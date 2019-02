Voz 2 00:00 ya

Voz 0194 00:20 después de intenso debate de los taxis en la que hoy el término elegido es una palabra que se está repitiendo a uno y otro lado del Atlántico en las últimas semanas y es de todo menos bonita si se considera un insulto

Voz 1821 00:29 sinónimo de desleal infiel Judas renegado desertor delator y espera que sigo a alevoso Fenelón ingrato indigno intrigante conspirador es el traidor estos últimos días hemos escuchado el término en varias ocasiones por motivos bien diferentes ayer Nicolás Maduro

Voz 4 00:48 pues inmediata justicia justa entendido

Voz 1821 00:57 Máxima amoral decía a Maduro ahora veremos que la traición tiene mucho que ver con la moral más hablado de traidores bueno pues vamos a quedarnos sólo con los últimos días porque he dado cuenta de que es uno de los calificativos que más usan los políticos antes de ayer veintinueve de enero Dolors Montserrat portavoz del PP ella dice que Pedro Sánchez es un traidor a España porque es entrega a los independentistas catalanes

Voz 5 01:17 porque quizás son los cómplices del independentismo porque están secuestrando Se están secuestrados por ellos porque son los presos políticos de los golpistas os son ustedes sencillamente unos traidores unos cobardes

Voz 1821 01:29 en estos últimos días también el culebrón de Podemos sí cuando vino aquí Íñigo Errejón Ana hora25 Ésta fue la primera pregunta que tú lo hiciste y luego después el hablaba de necesidad de revulsivos Íñigo Errejón buenas noches qué tal

Voz 3 01:40 Pablo Iglesias no pronuncia la palabra traición pero se queda ahí

Voz 1821 01:47 a veces los partidos creen en cierto ensimismamiento siguen una cierta inercia como al tran tran a pesar de los toques de atención que da la realidad juegan así Bella Íñigo su postura y esta fue la respuesta de Iglesias a la actuación de Rejón de aquel día

Voz 6 02:00 política hay que está acostumbrado a este tipo de maniobras

Voz 7 02:03 sí incluso si vienen de compañeros

Voz 0194 02:06 ayer Pablo Iglesias ahora escribían su fuego con un comunicado que tituló diez consideraciones para la reunión del Consejo ciudad

Voz 1821 02:12 no si en el punto ocho dice Íñigo a pesar de todo no es un traidor sino que debe ser un aliado de Podemos

Voz 0194 02:20 vamos al tema Sana quién es un traidor bueno pues

Voz 1821 02:22 es el que comete una traición la traición es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o le alta que se debe guardar o tener íbamos a la etimología traidor viene del latín traductor traductores es la misma raíz que la de tradición entonces tradición sería dar al otro lado traidor el que entrega el que da también pero al otro bando

Voz 8 02:47 unas

Voz 1821 02:55 Antonio Machín sí que tienen una atención cómo duele aunque sea disimula y al término Sabah desde la filosofía la vamos a ver enseguida pero

Voz 0194 03:03 antes has hablado con Pancracio Celdrán experto en Historia y Literatura medieval

Voz 1821 03:07 si es el autor de El gran libro de los insultos y el apunta que nadie es tan despreciable como el traidor porque él no es fiel a los suyos tras haberles jurado fidelidad

Voz 9 03:17 decimos que te Rey Fiona aquel que es real o que Paco Prado sin que la entidad aquí Ensemble traigo cursa con mal nacido que se vuelve contra la persona queda jurado fidelidad y abandona su cancha uniéndose al enemigo mostrándose en este proceso hipócrita también se predica o dije te delator del chivato de aquel que al mejor postor no guardó la amistad y fea a nadie ni a nada es la vida sino que con Cani que opera va junto a los suyos propios incluso se desnaturaliza y pierde es material fidelidad al partido a la nación a la familia a los amigos

Voz 1821 04:06 y suma celebra dice es el peor de todos los insultos yo claro le he preguntado que por qué

Voz 9 04:10 no hay nadie que de verdad pueda en su ánimo justificar la condición de traidor lleve su sentido traidor dicho de concierto sola au situación esto la trivialidad como la lealtad son importantes porque son valores que han sido siempre unas tenidos copó la base que es el viendo cobrar del comportamiento adecuado it del lado necesaria trasposición de la bondad natural y en la lealtad está en la base de todo bueno así como la infidelidad de su lealtad está en la base de todo

Voz 3 05:25 usamos lo que era la traición el traidor para la Historia de la Filosofía el concepto de traición

Voz 0194 05:32 no es exactamente el mismo Ana Carrasco nos acompaña un día más en la cara B profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas noches quién es el traidor para la filosofía bueno es sólo un término que desde luego no es unívoco

Voz 7 05:44 así que espero que hoy no me traicione el inconsciente y acabe diciendo cosas que rompan con respecto a lo que realmente pienso ya y es el punto ruptura decía muy bien Sara que hay una relación etimológico lógicamente tradición entre traición ente traducción que tiene que ver con entregar algo la tradición fíjate qué tiene que ver con entregar algo de una generación a otra es decir una continuidad lo de la traición ya no es así como decías ahora tienen que ver con la entrega a otro bando por tanto presentó una ruptura actriz la traición siempre tiene que ver con una ruptura en estructura puede haber una ruptura buena y una ruptura mala por ejemplo la ruptura mala sería aquella que tiene que ver con a buscar beneficios individuales y atentar contra lo común hablaba esta historiador de la literatura medieval precisamente de que traiciones algo terrible porque tiene que ver con atentar contra el orden de Dios precisamente fidelidad Fides fue gran el estudio no pero hay otra concepto de de traición que es realmente interesante no porque la pregunta es puede haber un avance en la ciencia puede haber una afán un avance en la filosofía en el pensamiento es la política que no implique una ruptura por tanto una traición a un grupo inicialmente de pertenencia el caso paradigmático es Aristóteles que decía

Voz 1821 07:06 ya

Voz 7 07:06 soy amigo de Platón pero más amigos hoy de la verdad

Voz 0194 07:10 es decir que en la filosofía ve la traición puede tener o sea no no siempre es negativa por supuesto que no nosotros tenemos además os decía Nos Pancracio el peor insulto que te pueden a que te pueden decir es traidor traición en la filosofía hay una parte positiva a la ruptura para cambiar para avanzar

Voz 7 07:27 parte positiva porque fíjate que lo que la filosofía introduce esos sobretodo matices en lo que es lo que hace es ahora Izar cuáles son los objetivos cuáles son las motivaciones ideológicas no es lo mismo romper una amistad personal en pro de un beneficio común que romper con una amistad pero en beneficio propio y aquí aparece una podría tremendamente interesante que a lo mejor la forma más perfecta de traición implica una pura fidelidad a una idea a la búsqueda de la verdad a poner un cuestionamiento aquello que te han dicho que cree sí que debes seguir lo cuestiones ponerse han cuestionamiento hábitos costumbres sistemas de creencias porque da igual el grupo de pertenencia lo que te importa es lavar la fíjate que hay una cosa muy bonita no a mí por cuestiones no me gustan mucho los temas infernales en el en el noveno círculo de Feliciano adelante lo que estaban de los que están en los más profundo infierno de hielo son los traidores pero que es que me es sólo hasta llores te dicen a la familia selecciona la patria lozas de la comunidad a los huéspedes en el que está el el el el traidor por antonomasia es Judas o bruto la filosofía dice bueno aquí hay una tradición como algo malo por qué por qué se produce una ruptura con el marco de confiar por eso es malo se rompen los valores de la común sea baja la guardia decíamos antes un poco de broma que no te claven un puñal en la espalda porque bajas la guardia Maquiavelo lo Dios mío el fin justifica los medios aunque hay que hablar de esta frase Maquiavelo dice que si alguien merece ser castigado son los traidores por supuesto que sí pero por qué sí porque buscan el beneficio común pero cuando la traición viene dada por buscar el el el beneficio de toda la comunidad entonces esa tradición se puede se puede justificar en ese sentido por ejemplo Aristóteles no iría al infierno de Dante por qué porque está buscando esa mente no desdeñar valores comunes sino que está siendo fiel a una idea sabiendo que va a perjudicar a él para buscar el beneficio de la comunidad el beneficio de la verdad entre siempre os presentamos como esas dos líneas

Voz 0194 09:50 duele más la traición si viene de alguien que confiamos

Voz 7 09:52 los en una ruptura de la confianza claro implica necesariamente la rectora de la confianza porque pues lo que te decía no tu bajas la guardia también decía Cicerón que el traidor es terrible porque tienes la figura del enemigo y enemigo pues está fuera de los muros verdad pero el traidor traidor se viste como tú piensa como tú y de repente te clava el puñal por la espalda en ese caso se rompe la confianza confianza tiene que pesa mente con el con es algo común la rompe la confianza y cuando se rompe la confianza entonces llega el dolor del golpe un dolor del golpe que eso que cuando alguien te Don golpe que es lo primero que haces te quedas quieto es decir que el golpe de nuevo ruptura

Voz 3 10:35 déjeme que lo lleve al no sé si puedes hablar puedes hablar de os voy a preguntar yo no creo que a mí me

Voz 0860 10:42 Teresa fundamentalmente quizá por deformación no la traición política no

Voz 3 10:46 eso iba a preguntar si a llevarlo al terreno de la política que porque

Voz 0860 10:49 ante decía decía ahora entre los sinónimos de traición desea fue lo no la felonía tenemos muy Rey de España que es conocido como el Rey Felipe Fernando VII Fernando VII primero traicionó su padre después traicionó la monarquía permitiendo que entrada aquí Bonaparte y compañía y después acabó traicionando al pueblo a la propia Constitución de Cádiz y sin embargo aguantó de Feliu y ahí está porque claro en la tradición política depende de dos cosas depende de que gane o que pierda ahí de la prensa claro quería poner dos ejemplos más dos ejemplos más hemos hablado de brutos tus no bruto bruto ha pasado a la historia por traidor Josa una por Shakespeare y la otra es la prensa eso sería la prensa y la otra porque perdió la guerra sino hubiera perdido la guerra hubiera sido un héroe porque porque con el municipio el magnicidio lo que hizo fue defender la República bruto hubiera pasado como pero pero perdió la guerra luego por tanto contraído y lo último Franco Fontaine a la República lo que pasa que es la guerra

Voz 0194 11:49 claro déjame llevándolo al terreno de la política más actual por ejemplo en Cataluña uno de los problemas que ha tenido todo todo el pluses y todo el entorno independentista es que nadie quiere ser considerado traidor de hecho es la palabra que que se evita que que no se quiere claro

Voz 10 12:06 este caso sería una traición respecto a una idea suprema que es la que genera la fidelidad que es la generara la confianza esto entonces entró un poco con lo que defendía defendía Ana pero quizás a la inversa no la traición cuando duele muchas ves tiene que ver con que me he traicionado no sólo espera el traidor sabe el daño que puede hacer no

Voz 3 12:28 genera sentimientos como el resentimiento

Voz 10 12:30 el rencor y el último termino la venganza no y ahí está la parte peligrosa que la venganza genera una especie de encadenamiento de de de de violencia deben de una vez el vengado se vuelve a vengar etcétera que al final es contraria a la justicia no esta especie de encadenamiento de venganzas es lo que hay que evitar a toda costa no entonces el riesgo último de las tradiciones la sed de venganza Emilio

Voz 0554 12:51 yo cuando se escuchaba a poner ejemplo me he acordado de taller taller han fue un célebre personaje de la Revolución Francesa de la Francia de los cuarenta primeros años del siglo del siglo XIX al final de su vida decía insisto soflamas traicionado a todo el mundo menos a Francia por qué por qué él consideraba que cuando traicionó los Borbones lo hacía por el bien de Francia cuando traicionó a la República la República liberal en lo hacía por el bien de Francia cuando traicionó a Napoleón lo hacía por el mismo motivo cuando traicionera y dieciocho lo hizo también hubiera tradicional también y Felipe sino se hubiera muerto pero él decía que lo hacía siempre en beneficio de los intereses generales

Voz 3 13:31 es el día en el bien común eso decía un personaje inteligentísimo coral pero

Voz 7 13:38 acciones asocia siempre a dos a dos conceptos fundamentales una es la amistad y otro es la fidelidad la pregunta es a qué aquí a qué o a quién eres amigo Isi para defender esa idea tiene convertirte en enemigo de personas para esa mente algo más elevado

Voz 0194 13:53 lo que decíamos el bien común pero hay un factor brevísimo

Voz 0554 13:55 bueno la traición es cuando tú rompes con un amigo sin decírselo tú está de acuerdo políticamente como ya dice pero yo ya no estoy con

Voz 3 14:02 aquí retrasando aquí en estado de depresión Sara con los traidores más conocidos de la esto

Voz 1821 14:13 o de algunos de ellos bueno yo creo que hemos hablado hoy hay casi todos esto que estamos escuchando

Voz 11 14:17 acción de Judas de Jesucristo Superstar

Voz 1821 14:20 primer traidor que traiciona por dinero a Judas lo conocemos por el Nuevo Testamento y por la infinidad de versiones de la vida de Jesucristo que se han hecho y lo que vamos a escuchar ahora es el anuncio de

Voz 12 14:29 Cristo de la traición que le que le va a hacer Judas es de la película Jesús de Nazaret

Voz 13 14:34 a cinco uno de vosotros me entregar ímpetu ha a yo el que me queda manos conmigo en el plato

Voz 1821 14:49 pero bueno si hablamos de autores que nos han mostrado la traición lo hemos dicho ya y además desde ángulos muy distintos tenemos que irnos directamente a Shakespeare primero con Julio César

Voz 14 14:58 Tiermes y donde está rara Finder Tiermes hoy harén mantenerlo así voces apretando a salvar el olimpo una Ges no está bruto arrodillado en va no hablamos

Voz 1821 15:08 es la adaptación de Julio César al cine una película de mil novecientos cincuenta y tres basada en la obra de teatro de Shakespeare el asesinato de Julio César por parte de bruto del que hemos hablado ya del resto de conspiradores que no permitían que todo el poderse concentrar en el pero vamos con otra más con Macbeth

Voz 15 15:24 la

Voz 1821 15:30 hay cientos de versiones también de la obra de teatro esta que estamos escuchando pertenecía a la película que protagonizan Fassbender y botellas es de dos mil quince una música

Voz 16 15:42 no

Voz 1821 15:50 ahora somos libres es el título de este tema de Alzheimer de la banda sonora de Gladiator y hay una peli de traiciones yo creo que esta es la historia de los emperadores romanos que yo creo que cualquiera podría contarse a base de traiciones en galerías por cómodo mató a su padre a Marco Aurelio se pone de emperador luego su hermana intenta traicionarme una película de Ridley Scott de una gran película echamos el cierre usarán pues yo creo que va a encantar con Concha Piquer vale que es una traición amorosa pero imaginamos que la canta cualquiera de nuestros traicionados o traidores que tenemos ahora mismo en mente yo creo que es que le va fenomenal

Voz 17 16:28 para que tú me digas emotivo hice yo yo indicando que midió el puñal que la sombra

Voz 18 16:44 Marc Martí con MIR Besteiro y hay gente que

Voz 19 16:54 pero esta canción de mil novecientos cuarenta con Puñal y todo mira

Voz 17 17:01 pienso huerto

