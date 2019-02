Voz 1150

00:05

si hacemos caso del CIS que es mucho decir el conflicto catalán condiciona el voto el cuarenta y tres por ciento los electores el veintiuno coma siete por ciento apuesta por la mano dura y el setenta y uno coma siete por la negociación Si fuera así Pedro Sánchez tendría razones para pensar quiso puesta conciliadora tiene futuro y habría claros incentivos para que alguno de los partidos la derecha mirará más allá del campo de los irreductibles en cualquier caso a medida que el tiempo pase seguirán creciendo los partidarios de estas vías conciliadoras también en el soberanismo es ley de vida y la derecha no deben copiarlo España global del gobierno lanza una ofensiva para reforzar la imagen de la democracia española desactivar el discurso independentista lo que necesita España de cara adentro indicara fuera es un juicio impecable con todas las garantías necesarias y valorando dichos objetivos sin prejuicios ni fabulaciones la conjunción dos relatos es el ejercicio más eficaz para recuperar prestigio lo demás es mala literatura tienen las familias derecho revisar los exámenes corregidos de sus discos si la respuesta es sí de una sola tacada se consiguen dos efectos preocupantes se destruye la autoridad a los profesores hice encadenan los una súper protección demoledora sus padres tienen que resolver les cualquier contratiempo como aprenderán a defenderse en la vida lo que hace crecer a las personas es la autoestima y ésta se basa en el reconocimiento de la responsabilidad los ricos no son propiedad de los padres aunque algunos lo crean el cerco maduros estrecha pero su suerte siguen pendiendo el mismo hilo los militares más de sesenta países han reconocido Why do da la impresión que Maduro estoy da ya por amortizado y que soplo de los militares que se concentra ahora toda la presión o eso parece deducirse tanto de las últimas medidas de Tram cómodo actitud llegó ha ido cuando insisten la amnistía en reconciliación y afirma que chavismo formará parte del futuro