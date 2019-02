Play Segunda: Los últimos fichajes (31/01/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda no Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:29 hola qué tal bienvenido al capítulo ciento ochenta y tres de Play Segunda ahí bienvenidos a la jornada veinticuatro de la Liga un dos tres la primera jornada tras el cierre del mercado de invierno Se acabó ya salvo lesión de larga duración o el libres que tienen ficha o si te pagar una cláusula en las últimas horas si tienes unos diez más para fichar no se puede firmar a nadie hasta el treinta de junio con lo que hay debes luchar hasta final de temporada ya sabemos por experiencia que en dos o tres aciertos en los fichajes se puede conseguir el objetivo deseado ya sea el ascenso o la permanencia y no hay más que echar un ojo a última semana para tenerlo claro con la llegada de jugadores en Primera como Erik Morán al Málaga o Darwin Machi al Cádiz dos equipos que quieren intentar el ascenso el Tenerife ha firmado a Isma López después de incorporara con hilo Dos Santos Borja Lasso Europe casi refuerzos con la intención de levantar el vuelo de llegar a play off is sobretodo el que se ha movido en el mercado ha sido el Extremadura que ha usado el dinero que le ha dado el Huesca fuera rica llego para comprar el gol que había perdido alta ido Alfredo Ortuño para rematar los centros de José Antonio Reyes conseguirán su sueño con los nuevos fichajes no lo sé pero hagan lo que hagan y pase lo que pase lo contaremos aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con José María saldrán los mandos arranca la segunda

Voz 2 01:50 Alejandro Rodríguez subdirector de del programa muy buena Óscar Egido del programa es muy buena

Voz 1643 01:55 las porque no cuenta con ese apunte más

Voz 3 01:57 a empezar que claro si te pagar una cláusula estas últimas horas del mercado es un plazo alguno unos días más para

Voz 4 02:03 para poder poner anclada en lo que es hablaba que quizás algún equipo pagaba la cláusula de Jorge Sáenz el jugador y eso no te preocupaba Iker daría un poco de margen a a Oltra y los suyos para poder fichar algo tres ya había fichado casi mengua muchos mercados no a ver si me cuenta Uxue mejor lo que hemos fichado que claro de todo lo que hemos fichado yo creo que si no pone a estas cuentas es el equipo

Voz 1643 02:22 más a la fichado el eso Caballero muy buena

Voz 1509 02:25 hola qué tal Oscar segunda

Voz 1643 02:27 os ya varias en las que me dejes que tu clave sobre todo tienen que cumplirse dos premisas no suelen que no esté Paco yo soy uno de los titulares que no estoy el suplente de la cantera que es duro

Voz 1509 02:39 bueno pues cuando sea yo encantada

Voz 1643 02:41 esas dos premisas y aquí está uso de Caballero que no va a ayudar hoy en el programa bueno pues a este programa ciento ochenta y tres que poquito no ya para los docentes

Voz 2 02:49 pues en este programa analizaremos la semana con Joseba Etxeberria y con Sergio Sánchez los últimos movimientos del mercado de fichajes la pulsión del Reus de la categoría el partidazo de la jornada el Osasuna Granada que es el mejor del fin de semana

Voz 1509 03:02 además de esas Osasuna Granada hablaremos de los partidos más destacados del fin de semana como el Málaga Almería que abre la jornada allí el Deportivo Tenerife del saber

Voz 2 03:10 esta semana la historia es la de Miguel Flaño excapitán de Osasuna que después de quince temporadas en El Sadar se marcha a jugar al Córdoba hasta final de temporada y quizás alguna más

Voz 1509 03:20 y terminaremos con las happy Piles de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Segunda en Vigo Wenger con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana

Voz 2 03:28 pero antes de todo eso vamos a ver cómo viene la jornada número veinticuatro en la Liga Un dos tres una jornada que arranca este viernes a las nueve de la noche derbi andaluz entre el Málaga y el Almería para el sábado cuatro de la tarde en humanidad Lugo a las diez de la tarde dos partidos Rayo Majadahonda Nástic y Córdoba Albacete ya las ocho a un partidazo también el que se juega en Riazor entre el Deportivo el Club Deportivo Tenerife para el domingo doce de la mañana en Mallorca juega en el Mallorca y el Alcorcón a las cuatro lo hace en Oviedo y Cádiz a las seis se enfrentarán en el partido de la jornada sin duda Osasuna Granada para las ocho de la tarde queda Alex Extremadura Real Sporting y el lunes nueve de la noche un duelo que huele a Primera que disputarán Las Palmas y Zaragoza descansará esta jornada perdona Uxue el Elche ya que jugaba contra el Reus

Voz 1509 04:11 si repasamos ahora la clasificación está líder de Granada con cuarenta y cuatro puntos segundo el Málaga con cuarenta y tres tercero el Deportivo con cuarenta y dos cuartos Sasuna con cuarenta y uno quinto en Albacete con treinta y nueve is VI el Alcorcón con treinta y ocho por abajo el Extremadura el dúo décimo noveno con veintidós puntos vigésimo el Reus con veintiuno vigesimoprimero el Córdoba con dieciocho IBI Home vigésimo segundo el Nàstic con diecisiete

Voz 2 04:34 qué raro suena eso de decir que descansa un equipo en Segunda División porque son impares verdad que poco profesional recuerda más a una Liga cadete de cualquier región que que la Segunda División española

Voz 1643 04:42 pero eso sí a Las Palmas en la primera jornada la segunda vuelta de escasa o no con el Albacete en la segunda ya descansar

Voz 5 04:48 el Elche cuando se decida si

Voz 3 04:51 qué tal da la cautela el ruso no empezarán a sumar los tres puntos de esos partidos

Voz 1643 04:55 que juegos los equipos y alguno la clasificación como el Albacete no

Voz 3 04:57 anotar pues quinto que sumar tres meter de otra vez segundo

Voz 1643 05:01 el tercero así a la jornada veinticuatro en la Liga Un dos tres uno jornada que analizamos desde Jackie empresa

Voz 6 05:10 como

Voz 1643 05:22 hoy es treinta y uno de enero y acaba en el primer mes del año y hoy acaba el mercado di tierno un periodo que sirve para arreglar lo que hiciste mal en verano en tan sólo un mes por eso es una ventana de fichajes frenética que se acelera sobre todo en los últimos días y en las últimas horas con un efecto puzzle que sirvió para encajar jugadores de uno a otro equipo este mercado se ha caracterizado sobre todo por el salto a Primera del mejor jugador de la primera vuelta que como un dominó ha provocado otra serie de movimientos en Segunda no lo cuenta uso Caballero pero eso está aquí

Voz 0441 05:52 Enrique Gallego fichó por el Huesca tras el acuerdo entre el conjunto oscense y el Extremadura y firmo por lo que resta de temporada y tres más hasta junio de dos mil veintidós El que llega al Extremadura es Alfredo Ortuño cedido desde el Albacete hasta final de temporada allí el Depor ha fichado a Íñigo López al que ha llegado con la carta de libertad para firmar lo que resta de temporada Matías now el extremo de veintidós años también llega al Deportivo del Olympiacos como cedido el club coruñés se guarda una opción de ampliación de cesión o compra eh

Voz 1509 06:29 el Real Zaragoza ha dado por cerrada su plantilla con los fichajes de Chechu Dorado y Miguel Linares en el Cádiz el interior derecho David Querol es nuevo jugador del conjunto andaluz llega libre y se compromete hasta dos mil veintiuno con opción a una temporada más también ha conseguido la cesión del defensa serbio Aleksandar Antich hasta final de temporada con opción de compra se suman a los fichajes de Espino is Darwin Macy's Dany Torres jugaran en Albacete hasta final de temporada internacional colombiano y con experiencia en la máxima categoría llega cedido desde el Deportivo Alavés otras altas del equipo manchego son Álvaro Peña del Alcorcón con Adri Gómez Borja Herrera del Reus también Leo Suárez ha llegado al Mallorca en calidad de cedido desde Villarreal el Tenerife ha llegado Isma López hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno también Mauro Dos Santos del Leganés Fernando con y Borja Lasso del Sevilla euros Racing del Valencia el Nàstic incorpora por lo que resta de temporada y una más opcional al centrocampista Antonio Cotán que proviene del Real Valladolid en Las Palmas recala el centrocampista serbios la Bud Charlie tras el acuerdo del traspaso alcanzado con el Estrella Roja de Belgrado hoy para reforzar la delantera del Elche ha llegado Carlos Castro cedido por el Mallorca hasta final de temporada en el Málaga Club de Fútbol Se incorpora hasta final de la temporada a Erik Morán el centrocampista ya jugó en Primera con el Leganés vuelve a la Liga esta vez a Segunda División proviene en calidad de cedido del AEK de Atenas también Rober Ibáñez del Getafe se ha ido cedido

Voz 1643 08:02 al Osasuna

Voz 1509 08:08 en el Córdoba Chus Herrero y Miguel Flaño han reforzado a los andaluces el central se ha desvinculado del Osasuna firma hasta final de temporada con opción a una más cuando se retire formará parte del Área Deportiva de Tajonar el Rayo Majadahonda se ha reforzado con Manu del Moral del Nàstic y las altas del Alcorcón han sido fueran Daza ir Richard Boateng procedente de los sí

Voz 7 08:49 el Granada

Voz 1643 08:49 así el líder de Segunda tras el empate sin goles ante el Extremadura es el cuarto empate en los últimos cinco partidos de los de Diego Martínez que suman ocho partidos sin perder el Málaga ha perdido la oportunidad de ser líder después de su empate en Tenerife en un encuentro con oportunidades para ambos a pesar de que no hubo goles detrás viene el Deportivo que sí ganó los de Nacho González ganaron en el Molinón tras un comienzo frenético ya que los tres goles en partidos marcaron en el primer cuarto de hora del encuentro Osasuna ya es cuarto tras su victoria en Almería se coloca a tres puntos del líder y a dos del ascenso directo el Albacete mantiene la quinta plaza a pesar de un haber jugado contra el Reus Victoria ante el Córdoba el Alcorcón se queda cerrando la zona de play off después de ganar por fin después de siete partidos sin sumar de tres el Cádiz se mantiene al acecho pero su empate con el Mallorca en los minutos finales es el tercer empate consecutivo del equipo de Cervera por abajo Elche y Numancia no pasaron del empate un empate que no satisface a ninguno el que sí se aleja del descenso es el Lugo tras esa victoria ante el Rayo Majadahonda que pudo ser por más goles sino hubieran concedido el gol que Aitor Rubaie rival marcó con la mano o un resultado más amplio el Real Zaragoza respira con su triunfo ante un Real Oviedo que mereció más el Nàstic arrancó un empate muy valioso en Las Palmas así viene la jornada veinticuatro de la Liga unos tres que como cada semana analizamos segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes

Voz 2 10:12 hola buenas tardes está poner también el que más sabe de eso

Voz 1643 10:14 cunda compañero de Sergio Sánchez va a ser muy buenas

Voz 8 10:18 hola qué tal muy buenas esta semana casi que empezar

Voz 9 10:21 preguntando por la jornada o voy a preguntar por la última hora

Voz 1643 10:24 qué es ese mercado de fichajes que se cierra esta noche a a las doce que sirve en la mayoría de los casos algunos para arreglar lo que no han conseguido hacer viene en verano

Voz 9 10:35 no otro para mejorar otros para

Voz 1643 10:39 intentar que funcione el desaguisado que que bueno vale un poco para solucionar todos los equipos en los cinco primeros meses de Liga Joseba qué equipo crees que se ha reforzado mejor hasta ahora

Voz 0796 10:54 pues no es fácil porque ha habido muchísimos movimientos montones de incorporaciones de buenos equipos que están arriba otros estaban un poco más abajo hoy no sería fácil decir uno no porque bueno yo creo que que el Zaragoza con con los fichajes de Chechu Dorado y Linares yo creo que que bueno pues se ha reforzado muy bien con el Numancia con con las incorporaciones de leves con el Madrid luego él el Cádiz también con el Albacete sale reforzado muchos no te sabría no te sabría decir quizá pues pues bueno

Voz 1286 11:36 me del Tenerife con Nicolas incorporado

Voz 0796 11:39 tienes de me Mauro Dos Santos de Brasil de Borja Lasso de Isma López ha habido muchísimos mitos

Voz 1643 11:46 con con uno de los equipos de sino el que más se ha reforzado es uno de los que más ha añadido en este mercado de invierno está también Sergio Erik Morán al Málaga de Joseba que el Albacete también viene Ortuño Reyes y acabas salir en en Italia Luca Di Marzio en Sky Sport Muntari puede llegar a Albacete Balompié otro que será un gran fichaje por el equipo de Ramis

Voz 10 12:08 pues sería así lo que sería una

Voz 1286 12:11 buenas noticias para el Albacete de momento a la espera de que se concreten los últimos fichajes que estabais comentando bueno ellos han producido como unos cuantos a mi me gusta está sobre todo porque creo que completa posiciones que le van a permitir volver a ser lo que era ya mostró la esencia pura del Cádiz parece que la llegada de dar un machito para meter velocidad aplazaba la izquierda puede jugar por la derecha en el otro extremo Cervera le puede situada ahí le va a dar mucho al equipo ha dicho también que tiene ya experiencia en nuestra liga para cubrir cubrir esas que puedo tener en defensa en el Zaragoza estoy de acuerdo que también la llegada de jugadores experimentados como Chechu Dorado como Linares poder ser y en bastante solvencia al equipo me gusta también las incorporaciones

Voz 10 12:57 me recuerda un poco al Córdoba el año pasado no de Extremadura

Voz 1286 12:59 la porque necesitaba suplirá Enrique Gallego Municipios suplico con los mismos goles pero bueno va llegar llegaron recambio que puede ser gracias como Alfredo Ortuño también José Antonio Reyes que el año pasado bueno pues son demostró que su calidad es enorme para marcar diferencias lo que le puede aportar también Casto en la portería yo creo que por ahí abajo el Extremadura me parece que se ha reforzado bastante bien zona que podríamos decir que ha estado abajo pero que podría mirar más arriba el Tenerife creo que por ejemplo le va le va a aportar mucho por arriba sobre todo Cádiz me parece que el Cádiz sin hacer muchísimo en los refuerzos y que ha hecho esfuerzos importantes donde los necesitaba para volver a su esencia a mí es el que creo que va a salir más reforzado en este mercado de invierno por lo menos hasta ahora a la espera de lo que las pues es más lejos

Voz 5 13:47 qué es lo que hay y ya está es decir desde aquí ya está el

Voz 1643 13:52 treinta de junio de Saura otra vez el mercado es con lo que hay que tirar hasta final de temporada pero siempre lo decimos dos o tres buenos retoques dos a la cierto es el mercado de fichajes te pueden salvar la temporada objetivo ya sea el ascenso hola pero mal en Asia o jugar los play off el que no va a jugar mucho más o al menos eso parece es el Reus leído esa sanción de tres años ha recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo intentando que les readmita en la competición pero ahora mismo está excluido y expulsado no ha jugado las dos primeras jornadas de la segunda vuelta iba a jugar este fin de semana Joseba lo veníamos con todas las últimas semanas casi es lo esperado no sé si esperabas tu otra cosa

Voz 0796 14:33 sí bueno eran a una Marta denunciada no y bueno evidentemente pues

Voz 11 14:41 cosas un palo para para el Reus para pues bueno es que

Voz 0796 14:47 los que están dentro del club a los aficionados pero bueno al final la acabamos perdiendo todos no porque

Voz 11 14:53 creo que que es una mala noticia pues para para

Voz 0796 14:57 la Liga Un dos tres para el Hubble español un poco la imagen que de cara al exterior los que que bueno es que sale muy dañada no porque estamos hablando de todo profesional con todos los medios que hay con todos los y bueno pues eh

Voz 11 15:12 con todo la las claves para para que tuvo el español vaya

Voz 0796 15:16 vaya creciendo oí yo creo que esto es un golpe duro especialmente para para el Reus si sus aficionados pero yo creo que que en general

Voz 1643 15:25 pues salimos perdiendo todos han recurrido a Sergio al TAD que leer dentro de quince días en esta última semana al Reus con quién jugaría en Segunda División se que se ahí yo casi toda la plantilla

Voz 1286 15:37 nada es que yo creo que esto por mucho por mucho lo que ya ya bueno lo que podría pasar es que hubiera un ruido enorme no entonces que si ahora le dicen querer contener en la cara la cautelar al Reus imagínate a ver cómo se solventa esto seguro que si se llega a poder hacer incorporaciones pero claro un caso especial porque se quedaría sin jugadores y se acabaría el mercado de invierno se podrían ficha jugadores porque del extranjero y han dicho los dueños los propietarios que tendrían bueno incorporaciones posibles pero me parece que el lío es tan enorme que se ha montado que ahora mismo hemos llegado en las acción límite que todavía se pueden regresar un poquito más polémica imaginado lo que puede ser una cautelar no que tengan que readmitir al equipo que pudiera jugar lo veo muy complicado lo veo muy difícil que han hecho las cosas fatal el Reus la gestión del Reus ha sido lamentable y al final bueno pues todo mundo termina pagando y sobre todo pues los empleados y los futbolistas no que poco a poco se van colocando en otros equipos pero el otro día en su segunda hablábamos también con un compañero vuestro el Reche la Cadena SER que le preguntábamos por toda esa gente que queda ahí empleados de fútbol base no que trescientos niños que están por ahí doscientos trescientos niños que están ahí esperando a ver qué pasa porque el club muy posiblemente si no hay una rebaja en la sanción que por ahí quizá pueda ir la solución que haya sanción pero que no sea de tres años como se ha impuesto hasta ahora pues si no hay ningún arreglo pues todo eso también podría desaparecer no se queda en trescientos niños con sus respectivas familias tal pues sin sin tener oportunidad de jugar al fútbol en Reus con el equipo de su vida de ciento nueve años no una así que vamos a ver cómo se soluciona pero la solución pase lo que pase ya sido mala

Voz 1643 17:10 pues es una pena es muy triste como dice Sergio el Reus el primer equipo es la punta del iceberg de tuvo una estructura que hay por debajo incluye muchísima a persona de momento recurrido al TAD veremos qué es lo que sucede amplia de la cautelar veremos si se lo dan o no aunque va a ser todavía más lío de que hemos vivido en las últimas

Voz 9 17:27 a semanas centrémonos ya en la jornada veinticuatro de la

Voz 1643 17:31 el digan dos trenes que empieza este fin de semana que yo creo Joseba que tiene un partidazo con con mayúscula porque en ese Osasuna Granada no sólo va a estar el liderato en juego sino que Osasuna se pueden meter en ascenso directo o incluso empatado con el líder

Voz 0796 17:46 hombre yo creo que que esta jornada no hay discusión partido pues más más atractivo más importante sin duda no porque bueno dos los equipos el líder visita yo creo que uno los de los campos más más difíciles de la categoría porque bueno Osasuna está cuarto con opciones de de esta jornada meterse en ascenso directo oí bueno especialmente por todo lo que ha hecho en casa no porque porque bueno pues es un campo muy complicado oí bueno yo creo que esta jornada pues no no admite discusión es el partidazo sin duda

Voz 1643 18:28 ese partidazo sin duda Sergio porque además ese partido no te venga ya esta semana lo he visto desde que viaja a Pamplona Joseba junto a los Cármenes quizá uno de los campos o el campo más complicado de segunda lo mismo

Voz 1286 18:41 es que ha ganado los siete últimos partidos que ha jugado en un equipo que ahora mismos contra el momento de forma que vuelve bueno pues a ser Osasuna el típico Osasuna no equipo dónde irá a jugar en su casa era complicadísimo no arañar un solo punto era muy muy difícil ha conseguido con Yagoba recuperar eso esa fortaleza también sacando puntos como en Almería consiguiendo victorias que les permiten meterse un poquito más arriba porque ganar en casa no lo decía Nacho Monreal etanol de ganar en casa así que te da para estar en la pelea arriba pero para meter al ascenso directo necesitas algo ahora ahora llega una prueba de fuego de momento vamos a ver qué de qué es capaz porque llega un equipo con como viene de empatar en el último partido pero que para mí conseguir puntos valiosos en momentos en que se ponen los encuentros difíciles no expulsan a San Emeterio minutos hecho primera parte en mucho tiempo con un hombre menos aunque sea

Voz 10 19:30 frente al Extremadura pero es un equipo que también se está

Voz 1286 19:33 jugando muy las habichuelas y consigue aguantar incluso peor un posible penalti penalti claro que no les quitan entonces el Granada sobre todo esto mostrando bastante fiabilidad no esa regularidad que te hacen en no encajar muchos goles era un equipo que aprovechen sus oportunidades aunque últimamente les esté costando más y creo que es una muy buena prueba para los dos para Osasuna de ver si sigue manteniendo esa racha frente a un pues muy gordo en casa del Granada pues coger y dar un paso adelante un golpe sobre la mesa tremendo si consigue sacar la victoria del Sadar

Voz 1643 20:03 pues ese partido el domingo a las seis de la tarde el partido con mayúsculas Osasuna Granada ahí va a estar Sergio Sánchez con todo el equipo de Movistar me Juanma en la casa y con Raúl Ruiz para modernas ese partido aunque yo ya te digo si queréis escucharlo mejoras en Carrusel deportivo aunque veis a Sergio en la tele Sergio Joseba muchas gracias ya está próximo jueves

Voz 10 20:23 gracias un abrazo muy bien en un abrazo chao

Voz 1643 20:26 lo vamos a conocer ahora en las novedades de alguno de los partidos más atractivos de esta jornada y claro como no hay que empezar por ese partido porque el líder el Granada visita el Sadar donde Osasuna ahora mismo es invencible el partido se juega el domingo a las seis de la tarde en Granada hasta Luis Moro hola Luis muy buenas hola qué tal Óscar muy buenas en Pamplona Javier Laquidain no la Lucky

Voz 0888 20:46 qué tal Oscar se quienes en el local aquí pero

Voz 1643 20:49 para empezar porque el próximo jueves el líder soy vosotros

Voz 0888 20:51 bueno Halle a Luis que tiene para eso se líder no sí sí oye venga adelante el líder que viene

Voz 1643 20:57 de sumar Luis siete puntos de los últimos quince cuatro empates y una victoria como decíamos visita de uno de los campos más complicados ahora mismo en Segunda División

Voz 12 21:05 sí sin lugar a dudas el uno de los más complicados uno de los invictos de de la Liga Un dos tres ocho jornadas sin perder acumula este Granada que es líder desde la jornada número diecisiete de tus números eh seguramente si son los dices a Diego Martínez el dar una vueltecita son ocho jornadas sin perder cuatro triunfos y cuatro empates hay un dato que es el yo creo más importante para definir a este Granada Club de Fútbol y es que sólo ha encajado tres goles en esos ocho últimos partidos la mejor defensa de toda la categoría es muy difícil meterle mano a este Granada Club de Fútbol y ahí va compensando que de vez en cuando le cueste bastante ver portería como está sucediendo en los últimos partidos el Granada Club de Fútbol va a recuperar a Ángel Montoro que es una de las grandes noticias de cara al partido del proxy no domingo el metrónomo de de este líder de Segunda División parece que también se va a apuntar a la cita Alejandro Pozo aunque está tocado y va a llegar justito pero parece que se puede apuntar a la a la cita es baja segura por sanción vio la roja el pasado domingo ante el Extremadura en Los Cármenes fe de San Emeterio la pareja de baile en el centro del campo precisamente de Ángel Montoro

Voz 13 22:10 Osasuna que recibe al líder el aquí con el

Voz 1643 22:12 la vitola de ser el mejor equipo del mes de enero junto al Deportivo al Albacete Las Palmas el único equipo que está imbatido sí sí sí la verdad que es un partido que tiene todos los años

Voz 0888 22:21 sientes no el mejor local Osasuna de momento intratable en lo que llevamos de temporada en su propio feudo nueve victorias dos empates de los once partidos disputados frente al mejor visitante la máquina a menos que el líder pero sólo tres puntos separan a ambos equipos la buena noticia para Osasuna que recupera si hablaba Luis de recuperar a Montoro Osasuna recupera a Fran Mérida el timón en el centro del campo rojillo la única baja va a ser por enfermedad la de Lillo así que todos disponibles para un equipo que ha enlazado cinco victorias en las últimas seis jornadas es decir quince puntos de los dieciocho posibles el conjunto rojillo que buscará la octava victoria consecutiva en Liga en El Sadar y la única preocupación ahora mismo es la nieve puede haber posibilidad de que nieve en sábado por la tarde e incluso de madrugada y el domingo por la mañana con unos espesores que puede cuajar de hasta cinco centímetros tampoco vamos al armarnos pero claro eso para un partido de fútbol en las adversidades de la temporada pasada que hablaba siempre Diego que tuvo en su estancia en Osasuna pueden condicionar el partido del domingo el partidazo de la jornada

Voz 1643 23:23 a Luis cuando ha dicho Lucky que podía nevar has dicho tú de fondo Balah

Voz 12 23:27 sí sí porque mucho frío

Voz 1643 23:29 las eh no no no para nada absolutamente

Voz 12 23:32 no además tener en cuenta que es que esta plantilla del Granada Club de Fútbol como curiosidad simplemente es la plantilla con más andaluces de toda la

Voz 1643 23:39 segunda división entonces que acostumbramos a cara claro si no estamos acostumbrados a tanto le quitara cuenta el arma secreta que tenéis ahí con una metodología eh

Voz 0888 23:47 para nosotros la vamos a hablar los de Granada de nieve pero sí

Voz 1643 23:50 eso sí estéticas pero claro tiene Sierra Nevada sevillanos gaditanos

Voz 12 23:53 no es ahí no entienden tanto

Voz 0888 23:55 a ver si tiene un paso la nieve pues sea ese vengan aquí está Pamplona Hay que la vean de verdad

Voz 1643 24:00 a los esquí EPO acaso hoy las cadenas si tienes que coger el coche Javier Laquidain Luis Mora muchas gracias y abrigados de cara a ese partido del domingo a las seis de la hasta luego pues como un partidazo ese Osasuna Granada que se juega el domingo a las seis de la tarde vamos a comentarlo y analizarlo con protagonista esta semana en Play Segunda entrenador del Granada Club de Fútbol antes del Club Atlético Osasuna Diego Martínez muy buenas

Voz 14 24:27 hola qué tal buenas tardes hemos conocido

Voz 1643 24:30 dos en que es Osasuna Granada ese es sin duda el mejor partido de del fin de semana está claro no

Voz 10 24:36 bueno luego el campo lo dirá no a ver cómo no pues a priori venimos dos equipos con con en buena dinámica con un con una puntuación alta con una buena dinámica de juego pero bueno esperemos también que que bueno aunque también las condiciones meteorológicas nos acompañen y podamos ver un espectáculo

Voz 1643 24:57 sí porque están diciendo que el domingo en Pamplona lo mismo nieva no es se ve preparado el partido con con cadenas como sobre para eso

Voz 15 25:04 sí comer quita ven

Voz 10 25:06 es una tabla es bueno en fin no sabemos cómo va a hacer sí que es verdad que que bueno que hay que estar preparado para para todo tipo de circunstancias

Voz 1643 25:16 de todos modos ya conoces Pamplona como en la nieve como es el invierno allí estuviste el año pasado y cuántas veces Diego te han dicho esta semana eso de es un partido especial para ti no

Voz 10 25:28 bueno yo creo que era el Sadar para cualquier entrenador siempre sin siempre es algo especial porque es un buen ambiente de fútbol de Primera División un equipo con muchísima con muchísima solera y luego pues evidentemente Ziad tenido la oportunidad que el privilegio de poder ser entrenador que Osasuna siempre siempre eso es especial también por conocer perdón por saludara a muchos conocidos a muchos amigos y a las cábalas que las que quieres no

Voz 1643 25:58 todo vuelves allí como como líder si Osasuna gana puede empatar a puntos a Granada yo no sé crecimiento espera dice que hay que saludar gente pero lo mismo el domingo hasta que acabó el partido en enemigo

Voz 10 26:09 bueno yo creo que lo que vamos a recibir es un equipo es una afición volcada con su equipo que va a intentar luchar por conseguir es la victoria inagotable pues bueno pues como hemos como hemos hecho durante durante todos estos veintitrés es decir no pensamos en la clasificación no no vamos como nada no vamos como un equipo competitivo que quiere sumar tres puntos más y a partir de ahí puesto que que mejor se desempeña en el verde y no las condiciones del partido esté más acertado pues se llevará los tres puntos que evidentemente ojalá nosotros

Voz 1643 26:45 cómo cambian las cosas si no recuerdo mal la temporada pasada cuando estabas tú en Osasuna a Osasuna lo que le costaba era ganar en El Sadar y ahora mismo es visitar Pamplona creo que junto a los Cármenes es uno de los capos más difícil de toda la segunda

Voz 10 27:01 sí circunstancias del fútbol cada año

Voz 0796 27:04 cada año es diferente

Voz 10 27:07 temporadas jugador es plantillas equipo dinámica momentos bueno la verdad es que es verdad que quizás en el mejor momento de la tele

Voz 16 27:18 ahora mismo

Voz 10 27:19 llevan creo que siete victorias consecutivas como local hay un equipo muy fuerte bueno nosotros también es verdad que que somos un equipo que venimos haciendo muy buenos números como visitante que en definitiva pues yo creo como tú bien decías pues un partido pues de dos equipos con que están haciendo las cosas muy bien

Voz 1643 27:42 me han dicho que no hay que mirar la tabla de clasificación pero bueno está todo muy igualado pero en Granada es líder dice la estadística normalmente que que es líder a estas alturas suele acabar subiendo no sé si eso vale de algo o es papel mojado estadística que no que no sirve

Voz 10 27:58 mira que el realmente no no no digo ni que firman y que no sirva lo que el camino lo tenemos que hacer nosotros no nosotros somos un equipo que evidentemente no no no podemos pararnos a pensar en la clasificación no quizás somos un equipo muy distinto a a da configuración de plantilla por forma de afrontar el mercado o por por muchas circunstancias nuestra realidad es muy distinta equipos como Osasuna o Kiko combo deportivo como Málaga es decir nosotros sí que es cierto que que aspiramos a ver de noventa minutos pues a ser lo más competitivos posible que luego las estadísticas es bueno caminos la también recuerdo que fuimos a La Romareda este año y llevaba a nada no sé si treinta años en La Romareda y conseguimos conseguimos ganar no bueno es decir en una estadística que nos acompañaba les dimos la vuelta no por lo tanto siempre que uno siempre que uno acude a la estadística siempre pueden encontrar argumentos a favor en contra al final lo importante que que que sigamos haciendo nuestro camino que sigamos siendo competitivos y sobre todo pues que que sigamos en esta línea de de juegos vive de rendimiento que que hemos acabado aquí

Voz 1643 29:12 sí pensando Samana Samana han hecho en Granada van pasito a pasito pero lo dicen con tono colombiana guardería Adrián Ramos

Voz 15 29:21 sí

Voz 10 29:22 pues mira es que es verdad es que de verdad de verdad que has ta es algo que lo tenemos muy interiorizado porque es la realidad y no podemos perder ni un solo segundo podemos distraernos con con los demás que combinar la clasificación Nico ni siquiera pues con con ver el partido anterior que es lo que hemos fallado tenemos que mirar hacia adelante mejorar todo lo que podamos seguir sacando nuestro mejor rendimiento oí bueno es un eslogan que sacó el club y que la la afición también ha criticado mucho con él Nuestros jugadores también mi y eso es lo que intentamos pasito a pasito no olvidemos disfrutar el camino es muy importante

Voz 1643 30:01 pasito a pasito y haciendo un un equipo con mayúsculas porque yo me acuerdo en verano lo poquito que sabemos lo que nos dedicamos a segunda división que dijimos no es la mejor plantilla de la Liga de la del Depor la del Málaga en la de Las Palmas a lo mejor alguno no contaba con la Granada pero me han dicho que en ese vestuario hay muy buen rollo hay muy buen ambiente y al final creo que eso es la clave de que el equipo está haciendo una gran temporada

Voz 10 30:23 evidentemente es cierto o no que el vestuario hay hay una muy buena química entre nosotros ahí suelto hay un buen clima de rendimiento es que tiene que ver pues con con llevarse bien y con convivir bien pero sobre todo con exigir salvar porque al final sólo con llevarte bien no llega te tienes que exigir al máximo intentar pues progresar cada día hay bueno y es verdad que tenemos que ir al límite al límite evidentemente el compromiso los jugadores está haciendo extraordinario el feeling y la química que hay con el equipo técnico yo me atrevería o la afición

Voz 1286 30:58 era nada al final creo que ahora mismo

Voz 10 31:01 pues vamos todos lo llama no nos sentimos identificados pues con con nuestra más con nuestros valores y eso es lo que nos ha traído hasta aquí es lo que queremos seguir mostrando más allá de las

Voz 1286 31:10 hasta el final

Voz 10 31:11 al que nosotros que nuestros aficionados se sientan orgullosos de nosotros más allá del resultado pero es algo que nos da mucha fuerza que que vamos a necesitar no sólo por el gran partido el partido de tanta dificultad de tan sólo amigos sino porque sabes que en las segunda vuelta dificilísimo si ya es difícil en segunda sumar tres puntos en la segunda vuelta pues siempre está todo mucho más

Voz 1643 31:34 para terminar Diego debe hacer una una fuerte si todo va bien el Granada siga así en qué fecha o cuando te vas a atrever a decir que hablar del ascenso es decir ya no vale el play off ahora lo que hay que hacer luchar por ascender

Voz 10 31:47 qué qué poco me conoces entonces sano lo esa eso eso sí cediese que la tan lejos clara tanto por por remar tanto por recorrer las circunstancias que superar nosotros de verdad día a día vamos a tener que sufrir como perros para poder sacar los tres puntos en Pamplona ahí si me permiten la expresión que es también es un poco fuerte como tú decías igual que tu pregunta pero es que es nuestro único camino no no podemos desviar no eso sería distraernos Si la verdad nos sentimos muy bien estamos contentos con lo que somos ilusionados con lo que podemos llegar a hacer por eso días de camino

Voz 1643 32:28 yo te preguntaba porque yo el año que subió en Leganés que es el equipo yo sigo el el día a día ya que llegó un momento febrero que Asier Garitano ya cuando le quita el liderato a al Alavés a finales de enero dice ya no vale lo de la permanencia a partir de ahora lo que vale es subir subir incluir es que no logra otra cosa que no sea suyo

Voz 10 32:45 bueno cada uno lo lo puede hablar como como considere oportuno y nosotros nosotros somos más de del pasito a pasito hechos más que de palabra

Voz 1643 32:56 fue pasito a pasito pero semana semana Granada sigue siendo el mejor local y el mejor visitante de esta Liga hay por eso es el primero en la tabla como decimos el ambiente que a usted en ese vestuario los Cármenes ayuda muchísimo aquí Granada sea el mejor equipo de la categoría llego mal tiene muchísimas gracias por este ratito en Play Segunda hay nada el domingo que disfrutes del regreso a El Sadar que vamos Un gran partido Pedro que lo va a ser porque como decimos es el mejor partido el fin de semana gracias a vosotros yo sola casi se ha pues seguro que sí que va a ser un partidazo ese Osasuna Granada domingo seis de la tarde con posibilidad de nieve en El Sadar cuarto contra primero y Osasuna que puede incluso igualar con el líder de la segunda división se puede aprovechar de lo que ocurra en este partido el Málaga que esa es segundo lo de la tabla Iker recibe al Almería tiene derbi andaluz ese partido que la jornada el viernes a las nueve de la noche en Málaga hasta Justo Rodriguez a gusto muy buenas

Voz 1286 33:49 hola buenas tardes viene del Málaga

Voz 1643 33:51 adiós en encajar fuera hay tiene la importante baja de Harper para jugar ante el Almería

Voz 1286 33:56 sé que es además el que marcó el gol del triunfo en el partido de la primera vuelta contra el equipo almeriense en el estallido de rango el tres partidos sin perder es un equipo que ya sabes es irregular muy fuerte en casa en ese fortín solamente ha perdido dos partidos en lo que va de temporada consigo nueve victorias veintisiete puntos hizo poco y un Almería que háganlo solamente entre comillas dos encuentros como visitante y ya empatado en otros cuatro con lo tanto favorito mala pero con estas cosas y situaciones que pasan en este equipo que jugaba rematadamente mal pero que muy efectivo cara al gol pues puedo

Voz 0796 34:35 que pasar bicolor

Voz 1286 34:37 en tiene Juan Ramón López Muñiz la baja como hijo de Harper aparte de los lesionados de los de siempre el Tour Lucerna Juan Carlos V de la cantera veremos a ver si va a poder contar con que Morán que es el segundo fichaje de este mercado invernal que fue presentado desde ayer posibilidad de estar en la lista de convocados en cuanto a la alineación ponemos el muchas veces no es únicamente la de Harper podría adelantar Adrián ese puesto de la mediapunta volver otra vez de nuevo que a jugar de titular decía que tuvo unos minutos en el Heliodoro Rodríguez López después de superar una lesión de rodilla

Voz 1643 35:14 el al equipo de Muñiz que está al acecho si tropieza el Granada en Pamplona quizá el Málaga salir de hechos llegan el viernes por la noche dormirá líder de la Segunda división justo muchas gracias hasta la próxima semana

Voz 10 35:28 un abrazo entremedias

Voz 1643 35:31 el Málaga ir de Osasuna está El Deportivo que recibe al Tenerife en Riazor el sábado a las ocho y media de la tarde un Deportivo que rompió en Gijón una racha de cuatro meses sin ganar fuera y que lleva una semana movidita en cuanto a salidas Si llegada muy buenas

Voz 1915 35:46 qué tal Óscar muy buenas una racha que sí estaba haciendo demasiado larga aquí en A Coruña el Depor García a vencer en casa conseguía mantenerse en la zona de play off pero tienen absolutamente claro en la entidad blanquiazul que hay que también ganar fuera de Riazor si quieres finalmente estar en puestos de ascenso directo el partido ante el Sporting se planteó como un auténtico punto o de inflexión en la temporada la además es la primera vez que el Dépor jugaba lejos de casa con ese nuevo sistema con extremos la prueba no pudo salir mejor no fue un partido donde se hiciesen mejor fútbol que en otras ocasiones donde el Depor no pasó del empate pero bueno hubo más puntería que en otras tardes y ahí está el Deportivo consiguiendo sumar esos tres puntos que va a mantener al cuadro coruñés en una semana más metido en la pelea y además como dices bueno en una semana absolutamente loca en cuanto al tema de fichajes porque seguimos apurando el plazo para que el Depor se empieza a mover buscando esos relevos en la parcela ofensiva los movimientos que ha habido en las últimas horas nos dejan por un lado a Francis el portero que tenía el Depor cedido en el Elche pues que parece que se va a ir rumbo a Chipre tenemos a Carles Gil que ya forma parte de los New England Revolution pero sobretodo el de por lo que necesita como te digo son refuerzos en La Vanguardia ahí están pendientes de la D nada de un extremo que puede ser Leiva a un futbolista que has estado pues formado en las categorías del Villarreal pero ha vestido las camisetas del Barça B del Betis y ahora mismo está en Olympiacos también se busca un centrocampista esos son los movimientos que debería afrontar el Deportivo en este cierre de mercado en el medio de todo eso todo en el medio de la vorágine de nombres y de entradas y salidas pues partidazo este fin de semana ante un renovado Tenerife donde va a estar en el banquillo José Luis Oltra un hombre desde luego querido aquí en A Coruña protagonista de uno de los últimos ascensos del Deportivo y desde luego que como siempre que vuelva a Riazor va a ser recibido pues con muchísimo cariño por parte de la afición deportivista

Voz 1643 37:45 muchas gracias a Fran se juega ese Deportivo Tenerife en Riazor no en el mejor estadio de El Mundo que diría al dato delata a gustar el Tenerife no ganan en Riazor desde mil novecientos noventa pero bueno es el daño ahora viste tú te una alegría este año hasta este está para romperlas y a lo mejor este año es el que el Tenerife gana al Dépor en Riazor así viene la jornada veinticuatro horas de una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER hoy no sólo sacaba el mercado de fichajes también sacaba el mes de enero Un mes que es tan complicado como decisivo porque empieza la segunda vuelta ya que tras el parón navideño a algún equipo se le atraganta el turrón y a otros les entre las prisas para empezar el año mejor de lo que acabaron el anterior la verdad tiene todos los datos de cómo ha ido la cuesta de enero en la Liga Endesa las iban

Voz 0229 38:53 a juicio de año nuevo vida nueva o al menos eso es lo que dicen algunos el problema aparece cuando esa nueva vida no mejora la anterior los primeros síntomas de dos mil diecinueve En la categoría de plata no han sido nada positivos para determinados equipos concretamente de parados que necesitan empezar a sumar de continuo el Rayo Majadahonda allí el Córdoba no han ganado ninguno de los cuatro partidos que han disputado en el mes de enero el conjunto magiar Diego es decimoctavo con veintitrés puntos los dirigiendo han sumado tres de doce posibles con un balance de tres empates y una derrota durante el primer mes del año echando la vista atrás el Rayo Majadahonda cerró dos mil dieciocho con tres puntos de ventaja sobre el descenso y ahora sólo se encuentra con un dígito de renta más negativa es la realidad que vive el Córdoba que solo ha cosechado un punto en enero el equipo califal es penúltimo y tiene la salvación a cinco puntos otro equipo andaluz el Cádiz tampoco ha conseguido ninguna victoria cierto es que los de Cervera cierran el mes con tres empates y una de nota aunque su situación es mucho más positiva los gaditanos son séptimos a tres puntos del playoff y eso que entraron al nuevo año en la zona de privilegio que pensaran en Cádiz Majadahonda y Córdoba

Voz 1 40:09 no han repartido está el primo

Voz 0229 40:13 la cuesta de enero se ha cobrado más víctimas el colista el Nàstic sí ha ganado un partido pero encadena tres jornadas sin hacerlo en las que además no ha sido capaz de ver portería

Voz 1 40:24 con juego en Marta enmarca pero

Voz 0229 40:28 escuchando a los hermanos Muñoz parece sencillo por suerte para estos cuatro equipos enero ya llega a su fin por delante cien en cinco meses para intentar conseguir el objetivo veremos si al final les falta o les sobra el tiempo no todos son noticias negativas e hay otros equipos a los que enero les ha sentado muy bien sobre sobretodo al líder el Granada que sigue con su racha en lo alto

Voz 1643 40:54 la clasificación una victoria y tres empates

Voz 0229 40:56 con los que ya suma más de dos meses sin perder los de Diego Martínez no conocen la derrota desde el pasado veintitrés de noviembre cuando perdieron contra el Sporting mejores números que los nazaríes han conseguido el Osasuna y el Oviedo los rojillos han cosechado nueve puntos de doce ocupan posiciones de playoff a solo

Voz 1643 41:14 tres dígitos de la cabeza y continúan sin

Voz 0229 41:17 a ver en el fortín del Sadar los mismos puntos nueve ha sumado el conjunto carbayones que ha comenzado su particular Reconquista tras un primer tramo de curso irregular Anquela y los suyos están a cinco puntos de la sexta plaza para algunos la cuesta de enero ha sido un continuo repecho para otros ha ido todo rodado con el viento a favor dinámicas positivas y negativas que comprobaremos si son o no definitiva

Voz 1643 41:41 más con el paso del tiempo K el caso de segunda el mes de enero nos ha venido muy bien porque este mes en vez de cuatro programas hemos tenido cinco y eso siempre mola que ayer pudo tener cinco jueves en casa este programa de Play Segunda se acaba en el mercado de fichajes se acaba el mes de enero lo conoces acaban son las Happel Pilsen Play Segunda esperando ya para ver qué nos cuenta

Voz 19 42:14 no duda a la Segunda división Play Segunda

Voz 18 42:17 tres Un dos tres

Voz 1643 42:24 cómo te gusta esta sección Alex hoy cada vez que vienen y te metes en esto

Voz 3 42:27 sí hombre que llevaba una semana en Tenerife pues quiero escuchar yo no porque Tenerife que parece que que todas las hipoteca vamos a eso programada pero disfruto mucho aparte de la sintonía me pone de buen humor porque me recuerdo del verano

Voz 1643 42:42 la verdad es que no vamos una semana bien yo estoy con la cosa es absolutamente nada

Voz 3 42:49 ratas sí pero si no está Héctor Ruiz al otro de teléfono Guardiola pisó algún equipo de Segunda en este mercado ya está ya está entrenando al Numancia o jugando era un paso jugador jugando de delantero al Rayo Majadahonda si yo qué sé compañero de la Liga en dos tres y narrador en Gol TV y en Being esto Ruiz muy buenas

Voz 14 43:09 qué tal muy buenas hasta y Manuel Morales Adidas si esto hay que pasar por tanto su equipo ya que estoy conoce como circenses

Voz 1643 43:16 pero yo firmaría estar con Manu del Moral a a la edad que tiene la edad que tengo yo estar físicamente como el vamos yo me yo me cambiaba

Voz 14 43:23 pues mira que me cambiaba yo no he dicho que estaba por Valbuena no

Voz 16 43:27 a mí me he cambiado de Fanta que no sabía nada hardware

Voz 1643 43:32 cuál es que ha hecho antes dice yo nací en noventa noventa yo estaba casi empezado la carrera ya que la empezó en el noventa por ella un señor no

Voz 16 43:41 así que voy a empezar a hacer la sección para menores del noventa y me acabo de decir

Voz 1643 43:47 pues esto me deja para mí ya serían pastillas de geriátrico Adrià tomate el cinturón que me qué tal está complicado porque está aquí está aquí es actor así como al Tenerife le va bien en el mercado de invierno no va ir mejor todavía a esta hora cuatro píldoras una de cada fichaje del lo menos

Voz 16 44:06 a ver qué pasa que que yo me meto en hipotecas pero a largo plazo desde entonces de momento esta semana me parece que que no voy a poder poder porque a ver poco ganó el Club Deportivo Tenerife esta semana que ellos

Voz 14 44:16 en cuanto tiempo nada te buen empate pero un buen buen punto claro que se a la conquista More ya Solari a seguir pues mira te voy a ser una cosa voy a verlo en directo

Voz 8 44:27 lo que me ponen mucho mi verlo eh

Voz 16 44:31 pues ahí voy a estar pasando frío me imagino pero

Voz 14 44:34 el partido esté a la altura sí sí va bastante

Voz 3 44:36 estoy harto de Hablar por hablar que diría el otro pero van bastante aficionados del Tenerife A Coruña que no prisa desplazamientos tú precisamente no yo no la verdad no

Voz 1643 44:44 estaba yo defendiendo la sección al revés esto preguntado por los partidos claves el fin de luego ya lo viví ya sabemos que vas a Deportivo Tenerife que es un partidazo

Voz 8 44:52 pero dime dime y bueno eso mirando cómo vayan trabajar al el viernes a las nueve también es un partidazo

Voz 14 45:00 pues a ese Beuys a ese voy voy a hacer el mira vamos a empezar por el final

Voz 8 45:04 sí ya estaba porque no esto es muy versátil Estado como venga

Voz 16 45:08 como venga pues eh vamos a estar en viernes el lunes que por eso me puedo está con el fin de semana porque es el primero que durante toda la temporada momento todos los partidos lunes y viernes así que el viernes Málaga Almería que es un auténtico partidazo obviamente es el duelo andaluz el lunes en Canarias ese lado oscuro que no me gusta tanto al este de Gran Canaria Unión Deportiva Las Palmas Real Zaragoza

Voz 8 45:30 del lado amarillo a me encanta harán había una isla increíble y las Palmas

Voz 1643 45:35 y entonces la happy y la primera de este jueves es fin de semana libres no

Voz 16 45:40 tenga esa seguir bueno pero bueno vamos a dejarlo vamos a tener una sobredosis

Voz 8 45:44 a ver si te haces narra el domingo