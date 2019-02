¿Meterse en política es perjudicial para un profesional de prestigio?

Voz 1 00:00 la música que elegido Radio lindo

Voz 0313 00:03 Elvira Lindo yo creo bueno aquí en Madrid desde luego con pasa perfectamente con el momento del día está cayendo la noche un cielo bastante oscuro amenaza lluvia claro pero la música tiene un poder no sólo descriptivo sino evocador Elvira buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0545 00:18 es porque has eligieron esta canción pues mira estaba es una cosa muy personal estaba el otro día ordenando fotos de cuando viví en Nueva York y salió una foto de cuando de vez en cuando iba al Carla en a escuchar música una de las cosas que de verdad me hacen sentir nostalgia de Nueva York y es una nostalgia buenas decir que no quiero volver allí pero acudir a viven ahora vive en una de las cosas que me hacen sentir nostalgia es la cantidad de sitios que había para que fuera a escuchar música en directo esto es irrepetible en en otra ciudades sobre todo música de jazz música de cabaret como es esta que era un señor que tocaba el piano y cantaba yo este era Bobby Short que era una suerte de de Bola de Nieve neoyorquino y a y además tenía cosas cuál es con bola de nieve era negro era gay tocaba el piano interpretaba de una manera muy particular como muy afectada y muy bonito sí sí estamos escuchando a que no se puede buscar ahora en las redes ilustró algunas de las películas de Woody Allen en sus hermanas porque era era un personaje en Nueva York era un una persona que sabías que todas las noches estaba tocando en un sitio

Voz 0313 01:33 sutil lo que hace no es muy

Voz 0545 01:35 claro fíjate que estos personajes cuánta falta les hacen a las ciudades porque de alguna manera las describen las ilustran es dan calor son como una especie de institución no hicieron un álbum especial pocos pocos meses antes de que muriera Bobby Shore desde luego es un nombre en la música de cabaret americana que que no se está siempre muy presentes sobre todo de nuestra ciudad

Voz 0313 02:02 tuberías este hombre participando por ejemplo en una campaña electoral

Voz 0545 02:08 pues no la verdad fíjate que precisamente lo Carla Él era un hotel al que iban muchos al que iban mucho los políticos ahí estuvieron Kennedy de dicen que estaba en una habitación Kennedy y su mujer y en otra habitación estaba Mar L Monroy el IVA

Voz 0313 02:28 ya verás porque te lo pregunta que podría ser un músico podría ser una escritora eh podría ser un deportista estamos en en mitad de un fenómeno donde la captación el fichaje de de de personas o personajes que normalmente están fuera del ámbito político bueno da mucho que hablar la noticia o una de las grandes noticias de esta semana Pepu Hernández el que fuera seleccionador de la selección del equipo español de de baloncesto parece que va a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid esto a ti de entrada te parece bien

Voz 0545 02:58 mal depende a mí no me parece mal que cojan a que elijan a alguien de la por así decirlo de la sociedad civil es decir que no se haya dedicado a la política desde pequeños en absoluto segundo presentaba

Voz 0313 03:11 no ya entramos en materia el fichaje de de Pepo envía un mensaje de que la política está abriendo puertas y ventanas o de que está a la gente saliendo por piernas de la política

Voz 0545 03:21 creo que el mensaje que envía es que se lo han propuesto han estado buscando desesperadamente porque realmente es una persona seguramente muy importante en su campo yo

Voz 0313 03:33 sin duda yo no dudo no todavía no le he oído hablar

Voz 0545 03:36 eso también habla habla muy bien muy bien

Voz 0313 03:38 sí lo lo que sí también te digo es

Voz 0545 03:41 he empezado a leer columnas y comentarios negativos sobre él antes de que haya abierto la boca en este aspecto no cosa que me me me asusta yo creo que es una precisamente un indicio de que la gente no va a querer dedicarse a la política porque si dedicarte a la política es desde el primer día desde que no te da tiempo a abrir la boca ya directamente están viendo tu pasado Tucker

Voz 0313 04:05 es que si es que esto es un es es un punto muy importante ya no es esperar los cien días de gracia o los diez minutos de cortesía es que es rastrear toda tu historia personal en su caso con una empresa que tenía de estas que antes eran legales y que cuando lo hizo era legal para pagar menos impuestos que es lo que hacen hoy todas las grandes empresas con otro tipo de mecanismos entonces esto existía luego se cambió y ahora no puedo

Voz 0545 04:29 bueno si lo haces ahora multa pero entonces no pero como

Voz 0313 04:31 lo hizo legalmente para pagar menos impuestos ya hay hoy varios artículo pobres desde el como Pedro Sánchez hipotecó sus posibles creo que para

Voz 0545 04:41 empezar un líder un líder político ya no va a pronunciar nunca más la frase que pronunció Sánchez diciendo que hoy como tiene que ser el pasado fiscal de una persona porque este señor igual que lo pasó mal en Huerta no ha cometido ningún delito ha tenido un problema mal con Hacienda igual que Hacienda somos todos problemas con Hacienda lo creo que hemos tenido muchísimo

Voz 0313 05:04 sí muchísimos de los de todo el mundo

Voz 0545 05:07 no y además hay otra cosa que que que parece que está feo decirlo ahora igual que hay que pagar Hacienda también es lícito y legítimo intentar pagar menos a Hacienda es decir que algo que por eso intentamos cuando hacemos nuestra de claro es un poco menos como puedo hacer para pagaron por lo menos pero es que son lo hace bien lo hace yo creo que ilícitamente el que tiene muchísimo dinero pero lo hace la gente también que tiene poco dinero y con mucha razón

Voz 1826 05:34 qué pasa que aquí se juntan dos cosas primero el listón tan alto que puso Pedro Sánchez lider y además el que ha seleccionado al seleccionador y por otra parte el cambio de criterio de Hacienda que independiente

Voz 0313 05:44 pero bueno es que hayas tenido un problema o no es que dejaron de mirar de una manera contemplativa como me lo que ahora

Voz 0545 05:52 donde el ser tendría que dimitir dimitió porque fue el pobre el pardillo el que él le tocó al primero o no y fue muy atacado no es lo mismo no es un hombre bueno ya ya no es sí

Voz 0313 06:04 sí pero también guardia pero podría

Voz 0545 06:07 por si me hubiera tocado a él en los primeros días del Gobierno lo hubieran hecho Dimitar desde desde luego hay muchas cosas con respecto a esto Pérez templo y el el hecho de que aún no elijan como candidato pero el candidato no quiere decir que que tenga que estar conforme todo su pasado que todo lo que haya declarado todo lo que haya dicho todos los tweets que haya escrito y te hagan culpable de algo es porque tener tú tienes que demostrar que vas a trabajar por una sociedad mejor es que parecen cosas ya muy no sé

Voz 0313 06:42 ha definido pero claro pero

Voz 0545 06:45 esos currículum que tienen que ser intachables pero intachables para quien hay gente que ha podido digamos star como le ha pasado mucha gente en Venezuela por ejemplo hay gente que ha podido apoyar a a Chávez lo hace hace años y ahora por ejemplo lo estar de acuerdo con lo que pensaba

Voz 0313 07:03 el otro día estuvimos hablando con la que había sido la fiscal para entendernos de Venezuela pero pero que está exiliados técnicamente usted estuvo en el régimen pero hubo un momento en que empecé a ver cosas que no me gustaba y me fui tuvo que marcharse

Voz 0545 07:16 no no se de de cuánto te tienes que hacer responsable de tus opiniones políticas de hace años de tu vida digital porque ahora parece que es donde ponen el oye y hablábamos la semana pasada os acordáis si te de la Consejería de Igualdad de la Junta sí sí sí entonces a mi esto me asusta

Voz 0313 07:34 tres años después de pedir disculpas

Voz 0545 07:37 sí tenga que de Pierre dice perdón sí me asusta porque en el fondo creo que hay buenos profesionales que podrían aportar muchísimo a la vida política hay algo que que me parece que decía Belda Federación Socialista Madrileña que en fin como que había personas dentro del socialismo que podrían han sido candidatas etcétera muy bien pero ellos tampoco han demostrado llevan hoy a la gresca muchísimos años a lo mejor tampoco han demostrado que se pueden poner de acuerdo para alguien para para algo a lo mejor una persona en fuera es en un momento dado refrescante Vigo que este señor yo no lo conozco muy bien lo estoy hablando de él

Voz 0313 08:17 pero fíjate con con lo que está ocurriendo ahora con con Pepo y lo que ha sucedido con casos parecidos uno empieza a rebobinar y a echar la vista atrás y piensa hubieran dado el paso a la política personas no sé cómo Pablo Jorge Semprún provecho político

Voz 2 08:33 cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura

Voz 0313 08:37 con lealtad al Rey y guardar de hacer guardar personajes como Tierno Galván hubiesen ha hablado con tanta libertad en este tiempo de bronca permanente de fiscalización de ataque en las redes sociales

Voz 3 08:47 el saber leer es muy difícil saber leer reflexionando hay que leer cómo vas gallinas beben agua un periodo seré yo te pedimos Carmen Alborch hubiese sido tan feliz por una llamada

Voz 0313 09:00 para ser ministra Felipe

Voz 0374 09:02 de estaba en mi despacho en el IVAM bueno fue uno de los momentos más intensos de mi vida que realmente una propuesta de estas características no puedes decir que no pero siempre tienes el

Voz 0313 09:17 tengo la tentación de responder no no no no

Voz 0545 09:20 qué tres personalidades no y cuánta faltaría gente así por muy distinta

Voz 0313 09:25 claro razones el encanto y la atrás

Voz 0545 09:28 Thibault intelectual de de Carmen Alborch la presencia el pasado de Semprún o a Tierno Galván que yo tuve la oportunidad de entrevistar muchas veces porque empezaban las adiós a Tierno Galván iba muchísimo a la radio pues ninguno de los tres aunque los tres habían tenido sus su pasado político no no pero no habían vivido de la política que es una cosa que yo creo que hay veces que se creen en los partidos que hay que vivir de la política desde pequeño

Voz 0313 09:58 para llegar a ser candidato de algo Fernando Vallespín buenas tardes

Voz 0923 10:02 qué tal buenas tardes hola Fernando alguna

Voz 0313 10:05 el colaborador desde hace mucho tiempo destacadas a todos los oyentes de de La Ventana ido hora25 porque todos los programas de la casa yo creo lo de Pepo que te repite lo mismo que que al viera Class siempre antes los de Pepu te parece bien no malo depende

Voz 0923 10:19 bueno en principio me parece ya lo que pasa es que yo soy de los que sospechan que recurre a ese tipo de persona exótico sino que muchas veces se recurre a personas para intentar viviríamos pues bueno a satisfacer necesidades del marketing político no son son digamos personas populares que dotan de mayor visibilidad a una determinada temperatura mientras que la política profesional pues yo diría que es una política Román no sobre la política profesional local son personas más digamos que que solamente conocen los otros profesionales de la política local pero que la gente la gente corriente no no hay que hablar de ellos nunca o muy poco que cuando quiere decir que no somos profesionales no entonces pues allí esa sospecha puede habrá ni si es punto no me acaba de gustar no es como si la política necesitara beber de la fuente de la popularidad que otros se ganan digamos encontró en otro ámbito pues no sé es como si de repente Ferran Adrià eligieran candidato de Al alcalde no íbamos vamos a revertir un montón ya te ya te lo dije

Voz 4 11:37 eh

Voz 0923 11:38 no aquí pero sí pero y luego hay otra y luego hay otra cuestión que me parece que es muy releva no sea la política es algo muy complejo Ferrán Adriá pues igual con este ejemplo pues es maravilloso dinero no he restaurador pero igual como gestor de una organización compleja como pueden ser encerrona pues tendría grandes dificultades no aparte de algo algo que no podemos perder de vista Illes que son personas cuyo éxito se debe fundamentalmente a su cruenta capacidad de iniciativa a su propia autonomía cuando uno entra en política deja de ser autónomos se convierte en ciego fiel de una organización llamada partido político de fines ya establecidos y que tiene también sus porque jerarquía en sí tiene sus propias prioridades entonces yo creo que son dificultades que tiene que tener en cuenta cualquier cualquier persona que pudiesen exitosa que no tenían Ocampo en este que estamos hablando es el baloncesto pero puede ser también Semprún pudiesen maravilloso escritor pero recordad que Semprún acabó triunfando con Alfonso Guerra es decir el programa para Semprún no fueron las redes sociales sino que fue bien el partido eh

Voz 0545 12:50 bueno pero pero por lo menos Fernando escribió un libro maravilloso sobre sobre las

Voz 4 12:55 sí al menos de fuego

Voz 1826 12:58 pero pero he visto respecto a las posibles capacidades de los candidatos pero respecto a al verdadero patrimonio que supone para el partido como anzuelo para atraer votos

Voz 0923 13:11 como anzuelo para atraer votos no yo creo que se utiliza como anzuelo para atraer votos y ahora también en efectivo es otra cosa perdona pero efectivo

Voz 0313 13:20 no ese al suelo

Voz 0923 13:22 bueno depende de la persona elegida ya veremos se yo no tengo yo no si valorar si finalmente no se penas ya casi me acordaba del pude llevamos pues una persona rompedora con todos mis respetos quién no estamos hablando de de personajes híper populares no sea que se imaginan que elige a Penélope Cruz por ejemplo no pues bueno pues todo el mundo sabe es no pero lo que sabemos la gente está al deporte

Voz 0545 13:55 pero perdona Fernando es que no lo quería llevar ni tan siquiera por el cual estamos hablando de él sin conocer y no por personas de la sociedad buenos profesionales valiosos en lo que sea no tenemos por qué poner estrellas ni del cine de la cocina osea a gente que de verdad tenga inquietudes políticas en un momento dado se le ofrezca entrar en política tenga miedo a entrar en política porque por un lado tampoco serán a tantísimo dinero en la política como digo por otra parte te exponen muchísimo ya lo mejor es mucho más feliz en tu vida profesional a eso me refería

Voz 0313 14:31 oye permitir un segundo que tenemos noticia de última hora importante que nos llega desde Venezuela Ana Terradillos qué ha pasado Ana Terradillos estás aquí tal Francino pues mira pasado ya pasó si ya vosotros si cuéntanos Ana sí que ha pasado

Voz 0125 14:50 vamos a ver estaba Juanjo ido presentando un plan económico de viabilidad para este país será un dato de de la agenda que tenía hoy diaria y al final del acto lo que ha dicho es que el FAES que es la Fuerza Especial de la Policía de aquí la Policía Nacional Bolivariana ha entrado en su casa cuando estaba su mujer a su hija de veinte meses y su él viven en el barrio de Santa Fe al este de la ciudad en una barriada de clase media y bueno es una barriada que en principio el tiene seguridad pero no la barriadas una barrera de clase media no se había entrado la FAES está entrando ahora en muchas zonas pobres es una especie de intimidación que está haciendo con el pueblo pero sí que es cierto que estas barreras todavía no sabían tocado con lo cual han ido directamente a la casa de Juan Guardo el lo ha vuelto a leer como un intento de amedrentar le un intento de intimidación mira cómo lo comentaba en la universidad a mí

Voz 5 15:47 preguntando por Fabiana que en este momento tarda esta información me juntarme hablar aquí empecé por ahí

Voz 6 16:02 empecé por un plan

Voz 0125 16:08 digamos que Carlas que ha sido el primer acto así intimidatorio de este tipo no que les esperaba con el presidente sabes que les retuvieron sesenta minutos se al principio de de la semana pasada cuando fue después del veintitrés de enero digamos que no había tenido otro acto de intimidación él sí que anda con un séquito de seguridad digamos muy muy predispuesto la posibilidad de que le pueda en detener la la la Policía Nacional aquí bolivariana pero digamos que esto es un paso más no en en ese pulso que mantiene el Gobierno de Maduro con la oposición vamos a ver lo que pasa en las próximas horas en lo que ha invitado su cuerpo diplomático aquel acompañen a su casa a ver qué es lo que quiere el FAES y me imagino que su equipo no sin firmar en las próximas horas de cómo van esas esas investigaciones

Voz 0313 16:52 pues ya nos cuenta Ana un abrazo y cuya de

Voz 7 16:56 un abrazo

Voz 0313 17:00 pinta tienes tu eh en fin abramos un paréntesis breve aunque sea para hablar de de Venezuela bueno el primer acto de intimidación directa en su domicilio pero lo han cogerá las cuentas no puede salir del país de retuvieron sesenta minutos esto esto en fin ojala me equivoque tiene pinta de que son los últimos son penúltimos coletazos del del régimen que se está viendo ya aislado aislado problemas

Voz 0545 17:23 que está determinarlo el problemas como puede

Voz 0313 17:25 Aznar Si este hombre verá que no que ya no puede que no puede seguir y que se marcha o este hombre digo Maduro o o pásalo que todo verdad Ferrando lo que otro estamos temiendo que pueda ocurrir quedan baño de sangre

Voz 0923 17:38 sí que estoy siempre son malas no siempre puede haber sobre todo en descontrolados no sectores de peludo pues que que bueno que si no tienen la capacidad digamos pues algún tipo de órganos que actúan normalmente porque se pueden producir todo tipo de actos vamos esperemos que tenemos que sea para bien

Voz 0313 18:02 oye dejarme un segundito que lo de Venezuela se ha cruzado en el camino en lo quiero acabar de forma abrupta la conversación dando un par de minutos si seguimos hablando de lo que planteaba esta tarde

Voz 8 18:13 muy rico y los trenes metro excepto pero es bueno vive pues un pueblo yo me quedo aquí ya

Voz 9 18:42 ya lo creo que están cambiando los tiempos y de qué manera esto nos plantea hoy Elvira Lindo a propósito de la noticia de

Voz 0313 18:47 el fichaje de Pepu Hernández como pues gana

Voz 0545 18:50 con Penélope es conocido no

Voz 10 18:53 según Bernal no yo quería llevaban te quería llevar a otro huerto

Voz 0545 18:57 lo que le Penélope Cruz es no te quería preguntar porque tú has escrito ya has hablado aquí en la SER precisamente de personas interesantes capaces que ya no van a querer dedicarse o que no quieren dedicarse a la política porque es un coste demasiado alto es precisamente por ahí

Voz 0313 19:15 dónde quería personas no necesariamente cohetes mediáticos

Voz 0545 19:18 exacto claro

Voz 4 19:19 sin problema

Voz 0923 19:23 tiene los objetivos con para que haya profesionales que podría tener mucha más posesión le da mucha mayor rentabilidad no el el el compromiso que sumen al al al implicarse en la política porque esa es la yo quizás la pregunta que se está suscitando tiene esas compensaciones o no que bueno yo creo que hoy por hoy la verdad es que es muy difícil pagar a alguien que no haya sido realizado en ese mundo donde donde uno está sujeto a un escrutinio permanente donde realmente pues el machaque a Candín sistemáticamente no siempre con con digamos con con el Código Técnico enemigo no sabe lo que tiene también es que sea discos de sacarle cuestión momento información te puede ser delicada puede perjudicar no yo creo que te encarece un incentivo económico y eso es muy importante explícitamente porque hay mucha gente que piensa que el hecho de ser político ya tengo una serie de privilegios es algo es tremendo pues no es verdad es decir quién se compromete en asumir un cargo político generalmente son personas que está no me iré donde donde ganan más dinero e de una manera además mucho más fácil y luego en el digamos el segundo punto no me parece que también es importante es que hace falta una pasta particular no tiene cura y tiene se dedican a la política soy yo creo que no no siete cualquiera me esto me parece que es muy relevante sí sobre todo porque hay muchas personas que que digamos que tiene poca sensibilidad especial y que de repente se desayuna todas las mañanas viendo en los periódicos son las redes sociales como están atacando están empezando a van a introducir allí todo todo tipo de acusaciones persona yo no les aventuró realmente mi consejo sería es que me pienses no no te metas en eso no pero tiene que haber alguna vía para que tiene si quieren comprometer puedan comprometerse políticamente no yo creo que antes era más fácil antes ya un camino más sencillo no de entrada y salida de desde la salida de la política por parte de personas que no eran políticos de profesión cada vez está siendo obstaculizado porque cada vez tienen más capacidad para ocupar los diferentes cargos los políticos de profesión esto no es algo exclusivamente españoles una cosa que a todos los países en la inmensa mayoría además de los políticos de profesión suelen ser su estado de cualquier otra organización territorial es decir que son personas que están familiarizadas con

Voz 4 22:06 en la gestión

Voz 0923 22:08 lo público no dar el salto de ser funcionarios más o menos anónimos a ocupar cargos políticos que generalmente pues superiores digamos al al puesto que yo no sé por ejemplo Cospedal Soraya Sáenz de Santamaría eran algo que dice icono hacían lo público no sí pero cuando uno va viendo uno el perfil de nuestros grandes lípidos y la inmensa mayoría realmente son eso televisados en lo cómico entonces claro para gente que son que son de otro mundo diferente que se el choque yo creo que es verdaderamente estoica

Voz 0545 22:47 sin embargo Fernando en el primer Congreso de los Diputados que hubo en España había muchos más profesores de filosofía o de literatura de ahora parece que todo se centra en ciertas carreras en la economía y en el derecho

Voz 4 23:02 sí sé que son las fuentes no

Voz 0923 23:07 el poder alimentar poder no vivía que lo estén no la idea esa de funcionario barra político lo más habitual es que estadísticamente siempre una mayoría considerable no salto creo yo es el salto que lo de la sociedad civil por llamarlo así no por ejemplo de tu mira estamos haciendo este de los escritores de las personas que están a punto de dar fe de las personas digamos que que tienen una capacidad tenga una autonomía muy desarrollada nosotros desarrolla cuentan con que coloca colocan dentro de una orden

Voz 0313 23:52 está cara como diciendo a mí no me vais a pillar es claramente no sigas por ahí acaba de conmigo lo intentaron

Voz 0545 24:00 no no pero mira yo por ejemplo veo de alguna manera son puesto político veo a García Montero al frente del Instituto Cervantes y me parece que está en un sitio correcto para el para su oficio y para el mundo que conoces claro claro pero porque no están los trucos un

Voz 0923 24:16 sí pero es una persona primero quiero no partidos según no opinan que el tipo de cargo que tiene que ver con la lengua que es que es un instrumento también profesional no les impuesta no es una es una persona familiarizada con eso pero coincide con sus propias ambiciones profesionales y la promoción de las lenguas de España no en el exterior es claro para él es una ocasión fantástica para correr

Voz 0313 24:45 Fernando déjame que te pregunte una cosa ignoto molestamos más antiguo y te ofrecen no nos ofrecen hoy dirigir el CIS que diría sí o no

Voz 4 24:53 no no no no

Voz 0313 24:56 no hay más preguntas viejo pues igual igual ha mejorado bastante igual mejoramos no voltaje está más fuerte abrazo Pernando mucho

Voz 11 25:09 oye yo sí voy

Voz 0313 25:18 Elvira no hemos comentado hablando del del pobre p cobre estamos usted dolorido menudo cariño y no hemos hablado del episodio de de Begoña Villacís lamenta borrando una foto que tiene Instagram con él una foto muy especial de cuando era seleccionador una foto además caninos con usted una foto con Chris la borrara eso quiere decir que ya no lo idolatra como seleccionador y luego todos

Voz 0545 25:45 los alcaldes Adriana alcaldes de la alcaldesa y yo quiero ser la alcaldesa de todos los Madriles claro pues a uno ya lo Borrás son unos lo Borrás es ridículo no se de demuestra a veces de qué pasta o de quedo que hacían están hechos los políticos que tenemos se habla mucho de la política