El impuesto para enterrar que desató una protesta en Ámsterdam

hoy vamos a recordar a nadie en particular sino a todo un colectivo el de los enterradores de Amsterdam de finales del siglo XVII que son un buen ejemplo de lo que eran generar la vida hace trescientos años y pico la vida y la muerte claro porque lo que pasó el treinta y uno de enero de mil seiscientos noventa y seis en la capital holandesa fue consecuencia de un impuesto las autoridades del país habían dictaminado a finales de mil seiscientos noventa y cinco que los ciudadanos debían pagar un impuesto para casarse y otro pues para morirse o más concretamente para ser enterrados entrada muertos no era por aquel entonces tanto un oficio como un sobresueldo para los holandeses que se ocupaban de esta labor tan inexorable como desagradable claro cuando el Gobierno decidió llevarse una parte de los beneficios del negocio de la muerte puestos de enterrador se molestaron de hecho se cabrear hasta el punto de ponerse a saquear destrozar casas del centro de la ciudad no convencieron las autoridades de la justicia su causa de hecho las autoridades lo que hicieron fue mandar a las milicias a detenerlos kilos omitir o no juicio exprés que acabó con una decena de ellos condenados a muerte Jeff Hawk ajusticiados en plaza pública la ironía claro es que otros cobraron para enterrar a los que habían protestado por cobrar menos por sus servicios de enterradores que no sé exactamente qué elección nos quieren dar estos holandeses de hace trescientos veintitrés años quizá puede ser que miramos bien nuestros protestas au sino serán otros los que se beneficiarán de nuestros esfuerzos