Desayunología: Café del Arte (Huesca)

Voz 0335 00:00 esta semana se ha celebrado el congreso gastronómico Madrid Fusión e inexplicablemente no se ha hablado mucho de desayunos pero tranquilos que ahí estaba la Cadena SER os presento al chef Carmelo Bosque del restaurante el y las pastillas de Huesca con una estrella Michelín

Voz 1 00:14 no desayuna habitualmente eh eh pan tostado con aceite el aceite bajara si es posible o de la zona a nuestra de Somontano no

Voz 0335 00:22 le he preguntado si existe el desayuno aragonés IMI ha dicho que bueno ese concepto no pero el momento me ha propuesto uno

Voz 1 00:28 no podríamos hacer porque tenemos elementos para ello no porque teníamos buen pan tenemos buen aceite la zona Zaragoza tenemos cuatro-cinco Cafeteros que también son muy bueno no ir o posteriormente siempre es un es el menor de charcutería de fiambres estaría muy bien porque Desailly alguna veía trufada Notariado enviado especial con longaniza no lo hagan en los ayudaría no creo que tenemos elementos hay importantes para puede hacerlo sino vamos ya tenemos nuevo fritos con trufa entonces el desayuno sería un poco más completo

Voz 2 00:58 entonces el almuerzo como os decía

Voz 0335 01:06 de Carmelo Bosque sencillez de lilas Bastia pero también es el dueño de la cafetería calle enfrente el café del arte

Voz 1 01:11 todos los viernes hacemos como desayunos de tenedor y cuchillo no entonces hay días que hacemos migas con huevo frito ya que hacemos bacalao en tomate ahí es que hacemos albóndigas en salsa de almendras

Voz 0335 01:23 suena bien verdad pues el precio suena aún mejor yo de hecho pensaba que no lo había entendido bien tres D

Voz 1 01:29 en cuenta que el cincuenta sí sí sí la Festa incluida hay que ser yo creo que hay veces en la vida si eres generoso la vía te devuelve toda la hostelería está ambición que tenemos de atención en Aragón por supuesto de atención hacia las personas yo creo que se demuestra en los precios que tenemos

Voz 0335 01:49 en Huesca todos más barato y además te puedes permitir el lujo de vivir un poquito más despacio

Voz 1 01:54 estamos un poco la tertulia no porque cuando mastica un bocadillo posiblemente el pan que hace masticar más y entonces no llegas a poder hablar mucho no no hay convivencia desayuno una botella de vino e encubierto tenedor y cuchillo servilleta se guiones de convivencia