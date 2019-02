Compra un coche de 60 mil euros porque le da vergüenza salir del concesionario sin llevarse nada

Voz 1 00:00 la Ventana de Carles Francino es escuchada cada tarde por ochocientos seis mil oyentes si los pusiéramos uno encima de otro alcanzarían una altura de mil trescientos setenta kilómetros saldrían de la atmósfera pero llegarían al espacio exterior veo que ponen a los oyentes de La Ventana uno encima de otro hombre bueno para hacer un símil para que se vea que son muchos que llegarían hasta el espacio no

Voz 1620 00:24 a eso no se hace con los oyentes los oyentes no se les ponen uno encima de otro arriba hasta que salgan de la atmósfera eso no es humano

Voz 2 00:31 bueno pero eso es un símil exime el máximo la venta

Voz 1620 00:34 la líder estratosférico pero es muy gráfico pero no es humano

Voz 3 00:43 nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules españoles Balbino por eso es el mercado Pataki la inmensa mayoría de jóvenes españoles popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema

Voz 1769 01:22 el Gobierno está intentando presionar a los independentistas para que le aprueben este presupuesto como sea no entonces se utiliza en esto de las selecciones como si fuera una especie de bala de plata que condiciona que los independentistas pues quieran aprobar presupuestos

Voz 3 01:37 si una tú vea eh

equipo equipo largo eh Bryce Toni Martínez hola Especialistas secundarios la El Mundo Today quiere Aróstegui la Susana Ruíz Lucía Taboada seño Horche toda Iñaki de la Torre

Voz 7 02:08 susto el Iñaki sal

Voz 6 02:11 por lo que les venga bien

Voz 8 02:14 había llegado en la foto fin Iñaki del Parlamento Europeo ha reconocido a Juan

Voz 0230 02:19 el presidente de Venezuela todavía no hemos oído mucho su voz por eso hay quién piensa que en la Cadena SER no ponemos a Juan Why do sino grabaciones de nuestro compañero Nico Castellano este es Juanjo ha ido

Voz 1620 02:33 espero y sigo esperando que no sigan respaldando no sigan apoyando como lo están haciendo ahora les escucharemos a los dos mil doscientos setenta y cinco personas murieron o desaparecieron en dos mil dieciocho niños denuncia el Alto Comisionado de Naciones Unidas por ataques asesinatos políticos persecución a pesar de la notable caída en el número

Voz 2 02:51 la llegada del mundo está claramente eh consciente de lo que sucede

Voz 0230 02:56 pero la Siria Sudán del Sur son las otras dos grandes crisis humanitarias bueno yo tenemos tres candidatos dos parejas de candidatos a al Campeonato del Mundo de parecidos juegan hoy Nico Castellano Nicolás Maduro frente Ignatius

Voz 9 03:09 decidido romper relaciones clara

Voz 1620 03:14 tenemos también el de José María Carrascal Luis Piedrahita polvorón es como pensar arenisca cuanto más con primas más el efecto lo exprimen como si fueran a sacar zumo de ahí con ese optimismo porque la televisión más

Voz 9 03:33 bueno estábamos estábamos estábamos en verano

Voz 0230 03:37 hola Pablo Casado ha tomado cartas en el asunto en Venezuela ya ha rehecho el imperio español de Felipe II Madrid capital de Iberoamérica

Voz 10 03:44 estando aquí portavoces en el Ayuntamiento de Madrid lo que tengo que decir es que considero indigno que en la capital del Reino de España que también lo es en cierta medida de Iberoamérica

Voz 0230 03:54 esto sí que es adelantar a Vox que habla de la Reconquista pero yo creo que Vox se refiere a la reconquista de la península española no de con quién no de reconquistar toda América y Filipinas pero hoy seríamos unos insensibles sino conectaremos de manera inmediata con nueve la compañera Marta del Vado en Washington pasando un frío de tres pares de Burgos

Voz 5 04:20 sí ego llegó el vórtice polar

Voz 9 04:25 con los transeúntes en la mano tenemos una sensación térmica

Voz 0394 04:30 en estos momentos de menos catorce

Voz 9 04:33 anoche llegamos a los menos veinte saliste anoche no voy a salir yo aquí hacer periodismo de investigación

Voz 5 04:43 por el baile de ya que tienes una que se siguiera

Voz 7 04:49 no además hay que averiguar qué tipo de ropa se puede poner para

Voz 0230 04:53 es protegerse de esas tenía toda la razón

Voz 0394 04:56 que puedas además de las cosas que están pidiendo a las autoridades al alcalde de Chicago estaba pidiendo a los ciudadanos que se fabricarán especialmente en la cabeza y que se cubrirán la nariz para proteger los pulmones porque monos y aquí estamos a eso a menos catorce grados ahora en Chicago están a menos veinticuatro pero tienen una sensación térmica de XXXV bajo cero no hay alguien en la calle Ebro Marta Luisa aviones lo que yo el momento no va mucho pues fíjate

Voz 11 05:22 ya esta mañana

Voz 9 05:25 Seven Eleven sigue cerrado

Voz 0394 05:27 Jona que me hace unas fotos para dárselas a Andreas de hecho he visto a un par de personas caminando te lo juro pero contadas a un par de personas hay que decir también que hoy hace sol por lo menos dos claro es que uno se agarra a lo que pueda calentar un poquito entonces

Voz 0911 05:44 creo que te agarra eh

Voz 9 05:47 a de vais Cycle bueno bueno pues Marta si yo estoy aquí no me saca más poco válido para qué

Voz 0230 06:00 en sienta curiosidad la temperatura más baja registrada jamás en España fue menos XXXII grados XXXII bajo cero en el Pirineo de

Voz 8 06:09 no soy padrino de Madrid es menos XXXI pero hoy se ha salido luego

Voz 0230 06:17 esto lo ampliará Javier Gregory que es el que lo tiene todo pero se ha sabido que la sonda china que está en la cara oculta de la Luna

Voz 7 06:25 ha registrado temperaturas de ciento noventa grados bajo cero en la Luna

Voz 0230 06:31 no se tiene que no bien no se tiene que estar porque en eso es en la cara oculta porque en la cara visible la temperatura en ocasiones supera los cien grados la otra cara te más ingratos

Voz 9 06:43 vivos positivos pues se borró positivo si cuando bajamos lo más que ha bajado estamos saben Gregory han contado yo respondía os con Khan tras claro claro este contraste es lo malo tiene sitas mucho armario de cada momento de cien grados positivos

Voz 0230 06:57 hasta menos hasta menos doscientos no la la clave está en que en una cara de la luna los materiales son de una determinadas características que hacen que la temperatura sólo baje a menos ciento y pico y ahora en la otra cara de la luna los materiales son distintos lleva a más de ciento noventa

Voz 9 07:13 pero bueno yo me aclara la el y que el cambio de armario la luna tiene que ser malo malo

Voz 12 07:21 a coro

Voz 5 07:25 es decir

Voz 1610 07:28 en Venezuela las tutorías con una reflexión vital que nos brinda alcalaínos

Voz 13 07:33 descansar en paz es tener para pagar todos los recibos lo otro es morirse

Voz 1610 07:38 vamos con una consulta sobre maternidad a cargo de la

Voz 13 07:40 Page a vosotras también Espasa que una pregunta a vuestra hija adolescente habéis terminado de formular la cuando ya se sabe contestar

Voz 9 07:47 no no una cita romántica Dc5 tuyo junto a la chimenea a la luz de las velas con una botella de vino que te parece

Voz 14 07:57 un poco vino

Voz 1610 08:02 sobre un sitio de citas reflexiona Modesto García si usa

Voz 13 08:06 es Tinder igual que yo es probable que muchos matrimonios futuros puedan decir que se conocieron cargando

Voz 1610 08:14 acabábamos de verdad sí sí es verdad que ahí está la prueba y acabamos con un precioso tuit bíblico a cargo de Petete Potemkin

Voz 13 08:22 Veo veo que ves a ti Jesús que me acabas de curar aclaro

Voz 5 08:27 sí

Voz 12 08:33 después

Voz 5 08:38 las noticias de El Mundo Today

Voz 1981 08:41 el CIS descubre ahora que todos sus encuestados eran Pedro Sánchez con bigote y gafas el engaño sea descubierto hoy después de presentar el último informe quedaba clara ventaja al PSOE los encuestados se llamaban todos Pedro incógnita presidentes Sánchez Sánchez Socialistes o Pedro Castejón Sandro Rosell recuerda que él puede conseguirle un pie nuevo a Neymar

Voz 0573 09:05 dice porque no me cuesta nada es cuestión de hacer unas llamadas que aclarando eso sí que las piezas sueltas que las piezas suelen Prytz Alemania pueden tardar una o dos semanas sin llegar

Voz 1981 09:16 comprar un coche de sesenta mil euros porque le da vergüenza salir del concesionario sin llevarse nada

Voz 0230 09:22 desde pagar ha mostrado sus bolsillos vacíos para que el dependiente viera que no había robado ninguna berlina mientras tanto en Reino Unido la marca Rolls Royce lamenta que ninguno de sus clientes multimillonarios se atreva a coger el coche de la vergüenza

Voz 5 09:37 última hora Arman cuenta no

Voz 1610 09:39 las cajetillas de tabaco incluirán la advertencia cien mil votos más para vos los expertos temen que la medida sea contraproducente tabaquismo repunte en Andalucía

Voz 1981 09:52 te has gracias a Ronaldo vamos ahora con algunos titulares graves un estudio confirma que los catalanes tienen doce palabras distintas para decir esto es muy caro

Voz 0573 10:03 un hombre con varias décimas de fiebre asume que han llegado a su final y se prepara para aceptar la muerte

Voz 1981 10:09 lleva veinte años en la cárcel pese a ser inocente porque le da la risa cuando habla ante el juez

Voz 0573 10:15 a Playstation tirará el mando a la cara del jugador cuando gane

Voz 1981 10:19 el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid reta a Manuela Carmena a unas canastas

Voz 0573 10:25 los cerros de Úbeda ya son la región más poblada de España

Voz 16 10:44 a mí no me me tengo que después de ir

Voz 15 11:15 Europa reconoce agua ir

Voz 0230 11:16 de hecho hasta Nicolás Maduro vamos a escuchar a Antonio Tajani que es el presidente del Parlamento Europeo

Voz 9 11:20 yo he hablado por teléfono con el presidente

Voz 7 11:23 Nuestro único interlocutor para asegurarle

Voz 17 11:26 por ello el Parlamento Europeo la ex presidente del PAR

Voz 0230 11:28 lamento europeo sino que a veces es un lío seguir las instituciones preside el Parlamento no la Comisión ya sabéis que el presidente de la Comisión de Jean Claude

Voz 5 11:36 yo estoy

Voz 18 11:45 hemos

Voz 0230 11:52 Nicolas Maduro no tiene apoyos en Europa apenas los tiene en América quienes le apoyan como mucho piden diálogo sería una tremenda sorpresa la verdad que Nicolás Maduro ganara este empujón

Voz 19 12:03 los gobiernos europeos entre ellos el español de

Voz 0230 12:16 a trece días ponen ese disponen los gobiernos europeos a reconocer a Why do tras rechazar Maduro la convocatoria de elecciones presidenciales hubo este ultimátum la semana pasada así en ocho días no hay elecciones presidenciales reconoceremos agredido bueno Maduro ha dicho que no lo reconoce esta posición del Gobierno español no parece suficiente al líder del Partido Popular Pablo Casado quien considera que Pedro Sánchez sí ha condenado a Maduro

Voz 20 12:44 pero lo hace hablando muy deprisa apenas tengo contacto con las drogas

Voz 0230 12:49 esto es así esto es así es realmente curioso es así Pablo Casado cree que Pedro Sánchez trata de que sus críticas a Maduro pasen desapercibidas está hablando de Prisa esta es la frase de Pedro Sánchez que provocan las quejas de Pablo Casado el presidente español llama tirano a Maduro

Voz 1722 13:06 quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia nuestros socialistas un tirano

Voz 0230 13:12 Luis entonces esto último que ha dicho vamos a escuchar ahora la teoría de Pablo Casado Sánchez dice rápido lo de tirano para que Maduro no le oiga

Voz 20 13:23 por eso dice lo de Tirano muy rápido para que no ser escuche y para que no le de ningún problema nosotros lo decimos con todas las letras maduros un dictador

Voz 0230 13:31 está toda esta teoría de Casado está elaborada en torno a la idea de que Sánchez depende de los amigos de Maduro en España en alusión a Podemos intríngulis para estar en el Gobierno

Voz 20 13:47 por tanto yo entiendo que a Podemos de mucha vergüenza reconocer lo que ha hecho en Venezuela Ica Pedro Sánchez le de mucha vergüenza reconocer que depende de los amigos de Maduro para estar en el poder y por eso dice lo de Tirano muy rápido para que no ser escuche para que no le ningún eh nosotros decimos con todas las letras así maduros un dictador es

Voz 0230 14:05 lo hemos ido casado parece convencido de que Sánchez habla rápido para disimular lo que significaría que en la sede de la presidencia de Venezuela Nicolás Maduro alguien le está diciendo a Estados Unidos reconoce cuando el Parlamento Europeo reconoce la mayoría de América reconoce a Íñigo Errejón ha borrado sus tuits de apoyo el régimen chavista Pablo Iglesias dice que ya no piensa lo que pensaba de Venezuela inmaduro Pedro Sánchez

Voz 9 14:29 los responden ha dicho que es un tirano pero lo ha dicho rápido entonces nada

Voz 21 14:35 no hay iba eh

Voz 9 14:39 ah

Voz 22 14:40 España la la la la la la

Voz 21 14:43 la Españas

Voz 23 14:45 la me para

Voz 9 14:48 esto es lo que demuestra la integración de Maduro en Roma pero tardarán tata tanta es lo demuestra

Voz 0230 14:53 bueno no os penséis que esta teoría de Casado es algo que les sale en una frase lo tiene elaborado lo repite Sánchez habla rápido para que no le

Voz 12 14:59 oigan es la sensación de que Sánchez leía

Voz 20 15:02 con poca convicción Icon pretendida rapidez ese adjetivo sobre Madrid

Voz 0230 15:09 menos mal que le ha pillado eh vamos a poner el fragmento completo para ver si alguien considera que hay alguna posibilidad de que no se oiga lo que dice Pedro Sánchez así que

Voz 1722 15:18 en contrapone socialismo y libertad quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialistas un tirano por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la internacional socialista

Voz 20 15:32 a todas estas teorías de Casado acaban con una pregunta que se hace el líder popular en voz alta yo lo que digo es que no entiendo cómo en un país no se ataca directamente a los dictadores de izquierdas pregunto qué pasaría si hubiera un dictador de derechas

Voz 0230 15:48 para responder a la pregunta qué pasaría si hubieron dictador de derechas

Voz 9 15:52 no hay que irse muy lejos

Voz 1620 15:56 al pie del cañón el Partido Popular quiere derogar la Ley de Memoria Histórica

Voz 0230 16:00 Kay cambiarla por una que llama de concordia entre los dos bandos porque piensa que la ley de Memoria Histórica ha criminalizado el franquismo para exaltar al otro bando vamos a escuchar Adolfo Suárez Illana presidente de la Fundación Concordia impulsada por el PP de Pablo Casado

Voz 24 16:15 pero la realidad es que ha servido como instrumento de división de reapertura de medidas de dignificación de uno de los bandos de criminalización del otro

Voz 0230 16:26 con los dos bandos es de suponer que se supone es de suponer que se refiere a los dos bandos de la Guerra Civil no los mandos de la dictadura de Franco no no porque después de la guerra hubo una dictadura hay un pequeño lío ahí porque Nicolás Maduro es un sátrapa

Voz 25 16:40 caña al Gobierno de España a la hora de ir contra la dictadura de Maduro porqué Sánchez hoy en Guatemala no dice que queremos acabar con un sátrapa sátrapa sátrapa sátrapas atrapa

Voz 0230 16:51 sí lo repite es así parece de los Pacho si hay que hacer una recogida de firmas para pedir que Pablo Casado llame sátrapa a Franco aunque sea bajito

Voz 26 17:03 a relajarte con lo poco que tengo lo que me has pedido de acuerdo

Voz 0230 17:10 quita claro si te llaman sátrapas y cuidado al final por razones desconocidas el Partido Popular sólo ve necesaria la concordia cuando habla de Franco en todo lo demás soluciones drásticas ya sea Venezuela los taxis Cataluña la pesca el salmón todo drástico pero cuando se habla de la dictadura de Franco concordia concordia con españoles en el pasado de concordia con los españoles ahora no habla mucho la verdad es raro sólo vale la concordia retroactivo

Voz 9 17:33 mira mi melena tenéis intereses tenéis

Voz 0230 17:38 interese no leer a España hay una marca de Colonia que ha comercializado esto el olor a España una noticia que podría contarnos sería Aróstegui pero no lo va a hacer porque

Voz 1 17:47 hay otra mucho mejor

Voz 0230 17:50 lo ha conseguido porque lo planteo como un reto aparecer en la fotografía del DNI con un palillo en la boca

Voz 13 17:55 no no no

Voz 5 17:57 mejores

Voz 0230 17:58 es mucho mejor nos la cuenta Nerea Pena

Voz 0911 18:01 es una noticia que podemos encontrar en As el protagonista se llama Sergio Álvarez un leonés conocido como planita ha conseguido salir en su carné de identidad con un palillo hay que decir que el flequillo las gafas oscuras o un corro están prohibidos pero parece ser que el que el palillo pues tiene un vacío legal

Voz 9 18:16 pero como ha sido el día cuando iba a renovarse el DNI su tía a sabiendas

Voz 0911 18:22 de la afición por el joven de llevar siempre el palillo a cuestas le recordó que se lo quitará para la foto una cosa llevó a la otra y su hermano y su tío acabaron diciéndoles a frase de A que no hay hago eso desde hacer del DNI con el palillo en la boca bueno pues los hubo y ahora le deben una cena Sergio

Voz 0230 18:37 sí

Voz 9 18:38 pues bueno no que se lo merece ya lleva a cabo lleva pero tendrá que llevar

Voz 27 18:45 no yo me tomé Dico Oprah Mehdi casos opresor médica modos vosotros os poco médica a eso dedicamos no

Voz 1336 18:52 eso dedicamos

Voz 1610 18:54 el auto medico pidió disculpas por esta sintonía hecha en un minuto como puede verse porque vamos a hablar de medicina que levante la mano quien esté gripe todos verdad todo todo todo pues tú también vas Acciona amigos es ideal porque vamos a aprender a dedicarnos vale quién mire médicos teniendo farmacias teniendo internet teniendo oyentes así que pido a los oyentes que no ven unos traguitos para meternos pastillas jarabes pomada lo que sea de forma casera ya autodidactas sin la intervención de un médico ya tenemos a alguien al teléfono si si tenemos al teléfono oyente ahuyenta hola buenas tardes

Voz 28 19:31 es ahora la oyente ochenta muy bien tu nombre amiga la Elvira Elvira moderna

Voz 1610 19:39 vi la Elvira a ver esta sección está abierta a todo el mundo excepto a médicos valer si no eres médico verdad

Voz 29 19:45 no no no por suerte no no no no no no no nunca me han gustado los médicos mira a mi madre desde pequeña siempre me decía no queda médico nunca hija que son todos los peros sabía muy quemarlo pero claro yo no lo soy en la calle a mi madre ni adecuado

Voz 1610 20:05 lo que tenía de los médico vamos al lío doy por hecho que ante el menor síntoma de gripe tute automedicarse veo totalmente Ike Thomas

Voz 29 20:12 clave para la gripe me tomo dos prenatales y tres paracetamol es muy bien de cada cual

Voz 1610 20:18 el tiempo cada vez que tengo

Voz 29 20:20 si los paracetamol es lo tengo ahí un pueden el comedor y picotear

Voz 28 20:24 no cuanto para escrita por lo expuesto más de un día

Voz 29 20:28 diez doce o quince veces más el partidillo te animando ahí toda la familia y me toma también cara protector del estómago

Voz 1610 20:39 que ser estómago y Tucker desde tuvo intención de no médica que Thomas

Voz 29 20:44 doctor de estómago Prozac después de cada comida para quién lo dice que también me va muy bien para la gripe si tienes el pecho cargaditos es lo líquido de los berberechos líquido vio oral Nana directamente me lo pongo yo necesito que vuelven las grietas a

Voz 28 21:05 hoy maravilla pues la Elvira muchísimas gracias por tu coche

Voz 1610 21:10 te vejan tenemos otro oyente que va a enseñarnos reformas automedicación hola muy buenas tardes con un hombre por favor amor Robert De Niro roban

Voz 29 21:18 vendido a lado del presidente sevillano a ver yo lo que tengo con mismo hit y un principio de apendicitis Lary

Voz 1610 21:28 Cities con principio de apendicitis diagnóstico médico

Voz 29 21:31 pues bueno nada no mejor que uno mismo para Cano

Voz 1610 21:36 al que es mejor que tú es tu cuerpo lleva toda la vida

Voz 12 21:39 lo que ha hecho

Voz 29 21:41 a tomarme

Voz 1610 21:44 de acuerdo para dos hirió que ese uso pediátrico para niños no sé

Voz 29 21:48 bueno bueno eso es lo que lo que arriba

Voz 1610 21:53 cuántas tomas al día de y bueno

Voz 29 21:56 muchos de esos que llevan como los argentinos para el mate con la cañita Aitor

Voz 1610 22:01 todo el día chupando bueno pues muchísimas gracias a otro oyente pero tenemos a último que va a obligarnos desde de automedicación buenas tardes amigo no

Voz 29 22:10 hombre es tu nombre de Joaquín epifanía Joaquín epifanía verduras y anginas

Voz 1610 22:18 me duele eso duele que te tomas

Voz 29 22:21 nada nada nada yo lo que hago me asistir para acabar había bueno

Voz 1610 22:26 no sé si el dicho pero da igual te estiras tú mismo las amígdala

Voz 29 22:29 sí sí el tutorial a estar en brasileña que controlar así que tenemos

Voz 2 22:40 está es amígdala la pasión Jean Michel Aulas Soini más detectarlas donde tenemos aquí PN intentar desinfectar todo esto mismo con una Pallete de Business

Voz 29 23:06 sí

Voz 9 23:09 tiene muy buena muy buena pinta pues muchísimas gracias a todos los hay un montón de la sección otro día el seguro su puesto la Ventana con Carles Francino

Voz 18 24:34 de Elvira

Voz 19 24:41 no

Voz 5 24:45 no debe

Voz 6 24:55 y le anima nadas de Susana Ruiz en Todo por la radio hay que identificar identificarlos contenidos

Voz 5 25:01 ha sin embargo bueno vamos con vamos el abrió que es muy fácil de identificar

Voz 30 25:07 vale

Voz 5 25:09 bueno mi padre

Voz 19 25:16 con este rito lo identifica pero hay un suelto

Voz 31 25:28 pues sí es un no es una aleja de hecho este registro tan agudo no es el más frecuentes más con sonidos más más más bajos

Voz 32 25:38 bueno a ver los elefantes apenas tienen cáncer para que podamos comparar la mortalidad de los elefantes por cáncer es inferior al cinco por ciento en humanos está entre el veinte y el veinticinco por ciento la pregunta porqué porque pasa esto ha tenido ocupados a los científicos desde los años setenta cuando un investigador formuló la siguiente paradoja el hombre dijo si el cáncer es el resultado de una reproducción celular anormal lo lógico es que los animales más grandes tuvieran más probabilidades de sufrir la enfermedad porque tienen más células no hasta allí es lógico pero la realidad es con los elefantes tienen mucho menos cáncer que animales más pequeños recientemente se ha puesto una posible explicación Se ha expuesto una posible explicación a esta paradoja los animales más grandes también tienen mayor variedad de genes protectores entre ellos figura el gen p cincuenta y tres al que los investigadores conocen como el ardían del genoma porque este gen es el responsable de ir reparando el ADN dañado los humanos tenemos una copia de este gen los elefantes tienen veinte con lo cual tienen mucho más gen reparador que nosotros aunque tengan más células que hacen el viraje también tienen muchísimas que más joven preparador esta podría ser una explicación bastante razonable a la pregunta de por qué los elefantes apenas tienen cáncer

Voz 1322 26:54 yo no sabía que los animales podían sufrir cáncer todos los más pequeños como nosotros yo yo no tengo si no se auto medica pero

Voz 9 27:03 eso es bueno

Voz 33 27:05 la veterinaria clínica

Voz 19 27:15 qué le pasó a votar en las que ya los centros veterinarios de básicamente lo que se ve son perros gatos del cáncer ya es una de las enfermedades más frecuentes por desgracia no pero la espera alargar la esperanza de vida

Voz 1322 27:31 Lucía Taboada buenas tardes buenos días traigo una historia bonita de esas que te reconcilian con Twitter es la historia esta historia comienza la pubertad el actor Richard Grant que está nominado este año en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en Can you ever feliz mi

Voz 34 27:51 ahora estoy metida en una actividad delictiva ciclos

Voz 0230 27:54 delitos podrían cometer tu salvo el de atentar contra el buen gusto

Voz 34 27:58 te estoy falsificando Cartas literarias de escritores famosos

Voz 1322 28:02 bueno pues el adolescente Richard era muy pero que muy fan de Barbara Streisand

Voz 5 28:13 un poquito en cantaré lo digo porque

Voz 7 28:16 no

Voz 5 28:17 ha cortado han tocado

Voz 1322 28:21 cada

Voz 14 28:21 no

Voz 11 28:27 bueno él escribió una carta cuando tenía catorce años

Voz 5 28:30 es partidario delante prisa prisa

Voz 1322 28:34 la carta decía Tengo catorce años leí en el periódico que te sentías muy cansada impresionada presionada por tu fama Itu fallido romance con el señor Ryan O'Neal y me gustaría hacerlo ofrecerte unas vacaciones de dos semanas son más en nuestra casa que es muy hermosa con una piscina y una vista magnífica de Suazilandia que creo que este país ahora se llama SWAT y ni sino bueno la carta continuaba aquí puedes descansar nadie te molestará y te aseguro que no estarás acosada por la calle por favor consideras Terres Pyro seriamente a la Streisand no lo consideró en su momento pero él ha contestado a Richard en Twitter cuarenta y siete años después

Voz 9 29:09 os dejándolos toda la bandeja de salida no

Voz 1322 29:17 con un tuit que decía Querido Richard que maravillosa carta escribí cuando tenía catorce años y mira te ahora estas genial en tu última película felicidades ese amor bárbaras el actor ha publicado una foto que hizo un amigo justo en el momento en el que leía el tuit LB llorando de la moción por por el momento por por a las seis años estoy dos conclusiones la primera que tal vez el ex futbolista del Milán me responde una carta que envié cuando era no

Voz 5 29:43 era que era muy fan

Voz 1322 29:47 no me acuerdo lo que les decía dándole les invitaba

Voz 1336 29:49 casa y la segunda que incluso las estrellas dejó

Voz 1322 29:52 el Likud han tenido sumamente Creevy fan en la pubertad

Voz 14 29:55 no

Voz 5 30:00 no contestar ahora

Voz 1620 30:03 es un titular de Barbara Streisand titular personal musical aburrida Mishima

Voz 1610 30:07 la pelota

Voz 5 30:10 cómo estamos ahora mismo

Voz 9 30:12 yo no he dicho

Voz 35 30:29 los birdies pero mujer Orenga que está contaminando

Voz 9 30:35 el tres de la lengua

Voz 1610 30:41 bueno pues hablando de animales más animalitos más bestial animales vamos a Brito sección de naturalmente de botánica del aventurero

Voz 5 30:48 lo biólogo científico agitar yo Antonio grullas que tal Antonio A

Voz 1610 30:57 estar de estar de bienes tengo entendido de Noruega verdad así por ahí por ahí estaba por ahí está la cota de

Voz 13 31:02 con el Instituto de estudio tráfico Burger King no financia un precioso estudio sobre chipirones africano que la increíble mutación que sufre fuera del agua chipirones oye y se atenta de de la mutación de ser vivo a cadáver implemente que gracias a esa Canga chipirones del agua

Voz 9 31:23 cambiando lo de medios lo cambia de medio de de

Voz 13 31:26 de lo que es agua fuera Dawa fuera de agua chipirones pasa de de Estado vivo atado no vivo es sorprendente

Voz 5 31:33 el biólogo grande grande

Voz 28 31:36 nadie vemos algo sea para reanimarlo agita pero bueno

Voz 1610 31:48 tú sabes que cada semana aquí recibimos consultas sobre plantas y animales de de la gente

Voz 36 31:53 lo inexplicable quiere que les aconseja

Voz 1610 31:55 es ver si tenemos un mensaje de voz al Whatsapp del programa de Josué Miguel vale vamos a escuchar el mensaje

Voz 37 32:02 hola buenas tardes procesar grullas fecunda duda vegetal he visto que hay Manolo adiestrador es educadores de perros y de gatos y llegue animales en general pero nunca he visto que hay lo mismo con con las plantas Herodes Busco tu consejo tengo unas Ponseti has en casa que se portan muy mal con las visitas sobre todo cuando llega a gente a casa automáticamente dejan de hacer la fotosíntesis sin más sin más dejan de consumir el de dióxido de carbono y soltar oxígeno hacen justo lo contrario en cuanto a gente empiezan a chupar todos hija lo que puede de la habitación y sueltan ahí CO2 a Colón y visitas están incómodas Antonio en coma yo no sé qué hacer que las digo que las digo

Voz 28 32:43 esta diste digo que la

Voz 13 32:48 en el fondo siempre la planta son muy celosa de su espacio son muy territoriales y si te descuidas te lo invaden todo mira yo recomiendo a mano dura mano dura que se porta mal unas semanas y sol Bared por impertinente no eso de regar la como si fueran bebés Se acabó mira me dijo un colega vasco hace tiempo y tú en vez de regar la les pones un vaso de agua al lado si quiere si agua que vaya a buscarla gaoneras y cada

Voz 1610 33:11 qué ocurre vale

Voz 13 33:13 Dizzy sigue mapa hace con con ellas ampararlo que las creáis abonar son más yo la tengo abonadas a Netflix mucho mejor

Voz 5 33:24 miedo no le gusta José Troncoso no no no no

Voz 1610 33:26 no salen plantas pues no hay otra otra cosita pero está plazo si no se ha llegado por palomas mensajeras le viene muy bien muy bien muy bien muy bien ya con la mía cobro revertido por cierto viene con una bolsita para que les pongamos el dinero que vale el vuelo de paloma en la otra patita está el mensaje dice dice hola profesor grullas he flipado con las imágenes esas del tiburón blanco más grandes

Voz 2 33:49 el mundo así ella metida en esto en donde sea que miedo que miedo

Voz 1610 33:55 tú que has visto tanto dicho si existe algún tiburón más aterrador que el tiburón blanco Homero si el tiburón blanco

Voz 13 34:01 broma con un animal de la mirada así como muertas sí pueden olfatear la sangre a quince mil kilómetros se calcula que un boquerón hirió arranca el brazo altura al cuello suelen atacar en grupo y no conocen la misericordia pero son muy muy muy muy muy necesarios para no se quede el mar

Voz 1610 34:20 gracias a esta sección la naturaleza te vas algún la hora de viaje o no no ahora tengo que hacer

Voz 13 34:26 después de cada viaje tengo hacer la de bolsillo que llevo camisa y pantalones con ciento y pico bolsillos es encontrar la semana sacando cosas sí

Voz 5 34:36 gracias

Voz 6 34:44 la tribu de los millennials con su portavoz a escena señor hola estamos bien he uf noticias noticias

Voz 7 34:52 Airbus haga más cosas si se quiere hacer tanto Internet quiere volver a traer a los millennials a Facebook han pensado en sacar en Facebook

Voz 6 35:03 sea no está por diecinueve no podían haber pensado otro nombre ya tienen la SER después de haber no es nada no bueno

Voz 7 35:11 que el gol pues ahí lo que quieren a aglutinar es todos los meses que andan sueltos por Facebook lo quieren poner ahí no sé de qué manera lo van a hacer no sé si va a ser una aplicación externa porque hay muy poca información hay mucha noticia dicen lo mismo a veces así que no te dan idea lo que yo sé lo que yo sé que puede ser una una parte de Facebook en el que haya como una especie de tablones donde se puedan ordenar todos los mai mai este Facebook pues se puedan hacer dentro de ellas comunidades donde tú te puedas unir una especie de ver no sea hecho en Facebook estos tíos son los especialistas en copiar son los chinos de Internet sea son son son genial coger Nacho

Voz 9 35:51 los reventaron y cogieron hicieron lo

Voz 7 35:54 las historias nada pero como esto hay muchas aplicaciones que luego sí

Voz 6 35:58 San Google no funciona acaban quitando como por ejemplo Google News aquí en España fue la la la

Voz 7 36:08 no sé qué pasó aquí ya me le la la cosa es que luego hay aplicaciones que desaparecen no porque la gente no la su asesino por su legalidad está cuestionada por ejemplo voy a voy a hacer enumerar unas cuantas que descansan en paz estas aplicaciones pero que en su momento hacia la vida mejor al usuario por ejemplo ITC el ITC se llamaba en dos mil once había una aplicación que podía haber sido la ruina de todas las compañías de teléfono que por eso quizá ya no existe que me permitía compartir toda la red que venía tu móvil hacia otro posean tú podías hacer llamadas

Voz 1620 36:46 con otro móvil usando la misma manejamos tu vecino enteros

Voz 2 36:50 pagamos sólo móvil

Voz 7 36:53 sí claro es sólo duró seis meses pero yo en una idea genial comunismo para todos la economía colaborativa sí luego luego otra esto es esto sí un poco la ramas de Facebook Cámera Plus los usuarios veáis con cuatro se acordaría de que esta esta aplicación Cámera Plus era mucho mejor que la Cámara que ofrecía a Apple en ese momento porque tenían una novedad que no tenía los hay con en ese momento era hacer fotos con el botón de volumen algo tan simple como eso es el había ocurrido otra persona que hizo Apple dijo muchas gracias por hacerlo te voy a pagar no no dijo eso Lago Roth de la Apple Store la metió dentro de sus segunda actualización delante de la cámara

Voz 2 37:33 no

Voz 7 37:33 es así es como se hace millonario uno Android es si no no se hizo una que que ésta me duele el corazón por por lo que se fue se murió de éxito Platini Cibeles fue un juego muy sí sí sí que su creador acabó borrando de la tienda por qué se porque no soportaba a ser millonario no sea tú imagínate que trabajó para un desarrollador no extraña para un orador en la meta es que todo el mundo dejar obligación pues no estética dijo que no que me hago rico que no quiero vio que me agobio eso veo así que nada si tienes un proyecto lo aleja hablo

Voz 1620 38:08 la misma o tangencialmente creas otro como mira Amazon empezó vendiendo libros ya verás el doña El Mundo ya estamos en clase de música con Iñaki de la Torre bueno clase de Cruz del Grup tras de cruces ya vamos por el tercer capítulo último sexo en grupo hay también

Voz 5 38:55 a darle al día

Voz 1336 38:58 bueno y voy a contarnos algo que empecé a decir rápidamente ayer sólo con esta canción con esta versión

Voz 9 39:02 da igual la gente al crimen y el que quiera

Voz 1336 39:05 cooperar que ya sabes que es una canción de los Beatles que yo decía que iba muy recta y que el grupo que le pone al green pues es muy especial al hace una cosa que en realidad está en el fondo el Bruc es un desorden organizado el grupo os decía que es como la mezcla de ritmos que el confluyen unos paralelos a otros pero no dan golpecitos en el mismo sitio voy a poner un ejemplo imaginemos que la música hay que un compás de la música de cualquier canción

Voz 2 39:28 es tocar una con una campanilla

Voz 1336 39:31 si Francino tocar la campanilla cada quince segundos in pues tiene ciclos en realidad de sesenta segundos poca cuatro veces en minutos pero si por ejemplo se le ocurre a Tony tocar cada doce segundos pues tiene una periodicidad de doce segundos no toca a la vez que Francino pero al acabará terminando también en el segundo sesenta y cinco por dos sesenta y cuatro quince sesenta Si yo puedo tocar por ejemplo también cada cinco segundos entonces Tokarev doce veces pero en realidad cada uno llevaremos nuestra cadencia uno cada cinco segundos otro cada doce y acabar hemos siempre todos en el mismo momento en los sesenta segundos eso es sin copar osea eso es tocar en diferente momento unos que otros pero cada uno tenemos nuestro propio ritmo ahí está el asunto del grupo realmente vamos a ver cómo se hace esto se nota muchísimo porque dependiendo el tipo de Grup que tú apliques de las cinco pasito apliques te sale un género te sale otro

Voz 39 40:19 Virosque

Voz 1336 40:23 nadie toca encima de nadie fijaos por ejemplo la guitarra

Voz 39 40:33 aquí va todos juntos juntos golpes juntos Tam Tam Tam

Voz 1336 40:44 ya va otra vez cada uno se va a ir a donde de la gana breaks

Voz 39 40:48 aguantan poco acababa de que era para

Voz 1336 40:58 los hechos explica es que cada uno da el golpe donde le da la gana pero muy cíclicamente y eso es que el funk que es uno de los tipos de de modo de de formas de aplicar el grupo ha decidido que hay una distribución en la que son ráfagas cortas en cada uno en su momento pero siempre ráfagas cortas nunca nadie pisa las demás osea el ambiente yo que os decide que se forma después de hacer muchas ritmos a la vez es ha creado a base de golpes cortos pero si tú lo vas traduciendo a otros géneros el grupo dentro de por ejemplo del jazz le llaman ellos el swing osea el grupos decía ayer que es el rollo no como coger el ambiente yo bueno pues el ambiente cuyo del jazz se basa por ejemplo en cómo comienza a aquella frase de Sinatra se basa sobre todo en estos golpecitos

Voz 40 41:47 tras mí fue

Voz 1336 41:55 el grupo así decirlo dependiendo de cómo distribuirlas sin copas acaba dando luz a otros géneros el jazz ha decidido que su groove más o menos es el papá

Voz 1 42:04 papá a pam pam pam

Voz 1336 42:07 los decía el grupo es mezclar dos ritmos sí porque si os fijáis el contrabajo está haciendo otro ritmo

Voz 23 42:13 con con con todo también se están abrir no

Voz 1336 42:34 pero todos los Iñaki el caos

Voz 1610 42:36 tanto el producto

Voz 1336 42:37 todo esto lo decía del productor pero con tú decides qué vas a tocar jazz ya sabes casi siempre que vas a este uno con uno dos ta ta ta ta

Voz 23 42:45 claro

Voz 1336 42:47 ah eso es lo que hacer productores efectivamente a veces se ponen a a elegir qué ritmo le van a poner osea que dentro del días lo puedes tocar de modo que te dé la gana que al final te vas ahí ese patrón es por ejemplo lo que hizo que es muy gracioso en un primer tema que hizo chico que eran batería era uno de los iniciadores del jazz precisamente hizo una canción en los años treinta llamaba in the groove de Cruz

Voz 41 43:11 sabes

Voz 1336 43:21 es jazz de diferentes épocas y resulta que observa el mismo atroz

Voz 42 43:26 tata tanta patata el bajo acto

Voz 9 43:32 o sea el Grup digamos tradicional jazz ellos Le llamaban el swing y fijaos que si cambio de época otra vez del del ya

Voz 1336 43:40 has resulta que si veo siga observando el mismo tipo de groove el mismo tipo de mezcla

Voz 43 43:44 eh ritmos

Voz 1336 43:49 ahora parece que no existes pero lo vais a ver

Voz 20 43:53 como en el fondo sí que lo hay

Voz 1336 44:03 no lo parece porque él decía ayer de otra canción que está en el fondo lo notan tres como ahora cuando separe del principio sí que vais a notar que en realidad estaba no sea que está

Voz 43 44:42 es esa

Voz 1336 44:42 tú tienen luego Milá qué bonito porque tú puedes varía del patrón de una de las dos elementos que os decía más o menos que el que forman el el swing que era el contrabajo y la batería entonces pues decidir que en cierto momento la batería se que hacen lo que les enseñado pero el contrabajo no gris

Voz 44 45:03 no

Voz 9 45:04 la Batería Jota me encantó

Voz 45 45:07 me tan tan más decimos no me lo encontramos también spam Fonda

Voz 23 45:13 vamos son

Voz 45 45:16 yo he escuchado escuchando una casulla mandé Volcker en y ahora el contrabajo echa a andar veréis una andante que ir a Madrid

Voz 23 45:28 veo le

Voz 1336 45:35 total la combinación puede ser otras y cambias uno de los dos elementos pues hacer un grupo diferente fijados por ejemplo el que tiene su propia o por ejemplo es la bossanova ir

Voz 46 45:44 es tan tan tan esa guitarra de fondo llegada percusión tanta tanta es la patria a falta pero la vida cuando chin chin chin chin como si fueran dos líneas sinuosas

Voz 1336 46:17 ese es el grupo que tiene el lago bossanova y la salsa muchísimo la salsa de pasa también perdón y las mal la salsa tilda sus patrones veréis

Voz 23 46:31 la percusión tu sí

Voz 6 46:40 muy adecuada Venezuela quítate tú para por sí solo

Voz 1336 46:46 aquí hay que fijarse siempre en la salsa el piano y el bajo el piano estás

Voz 23 46:50 el pan que encajan con Pau papeletas ni cae

Voz 1336 47:06 maravilloso aquí lo mejor es cuando tú ya cumplidas complica cuando iba a ser groove realmente todo el mundo se viene arriba porque ha aprendido

Voz 23 47:12 los papeles de cada uno y veréis lo que suena

Voz 5 47:21 el lunes examen para todo eh