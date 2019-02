Otro CIS cuestionado por todos

Voz 0194

00:00

José Félix Tezanos presidente del CIS ha conseguido que cada vez que sale la encuesta desde que esta él con intención de voto mensual se desaten todo tipo de chistes chascarrillos ocurrencias los perjudicados dicen que se lo toman a broma aunque seguro que toman nota los beneficiados hacen ver que no les alegra suposición pero también tomar nota de estos datos alimenta la política nos alimentamos los periodistas una vez al mes de los datos de las correspondientes reacciones es verdad que la metodología Tezanos está muy cuestionada entre los expertos demoscópicos renunció a la cocina que resulta que mucha gente pensaba que era sinónimo de manipulación y así lo decían los partidos que depende de quién cocinar salían perjudicados ya ahora hemos sabido lo defienden los mismos que antes hablaban de manipulación que la cocina sirve para ajustar más los resultados a la realidad el CIS los muestra el voto directo sin filtros por lo que se hace más complicado el ajustes en recuerdo de voto por ejemplo pero hemos visto también como encuestas cocinadas se alejaban mucho de lo que después pasaba en las urnas y es que el panorama político está cada día más fragmentado el voto ya no es tan fiel como quizá lo era antes hay mucha más volatilidad en cualquier caso uno puede quedarse con las tendencias y esto lo dicen expertos politólogos y la caída del PP puede ser una de estas tendencias lo vimos en Andalucía la fuga de votos a Vox podemos verlo también en este CIS el PP baja pero Vox crece y crece aunque menos también ciudadanos al viejo Pepe se le Fulgan hacia la nueva ultraderecha del Centro Liberal no hace falta que lo diga el CIS los empuja el discurso de Casado que intenta tapar las fugas copiando argumentos y claro el votantes seguro que prefiere el original Ángels Barceló