Periodistas desenterradores

Voz 1

00:46

la víspera de fusilar a mi padre mi tía me lleva y me dice mi tía vas a ver a tu padre pero delante del nuevo les para nada yo solo Prudential admitía entonces pues cogido a las rejas desesperado me di ese hice mías con las ganas que tengo de abrazar y con las manos me voy a quedar uno el nueve no lloré como lo he prometido a mi tía no me caigo no sólo a la deriva pero es que a partir de ese día no he podido horaria y a partir de ese día lo considera considerado nunca una persona no guarda mi madre