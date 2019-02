La Script: 'Green Book', la película amable contra el racismo (01/02/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

hola qué tal bienvenido a la escribes estrena una de las películas favoritas para ganar el Oscar es Green Book una historia amable de amistad antirracista con Viggo Mortensen imagen sala Ali el cine español también sigue aportando comedias y comedias estrena bajo el mismo techo con Silvia Abril Jordi Sanchez hablaremos de Magna la ambientada en la Polonia

Voz 0277 01:36 abrimos la trifulca de cine con ello Castro qué tal Helio hola Laura Martínez que nos ha puesto esta canción que según Juan Aranaz es de los Teletubbies Solà Laura hola qué tal cosa quiere sientes sonó yo ya a pasos ya pasas yp Pepa Blanes qué tal Pepa hola bien Pepa estaba haciendo fotos

Voz 1457 01:54 eh ella de realmente ya no vive en este mundo pista Granollers es Instagram ver seis

Voz 1463 01:59 lo enseña de desinfló no ojalá pero no

Voz 0277 02:02 pero es que para seguir la ropa

Voz 1457 02:05 estas cremas ni crema y cremas de siguen siendo

Voz 1463 02:09 dentro de una luz periodista iraquí

Voz 1457 02:12 la mete que que lo sigamos siendo bueno empezamos por Green Book esta semana que es una de las candidatas mejor situada en los próximos Oscar ganó el Globo de Oro a mejor comedia también el premio de los productores está dirigida por Peter Farrelly escrita por este director también por Nick vale Longa que recupera la historia real de su padre era un italo americano fue chófer de un pianista negro Don Chesley hicieron juntos una gira por el sur racista de Estados Unidos en los años sesenta Viggo Mortensen evidentemente tenía que proteger a a al personaje que interpreta Maher Salah Alí fe en esta road movie que podría ser bueno pues ese quizá la película que le pueda quitar el premio

Voz 6 02:55 el gordo a Roma acaba de llamar un tipo doctor está buscando chofer te interesa no se detectores mete soy músico voy a iniciar una gira por el sur más profunda les supondría un problema trabajar para un hombre negro que usted había

Voz 3 03:10 sólo porque sus problemas

Voz 1457 03:15 bien yo sé que a Pepa no no parece que sea una

Voz 1463 03:19 mira a la altura es una película que está muy bien es clásica es es una historia muy conmovedora e que me dos personajes muy bien creados con dos actores que están bueno son de estos personajes que ganaron el Oscar Vigo no lo ganas será también bastante injusto porque está estupendo parece que es una película muy bien escrita pues eso es es curioso ver todos esos paisajes y sobre todo tiene esta cosa del del racismo una persona que piensa sé que quiere ser un blancos es es una cosa muy complicada y luego este italo americano que no se considera blancos eh ese es una mezcla curiosa iraquíes es verdad que es como una mirada muy amable ante el racismo de de una época en la que está visto que quizá la indignación no funciona y es el bueno sí seamos todos bueno son seamos buenos chicos no es curioso y está bien pero yo creo que no está a la altura

Voz 0544 04:14 Roma Elio si es una película muy eficaz la verdad es que yo creo que va a tener un gran éxito de público porque es de estas películas a los público les gusta les gusta ver además está muy bien construida con dos personajes pues muy diferente es una road movie eh

Voz 1457 04:29 desde hace sentí una feel good movie de esas que te hacen sentir

Voz 0544 04:32 también aborda el tema del racismo de la discriminación pero de una manera amable os hay otras películas que hemos visto como Figuras ocultas au o que al así Señoras que también

Voz 1457 04:43 en ese tono en ese tono no quiere Sota combativas

Voz 0544 04:46 a la Aíto otras que hemos visto el el filtrado

Voz 1457 04:49 claro que este año también está eh

Voz 0544 04:51 OO doce años de esclavitud no de estas que aborden el racismo de la forma pero sin embargo funciona muy bien porque es que el público que capta enseguida lo que quiere decir y cómo pues se da cuenta de la discriminación absoluta que tenían las personas de color ellas están muy bien o sea que yo creo que no hay mejor Torres critica que decir que la gente vaya hay que la disfrute a mí me parece como a Pepa que hay películas que son mejores ir romano me parece mucho mejor pero ésta va a gustar muchísimo

Voz 1457 05:20 sí a mi me parece que que es normal que no esté tiene cinco candidaturas al Oscar mejor película guión original puesto que empezó el Mike Villalonga el hijo de de este señor y los actores y me parece que montaje pero es lógico que no estén director porque no es una película de directores un poco producto en ese sentido no tiene que es como como cuando Robert De Niro hizo aquellas películas no de la una del Bronx son no sé como se llama a sí que eran como películas que intentan hacer un a Scorsese uno en pequeñito con música resultó hay tal aunque a mi me parece que está maravilloso Vigo Viggo Mortensen se me parece fantástico y me parecería una injusticia es lo llevará Christian Bale

Voz 0277 06:04 bueno pues ponen unos Pinillos demás sonámbulos han engordado pollo frito Si bueno también en Vigo Morte sí sí la verdad es que

Voz 0544 06:11 yo tomarse pizzas y cerveza

Voz 0277 06:13 por aquí por Madrid no para

Voz 1457 06:16 a mí fíjate que me gusta más el personaje de de Viggo Mortensen que en la noche de los Globos de Oro cuando subieron todos a recoger el premio El en la parte de atrás en la rueda de prensa decía que esta película apuntaba muy lejos

Voz 0277 06:29 sin

Voz 0544 06:31 la discriminación nunca desaparecerá y cada generación tiene la misión de ser menos ignorante que la anterior y tienen que derrotar esa ignorancia puede parecer deprimente o puedes tomarlo como un desafío yo creo que es un reto positivo y que tenemos que trabajar en ello creo que la sociedad ahora está muy enconada cada uno atrincherado en su rincón definitivamente creo que es el momento ideal para una película como ésta

Voz 1457 06:54 sobre es ahora es curioso como decía Pepa que es verdad que Hollywood han guardado las garras no ya las películas no son dramáticas los dramas éstos de es de incluso de Spielberg tal este año hay cuatro películas de tema racial en incluso Bach Black Panzers es como que el tono tiene que cambiar para llegar al a la a la sociedad yo me pregunto o eso que hablaban del que decía Viggo Mortensen de las generaciones que me parece interesante como has visto tú la película Laura en esta sensación de que porque también ahora en España hay un resurgir de los bandos no bueno a mi mano coincido completamente con vosotros es una película que te deja muy buen sabor de boca en cuanto a lo de los bandos a mí me dice que la cinta ofrece una reflexión muy coherente sobre el tema de la identidad el hecho de que no se sienta suficientemente blanco con insuficientemente negro no se ese ese guiño a que cada uno es es el que decide su propia identidad aunque tal vez es un tema que ya ha sido tocado pero el como que siempre es lo que cuenta creo que está muy muy bien construido es es muy coherente muy muy efectivo ir artísticamente es muy muy estética creo que es una bonita reflexión si es una es una bonita reflexión y decíamos que en los Oscar quizá no tenga y lo que puede ser como el año de Crash estos años son los que mejor director vuelve de también el año Doceño exclamó puede ser cuando vuelve a ser Cuarón pero

Voz 0544 08:20 puede ser Cuarón mejor director y está llevarse mejor película perfectamente por lo que comentábamos la semana pasada que que Roma pues al fin y a cabo es una película hablada en en en castellano fundamentalmente Ivano pues ésta es una película Flis bueno tienen esos pequeños pero se ha para los académicos no para el mundo de Hollywood puede ser no pero en cambio esta es una película de Hollywood Hollywood no y además con un director como Peter Farrelly de películas como Algo pasa con Mary pues muy asco claro asociado a la comedia la comedia gamberra muy americano es decir que a mí no me extrañaría no

Voz 1463 08:57 lo que pasa es que es verdad que no sé si esos intentos de de boicot los ha sacado Netflix porque sabemos que no está Weinstein que siempre el que hace la guerra sucia Oscar pero es verdad que la película tenido tres momentos otros escándalos uno cuando Viggo Mortensen en la propia presentación dijo la palabra ni ver eso pues no se considera que un blanco no puede decir el pobre Vigo que no se puede ser más rojo que él pero pues tuvo ese desliz

Voz 0277 09:22 más el Real Madrid quiere Messi tuvo mucho

Voz 1463 09:25 a las críticas de tuvo que rectificar luego la filtración de Peter Farrelly que los primeros rodajes enseñaba sus genitales e punto número tres el Nick Valle Longa pues que resulte on tuit poco racista sobre detrás de Trump entonces bueno que ha tenido como ven bastantes escandaliza ellos que no sé si eso pero también ha ganado el premio de los productores yo creo que de todas las candidatas es la que le pueda hacer un poquito amiga

Voz 1457 09:50 o sea mucho la reflexión de esta película que como lo que es la la educación no esté estén pianista que era un hombre muy exquisito era hijo de unos emigrantes de Jamaica tenía un don para el piano se quedó huérfano lo mandaron a la Unión Soviética y entonces digamos que los blancos le corteja van porque tenía por tener ese grado desde de súper formación insertan exquisito y como la es menos negro por ser tan exquisito no como las elites la elegían para unas cosas sí despreciaban por seguir siendo negro no me parece que eso es

Voz 1463 10:29 eso está muy bien contar eso está está muy bien

Voz 1457 10:32 muy bien contado Il luego también estos dos hombres murieron en el año dos mil trece los dos bueno así en por supuesto en la película dicen que fueron amplísimos hasta el final porque hay también un poquito tono ha dado el caso es que el el hijo decía que él había escuchado padre tantas veces escuchar la historia que que bueno que al final no le quedó otra íbamos a escuchar a Peter Farrelly en la noche de los Globos de Oro que tuvo que mandar que las campanas la música parase para poder dar un discurso con un cierto contenido político

Voz 7 11:03 eso me voy a aquel

Voz 0544 11:07 la historia de viajeros vale lo Ongay Doncic la y tuvo lugar en los años sesenta Don siglo y fue un gran hombre un genio que no fue reconocido no pudo tocar la música que quiso únicamente por el color de su piel Toni vale Longa venía de una familia inmigrante del Bronx donde no se valoraba la diversidad ese viaje con Sir ley le hizo cambiar y evolucionar lo más de lo que muchas familias pueden cambiar en generaciones cuando me enteré de esta historia medió esperanza y quiero compartirla con vosotros porque vivimos en una época de una tremenda división social quizá mayor que nunca esta película es para todo el mundo Si los protagonistas pudieron encontrar un lugar de encuentro todos nosotros también podemos

Voz 0277 11:47 no estábamos Moody's que Errejón

Voz 0544 11:52 podemos encontrarnos podremos encontrar nada

Voz 0277 11:55 bueno a es interesante porque es verdad que ahora se hace

Voz 1463 11:58 da por la reconciliación hay una cosa curiosa y es que esté Toni Elías el personaje de Viggo Mortensen después salió como secundario en Los Soprano en El padrino padrino padrino pero en algunas

Voz 0277 12:12 bueno es que es como es como él

Voz 1457 12:14 yo he Viggo Mortensen en la realidad es un señor altísimo ir en la realidad él está mucho más gordo que luego Mortensen

Voz 0544 12:23 bueno que la película recuerda también a las grandes películas de franca para no de Preston Sturges es decir esas películas amables eh bonitas eh

Voz 1457 12:32 un poquito pero bueno al final no

Voz 0277 12:35 entonces el público

Voz 1457 12:37 sí sí sí yo creo que sí que que que bueno los celos de la transición que pensamos en la reconciliación

Voz 0277 12:45 bueno pues seguimos con fines español

Voz 1457 12:47 es una comedia con vocación de lo en la taquilla se titula bajo el mismo techo y la protagonizan Silvia Abril Jordi Sanchez son un matrimonio que se divorcia pero que tiene que convivir en la misma casa hasta que paguen la hipoteca porque no tienen pasta por ese cada uno por su lado buenas una comedia de enredo isla la dirige Juana Macías

Voz 8 13:07 yo estaba muy a gusto del centro pero Adrián insistió una vez que toma la iniciativa esta Mareta repleta de fotos y en el centro el tesoro familiar la fotografía de mi bisabuela de Ramona con su certificado de divorcio mil novecientos treinta y tres la primera mujer que se divorció durante la República y años después se tiró Gollum cuente porque está pillada

Voz 9 13:31 es muy

Voz 0544 13:34 bueno pues es lo que hay es lo que hay que a mi me parece que es una oportunidad desaprovechada para para contar una realidad que es que hay muchos matrimonios que no se pueden porfiar porque tienen que pagar la hipoteca no oye Miquel a la película yo creo que se pierde muchas veces en gags

Voz 1084 13:50 es estúpido si hizo falta

Voz 0544 13:53 hacia no sea aborda con mayor profundidad ante con humor también pues esa esa realidad de mucha gente que está sin poder salir de su casa o de casa de sus padres au sin más gente por tener que pagar una hipoteca de una casa que sea pues con ellos y a la crisis no no vale lo que valía cuando la compró no

Voz 1457 14:13 pero además la película plantea eso una

Voz 0544 14:15 en el chalé los dormido

Voz 1457 14:18 ocho y un poco lo que pasó a continuación luego también están en los hipster está Silvia Abril tiene una una un sex shop y y luego bueno pues se deja engatusar por unos modernos en fin está llena de cosas actuales pero que en efecto tiene demasiada almíbar hipocampo corriendo poco a poco

Voz 0544 14:37 la gracias pero bueno Silva Sylvia Vilas

Voz 1457 14:39 más la película es su primera protagonista y que este fin de semana ya presenta los ha presentado los en los Goya con su humor habitual pues hablaba de la crisis de este matrimonio

Voz 10 14:51 vamos a ver si si manos y nos encontramos ella de buenas a primeras tiene como una actitud a favor dice

Voz 0277 15:00 no me interesa mucho no me gusta demasiado pero vamos

Voz 10 15:03 saberse y nos encontramos en los que eran que los dos están a prueba sueros que no

Voz 1 15:10 sueros quizá era la que decir

Voz 1463 15:12 explica uno de los raros

Voz 1457 15:15 que hay una escena en la que celebra los cincuenta años de ella ir ella esto no es bueno pues se se de pila todo el pubis para ponerse cristales de Swarovski que bueno pues son estas cosas que hace ahora la gente

Voz 0544 15:25 sí bueno habitualmente habitualmente habitual

Voz 1457 15:28 es cierto que las uñas lo hacemos unos hacemos mucho como la Copa opinó bueno pues bajo el mismo techo o divorciarse con una con una hipoteca encima que es una cosa muy muy habitual

Voz 1463 15:40 que lo PETA la taquilla porque la taquilla española está está dándole un bombo a todas las comedias que aunque quizá no sean redondas pero que probablemente ésta sea una de las películas taquilleras del año luego me equivocaré como siempre

Voz 1457 15:53 hombre a mí me parece que por supuesto la del año pasado fue campeones que empiece lo importante es mover no porque eso que la gente vaya vaya al cine del momento pues hemos tenido estas hemos hablado hasta dos películas tan taquilleras ya hablamos ahora de Mc que es una cinta polaca de la directora

Voz 0277 16:10 la Marlborough es casi como muy bien que en el Gran Premio del Jurado en vez

Voz 1457 16:18 Berlín es una comedia dramática e pues eh Ahmedabad Polonia

Voz 11 16:23 yo estoy ha dado una segunda oportunidad porque se preocupa por ti pero debes prometer me que como el de Grace que rezarán y que no escuchará las heavy metal pude que esto haya ocurrido a causa que tu actitud

Voz 1463 16:39 bueno la verdad es que es una es difícil explicar de qué va esta película yo que no lo son postales

Voz 0277 16:44 delirios si no

Voz 0544 16:46 es un retrato realista con muy mala leche

Voz 0277 16:50 a la actual donde

Voz 0544 16:53 debemos pues unos jóvenes que intentaban casarse y fundar una familia pero lo lo las la familia alrededor de la misma

Voz 0277 17:02 porque eso sí parece que sólo existe en Polonia algo así no de esos que dices bueno

Voz 0544 17:11 me sobre los rumanos chiste sobre los no

Voz 1463 17:14 el tema de la religión

Voz 0544 17:17 la región se presente en la verdad es que es una película que eso que retrata muy bien lo que es Polonia o lo que debe ser Polonia yo tampoco es aquí pero lo que lo que es Polonia en la actualidad no esta sociedad con unas raíces muy ultraconservadora Si racistas y luego pues otra que intenta emerger por ahí no pero qué pero por no

Voz 0277 17:38 a mí me represente es verdad que las

Voz 1463 17:40 gen incluso en generaciones muy jóvenes afecta de de esa manera no está excesivamente presente en el día a día a mí me parece un retrato muy estrafalario sano claro estamos a el cine polaco que vemos a ese público que vive en Londres claro entonces que es uno tres Vogue no su nombre Vogue e físicamente intelectualmente pero claro esto es una cosa como que que no entienden esta no entiende muy bien lo que te está mostrando pero yo creo que es muy interesante la mirada que aporta aunque es excesivamente cerrará este protagonista melena es un poco

Voz 0277 18:15 sí desesperante eso sí tiene como la veta esa yugoslava no un poco loca dicha en tiene una cosa ahí loca

Voz 1457 18:26 que a mí me resulta refrescante en el sentido de que que vemos muchas comedias españolas y cuál fue la de los cuñados que vivimos en Málaga y tú dices bueno ya que

Voz 1463 18:37 a los sevillanos es los sevillanos y te ríes The Times mundo es suyo

Voz 0277 18:40 el mundo nuestro esto si te estás riendo a mí también me gustaría pues

Voz 0544 18:45 tiene un poso más mucho más amargo más

Voz 0277 18:48 por eso por eso digo que foro coches se merece

Voz 0544 18:52 la Varsovia digamos pues en una gran urbe sino de la Polonia profunda no

Voz 1463 18:57 pues luego te ha llegado a Polonia Laura da a mí me parece más

Voz 0277 19:03 Polonia no no pero

Voz 1463 19:06 lo hice un gran viaje a la pude conocer más o menos pero no se había aparece enredado muy interesante la hipocresía sobre todo en el tema de de la religión parece cosa de la película está basada en entre otras cosas en la primera cirugía que perseguía salvar la vida de un hombre primera cirugía facial que perseguía salva la vida de un hombre este hombre en la vida real la única persona que le apoyó fue su hermana en la ficción a Melchor han hecho igual amiga personal apoya su hermana frente a su familia suma a su madre estoy hasta lo quiere exorcizar que dice que han aumentado los exorcismos en Polonia y dice que una de las una de sus intenciones será mostrar una metáfora de de esta sociedad que cada vez más materialista dice que esto es todavía una causa de que tan sólo llevan veinticinco años en la democracia y en el capitalismo dice que la sociedad todavía es muy materialista muy muy superficial no es así

Voz 1457 19:57 cómo hablar querido relacionar con el tema de de que de repente a este hombre lo lo lo repelen de esta manera tan tan cruel bueno he como decíamos esa película ganó el Gran Premio del Jurado en Berlín is entonces allí el año pasado en la Berlinale pues comentaba la directora que Mc es un reflejo de la sociedad polaca

Voz 10 20:16 Savic is the right

Voz 1463 20:19 de la sociedad muchas veces tiene miedo de los otros esa es la metáfora que quería reflejar de alguna manera esta película puede que cree un tipo de tensión en Polonia esté segura estoy segura de que probablemente el ala conservadora no estará muy contenta con la película pero con ella demuestro que todavía hay espacio para hacer cine de forma franca libre yo diría que es una especie de ver para mi describir la sociedad polaca con los problemas que tenemos actualmente no quiero esconder nada pero tampoco creo que esté culpando a los polacos de hacer bromas de ellos simplemente es importante hablar de la sociedad porque tenemos serios problemas

Voz 1457 20:53 bueno pues a mi esto me parece interesante sea yo por ejemplo esto lo echo de menos yo creo que en nuestras comedias son muy muy blandas si transmiten de entonces dices que que sea tan estridente cita negra no sean a mí me gusta a muchos aspecto creo que se lo que las sostiene bastante pues sí bueno pues compañeros Lobo entonces lo vamos a dejar aquí Elio yo sé ya sabes que no soy sentimental lo pero bueno como nosotros nos vemos mucho

dejamos aquí lo nuestro nuestro futuro porque luego al final me despido y te doy las gracias por haber colaborado no solamente en ese programa sino muchos programas de la Cadena SER

sí aunque creo que los oyentes de la SER pues pierde no

no me voy voy pero pero pero bueno tampoco pasa nada luego ya vamos con los del cine con los de las series y entonces ya también os Samos hasta luego

Voz 1457 22:43 bueno pues con nuestro querido Leonard Cohen abrimos nuestra sección de televisión José Manuel Romero Dani Garrán qué tal

Voz 1084 22:50 qué tal madre mía aquí también tenemos a Pepa

Voz 1457 22:53 Pepa mírala Laos sala insta insta bueno estamos estas semanas la semana Puente no sin grandes estrenos de televisión pero no siguen llegando ficciones que ya han cumplido su paso por la televisión lineal y ahora inician su distribución internacional y bueno pues otras bueno pues hemos visto bueno ellos han visto un par de capítulos para cogerle el tono ir decirnos ponernos en sobre la senda si debemos o no

Voz 1084 23:22 eso es María hay que cogerle el tono además son ficciones con poso político social y económico como nos gustan aquí que confirman también pues el buen año o la buena temporada del Black Power ahora hablaremos de todo eso pero antes vamos a a desmenuzar las un poco la primera se llama Black Bicing una coproducción de la segunda cadena de la BBC y Net Flix que nos adentra en todo ese complejo sistema que es el procesamiento de crímenes internacionales su carta de presentación es potente los primeros minutos de su piloto son casi una declaración política un joven negro pone contra las cuerdas a una fiscal británica encargada de varios casos en el Tribunal de La Haya

Voz 17 23:56 qué les motiva a vomitar toda esa gilipollez neocolonialista no tiene por qué contestar

Voz 1 24:01 tranquilo me motiva ver que se hace justicia allí donde haya un crimen

Voz 17 24:07 da la casualidad de que todos esos crímenes se cometen en África sólo perseguimos eso escasa si un país no puede no quiere procesar los por sí misma y qué hay de Cisjordania pero esta situación está inactivo si facilitan pues en la que nos ocupa ahí por lo menos cuarenta individuos proceso a dos en la Corte Penal Internacional ahora mismo todos y cada uno de ellos son africanos africanos negros y a todos y les da la oportunidad de contestar debidamente representados ante un tribunal pero nos decía que había llevado a juicio con éxito uno de esos casos si eso no le da vergüenza vergüenza ajena absoluto hijo portero al fin y al cabo lo que usted hace no es un ejemplo de paternalismo occidental hipócrita del mismo tipo que lleva cientos de años diez mandos sistemáticamente ese continente su riqueza sus gobiernos religiones sobre todo su gente después de eso tiene la desfachatez de esperar que le pidan Auster justicia una justicia que sólo usted proporciona por unos crímenes que no habrían sucedido si su mundo no hubiera ido allí a colonizar bueno

Voz 1084 25:16 buenos largo el corte pero merece la pena por la carta de presentación de de la serie que se centra sobre todo en un conflicto familiar para explorar todo ese cinismo no del que escuchábamos negó colonial esa fiscal que escuchábamos defenderse pues adoptó una

Voz 0544 25:29 que durante el genocidio de Ruanda ahora una joven

Voz 1084 25:31 tú sí que vive en Londres pero que no ha podido olvidar sigue enfrentando un poco los traumas de la guerra

Voz 1 25:37 se ve como una paciente o una protagonista me como una paciente todos lo somos sólo los locos de atar creen que controlan su vida demasiado filosóficos señor Blair ha leído lo que les recomendamos cree de verdad que les voy a decir que el la culpa del superviviente Primo Levi interesante elección

Voz 0457 26:09 bueno ya desde el principio vemos que madre e hija mantienen una relación especial pero a la vez también bastante tóxica tan protectora que a la joven le cuesta enfocar su vida no sólo tiene traumas también tiene cicatrices de las torturas de pequeña

Voz 17 26:23 es que salgamos a cenar

Voz 1 26:25 bueno a menos que haya llamado a alguno de mis cincuenta y siete novios curiosamente estoy disponible hay motivos para eso y los hacerlos ahí sobre todo al ver cómo se les encoge el apoya al tamaño de un cacahuete cada vez que me den la barriga en camiseta es es un buen consejo no muchas gracias para que esta madre que muerte

Voz 1084 26:48 cicatrices enorme de octubre

Voz 0457 26:51 y mientras esta trama se desarrolla en Londres en la frontera de la República del Congo Ruanda tras tantos años todavía pervive una tensión militar la presencia estadounidense las minas o la riqueza mineral

Voz 1358 27:03 lo dejan pasar mis camiones sí lo sé porque porque siempre vienen con papeles equivocados papeles la sección quince cero dos de la leído Frank requiere que garanticemos que todos los minerales importados de los americanos todos los minerales importados de la República Democrática del Congo a nuestro país deben estar exentos de conflicto dos camiones no traen ese certificado no pueden pasar pero estoy librando una guerra ya los vosotros porque te lo dicen los americanos que la guerra ha terminado en tiempos de paz no puede seguir robando de esas minas

Voz 1084 27:38 bueno la ficción va va abriendo muchos frentes como escucháis ninguno son tan buenos ni otros tan malos hasta que todo salta por los aires tras la detención de un general que dirigió al ejército tutsi que puso pues fin a la brutalidad de los hutus y a su traslado a la Corte Penal Internacional reaviva a esa tensión étnica hay obligará también pues a esa joven adoptada por la fiscal a volver a su pasado la serie utilizan los informativos para contextualizar la historia

Voz 18 28:03 en mil novecientos noventa y cuatro mientras el mundo miraba hacia otro lado Ruanda el estado de África Oriental se precipitaba al abismo ochocientas mil personas fueron masacradas en una oleada de asesinatos que duró cien días mientras la comunidad internacional se cruzaba de brazos los autores miembros de la mayoría hutu encabezados Bono

Voz 1084 28:23 pierde de ahí se desencadena la la acción los franceses por ejemplo pues procesan a una ministra de Ruanda por un asesinato en los noventa pero éstos también se enfrentan pocas su pasado a su participación en las guerras coloniales y a sus intereses en la región

Voz 17 28:36 otro testigo también vive en Francia tutsi y sirvió como teniente en la unidad de infantería de la señora Monés dejó que patrocinan de influencia va a presentar sobre era espía Zisis durante muchos años su país estuvo junto a los artífices del genocidio y cuando éste ha corrido gestito les puso fin su país y no quiso reconocer su culpa y en su lugar trató de mancillar mi inocencia

Voz 1084 29:11 bueno y para terminar este repaso por todos los puntos de vista de la serie también expone esa idea de que que se ha reproducido en España que las guerras son culpa de todos de que no hay genocidas ni víctimas sino que es Amparo no en la complejidad del conflicto tan ofensivo

Voz 17 29:25 soy Tozzi y mi familia fue asesor

Voz 1 29:27 nada lo lamento mucho pero no olvide que la culto

Voz 0277 29:31 sus muertes por igual de los tutsis que invadieron el país como de los hutus seca cuenta

Voz 17 29:39 no ofensivo que es ese comentario tengo claro

Voz 0277 29:42 que es algo más compleja de lo que usted quiera bueno la verdad es que es muy interesante porque yo

Voz 1457 29:49 Ruanda así lo recuerdo la de Hotel Ruanda que era una película han poco pues ETA pues muy simplificado ahora no en ese en ese sentido y la serie tiene pinta de ser densa colmillo un colmillo tremendo quién está detrás

Voz 0457 30:05 pues te va sonar bastante porque su creadores el británico hubo Bligh escritor director productor y hasta actor en ocasiones ha desarrollado toda su carrera en televisión vinculado siempre a la BBC su nombre ganó notoriedad con The Shadow Line una miniserie sobre un asesinato investigaba la vez por la policía los criminales eran los dos puntos de vista ganó el Bafta de hecho por este trabajo en dos mil once pero la popularidad internacional le vino con o tres miniserie The Woman esa instó suria protagonizada por Maggie Gyllenhaal sobre el conflicto de Palestina e Israel

Voz 18 30:40 cree que una de las mayores amenazas para Israel es la pobreza de Palestina en terror prospera en la pobreza

Voz 1 30:49 en muere con la riqueza

Voz 18 30:51 sí así decidimos que en lugar de minas colocaría queríamos millones de kilómetros de cables de teléfono para Internet millones de kilómetros de comunicación porque creemos que el muro más resistente que con nuestra ayuda Israel puede mantener es aquel que garantice una igualdad de oportunidades a todo el mundo

Voz 0277 31:15 bueno ese mismo intereses muy interesante además que se ponga si cuando evidentemente

Voz 1457 31:23 sería tan complejas que complejas

Voz 1084 31:25 tan densas Marlaska explicarlas al gran público que como contábamos a principios de tele John lineal por eso ha tardado unos seis meses en llegar a Netflix fruto del acuerdo de coproducción pero también es interesante que lo planteen como miniserie cerrada no estas historias que se concentre en a a partir de conflictos personales en conflictos internacionales y casos de justicia universal eh utilizaron también el thriller como y con unos personajes realmente muy bien construidos además de de todo el proceso de documentación minucioso eh eh porque el el creador Hugo Blake contaba que que ha estado seis meses dedicado a eso y visitando la zona parte del rodaje e incluso la BBC lo trasladó a Ghana ya hay nombres destacables sí ese conocidos por el gran público está John Goodman que interpreta un jurista en contacto con con La Haya y los ministros de Exteriores y padrino de esa fiscal británica pero la gran protagonista es esa joven tutsi adoptada posó con la con la cabeza rapada es Micaela y una actriz con un futuro muy prometedor pues yo creo que que la vamos a empezar a ver muchas películas y series en galas de premios y que demuestra en esta ficción su versatilidad porque la conocimos en un registro totalmente diferente te vas a acordar de este corte María

Voz 19 32:31 me escuchas mira hacía te vas a perder mi fiesta para que rompa ese lema El cenó con Ronald haces fiestas cada se quiera pero le estas estoy orgullosa ya es hora Candice tengo veinticuatro soy virgen si eso no significa que tenga que tener sexo combinó tienes que hacer lo fue de estelar de alguien por timbres gratis lo pones para encontrar a alguien de tu distrito electo Un Tinder polvo y a un ticket de auto

Voz 1084 32:55 pues bueno pese al horror de del doblaje esta ese Micaela con la comedia La que se dio a conocer una serie de dos temporadas que escribió ella misma protagonizó y que le hizo ganar el Bafta como mejor actriz por ese personaje excéntrico de una joven virgen con un novio ultra católico y unas amigas como escucháis Sin futuro en un barrio pobre de Londres pero que cambia totalmente de regir otro de imagen Ike está muy bien en este drama el ten un peso emocional enorme por por ese pasado no en en Rouen

Voz 1457 33:23 estábamos hablando en la parte de cine que este año los Oscar tienen el tema racial aunque vayan a ser también un Oscar muy guay blanco sí porque a el mejor director esta Spike Lee pero no sólo va a llevar idea de actores eh hay dos salas a ir Regina King pero es verdad que el tema racial está ya es está en en todas las temáticas eso se ha notado en estos tiempos y quizás sido la televisión la que al normalizado y de hecho ahora estamos con unos temas mucho más complejos

Voz 1084 33:56 diez San normalizado no tampoco se habla ya tanto como de cuotas como hace unos años con todo el problema que hubo de los Oscar son White que hay explotó todo y ahora este año yo creo que también hemos llegado a los Oscar con cierta normalidad de la temática de las películas sin sin tampoco plantearlo en este caso a mí a la serie me ha gustado mucho por por el tema que trata lo que no fue fácil un conflicto internacional un genocidio y cómo lo trata a través de una chica adoptada idea sus traumas del pasado y la investigación que la que se enmarca también para retratar como mostró el el corte desde el principio desde el primer momento el cinismo colonial de las potencias occidentales incluso pone en el disparadero al al Tribunal Penal Internacional a la corte de La Haya diciendo que qué que pasa porque

Voz 1457 34:42 qué pasa en Israel claro que pasan Israel

Voz 1084 34:44 ahí siempre van a juzgar a negros no hombre también hemos visto a los de el conflicto de los Balcanes no pero pero sí es verdad que suelen como ese paternalismo de te traigo aquí a al criminal porque tú lo sabes juzgarlo en tu país ni tienen los medios suficientes para darle un juicio justo y ese paternalismo es como una especie de neocolonialismo

Voz 1457 35:03 qué te ha interesado esta sería en una ceremonia

Voz 0457 35:06 interesante muy densas verdad que que que es difícil entrar en ella pesan no se puede planchar no se puede planchar te lo aseguro

Voz 0277 35:15 pero pero es verdad que a mí me gusta las

Voz 0457 35:17 la acción que tiene la madre hija y sobretodo esa búsqueda de de la identidad de ellas es una serie que cuando cuando se pone sentimental lo cuando habla de emociones creo que es cuando verdaderamente te atrapan más allá de de pues en la frialdad de La Haya de las conversaciones que haya entre entre mandatarios y a mí me daba un poco de miedo acceder a ella porque pues al final el el creador no deja de ser era un un joven blanco británico que que por mucho que que salía documentado y asistió a juicio Si Isaí entrevistado con mucha gente pues no deja de ser una una visión vista también desde fuera de del conflicto pero la verdad es que no terminaba de haberla visto unos unos pocos capítulos por ahora creo que

Voz 1457 35:57 o sea que es un poco rondan mucho más sencillo de que tiene conciencia burguesa no sea ya hace el mea culpa

Voz 1084 36:03 sí pero pero pero es interesante también a mí me recordaba a España esto de con lo que dicen los servicios secretos el juez francés pero también los servicios secretos franceses en un momento en el que hay en una guerra no hay bandos School para de todos tanto de los que se alzaron como de los que entraron con machetes y tal que me recordaba un poco España como si no hubiera eh asesinatos y víctimas sino que es culpa de todos y ya se rebela contra esa sensación de que no tiene conciencia de clase de de haber sufrido un genocidio su pueblo y su familia no ochocientas mil personas en Ruanda sí un poco

Voz 1457 36:34 qué ha pasado el tiempo y mala fue la guerra para

Voz 0277 36:36 para todo sabe la teoría casado bueno pues este es una

Voz 1457 36:43 es un gran politólogo nos en Harvard bueno seguimos hablando de poder de Black Power otra serie que además es una comedia ochentera sobre la crisis más enigmática de Wall Street como de qué va esto cómo se llama osea porque ya veo vamos a dejar claro que hemos estado hablando de como la anterior a Black Rising en Flix hizo la siguiente es Black mande

Voz 0457 37:09 se las siguientes Black man Day también tiene mucho de Black pero en un tono una época muy muy distintas es la nueva serie de So Thain aquí podemos verla en Movistar Plus que aborda en tono de comedia la peor caída bursátil de la historia de Wall Street la del diecinueve de octubre del ochenta y siete que hizo temblar los cimientos de la economía de todo el mundo con varios protagonistas negros y un tono muy excesivo y muy cómico los productores Roy en Ivan Goldberg que son responsables de películas como súper salido So Ho Virgen a los cuarenta nos presentan a tres personajes llegados pues desde cero a este mundo de ejecutivos Icomos se convierten en los patrones que provocaron la crisis

Voz 20 37:51 no eso no es posible Moncada es imposible es imposible Lehman Brothers tiene treinta por ciento de Georgina Reme preferirían votar por el capullo de monte y vendernos a nosotros

Voz 0277 38:02 por su parte

Voz 21 38:03 es imposible os diré una cosa chicos yo nací en un retrete y me dejaron en los escalones de una iglesia Hoyos se pollos Iglesias

Voz 22 38:14 si aún así treinta y nueve años después treinta y que treinta y nueve años de esta unisex en emplee despertado en un picadero de mil quinientos dólares la noche con un punto de Park Avenue de las de cinco mil dos

Voz 1084 38:25 bueno el primero de estos personajes al que escuchábamos y Monroe el personaje al que da vida Don Cheadle ganador del Globo de Oro por su personaje en House habláis el actor ha vuelto a la tele después de varias peli las de Marvel para interpretar al al líder de este variopinto grupo de corredores de bolsa es el personaje más políticamente incorrecto rápido en sus diálogos ambicioso y manipulador ya es raro verle en escena sin que esté esnifando un poco de cocaína

Voz 22 38:49 el Wall Street Journal os llama a todos la empresa de bolsa número once para el gremio vuestro hombre el Billy aún sean de la balsa caso esos jóvenes lo eres lo eres el once por eso el jugador número once de los Knicks ni siquiera SFOR jugador de baloncesto vale eso Envigado de dos metros por una enfermedad renal para el que apostaron onces día por encima es el mismo hombre del Monopoly que lleva mil años mirándonos a los pardillos desde lo alto de Wall Street imposible es muy fácil lo que en tu bolsillo al sonar la campana al final del día sale fuera del culo de Algora otra Mamón

Voz 1084 39:28 bueno a este personaje tan tan excesivo no la serie esta pasada de revoluciones en algunos momentos a su lado a otros los otros dos protagonistas por un lado Andrew runners que interpreta a un agente inepto y sin carisma un perdedor que tratará de encajar pues en este mundo de avaricia grande de grandes hombreras con un supuesto diseña un algoritmo que hace que las cuentas pues se multiplique que necesita un empujoncito para volverse más agresivos

Voz 20 39:54 no Villa obtendrá excitado la única pregunta serás tú English que ha tratado de meterme mano desde el campamento que acapara ya te han quitado el trabajo tienen razón no tiene porque ser muy fino se tendría en a un segundo plano uno o dos años hasta que bueno la vieja guardia estamos a una coño es una un clítoris largo y es espera meterme la volverás a recuperar tu sueño

Voz 1084 40:28 bueno me metía que necesita un empujón lo lo tiene de su novia para convertirse en un nuevo más de Wall Street y entre su prometida y una serie de circunstancias que ocurre en el primer capítulo parece que lo consigue así se le planta cara a Mo uno para conseguir entrar a formar parte pues de esa familia financiera

Voz 20 40:43 es que me das miedo Mi padre me pegó todos los días de mi vida hasta que murió el tío murió de un ataque al corazón mientras me pegaba no sólo tiene que ser una Rajoy hablaba tuve dos trabajos para sacarme la carrera tuve tres para sacarme el NBA ya aún así tuve tiempo para desarrollar un algoritmo que al probar los ganó todas las empresas de la incluidos tu chiringuito así que estoy aquí como advertencia Josele la acusación de posesión de cocaína con intención de distribuirla todo motivación para llegar a ser el tío con la puya más grande Street esto es lo que puedes hacer puedes bajar al paquete deshacer la gran cagada da que tú te hiciste con mi carrera adivina estar en la parte contraria de cada operación Jackass el resto de tu vida

Voz 1084 41:27 bueno finalmente conocemos a Dawn la segunda de a bordo y el alter ego del protagonista un personaje que se dedican dar pues los errores que comete todo el mudas alrededor ya que al ser mujer afroamericana en la década de los ochenta su mayor esfuerzo sobre todo es conseguir que que todo el mundo la tome en serio en un mundo de hombres

Voz 22 41:43 no puede ser más simple e insisto función

Voz 1 41:46 qué

Voz 23 41:47 que tendremos el cuarenta y nueve por ciento de un perro que no podemos vender y préstamos paralizantes literalmente porque perdiste prestado dinero a villanos de verdad buenos Lizzy Garang

Voz 22 41:55 en lo que estoy haciendo Tour seguro que estás colocada contexto Trillo Josefa Ramis cuenta creí que sería

Voz 23 42:01 acabado el sexo contigo cuando te dio una patada en el culo pero aún se rascó diciéndome

Voz 18 42:05 en esos de lo que se trató Free to sentimientos Don porque rompí contigo

Voz 22 42:10 pues adivina que vea llorar al váter o algo así esto es un lugar de trabajo yo soy la puta jefa de Trading

Voz 0277 42:16 pues esto es una serie sobre

Voz 0457 42:19 lo caótico y salvaje del Wall Street de los ochenta dura treinta minutos que eso a veces lo agradecemos también ir donde mella todo es tan exagerado todo está tan llevado al extremo que la verdad es que se se disfruta muy fácil las referencias a la cultura pop de la época son también son también un gran atractivo por qué no también nos ayuda a entender aunque sea siempre desde el humor y la frivolidad los entresijos de de los mercado financieros con personajes reales como los hermanos Lehman esa compañía que no suena un poco a todos

Voz 24 42:47 el recuerdo que siempre decía papá nunca te al ejes de un dólar que tenga sentido

Voz 22 42:51 bueno bueno vuestro pan

Voz 25 42:54 debía de ser en paz el a

Voz 22 42:57 casa asiente al ser timado por Mao par de gemelos mañana a esta hora tendrá el cincuenta y uno por ciento seré más rico que vosotros dos apoyados jondo unos

Voz 24 43:06 aras a cuarenta y nueve por ciento IU tendrá cuenta rápidamente de que Georgina es la pátina blanca de Wall Street

Voz 22 43:12 no ballenera me encanta en se lupa hacer un carpaccio de jorobadas fuera de menú que está de muerte

Voz 24 43:18 en mil ochocientos sesenta y uno Georgina Achim uso como se llamaba entonces fondo propietario de esclavos Georgina decidió dejar de vender esclavos si empezaba a hacer pantalones para los esclavos con el tiempo la esclavitud pasó de moda pero irónicamente esos pantalones se pusieron muy de moda la expresa despegaron desde entonces sus almacenes han hecho de ella un objetivo para las adquisiciones hombres mejores que Maurice caído presa del canto de sirena de ley dicho China ver todos acamparon en bancarrota suicidado soy incluso peor

Voz 0277 43:51 bueno la verdad es que este último corte me encanta porque consideran peor la bancarrota

Voz 1084 43:57 las a la Casa Blanca Rahm

Voz 0277 44:00 el mayor fracaso cabeceras

Voz 1457 44:02 esta prefieren morir a lo que yo prefiero acabar en la cárcel ahorcado y la verdad es que me parece super interesante este este ir y venir que estamos viendo es como la gran apuesta no que se da un salto unas décadas atrás sí se Jack santo de que ahora esto

Voz 1084 44:21 lo sé porque está fue en el ochenta y siete y es verdad encastado siempre rodeado un poco de misterio de incluso la serie te lo presenta al principio de que el el lunes

Voz 26 44:29 no fue un periodo corto deberé sujeto a un periodo breve no donde cayeron todos los mercados pero que no fue continuado como Lehman Brothers in que duró muchos años sino que fue como un golpe en los mercados en todo el mundo pero no han encontrado real

Voz 1084 44:43 tú una explicación obviamente pues las apuestas la avaricia y entiendo que el mercadeo que suele haber en este tipo de de de mercados pero es interesante que vuelvan lo hagan de de esta manera porque además empiezan como un año antes como una una cuenta atrás no que dicen día trescientos sesenta y cuatro trescientos sesenta y tres antes de de la caída del lunes negro y cogen a personajes que está bien porque ponen en el centro de la acción a un negro que indudablemente no era el que partía en Wall Street sino al once como lo hemos escuchado rodeado de una mujer a Froome

Voz 26 45:14 decana ión un paletilla pero que ya viene con el mundo de la tecnología

Voz 1457 45:19 su máster en el Business lo que sea no ideal no se envía a eso que viene a introducir

Voz 1084 45:25 poco pues la tecnología los algoritmos para manipular un poco lo las bolsas y los y los mercados entonces hay un conflicto permanente tanto racial de de en esa época todavía los ochenta como tecnológico hoy de un sistema de hacer aparte todos esos excesos la estética ochentera que que ahora está funcionando también muy bien en televisión

Voz 0277 45:43 es verdad con toda esa nostalgia de una época

Voz 1084 45:46 permanente de nostalgia y la seguimos viviendo especialmente con los ochenta y uno

Voz 1463 45:50 tienen un interés desvela que los capítulos que se han emitido todavía no se ha mencionado pero a mí me recuerda un poco por la época Posse no que también CBS inicio yo de la construcción del nuevo capitalismo quizá antes de del crack cosas probablemente sean los años antes de este declive pero sí que es verdad que de algunos personajes que están metidos en Wall Street en ese ansia por las por ascender y ahí ya el el el el puto amo para todos estos personajes era tras

Voz 0544 46:19 drama era su momento

Voz 1463 46:20 el eran estos ochenta entonces claro si tiene un una cierta esas una cierta curiosidad que sea esta serie porque claro ahora Trump es presidente de los Estados Unidos en el momento en el que era el pues el lobo de Wall Street era él en realidad

Voz 1084 46:36 lo que sí interesando Volcker común que estamos espiando pecados capitalistas si desde Assen a través de la comedia como bueno el vicio del poderles exactamente comedia hay tiene no es sólo economía es política pero la puesta también

Voz 1457 46:49 la gran apuesta también era lo mismo el tono Mr

Voz 1084 46:52 cero en el que aborda esto como mirar al pasado corsé ése no

Voz 1457 46:57 el lobo de The Wall Street e incluso no es que fuera de Wall Street la la de Oliver Stone exactamente una comedia pero tenía un colmillo en no quería hacer a hacerle una un drama al al al personaje no o sea que han sido a ver películas que han hecho ese ese

Voz 0457 47:19 de corrido y una curiosidad al principio de de las series de saber unos rótulos en los que habla de de de de esta crisis de esta caída de los siete que hasta ahora no se sabía que que era realmente lo que había causado el esa esa caída en Bolsa pues los creadores en una entrevista que que he leído dicen que ellos están seguros o lo que lo que quieren demostrar en la serie es que la caída fue culpa de la cocaína

Voz 1457 47:44 fue la cosa ahí porque todo el mundo toma

Voz 0457 47:46 con un montón de cocaína

Voz 0277 47:49 exacto entonces a partir de eso pues pues se pensaba que la Liga no no no no te vayas es que ellos serían la cocaína no va por gramos iba porque es una burrada eran los en los pasillos en los

Voz 27 48:05 este aunque también cinco no tenido una agradable y también de la Bolsa no es que ver otra cosa que me pongo a relacionar es que estamos en los ochenta inmediatamente me es que salta o del continente para ahí estaba pensando en Fariña que fue la gran no es verdad no

Voz 1457 48:21 la explosión de la cocaína en España también fue en esa en esa época o sea que los colombianos estaban pasando no se pienso en narcos y era ese mismo momento estaban ya venían en fin que todas las

Voz 0277 48:36 eres claro dar información

Voz 1463 48:38 eh son los años de de regularizar todo hasta la venta de drogas

Voz 0277 48:42 claro

Voz 1457 48:43 la verdad es que con vosotros y uno no puede ver una serie

Voz 0277 48:46 tranquilo no la sensación que te queda uno bueno ya lo

Voz 1457 48:53 faltaba Missy me dura a esas sustancias bueno vamos a seguir en la década de los ochenta para hablar de otra serie pero con un reparto más juvenil

Voz 1084 49:02 si no dejamos esa esa década pero esta vez vamos a hablar de muy distinta una serie muy distinta viajamos a unos Estados Unidos algo distó picos con una estética también ochentera de Converse distintas de caset que desde hace tiempo no paramos de ver para hablar de Daily class clase letal sería que acaba de llegar los a España gracias a HB hoy imaginaros un poco la élite luego la serie de Netflix española y la saga de película Kidman tienen un hijo engendrado en la EMS en la escuela de Howard de Harry Potter pues más menos

Voz 0277 49:31 bueno pues me hace Chuck mestizaje

Voz 27 49:33 esto es así está en la carretera

Voz 1084 49:36 de más a menos este es el aspecto que tiene esta serie que nos introduce en una escuela de asesinos para hijos de mafiosos de jefes de la CIA del FBI y otros Cacho ritos con ansias de matar así enseña su director a los alumnos cuyo trabajo de fin de curso es organiza el asesinato de alguien