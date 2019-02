Hora 25 Deportes: Hoy se cierra el mercadillo de invierno (31/01/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike Jesús Gallego

Voz 2 00:09 Gallego buenas tardes hola Angels qué mensajes todo el mercado de fichajes ese había terminado

Voz 0919 00:14 quedan todavía pues crecen las doce tres horas y media dos maneras quitando lo de Morata por el Atlético de Madrid más que mercado ha quedado en Mercat mercadillos Cadí un mercadillo hippy pero sí un mercadillo de segunda mano porque no hay grandes operaciones doy así algunas a vuela pluma Denis Suárez se confirma que se va cedido al arsenales del Barça el Barça fichada a un lateral brasileño Emerson a su vez lo cede al Betis hasta final temporada

Voz 3 00:41 el delantero brasileño de el

Voz 0919 00:45 Espanyol Baptistao Se va a China Rubén Sobrino llega del Alavés al Valencia Roncaglia llega del Celta al Valencia Kenan código firma por el Athletic de Bilbao bueno son algunos de los movimientos quedan muchos todavía se va a hacer algunos en las próximas horas aunque no parece que vaya a haber operaciones importa antes os recuerdo que hoy se completan los cuartos de final de la Copa del Rey vamos a conocer al último semifinalista juegan a las nueve y media en Girona Girona irreal Madrid ganó cuatro dos el Madrid en la ida seguida estamos allí para ver cómo salen los equipos y qué ambiente hay tenemos Euroliga de baloncesto un partido en juego el Barça está jugando en Grecia en la cancha del Olympiacos casi casi intentando certificar su clasificación Xavi Saisó como está buenas tardes

Voz 0684 01:32 hola buenas tardes Gallego vaya partido más extraño ha acabado el primer cuarto veintiuno arriba al Barça seis al veintisiete pero ahora Olympiacos le ha clavado un parcial de once cero por tanto inicio del segundo cuarto diez arriba al Barça diecisiete Olympiacos veintisiete de Barça

Voz 4 01:50 luego jugarán en

Voz 0919 01:52 Baskonia en Vitoria el Baskonia el Maccabi se me olvidaba el Comité de Competición ha hecho públicas las sanciones por lo ocurrido en el partido entre el Valencia y el Getafe los incidentes una vez que terminó el encuentro cuatro partidos al jugador del Valencia día Cavic cuatro partidos a Bruno del Getafe cuatro partidos a Damián del Getafe dos partidos a Mata del Getafe y uno al preparador físico del Valencia estas son las consecuencias de lo vivido en ese partido en Mestalla luego valoramos como la recibe en ambos equipos pero como siempre inició el programa vuestros mensajes de guasa va Iván

Voz 5 02:33 buenos días en gallego y compañía

Voz 0919 02:36 qué tal puedo mensajes para condenarlo

Voz 0919 04:02 hoy por cierto esta noche en El Larguero vamos a debatir sobre lo que dijo Pep Guardiola tiene razón Guardiola dejando fuera a el trío de mejores clubes de la última década al Real Madrid yo voy a defender por supuesto que no tiene razón es más ibamos a ganar empezamos mañana en el Benito Villamarín ala la una y media del mediodía se sortean las semifinales de la Copa donde ya están el Barça tras su remontada ante el Sevilla donde está al Valencia donde está el Betis dónde puede estar el Girona y el Real Madrid vamos a Montilivi la vuelta de la eliminatoria de cuartos cuatro dos en la ida ganó el Real Madrid que es el gran favorito para estar en esas semifinales cómo salen los equipos que ambiente tenemos Antonio Romero buenas tardes

Voz 0684 04:57 hola qué tal Gallego saludos a todos los oyentes de la Cadena SER ya desde Montilivi con fresquito noche cerradas han abierto las puertas de este estadio hace aproximadamente veinte minutos aproximadamente habrá diez mil once mil espectadores cuando comience el partido a las nueve y media buscando ese sorteo que tú anuncian mañana a medio día en el Benito Villamarín buscando el cuarto semifinalista de esta edición de la Copa del Rey ya tenemos la confirmación oficial de los dos equipos Solari va a por la Copa Herráez muy buenas hola qué tal Romero qué tal a todos

Voz 8 05:26 el oyente de Hora Veinticinco si no hay ningún tipo de novedad tan sólo entra Llorente Casemiro el centro del campo Ésta es el once del Real Madrid Keylor Navas en portería defensa para Carvajal Varane Ramos Marcelo centro de campo para Llorente Ceballos y bien punta como siempre repite Solari Lucas Vázquez Benzema

Voz 0684 05:46 hoy Vinicius Isco en el banquillo Isco en el banquillo por tanto no es el descarte se queda en la grada fe de Valverde además del tercer portero Ramos titular Marcelo titular vuelve después de su lesión de jugar el otro día un ratito Marcos Llorente para darle descanso a Casemiro también Dani Torrente tenemos la confirmación oficial del once titular de Eusebio muy buenas noches

Voz 9 06:08 hola Romero qué tal Herráez gallego hoy Eusebio sale con el equipo de la Copa con Gorka en la portería línea de tres en defensa con Ramalho Bernardo Muniesa carril derecho para Pedro puerro Izquierdo para Raúl García en la sala de máquinas Douglas Luiz Granell ir Peck y arriba Stuani y el choque

Voz 0684 06:25 es decir Stuani Gallego se quedó en el banquillo en el estadio Santiago Bernabéu hoy titular pareja de delanteros con el Choco Lozano que fue el que abrió el que metió el primer tanto en el partido de ida de la semifinal esto lo pita Martínez Munuera en el terreno de juego cuadra Fernández el balear será el árbitro en la labor recordamos hace exactamente una semana en el el a la misma hora y en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida Real Madrid cuatro Girona dos a partir de las nueve y media buscamos el cuarto semifinalista esta edición de la Copa

Voz 0919 06:56 bueno pues viendo la alineación que saca Solari ni una confianza en el Real Madrid a pesar de la ventaja en la ida y el Girona lo que le queda ir a por todo e intentar estar mañana en la semifinal con las semifinales con el Barça con el Valencia ICO en el Betis son las ocho y treinta y siete minutos Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 09:12 llevo día del mercado de fichajes de invierno jugó un tiempo que estas horas serán frenéticas en la sede de la Liga de Fútbol profesional que parecía aquello que selló Wall Erich pero han cambiado los tiempos y hoy operaciones grandes en este mercado hay pocas pero bueno hay tiempo vamos a ver qué ambiente hay en la sede de la Liga Si hemos visto llegar a presidente maletines cheques bueno Héctor González buenas tardes

Voz 17 09:39 hola qué tal Gallego muy buenas pues de momento eso queda en el pasado hoy la tarde es muy tranquila sí que tenemos confirmaciones de última hora oficialidad es de cosas que ya sabíamos como es la cesión de Rubén Bezos del Valencia al Levante la llegada de Javi Galán

Voz 0919 09:53 el Huesca también llega al equipo oscense cedido

Voz 17 09:55 por parte del Alavés Adrian Diéguez el Luca solaz a un lateral derecho de Boca Juniors llega cedido al Celta de Vigo deja el Alavés para irse cedido al Albacete a la Segunda División Dany Torres que contaba con pocos minutos esta temporada de momento tres

Voz 0919 10:08 Equidad dos horas tres horas veinte perdón para que se cierre el mercado de fichajes y lo más importante el fax sigue funcionando hombre que que no falte que no falte eh de los equipos que más se ha movido en este mercado aunque sea una escala menor por así decirlo es el Barça hoy se hace oficial la salida de Denis Suárez pero Adriá Albets el Barça ha hecho dos movimientos de última hora algo sorprendentes buenas tardes sí qué tal

Voz 0017 10:35 la llego buenas tardes por la mañana se ha hecho oficial la salida de Denis Suárez tratar de hecho el hemos visto ya entrenando en las instalaciones del Arsenal ha renovado un año con el Barça pero se ha marchado cedido al equipo de Unai Emery hasta final de temporada el Arsenal le pagará una pequeña cantidad por la cesión al Barça se hará cargo de la fe el jugador se guarda una opción de compra de entre veinte veinticinco millones de euros Se marcha Denis Suárez llegan por un lado Jean Clair todo tuvo el joven central francés del Toulouse todavía no es oficial su llegada pero podemos contar que el jugador ya está en Barcelona y la idea del Barça es presentarle mañana en el Camp Nou Thibault tenía que llegar en julio gratis pero el Toulouse le tenía apartado y el Barça pagará por la llegada del jugador en este mercado de invierno para que no esté sin jugar y por último apuntar también otro movimiento lo de lo que decías quizás un poco extraño pero el Barça fichado también a Emerson lateral derecho del Atlético Mineiro pagará por él doce millones de euros pero de momento jugará cedido en el Betis

Voz 0919 11:33 vamos que llega la ficha Hay hasta final de temporada en el Betis es la de las incorporaciones en el equipo de Quique Setién que estaba pendiente también de la sal vidas de curioso ver ayer a Sergio León dar la eliminatoria de Copa ante el Espanyol marcar un gol y marcharse del Villamarín llorando porque parecía claro que iba a salir en este mercado Santi Ortega que pasa buenas tardes muy buenas pues no

Voz 1870 11:56 se va a quedar en el Betis y finalmente seguirá hasta el final de la temporada que es lo que quería el entrenador le había dicho que no quería contar con él que prefería otras opciones de jugadores no llegan más delanteros se queda Sergio León y efectivamente como comentar con pero a Barcelona llega Emerson del Atlético Mineiro pagan a medias al final de la temporada una cesión que para el Betis va a suponer seis millones de euros y si decide quedarse solo abonará otros seis y al Barça le gustan las próximas ventanas podrá comprarlo también así que una operación peculiar compran a medias al final de la temporada ahora estará cedido en el Betis a Emerson el minero

Voz 0919 12:28 así que no si no sale Sergio León del Betis que sonaba para el Celta que sigue

Voz 18 12:32 buscando refuerzos ha encontrado ya alguno Paula Montes

Voz 0919 12:34 hola

Voz 19 12:35 no habrá Diego en este último día del mercado Miguel Cardoso que somos lateral izquierdo después de que haya hecho oficial el regreso de tu caso Lasa procedente pocas lluvioso y que ya había militaba hace tres temporadas en el Celta B en el filial y también el fichaje de del Betis su debut ambos cedidos hasta final de temporada a estas horas además como ha indicado el club serán más llegadas y tampoco más salida

Voz 0919 13:00 gracias Paula en el Atlético de Madrid bueno el equipo que ha hecho la gran operación de este mercado con Morata también va a llegar un chavalín para reforzar la defensa rojiblanca Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 13:11 qué tal Gallego si now en Pérez ya lo había firmado este pasado verano el Atlético de Madrid argentino dieciocho añitos jugaba en Argentinos Juniors donde después de de ficharlo el Atlético My lo dejó cedido esta temporada está jugando ahora es el capitán del en el Sudamericano Sub veinte de la selección argentina está haciendo un gran papel en vista de las bajas de las bajas que va a haber sobre todo al final de la próxima temporada quiere el Cholo que ya esté en el equipo entonces cuando termine el Sudamericano Sub veinte lleva a formar parte de la primera plantilla del Atlético de Madrid el que no va a formar de la primera plantilla Atlético Madrid nunca más va a ser Johnny Otto que ni siquiera ha jugado y que ha sido traspasado ya oficialmente al Wolverhampton por veinte kilos los movimientos de cantera Salomon Obama que de suena aseguro traspasado al Celta de Vigo con opción de recompra en cuatro temporadas in Nicolás Schioppa Case delantero uruguayo llegó el año pasado dieciocho añitos estaba jugando ahora el sur cercano sub veinte con Uruguay estaba cedido en el Rayo Majadahonda pues ha acabado con esa cesión el Atlético de Madrid y lo va a mandar a Italia al Parma y un jugador que

Voz 0919 14:11 fue importante en el Atlético de Madrid Mario Suárez que se marchó a China vuelve a nuestra Liga Sofía Álvarez va a jugar en el Rayo Vallecano

Voz 1509 14:17 qué tal buenas tardes Gallego el medio centro de treinta y un años ha rescindido contrato con el equipo chino Guen Payne está cerca de fichar con el Rayo Vallecano hasta final de temporada ni en el caso de que el equipo franjirrojo consiga la permanencia se quedaría otro año más Suárez lleva sin ir convocado con el equipo chino desde el veinte de octubre de dos mil dieciocho hizo lo jugado diecisiete

Voz 20 14:36 tras el año pasado por su parte Alejandro cadena jugador que rescindió contrato con el Reus formará parte de la defensa vallecana tras la salida de Dorado además de esto el club vallecano está a la espera de la llegada de otro delantero de las salidas de Alex Alegría Javi Guerra

Voz 0919 14:50 el Athletic de Bilbao como decimos ha fichado a quedan cobro hijo de mejora el que fuera jugador de la Real Sociedad y el Valencia también estaba pendiente de movimientos en el mercado Ximo mano

Voz 21 15:04 sí Rubén Sobrino ya se ha entrenado esta tarde en Paterna recordemos cuatro millones de euros ha pagado el Valencia al Alavés firma hasta el año dos mil veintidós es el ficha

Voz 0919 15:13 en la delantera también ha entrenado esta tarde Roncaglia cedido hasta final de temporada por el Celta de Vigo el Valencia quiere cerrar la incorporación del joven Javier Sáenz el Tenerife que se quedaría hasta final de temporada cedido en el Tenerife el Valencia podría pagar dos millones de euros una operación muy similar a la de Manu Vallejo con el Cádiz llegarían los dos el próximo verano el que falta por salir

Voz 21 15:36 poco más de tres horas que serían cuatro si contamos el fútbol inglés que es donde encontrar acomodo bud Suay Marcelino no lo quiere tiene que salir si eso sí pero aquí el reloj va corriendo iba echó allí siga esta ahora en las oficinas

Voz 0919 15:49 el club que lo vas a tener que regalar prácticamente bueno pues a lo largo de las próximas horas habrá más movimientos hay tiempo hasta las doce en el Larguero repasaremos todas las operaciones pero nos quedamos en Valencia para hablar de las sanciones del Comité de Competición después de la trifulca que se montó yo al término del partido entre el Valencia y el Getafe el Comité de Competición ha puesto cuatro partidos a día Cadí cuatro Bruno cuatro Damián dos a Mata uno al preparador físico del Valencia en Valencia chino como se han recibido las sanciones como lo esperaban sabían que después de la redacción la de ver alguna de las imágenes que había Cavic Leiva caer una sanción grave le han caído los cuatro próximos partidos así que Marcelino pierde al central francés para los tres próximos de Liga en la ida de semifinales el Valencia no va a recurrir porque como te digo esperaban algo así igual que esperaban que le cayese un partido a uno de los ayudantes de máxima confianza al preparador físico de Marcelino así que intentando que pase cuanto antes el capítulo el otro día del Geta el Barça juega pasado mañana con el con el Barça mañana da la rueda de prensa en Marcelino seguramente te van a preguntar por todo esto yo no sé cómo será ya sedes hago el otro día el larguero después del partido veremos lo que tiene que hacer es encontrar un central íntimo estar ya saben bien el Getafe cuatro partidos a Bruno cuatro Damián dos a Mata Uxue Caballero el Getafe me da a mí que si va a recurrir alguna de estas no sí porque son

Voz 1509 17:23 muy dura las sanciones para el conjunto hace uno la jueza única de competición ya tiene los cinco novillos que le mando el conjunto azulón y ahora tiene dos opciones una que mañana decida que los vídeos son concluyentes para determinar alguna sanción nueva aussie envía los vídeos al Valencia para que presente alegaciones y en este caso se demoraría en el tiempo recordar unas sanciones cuatro partidos a Bruno que se los cumple en Liga y Copa poseer infracción grave otros cuatro Damián Suárez dos de ellos por golpear la cara de dos miembros del Valencia hay otros dos por las expresiones que dirigió al árbitro asistente al ser dos sanciones leves cumpliría los cuatro partidos en Copa al igual que Jaime Mata que también cumplirán copa sus dos partidos de sanción

Voz 0919 17:57 vamos al baloncesto tenemos el juego desde las ocho en Grecia el Olympiakos Barça estaba al Barça por delante en el marcador como está Xavi Saisó

Voz 0684 18:05 todo sigue por delante del Barça que vamos a llegar al descanso en el Pireo de momento Olimpiacos veintiocho Barça treinta y ocho

Voz 0919 18:13 el Barça que está ahora mismo entre los ocho primeros donde busca estar el Baskonia que recibe en Vitoria al Maccabi de partido ha comenzado hace nada cómo está el ambiente cómo va a Javier

Voz 22 18:24 Lekuona hola qué tal muy buena gallego acaba de comenzar el partido siete cincuenta y cuatro para el final del primer cuarto Baskonia tres Maccabi Tel Aviv cuatro

Voz 0919 18:34 son las ocho y cuarenta y ocho minutos esto es hora25 deporte en la

Voz 1 19:52 hora veinticinco Deportes Jesús Gallego

Voz 0919 20:01 cerramos el fútbol con Play Segunda el programa la que repasa la actualidad de la segunda división que ya está colgado en la web de la Cadena Ser con qué noticias esta semana Óscar Egido hola hola

Voz 1643 20:11 vale muy buena pues esta semana ponemos en orden el mercado de fichajes de Segunda que de Primera cierra esta noche además hablamos con Diego Martínez el técnico de Granada que vuelve a El Sadar como líder de Segunda para enfrentarse a Osasuna que con su equipo el año pasado con Joseba Etxeberria Sergio Sánchez analizamos ese partido es Osasuna Granada que es el mejor partido de la jornada y te ven contamos como al ex asentados los equipos de Segunda la cuesta de enero

Voz 2 20:33 leísmo

Voz 0919 20:34 la comenzando la temporada una de las primeras pruebas el Challenge de Mallorca que ha comenzado hoy ha comenzado con una mala noticia para uno de los hombres importantes de nuestro pelotón Landa se ha caído Borja Cuadrado va a tener que pasar por el quirófano buenas tardes

Voz 0017 20:53 qué tal Gallego buenas tardes pues si no ha empezado bien lógicamente Mikel Landa se caía quince kilómetros en una montonera en la que se había muchos ciclistas implicado fuerte dolor en el hombro y tras ser trasladado al hospital a en Palma se comprobaba que efectivamente tenía la clavícula rota mañana va a volver a casa a Vitoria donde será operado en las próximas treinta y ocho horas Un Mikel Landa que recordamos que ya no estuvo en la vuelta porque en el Tour y en la Clásica de San Sebastián sufrió también fuertes caídas estuvo con las vértebras con una vértebra fracturada también con costillas rotas por lo tanto no es la mejor forma de comenzar una temporada que ha acabado en esta primera etapa de la Challenge de Mallorca con victoria para el ciclista del Cofidis el conquense Jesús Herrada cuarto el campeón del mundo Alejandro Valverde

Voz 0919 21:34 la etapa que dura cuatro días mañana volvemos a contar y suerte para Mikel Landa que ha empezado mal bastante mal la temporada mundiales de snowboard ha comenzado hoy en Utah y aunque hace un tiempo era ciencia ficción tenemos gente con posibilidades de medalla como se ha demostrado en los últimos campeonatos repasemos como lo han hecho los españoles en la primera jornada Amanda Gala hola

Voz 0419 21:59 hola Gallego qué tal si España tiene tres grandes candidatos para atar medallas en los Mundiales de snowboard Lucas Éibar y Begino Hernández San clasificado para los octavos de final hoy en la clasificación el Eibar ha marcado el cuarto mejor tiempo sorpresa negativa con Regino Hernández el mediador medallista olímpico esta tarde ha registrado el decimosexto mejor tiempo mañana a partir de las siete se disputarán todas las fases hasta llegar a la final también estará presente Queralt Castellet que saldrá a la pista el seis de febrero para la prueba clasificatoria deja al país

Voz 0919 22:28 a ver si conseguimos medallas Baloncesto NBA enseguida volvemos a los partidos de la Euroliga Javi Blanco buenas tardes Gallego muy la próxima madrugada se hacen públicos los equipos suplentes del All Star no estuvo en el quinteto titular pero Doncic va a estar en el de suplentes no bueno vamos a ver vamos a ver y a partir de la UE

Voz 22 22:46 gallego llevadas a sería un fiasco morrocotudo si a ver lo normal es que esté a partir aun así colecciona esos catorce jugadores suplentes que van a estar en el All Star de Charlotte en principio parece que sí porque tuvo un gran número de votaciones Si sí está en todas las quinielas pero bueno vamos a verlo si estuviera se convertiría en el primer rookie que lo hace desde dos mil once cuando lo hizo Plate Griffin hice uniría a una lista de jugadores que fueron rukis jugar el partido de las estrellas en la que bueno que jugadores ilustres como Jordan Magic Shaquille Abdul Jabbar Chamberlain entre otros no estaría mal estar que es no lo consigue cualquiera en su

Voz 0919 23:22 primer año era el partido les no estaría mal estatales

Voz 22 23:25 ese selecto club donde están jugadores de este nivel es lo malo de este listado que tiene pinta de que no vamos a ver la ningún jugador español en principio Marc Gasol Ibaka son los que más opciones tienen pero no parece que vaya a estar ninguno

Voz 0919 23:37 pero de los dos ir a lo que es

Voz 22 23:39 sí que es una buena noticia este año es que vamos a poder ver por fin se va a televisar es selección de los equipos ya sabes que no se juega Oeste contra este sino que hay dos Capitanes uno del este otro del Oeste que son Janis ámbito continuó echan a pie Le Bron James iba a pie si eligen a los jugadores es el jueves que viene iba a ser televisado

Voz 18 23:55 recordamos que los titulares junto a ellos dos son Carrie Duran Paul

Voz 22 23:58 George Yihad en el oeste y Embid Irving KO hay Gemma Walker en el este el fuera de lo que suele estar para esta noche Gallego tres Taco hay tres partidazos increíbles para todos aquellos que quieran trasnochar a las dos mil walkie Toronto los dos mejores equipos del Este a las cuatro y media Philadelphia Golden State Warriors ojo que los en los Warriors llevan once victorias seguidas aunque hoy en Filadelfia es un equipo muy duro y también a las cuatro y media derbi angelino entre Lakers y Clippers íbamos a ver si juega Lebron James que es posible lleva lesionado desde el día navidades del veinticinco de diciembre y es posible que esta noche

Voz 0919 24:29 reaparece mañana lo contamos gracias Javi Euroliga al descanso en Grecia Olympiakos XXVIII Barça XXXVIII gana diez puntos el equipo azulgrana ahí vamos a Vitoria como está el primer cuarto del Baskonia Maccabi Leko

Voz 22 24:43 su arrancada mejora vitoriano Baskonia econó magnífico BEL dos la dirección sensacional en anotación el alemán Johannes forman catorce once ahora mismo cuatro veintisiete posesión para el equipo de Velimir Perasovic recordemos que Baskonia a pie de nueve victorias en esta fase regular Maccabi también nueve Ilan también nueve hay un triple empate es fundamental conseguir un triunfo y ganar el basket average particular si Baskonia venció esta noche al Maccabi lo hará porque venció porque superó al conjunto Macabeos en Tel Aviv

Voz 0919 25:19 importante por tanto ese partido para los vitorianos que mañana juega el Real Madrid en la cancha del Darussafaka el Gran Canaria recibe al Armani Milán novedades de los dos partidos Marta Casasola

Voz 1509 25:30 llegó muy buenas pues entramos ya en este último tercio de la liga regular de la Euroliga al que el Real Madrid llega segundo con dieciséis victorias y con un colchón importante además de ventaja con respecto al tercero y con respecto al cuarto catorce jugadores sea llevado Pablo Laso Estambul todos menos Rudy Fernández y Felipe Reyes a los que les da una pequeña tregua visitan al Darussafaka al colista de esta Euroliga con tres victorias si bien es cierto que en su casa han hecho sufrir a equipos importantes sin ir más lejos la pasada semana ganaron al Baskonia por eso Pablo Laso no quiere que los suyos se confía

Voz 1665 25:58 siempre digo que la Euroliga es una competición tan exigente que es muy fácil decir el partido que va Sagan

Voz 0919 26:04 yo creo que tienes opción a ganar cualquier partido

Voz 1665 26:06 pero también el respeto que cualquier equipo te puede ganar nosotros en Buducnost no estuvimos bien no te gana porque es un buen equipo yo creo que el Darussafaka sino entre comillas diferentes jugadores es un poco lo mismo yo creo que si tú no haces un buen partido va a ser difícil que ganemos en Estambul entonces obviamente estas alerta porque es un partido

Voz 12 26:24 también vayan para Hélder vale Gran Canaria en K

Voz 1509 26:26 esa contra el Armani Milan un equipo al que ya le ganó en la ida los amarillos buscando Gallego su primera victoria de dos mil diecinueve en Europa son décimo cuartos no ganan desde el pasado veintiocho de diciembre Víctor García podrá contar con Kevin Hannah pero no con Radmanovic Nicole un Nelson

Voz 0919 26:39 gracias Marta esta semana cerramos el programa con lo nuevo de una banda mítica los Nick que narran en esta canción como una madre abandona el grupo de guasa

Voz 6 26:55 de la clase de su hijo del colegio con lo que eso supone hoy en día porque bueno

Voz 0919 27:02 Sonia López algún titular más de jueves no primero

Voz 22 27:05 ahora bien amarilla ha recibido el alta hospitalaria ya avalado a Titán al menos también Montaigne que volverá más fuerte recordemos el objetivo es llegar al Mundial a finales de agosto esperemos que en perfectas condiciones y recordar mañana se juega la Copa Asia en la final entre Japón y Qatar en principio porque hay posibilidad de vida de los qataríes en semifinales aquí lo dejamos a las once y media El Larguero un saludo de Gallego adiós

Voz 0919 27:27 ya tienes puesto en Madrid gracias