay diferentes capas verdad es una capa es el tráfico en la red wifi vale que está abierta a alguien teorizar todos los sede pero en otros capa que más arriba y el tráfico en aplicando a aplicaciones como Facebook como Twitter como In banca online básica algo que te parece con el candado en navegador entonces este tipo de tráfico va dice una revolución abierta qué sucede que también pueden utilizar otros ataques para romper cifrado como en esa historia que que narra el primer capítulo la este tipo Hadad que ya son más difíciles de acometer en la práctica en tiempo real se pueden hacer pero afortunadamente no porque sino gran parte era usuario que están Wi Fi sufrirían todo este tipo de problema porque

Voz 15 28:09 son pocos los que se produjo este tipo de Borja el ciber crímenes la actividad delictiva más lucrativo ahora mismo dices en el libro es así bien

Voz 25 28:16 supone pérdidas de seiscientos mil dólares para la economía mundial no ir a día de hoy mueve más dinero que el narcotráfico la otra actividad lucrativa difieran tipo tratara blanca de contrabando de armas

Voz 15 28:27 haya hay una cosa en la que pones ponéis todos los expertos énfasis en decir que hay que modificar siempre la contraseña por defecto al instalar cualquier Software que hay que cambiar la continuamente esto tú ya sabes que es una locura no para los que no nos manejamos en esto como vosotros

Voz 25 28:42 sobre todo a cambiar la acotación por defectos esenciales en su porque es que el final si una cámara web en casa un sistema industrial en una planta de una fábrica o cualquier cosa que te ha puesto un ejemplo sencillo otro grande y le pones la cuando efecto cualquiera que sea capaz de encontrar el sistema puesto en Internet básicamente Barrio de IPI viendo aunque una cámara de trajo Germán López nuclear cien Chiclana todas sea por defecto que puede entrar en una hace falta en este sentido que un hacker un ciberdelincuentes conocimiento sólo que se haya leído el manual o lo buque con él para hacer esto hemos visto infinidad de ejemplo ya es algo básico luego lo de modificar la contraseña frecuentemente también por qué porque date cuenta que mira hay varias cosas que si alguien intenta romper tuvo en por fuerza bruta tituladas modificando algo cojea en demente problemas al tiempo infinitos imposible que nunca la vaga luego no sé si vamos es consciente de todos los listado de contra Aceña hackeadas cancha Lido Google Adobe Yahoo si hay un montón de claro en este tipo de listados y tienen una contraseña porque tenían una pues oye estás expuesto no

Voz 29 29:56 en

Voz 15 29:57 dices por ejemplo que es muy importante mantener siempre actualizadas los sistemas y las aplicaciones que tengas instaladas

Voz 25 30:05 esto hace su porque al final las las vulnerabilidades de los sistemas se comprometen porque difieren ponen habría que solucionar mediante parches seguridad que se ofrece a las actualizaciones del sistema operativo algo tan sencillo como cosas súper ataque que cambió el mundo Wanna cry muerde no hay mayor siete fue una locura es una buena medida de mayo diecisiete colada que alguna avería fue marzo la actualización de Microsoft salió mal solamente diecisiete todavía yo me encuentro equipos auditorias empresa con esa vulnerabilidad hablas de los fraudes

Voz 15 30:39 este estafas clásicas hablas de la estafa nigeriana de las falsas ofertas de empleo del comprador extranjero todo esto es muy habitual

Voz 25 30:46 sí de hecho de hecho aún estaba ofertó la hemos comentado tuyo el sábado encuestas estafa exclusivamente la hacemos comentaban en el pasado siguen estando a la orden del día hacia todo hace basarla en lo mismo en el engaño era ayudaré social en buscar un señuelo vamos a ver si de usuarios bien combinarse lo cual elementos tecnológicos correo electrónico o con ponerlo falsa ofertar empleo en las que se le promete algo y sé que ganar dinero estafan incluso no sólo a la hora de comprar sino la de un vehículo o cualquier bien es decir tenemos que andar con cuidado ser consciente de que todo esto está a la orden ya que los ciberdelincuentes no van a parar ellos van a seguir jugando muy ancho buscando cualquier acontecimiento la sociedad de la actualidad que les sirva para compromete nuestra seguridad defensa para montar un fraude

Voz 15 31:35 basándose en cualquier lado qué pasa

Voz 0927 31:38 bueno pues la amenaza jaque el libro editado

Voz 15 31:41 Deusto ni los ciber cacos si le hemos este libro un poquito más complicado o no

Voz 25 31:46 espera mucho trata de cada usuario cuyo responsable de empresas pueda estar más seguros en la Rey sepan cómo gestionar su seguridad

Voz 30 31:55 muy bien de Paz muchísimas gracias y mucha suerte con el libro eh que vende muchas gracias

Voz 25 31:59 un abrazo hasta el próximo una abra claro

Voz 31 32:04 en tu no

Voz 3 32:17 eh

Voz 0927 32:30 y lo hacemos con dos noticias una aceite de oliva especial para niños ya lo saben ustedes no es necesario un aceite especial para niños es ni más ni menos que una manera más de sacarnos el dinero pero día tras nutricionistas indignados y la otra que ha puesto que no se ha sacado en Twitter el gato de Igor hoy allegado farmacia una empresa con iones negativos elementos infrarrojos magnéticos te absorbe el flujo lo convierte en plasma ironizado la regla mágica Nos vamos a las redes

Voz 3 33:05 SER Consumidor está en la red estamos en tres uves dobles punto facebook punto com barra Ser Consumidor en Twitter arroba SER Consumidor y como siempre en Cadena Ser punto com cadena SER para que no tenían con tus derechos

Voz 32 33:25 mañana Faura buenos días buenos días algunos comentarios en las redes bueno mira empezamos con la

Voz 33 33:30 la soy de ciencias que ya avisamos de que hay habían datos de muertes bueno pues Helena Garcia Santos dice denunciamos a los charlatanes es realmente grave que la gente deje de utilizar la medicina tradicional yo opten por la Silvio Ciencias seguimos con la noticia que hablamos de el límite del precio de alquiler Miguel bella decía estoy a favor de la ocupación de viviendas de los bancos Illa sale como medida de entrada en razón a la moderación del precio de los alquileres se llama defensa de la huella social frente al capitalismo desbocado de los fondos de inversión pero no estaba de acuerdo con el julio dos mil dieciséis que decía pero de garantizar el cobro de echar a los okupas no dicen nada para que vas a pagar un alquiler si puedes hacerlo gratis y luego te independiza por marcharte a otro piso te acuerdas que hablamos sobre la dieta sostenibles que bueno pues también hemos tenido algún que otro comentario muy bien Arturo López dijo si no me hacen dejar la cerveza si estaría dispuesto a cambiar mi dieta Chelo San los precios son desorbitados los presupuestos no alcanzan para comprar frutas verduras como recomiendan

Voz 0927 34:41 destacó por ejemplo hemos leído los usuarios tienen un buen conocimiento de las medidas de eficiencia energética pero no lo aplica ni Ecoembes piensa con los pulmones una iniciativa que explica la importancia de reciclar para mejorar la calidad del aire en la encuesta de esta semana que planteamos

Voz 33 34:55 quién crees que tiene razón lo está exista o los sube TC primera opción taxistas Le siguen Cube TC los dos

Voz 0927 35:02 ninguno de los resultados de la última encuesta que colgamos

Voz 33 35:05 se deberían limitar los precios de los alquileres de vivienda la mayoría absoluta ha dicho que sí claro un veinte por ciento no

Voz 0927 35:12 a ochenta por ciento que si veinte por ciento que no nos vamos al mundo de la Lhasa

Voz 0673 35:17 el mundo a Mondragón

Voz 33 35:20 hoy hablamos del proyecto pam pam y Ana Fernández es una de las corresponsables buenos días

Voz 5 35:25 buenos días que siempre hito de economía solidaria

Voz 33 35:27 pero cómo lo lleváis a cabo

Voz 5 35:30 nace para será una herramienta que facilita a la ciudadanía a encontrar puntas de consumo responsable y economía solidaria por eso se manifiesta como mapa hacemos formaciones y es la propia gente la que va a entrevistar a los puntos con quince criterios de economía solidaria ya se parecen en el mapa

Voz 33 35:48 puede en acercarse a comprar no

Voz 5 35:50 exacto sea si el interés de la gente saber dónde puede consumir de manera responsable cerca de su casa simplemente tiene que entrar el Palma pan punto RG encontrar todos los puntos que están en el mapa se además tiene ganas de conocer un poco más Isère más activo puede formar parte de la comunidad de toma pan y hacer entrevistas y alimentar el mapa también yo creo que es interesante en cada uno puede simplemente ver donde está ubicado

Voz 15 36:16 a un punto o Clickair y ver cuáles

Voz 5 36:18 dentro de criterios entonces puedes ver posibles transformador a nivel de género o de impacto ambiental de impacto social de democracia interna

Voz 33 36:26 como decías ahí distintos sectores de Economía Solidaria como cuáles

Voz 5 36:30 los intentamos agrupar en quince entonces se pueden encontrar en iniciativas tanto de vivienda de textil de alimentación pero también de suministros de los

Voz 16 36:41 quística de educación de cultura

Voz 5 36:43 intentamos también mostrar que que en Cataluña existen iniciativas de economía solidaria en cualquier sector económico y que podemos casi vivir todas las necesidades de nuestra vida en coherencia con nuestros valores y dentro de la economía solidaria

Voz 33 37:01 eso te iba a preguntar ahora se está llevando a cabo en Cataluña pero se va a expandir por otros puntos de España

Voz 5 37:05 pues por el momento no es la idea de hecho tienen un punto como de proximidad Hay de cerca nieve que podamos organizar las formaciones y acompañar a los grupos que están mareando para resolver sus dudas ir más allá de Cataluña metodológicamente para nosotras es complicado lo que pasa es que estamos facilitando todas las herramientas el funcionamiento de su padre que quién quiera lo replica de hechos ha replicado en Euskadi se está empezando a replicar el País Valencià en Andalucía también nos lo vivieron más que nosotros expandirnos preferimos facilitar cómo funciona y que lo pueda desarrollar que quiera

Voz 33 37:46 por lo tanto si alguien está interesado en hacer algo parecido como vosotros Motorola es eso no es así

Voz 5 37:54 exacto se pone en contacto con nosotros les explicamos un poco cómo funciona tienen los recursos y las ganas de tirarlo para adelante pues estamos trabajando en ninguna web en código abierto para que puedan replicarle el facilitamos su cuestionario de criterios para que puedan adaptarse como no a la economía solidaria en su territorio intentamos facilitar al máximo no que la herramienta se pueda un saudí pueda facilitar el acceso a la economía solidario en cualquier sitio

Voz 33 38:23 cómo pueden contratar como otros por la página web

Voz 5 38:26 en la página web de encontrar contacto que es hola arroba palma punto RCA ya está

Voz 33 38:35 pues muchas gracias Ana Fernández corresponsable del proyecto para mapa

Voz 8 38:39 tras buenos días

Voz 34 38:49 tengo tanto que ha pasado algo importa un interpuso el co fundador a cero

Voz 35 39:01 arrasó con

Voz 0927 39:04 esta canción donde esto Fay roza Allen precisamente sobre una enfermedad que tanto nos ha Schulze que justo creo que mañana se cumple el Día Mundial del Cáncer cada día hay más melanomas entre otras cosas no nos protege de los rayos solares ya no aumentado un doce por ciento los casos de cáncer en nuestro país y el doble en las

Voz 30 39:24 las mujeres

Voz 0927 39:32 que nos gustan las buenas noticias no estas concretamente nos gusta que nuestros investigadores saquen proyectos adelante eso no sirve para que puedan ejemplo podamos comer cosas que hasta hace tiempo algunas personas tienen limitadas es el caso de un queso sin colesterol y es ya una realidad

Voz 0673 39:51 la calidad de vida y consumidor

Voz 0927 39:59 doctor Leocadio Alonso investigador del CSIC Instituto de Productos Lácteos de Asturias un queso sin el noventa y siete por ciento del colesterol habitual existe de verdad este eso

Voz 11 40:09 el si te sí sí ya ya ya las formas hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que aunque los productos lácteos en general tiene la imagen de ser un alimento saludable a menudo no es el caso para los productos claro un alto contenido en grasas como es el caso como ejemplo de la mantequilla la nata y los que sí

Voz 0927 40:27 si usted es uno de los investigadores que lo ha conseguido como lo han conseguido Baker que lo entendamos todos

Voz 11 40:33 bueno nuestro grupo lleva muchos años casi lleva más de diez años trabajando en colaboración con el filial es un centro del CSIC en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación y colabora con el doctor jardineras Fontecha que la reducción del colegio de los alimentos estoy especialmente especialmente he colaborado mucho en productos lácteos ya hemos trabajado en diferentes técnicas tanto con físico químicas dentro de los procesos que hemos conseguido más rentables ineficacia e casi mayor del noventa por ciento desde el punto de vista industrial es la utilización de de una molécula química que es el caso este que es la veta el proceso que tú una pregunta ahora es particularmente eficiente Orquestra el colesterol sin necesidad de aislar la grasa y manteniendo todas las propiedades

Voz 15 41:26 eh

Voz 0927 41:26 eso le iba a decir doctor el queso sin colesterol tiene las mismas propiedades el mismo sabor

Voz 11 41:32 sí sí bueno de hecho nuestro grupo ha desarrollado métodos de eliminación de colesterol en Nathan de queso con más del veinticinco por ciento de Linda de eliminación del proceso es particularmente eficiente porque extraer el colesterol de la leche o nata sin necesidad de aislar precisamente la grasa y por ello el proceso es bastante eficaz desde bastante eficaz y la finalidad de esta investir

Voz 25 41:55 acción

Voz 11 41:56 fue evaluar la la eliminación de la leche paralizada de oveja puede ser evaluadas los componentes principales de Atleti Antrim finales donde pida estilística del sabor que lo pregunta sea el sabor entonces aproximadamente hemos conseguido mantener todas las propiedades físico químicas de la leche con un sabor y una características organolépticas inalterable con respecto a los que eso sí

Voz 0927 42:23 eh es aplicable a a otros productos a otros lácteos

Voz 11 42:26 si el desarrollo de esta investigación y la consecución de los objetivos alcanzado indudablemente de permitirá la la reducción de las grasas derecha consecuencia de la elaboración de productos lácteos como son los quesos mantequilla así las natas liquidó el colesterol de hecho ya tenemos trabajos ya incluso en marcha hay algunos publicado en relación con las perdón mantequilla natas líquidas

Voz 0927 42:53 ya esto está listo ya para empleo empezar a aplicar por parte de la industria hay ya por ejemplo algún queso que lo esté aplicando

Voz 11 43:02 bueno yo no tengo que decir que hay que tener en cuenta que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria lo que es la EFSA aprobó el dictamen de la comisión técnica de productos dietéticos y nutrición y alergia es el citado en la comisión con respecto a la petición relativa a la alfa producida como nuevo alimento actualmente en este caso la veta ciclo de cine se encuentran en fase de trámite por parte de la AESA con los correspondientes Delegaciones de salud para ser aprobado por el consumo humano esperamos que en un futuro a corto plazo no sea aprobado hay que tener en cuenta para estacionalmente reconocida como segura está considerada inyectados en Estados Unidos como un alimento Grace y también por la FDA

Voz 0927 43:48 en definitiva que está en proceso todavía por parte de algún organismo más internacional que nacional para que esto se pueda poner en práctica

Voz 11 43:59 pero la aprobación definitiva de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria de la EFSA aunque ya está aprobado como aditivo alimentario June alimentos Grace tanto tanto por la OMS como y por otras agencias es voladoras pero en este caso para la producido al a mayores cada de alimentos pues necesitamos unos que venía aprobados por la Unión Europea

Voz 15 44:23 pues muy bien

Voz 0927 44:24 pues mueven buenísima noticia para cualquier persona que tenga problemas de colesterol también muy buena noticia para el sector de los quesos y otros productos lácteos que van a acabar con un problema que sin duda les va a llevar a tener un unas mayores ventas porque hay mucha gente que no lo puede consumir y ahora lo va a poder consumir o en un tiempo en otoño

Voz 11 44:43 para poder si esos resultados sean de interés para el diseño de dietas que necesite una ingesta de cultura de colesterol está en personas con una hipercolesterolemia altos falta muy bien

Voz 0927 44:55 Octavio doctor Leocadio Alonso investigador del CSIC en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias muchísimas gracias

Voz 30 45:01 muchas gracias a vosotros adiós a su saludo como en SER Consumidor

Voz 36 45:05 escuchamos tus consultas tus dudas somos el altavoz de tus denuncias y nuestros asesores jurídicos te ayudarán a resolverlas

Voz 32 45:18 entre ellos Francisco Ferrer asesor jurídico de Facua muy buenos días hola buenos días

Voz 0927 45:23 antes de empezar con los temas que nos han planteado esta semana los oyentes oye muy buena noticia porque habéis conseguido anular la refacturación de dos mil seiscientos euros a un socio tras acusarle de manipular el contador muy bueno cuánta gente estará en esta situación y no lo ha puesto en las manos que debería eh está pagando sin más no

Voz 26 45:42 pues sí desde luego es una buena noticia pero no es nada raro decir es es algo que ya hemos conseguido en varias comunidades autónomas pero tristemente aún se sigue indie tristemente también pues la Administración podría hacer mucho más de lo que está haciendo en este tema

Voz 0927 45:57 sin duda venga vamos allá con el primer caso

Voz 7 45:59 está oyente ha tenido muchos problemas con una compra on line

Voz 12 46:03 el diecinueve de noviembre encargan los Reyes al líder online visto que no llegaba el paquete conduce a foros en contacto con ellos para preguntar ninguna las llamadas me supero tras su problema nadie sabía dónde estaba el paquete me dicen que ya me pongo en contacto con ellos y seus no sabe nada ese paquete el diecisiete de diciembre copie tras recibir mails parte de los paquetes está llegando al almacén convirtió a recibir parte de tiro empiezan a comenzar a hacerme devoluciones esperar unos días visto que hace falta dinero por devolver comienza a llamar de nuevo desde entonces me deben dinero hay días que me hace una devolución bien han hecho cargos a día de hoy de medieval cuarenta y siete coma veinticinco euros lo último ha sido el veintitrés de enero

Voz 0927 46:48 la verdad es que un problema ahí vaya cara Hall que tienen Lidl con estas compras eh

Voz 26 46:52 sí vamos ni que fuese un tema de telecomunicaciones donde siempre estamos que si me devuelve Kenzie pago pues aquí la empresa debe devolverle de inmediato los cargos indebidos lo suyo es que exiliarse en un cargo indebido pues proceda a la devolución del mismo y no puede pues que formule la reclamación oficial en la OMIC de eso su localidad solicitando la devolución simplemente mencionar que en general el plazo de entrega serían treinta días a menos que obviamente se haya Pla ha pactado un plazo diferente ir también señala si el problema es con Seur o con cualquier otra transportista solicitar siempre arbitraje de transporte

Voz 7 47:30 comprar un equipo de música se puede complicar mucho

Voz 37 47:34 qué hace un año aproximadamente compré media mano un equipo de música marcada Lennon hace un mes el equipos apaga va solo lo llevo a media mar ya que todavía estaban garantía lo remiten al servicio técnico del fabricante la semana pasada recibe un mensaje de la tienda en el cual me dicen que mi equipo está listo para retirarlo cuál es mi sorpresa que cuando llegó a recoger el equipo me dicen te fabricante ha dicho que no tiene arreglo que tengo que devolver el equipo completo Iker fabricante autoriza a darme un vale por el importe íntegro e no quiero un vale

Voz 0927 48:07 esto es que no quiere o no quiere comprar lo que quiere es el dinero él puede les puede obligar a que les devuelvan el dinero íntegramente porque no quiere comprar más cosas allí

Voz 26 48:16 claro ya sabemos garantía siempre dos años dentro de los seis primeros meses como siempre decimos se presume que las faltas de colchón de conformidad diríamos que el producto venía así de fábrica pero ojo dignos dice la ley que concluida la reparación y entregado el producto oeste sigue sin lo no conforme con el contrato como es nuestro paso el consumidor puede exigir como la sustitución de producto salvo que resulte desproporcionado que no sería el caso la rebaja del precio o la resolución del contrato que les devuelvan el dinero nada de me otros cuentos Andrés

Voz 7 48:53 cuenta hace unas semanas compré una lavadora en Carrefour Online dos días después me dicen que me la llevan concertados la hora luego me llama el transportista para decirme que por un error no habían cargado en el camión mi lavadora para arreglarlo llamó a atención al cliente y me dicen que lo tengo que solucionar con el transportista después de múltiples gestiones voy a poner mi queja en la hoja de reclamaciones y me dicen que tiende y negocio on line son unidades de negocio diferentes el caso es que sigo sin lavadora sin mi dinero qué más puedo hacer para recuperar mi dinero

Voz 0927 49:28 qué puede hacer una cosa que estén dividida a las empresas y otra cosa es que les estén volviendo loco este oyente no

Voz 26 49:32 claro y además que lo remitan al transportista en no tiene ninguna relación con el transportista él tiene que reclamar en este caso puede sacar de furia además puede dirigirse una tienda física de Carrefour y hay desde luego presentar una reclamación oficial y que yo donde la tengan que enviar como hemos dicho también desde luego que solicite que el dinero no obstante es algo que sea ya pactado un plazo menor el en serían treinta días como máximo también cuando hemos dicho si al final el problema fuese con el transportista que no lo es porque no tiene ninguna relación tan bien en general puede solicitar un arbitraje de transporte

Voz 7 50:11 dos hipotecas la primera la firme en el año dos mil ocho y la segunda en el año dos mil trece en las dos abonar los honorarios de gestoría notaría tasación e impuestos Jurídicos Documentados merece la pena reclaman a través de alguna asociación después de la sentencia del Supremo

Voz 0927 50:29 merece la pena

Voz 26 50:31 habría que ver qué sentencia del Supremo porque tal cual es dicho Lasse basta pasada iba a decir pues ha salido un Eurasia del día de doctrina fijando doctrina del Supremo de la del Pleno de la Sala Primera donde finalmente si ésta sería la que alegría por sea aclaran quién tiene que pagar los gastos asociados a un préstamo hipotecario y si hay que pagar la mitad los tiene que dar la mitad etcétera digamos el tema está más claro en principio desde luego sí que merecería la pena reclamar a través de una asociación

Voz 0927 51:06 en cualquier caso consultarlo con una asociación para que sus abogados en este caso Paco Ferrero quien sea de otra asociación le diga exactamente cuál es su situación concreta si puede hacer algo no ya está bien

Voz 26 51:18 con eso no se pierde nada eh no hoy no vamos a animar desde luego a nadie a ir a juicios no lo ve pues claro

Voz 0927 51:23 efectivamente Francisco Ferrer asesor jurídico de Facua como siempre en fuerte abrazo hasta la próxima

Voz 15 51:28 gracias a Dios

Voz 0927 51:37 no olvidéis que para apuestas consultas vuestras denuncias estamos aquí

Voz 3 51:42 el sudor para consultas y denuncias ser consumidora arroba gmail punto com Si lo quieres dejarnos tu nota de voz en nuestro Whatsapp seiscientos setenta y nueve cero uno setenta catorce

Voz 39 51:58 si es con un teléfono de contacto mucho mejor seis siete nueve cero diecisiete cero catorce para consultas además de el Whatsapp SER Consumidor arroba gmail punto com y nosotros seguimos

Voz 40 52:23 los micro plásticos parece que definitivamente

Voz 0673 52:25 tienen los días contados la Agencia Europea de productos químicos ha pedido la Unión Europea que limite el uso de los mismos en todo tipo de productos desde cremas geles de ducha pasta de dientes detergentes pinturas IU largo etcétera cada años estima que se vierten al mar unos ocho mil toneladas de estos contaminantes muchos de los cuales terminan en los pescados y finalmente en los consumidores

Voz 0927 52:45 bueno veremos porque Europa va tan lenta tan lenta que yo no sé si no desaparecerán los plásticos seguirá legislando la Unión Europea

Voz 5 52:53 aunque esto aparece

